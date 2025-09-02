Poste Italiane assume portalettere. Al via la selezione 2025: contratto a termine, candidature entro il 10 settembre

Poste Italiane ha aperto una nuova selezione per l’assunzione di portalettere in varie regioni d’Italia. L’opportunità è rivolta a diplomati e laureati, anche senza esperienza, con contratti a tempo determinato e possibilità future di inserimento stabile.

Le candidature devono essere inviate entro il 10 settembre 2025, salvo proroghe.

Dove sono previste le assunzioni

Le posizioni aperte riguardano principalmente il Nord e il Centro Italia: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria e Marche.

Le risorse selezionate saranno assunte a tempo determinato, con durata variabile in base alle esigenze aziendali. Dopo sei mesi di esperienza, sarà possibile presentare domanda per entrare nelle graduatorie finalizzate a contratti a tempo indeterminato.

