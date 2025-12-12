Pasquale Gagliardi, 28 anni al servizio dell'elisoccorso

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»
Assistenza medica eccellente, rapida e umana, ma l'area esterna è degradata e insicura. Pavimentazione sconnessa, buche segnalate con rimedi di fortuna e calcinacci pericolanti creano un forte paradosso
Il 75enne nei giorni scorsi ha inviato una lettera al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e alle più alte cariche dello Stato per denunciare la grave situazione in cui versano i malati calabresi, in molti casi costretti a rinunciare alle cure
La donna deve subire la rimozione di uno stent applicato al rene ma dopo la chiusura di Urologia a Tropea non riesce a ottenere assistenza. L’unica alternativa sarebbe quella di attendere allo Jazzolino magari per giorni senza la certezza di sapere quando potrà essere ricoverata
Lettera dei familiari di un anziano malato oncologico: «Unica alternativa è recarsi a Potenza o Napoli. Le cure non possono essere un privilegio riservato a chi ha la forza economica o fisica di spostarsi altrove»
Al Palazzo dei Principi Lanza medici ed esperti riuniti per un percorso formativo promosso dalla Regione Calabria e dall’Asp di Cosenza, tra nuovi ambulatori multidisciplinari e progetti per servizi più vicini ai pazienti. Antonio Graziano: «Prevediamo servizi di cura in ogni distretto»
Il medico e docente dell’Unical, inserito tra i Top 2% Scientists, riflette sull’evoluzione della professione: robotica, Intelligenza artificiale, formazione avanzata e sfide in un sistema sanitario regionale che sta cambiando
Un team di 14 specialisti tra pediatri, endocrinologi e fisioterapisti seguirà a domicilio l’adolescente di Vena di Maida, combinando nuovi esami diagnostici e un protocollo terapeutico innovativo per l’obesità
Su iniziativa della Dott.ssa Stefania Galassi, radiologa e Vicepresidente del Consiglio comunale di Rende, INFOrmando si configura come un laboratorio permanente che unisce mondo accademico, professionisti sanitari, studenti , studenti universitari, ricercatori, associazioni ed esperti di innovazione
La 59enne di Cosenza racconta il suo percorso sanitario iniziato nel 2018 con una diagnosi di tumore, le prime cure in Calabria, l’esperienza fuori regione, l’urgenza di doversi rivolgere costantemente al privato: «Mi fa paura chi dice che va tutto bene, noi non siamo mai creduti»