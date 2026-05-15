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Cultura

Paola Festival 2026, il programma completo della rassegna

L’Associazione Orchestra del Mediterraneo è centrale nell’allestimento del cartellone, realizzato sotto la guida del direttore artistico Alfredo Stillo

15 maggio, 2026
ULTIMA ORA
Il documentario

“Cutro, 94… and more”: all'Unical il cinema di Resta trasforma la strage in autopsia del nostro fallimento

Proiettato nelle Sale Cinema dell'Unical il documentario di Angelo Resta sulla tragedia di Cutro. Un film che rifiuta il pietismo e sceglie il silenzio, il fango, la dignità del lutto
Gianfranco Donadio
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Scienza e territorio

La Calabria raccontata dalle rocce: Gino Mirocle Crisci guida un viaggio nella storia geologica della regione

L’ex rettore dell’Unical protagonista a Cosenza della conferenza “La straordinaria storia geologica della Calabria”, organizzata dall’associazione Artieparole
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Accoglienza tra i banchi

ResQ arriva nelle scuole di San Basile con laboratori su integrazione e solidarietà

Nel comune arbëreshë del Pollino avviato il percorso dell’“Equipaggio di Terra RESQ” rivolto agli studenti
Redazione
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Attualità

Violenza minorile, Gratteri all’Unical: «Reati commessi anche da 12enni. Bisogna investire in istruzione e terzo settore»

Il procuratore è intervenuto nell’ambito del seminario Educare alla legalità: «Sbagliare si può e si deve dare una seconda possibilità». Poi il messaggio ai ragazzi: «Studiate, solo così si può colmare il divario col Nord»
Redazione
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Elezioni San Giovanni in Fiore, Belcastro:«Chi apre una partita iva da noi non dovrebbe pagare tasse per 10 anni»

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Appuntamento oggi alla libreria Giunti al Punto di corso Mazzini con lo scrittore di “Anime nere”. Dialogherà con l’autore l’avvocato Franco Sammarco
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