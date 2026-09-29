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Economia e Lavoro

I 50 anni di Legacoop calabria

29 settembre, 2026
ULTIMA ORA
rivendicazioni

Scioperi ottobre 2026, il calendario degli stop: trasporti, scuola e servizi a rischio. Cosa succede in Calabria

Dalle ferrovie al trasporto pubblico locale, passando per scuola e settore aereo: sono 17, al momento, le mobilitazioni inserite nel calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Redazione
Scioperi ottobre 2026, il calendario degli stop: trasporti, scuola e servizi a rischio. Cosa succede in Calabria
Uno vale uno

Legacoop Calabria: «Fatturiamo 600 milioni, la Regione ci ascolti» | FOTO-VIDEO

In occasione delle celebrazioni per i cinquant’anni dell’associazione, presso Villa Rendano a Cosenza, è stato chiesto il superamento della legge regionale numero 13 del 1979 che prevede soltanto un sussidio annuale per le cooperative: «Serve piuttosto un piano capace di trasformare le proposte in interventi concreti»
Emilia Canonaco
Legacoop Calabria: «Fatturiamo 600 milioni, la Regione ci ascolti» | FOTO-VIDEO\n
Altri sconti

Eni taglia anche le bollette: sconto del 30% su luce e gas e prezzo fisso per due anni

L’offerta sarà disponibile dal 1° al 24 ottobre. Secondo le stime dell’azienda, il risparmio medio può arrivare a circa 200 euro l’anno per chi sceglie entrambe le forniture
Redazione
Eni taglia anche le bollette: sconto del 30% su luce e gas e prezzo fisso per due anni\n
Telefonate commerciali aggressive

Bollette, raffica di chiamate dai call center: dati da non comunicare mai

Fino a cinque telefonate in due ore per proporre offerte su luce e gas. Il rischio è l’attivazione inconsapevole di nuovi contratti
Redazione
Bollette, raffica di chiamate dai call center: dati da non comunicare mai\n

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Samurai Jay a Rende per l'ultimo live del Settembre rendese

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Cosenza, lavori allo stadio Marulla

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Cosenza, fila alla stazione Eni per gli sconti carburanti

28 settembre 2026
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Il dato

In Calabria chiusi 474 bar dal 2019, quasi tutti nei piccoli e medi centri: «Così il territorio diventa più fragile»

Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
Redazione Economia
In Calabria chiusi 474 bar dal 2019, quasi tutti nei piccoli e medi centri: «Così il territorio diventa più fragile»\n
Vertenza occupazionale storica

Calabria Verde, Flai Cgil: «Per gli ex Legge 15 giornate salite a 151»

Il sindacato rivendica il risultato della contrattazione unitaria con Fai Cisl e Uila Uil: «In tre anni si è passati da 83 a 151 giornate»
Redazione
Calabria Verde, Flai Cgil: «Per gli ex Legge 15 giornate salite a 151»\n
Più tutele occupazionali

Calabria Verde, salgono a 126 le giornate di lavoro per gli ex Legge 15

Le nuove risorse arrivano dal Piano attuativo di forestazione. Succurro: «Ulteriori garanzie economiche per lavoratori usciti da un precariato ventennale»
Redazione
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Aumenti in arrivo

Stangata d'autunno sulla luce: +37,3% per 3 milioni di famiglie, i rincari in vigore da ottobre

L'impennata delle tariffe è determinata quasi esclusivamente dall'aumento dei costi di acquisto dell'energia elettrica all'ingrosso. La spesa annua per la bolletta elettrica sale a 665,38 euro
Carmelo Idà
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Guida al risparmio

Benzina e gasolio con il price cap per Eni, IP e Q8: ecco dove trovare i distributori in Calabria – LA MAPPA

Prezzi calmierati contro il caro carburanti: Eni parte con 1,99 euro per la benzina e 2,19 per il gasolio, IP applica il taglio in modo progressivo e Q8 partirà dal 1° ottobre. Ecco le mappe ufficiali
Redazione Economia
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Pericolo scampato

Amaco, Gallo: «Ci siamo. Pronto il passaggio a Cometra dei servizi di trasporto» | VIDEO

L’assessore regionale conferma la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro: «Azione sinergica condotta in silenzio» ha ribadito, stigmatizzando qualche collega politico che in queste ore cerca di intestarsi l’attesa soluzione della vicenda
Salvatore Bruno
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La misura

Caro carburanti, anche Q8 mette un tetto ai prezzi di benzina e diesel

Il taglio in vigore dal 1° ottobre, durerà 30 giorni. Meloni: "Altro importante segnale di attenzione a famiglie". Intanto i listini sono già in calo dopo le iniziative di Eni e IP: il gasolio perde fino a 7,6 centesimi in autostrada in due giorni
Redazione
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Cartelle esattoriali

Rottamazione delle cartelle, aderiscono 60 comuni del cosentino: l’elenco completo

La guida alla sanatoria di multe, bolli e tasse comunali arretrate
Carmelo Idà
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CORSA AL RISPARMIO

Tetto dei prezzi dei carburanti, stazioni di servizio Eni prese d’assalto anche nell’alto Tirreno cosentino

Code interminabili nelle stazioni di servizio dopo l’entrata in vigore del provvedimento temporaneo. In alcune stazioni si servizio le scorte di gasolio sono terminate già nel primo pomeriggio; la benzina, invece, è ancora disponibile. I rifornimenti sono attesi domani mattina
Francesca Lagatta
Tetto dei prezzi\u00A0dei carburanti, stazioni di servizio Eni prese d’assalto anche nell’alto Tirreno cosentino\n
l’assalto

Da stamattina via agli sconti Eni sul carburante. A Cosenza traffico in tilt, code ai distributori da viale Mancini a piazza Loreto

Dalle 8 del mattino automobilisti in fila per approfittare del tetto ai prezzi deciso da Eni. Situazione particolarmente critica su viale Mancini e alla stazione di piazza Loreto, con ripercussioni sulla viabilità cittadina
Redazione
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l’avviso

Codacons: «Pronti a portare in tribunale chi proverà a bloccare gli sconti sul carburante»

L’associazione consumatori denuncia: «Le associazioni del settore petrolifero e della distribuzione di carburanti sono già sul piede di guerra e hanno annunciato misure contro il tetto massimo ai listini»
Redazione
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si parte

Sconti carburanti Eni, da oggi scatta il taglio alla pompa: cosa cambia per i rifornimenti

Il prezzo non potrà superare i 2,19 euro al litro per il diesel e gli 1,99 euro al litro per la benzina. Anche Ip ha annunciato sconti, si valuta di far aderire anche Esso
Redazione
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caro prezzi

Carburanti, con lo sconto Eni in Calabria si risparmierà circa 9,6 euro a pieno di benzina

Da domani scatta il tetto massimo ai prezzi. Ecco quanto risparmieremo e quanto la misura impatterà suulle tasche degli italiani
Redazione
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sviluppo

Porto di Corigliano, inaugurati i servizi per la marineria: alaggio, carburante e spazio per il diporto

Meno trasferimenti per la marineria e nuove opportunità per la nautica: il porto di Schiavonea inaugura i servizi dei Cantieri Nautici Feraco
Matteo Lauria
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Caro energia

Energia, stangata in Calabria: 81 milioni in più per le piccole imprese, 41 per le famiglie

Confartigianato Calabria mette a confronto due analisi: il divario delle bollette elettriche delle imprese rispetto alla media europea e l’aumento della spesa domestica per luce e gas
Redazione Economia
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Aumenti continui

Carburanti, nuovi rialzi: il diesel sfiora i 2,5 euro in autostrada

Benzina e gasolio ancora in aumento: sulla rete stradale il diesel raggiunge 2,377 euro al litro, mentre in autostrada arriva a 2,459 euro
Redazione Economia
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Aumenti continui

Carburanti, in 7 mesi il diesel è salito del 36 per cento: in Calabria i rincari schiacciano oltre 8mila imprese

Gli aumenti colpiscono anche camionisti, tassisti e agenti di commercio. Nella nostra regione sono 5.729 gli agenti, 2.275 le imprese di autotrasporto e 260 tra taxi e Ncc. Cosenza e Reggio Calabria concentrano il maggior numero di attività. Il report della Cgia
Redazione Economia
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Tetto al prezzo dei carburanti, oltre 100 stazioni Eni in Calabria: ecco come trovare quella più vicina

Benzina a 1,99 e diesel a 2,19 euro. La misura entrerà in vigore il 28 settembre e durerà inizialmente 30 giorni, con possibilità di proroga fino alla fine dell'anno
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Il bluff del pieno al prezzo bloccato. Eni mette un freno ai rincari ma il conto resta sulle famiglie

Il colosso energetico fissa una soglia per diesel e benzina, mentre Palazzo Chigi arriva tardi e la filiera continua a muoversi tra margini, accise e speculazioni che pesano sui consumatori
Gianfranco Donadio*
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L’ex direttore della Motorizzazione di Cosenza interviene sulla proposta del passante ferroviario e indica una soluzione alternativa: utilizzare convogli a scartamento variabile capaci di viaggiare sia sulla rete delle Ferrovie della Calabria sia su quella ordinaria
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