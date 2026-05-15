Paola Festival 2026, il programma completo della rassegna

Il procuratore è intervenuto nell’ambito del seminario Educare alla legalità: «Sbagliare si può e si deve dare una seconda possibilità». Poi il messaggio ai ragazzi: «Studiate, solo così si può colmare il divario col Nord»
L’associazione ha promosso delle borse di studio che porteranno il nome dell’intellettuale. A distanza di quasi tre anni dalla sua scomparsa, l’Ateneo di Arcavacata omaggia nell’Aula Caldora uno dei suoi più grandi docenti
Il volume del docente e storico affronta il rapporto tra insegnamento della storia, nuove tecnologie e formazione democratica delle giovani generazioni: «Non è la crisi la storia, è in crisi la scuola»
Nel nuovo progetto, l’artista di Belvedere Marittimo recita accanto a un cast internazionale diretto da un regista tedesco. Un’esperienza che definisce come una vera rinascita professionale dopo un lungo periodo di pausa forzata, iniziato con l’arrivo della pandemia