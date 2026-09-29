I 50 anni di Legacoop calabria

In occasione delle celebrazioni per i cinquant’anni dell’associazione, presso Villa Rendano a Cosenza, è stato chiesto il superamento della legge regionale numero 13 del 1979 che prevede soltanto un sussidio annuale per le cooperative: «Serve piuttosto un piano capace di trasformare le proposte in interventi concreti»
Le attività sono passate da 4.906 a 4.432. La riduzione più consistente in provincia di Cosenza. Il presidente di Confesercenti Aloisio: «Quando una serranda si abbassa si perde un servizio e si riducono le occasioni di socialità»
L’assessore regionale conferma la prosecuzione delle attività e la salvaguardia dei posti di lavoro: «Azione sinergica condotta in silenzio» ha ribadito, stigmatizzando qualche collega politico che in queste ore cerca di intestarsi l’attesa soluzione della vicenda
Il taglio in vigore dal 1° ottobre, durerà 30 giorni. Meloni: "Altro importante segnale di attenzione a famiglie". Intanto i listini sono già in calo dopo le iniziative di Eni e IP: il gasolio perde fino a 7,6 centesimi in autostrada in due giorni
Code interminabili nelle stazioni di servizio dopo l’entrata in vigore del provvedimento temporaneo. In alcune stazioni si servizio le scorte di gasolio sono terminate già nel primo pomeriggio; la benzina, invece, è ancora disponibile. I rifornimenti sono attesi domani mattina
Dalle 8 del mattino automobilisti in fila per approfittare del tetto ai prezzi deciso da Eni. Situazione particolarmente critica su viale Mancini e alla stazione di piazza Loreto, con ripercussioni sulla viabilità cittadina
L’associazione consumatori denuncia: «Le associazioni del settore petrolifero e della distribuzione di carburanti sono già sul piede di guerra e hanno annunciato misure contro il tetto massimo ai listini»
Gli aumenti colpiscono anche camionisti, tassisti e agenti di commercio. Nella nostra regione sono 5.729 gli agenti, 2.275 le imprese di autotrasporto e 260 tra taxi e Ncc. Cosenza e Reggio Calabria concentrano il maggior numero di attività. Il report della Cgia
L’ex direttore della Motorizzazione di Cosenza interviene sulla proposta del passante ferroviario e indica una soluzione alternativa: utilizzare convogli a scartamento variabile capaci di viaggiare sia sulla rete delle Ferrovie della Calabria sia su quella ordinaria