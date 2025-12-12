Social
Home page>Sanita>Pasquale Gagliardi, 28 a...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanita
Pasquale Gagliardi, 28 anni al servizio dell'elisoccorso

Il dirigente medico Pasquale Gagliardi lascia il servizio di elisoccorso dopo 28 anni di attività

12 dicembre, 2025
ULTIMA ORA
Sanità calabrese

Guccione: «I dati Agenas smontano la propaganda, ora servono scelte coraggiose»

Il dirigente nazionale Pd richiama il Piano Nazionale Esiti: criticità strutturali negli ospedali calabresi e audit obbligatori non più rinviabili
Redazione
Guccione: «I dati Agenas smontano la propaganda, ora servono scelte coraggiose»\n
La nota

Pediatria ospedale spoke Corigliano Rossano, l’Asp rassicura: «Nessuna ipotesi di chiusura o ridimensionamento»

«Dichiarazioni che non rispecchiano la realtà rischiano di alimentare solo disinformazione e allarmismo, danneggiando un servizio essenziale»
Redazione
Pediatria ospedale spoke Corigliano Rossano, l’Asp rassicura: «Nessuna ipotesi di chiusura o ridimensionamento»\n
Il falso mito

Vaccini e autismo, Oms ribadisce: nessun nesso causale

L’Organizzazione mondiale della Sanità conferma l’assenza di un legame causale tra vaccinazioni e disturbi dello spettro autistico sulla base di una nuova analisi discussa a novembre 2025
Redazione
Vaccini e autismo, Oms ribadisce: nessun nesso causale\n
Botta e risposta

Caputo replica a Guccione: «Chi ha distrutto la sanità oggi critica chi la sta risanando»

Il capogruppo di Occhiuto Presidente risponde alle accuse del Pd: «Disco rotto del centrosinistra, noi al lavoro con concorsi, ospedali e investimenti»
Redazione
Caputo replica a Guccione: «Chi ha distrutto la sanità oggi critica chi la sta risanando»\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cosenza Calcio

«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza

Il centrocampista racconta la stagione rossoblù: gruppo unito, mister Buscè «motivatore» e la voglia di riscattarsi dopo la retrocessione. Domani la sfida contro il Trapani

11 dicembre 2025
Ore 16:23
«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza
Societa

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre 2025
Ore 15:57
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Graziadio: «Creiamo\u00A0un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Graziadio: «Creiamo\u00A0un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO
Cosenza Calcio

«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza

Il centrocampista racconta la stagione rossoblù: gruppo unito, mister Buscè «motivatore» e la voglia di riscattarsi dopo la retrocessione. Domani la sfida contro il Trapani

11 dicembre 2025
Ore 16:23
«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza
Societa

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre 2025
Ore 15:57
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO
Politica

Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza
Video

Graziadio: «Creiamo un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO

L’esponente democrat: «Il sindaco coinvolga di più i consiglieri comunali. Non mi è piaciuta la richiesta fatta al segretario provinciale Lettieri di convocare un’assemblea. Deluso da Iacucci e Guglielmelli»

9 dicembre 2025
Ore 16:38
Graziadio: «Creiamo\u00A0un secondo circolo del Pd a Cosenza. Ancora Caruso nel 2027? Si esprima il partito» | VIDEO
Cosenza Calcio

«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza

Il centrocampista racconta la stagione rossoblù: gruppo unito, mister Buscè «motivatore» e la voglia di riscattarsi dopo la retrocessione. Domani la sfida contro il Trapani

11 dicembre 2025
Ore 16:23
«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza
Societa

A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre 2025
Ore 15:57
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO
l’urgenza

La salute in attesa: nell’area di accoglienza del Pronto Soccorso di Trebisacce, anche l'accompagnatore rischia di diventare paziente

Assistenza medica eccellente, rapida e umana, ma l'area esterna è degradata e insicura. Pavimentazione sconnessa, buche segnalate con rimedi di fortuna e calcinacci pericolanti creano un forte paradosso
Franco Sangiovanni
La salute in attesa: nell’area di accoglienza del Pronto Soccorso di Trebisacce, anche l'accompagnatore rischia di diventare paziente\n
Forza e cura

A Cosenza We Breast e Oncomed uniscono arte e salute per sostenere le donne

Sabato 13 dicembre al Salone degli Specchi una giornata dedicata ai tumori femminili con l’intergruppo parlamentare: cultura e spettacolo come strumenti di speranza
Redazione
A Cosenza We Breast e Oncomed uniscono arte e salute per sostenere le donne\n
Sul piede di guerra

Addetti alle pulizie degli ospedali senza stipendio, Laghi: «Asp di Cosenza e Regione vigilino sulla vertenza»

Il consigliere regionale nelle prossime ore depositerà una nuova interrogazione su un problema che rischia di deflagrare. «Si faccia grande attenzione anche al passaggio tra vecchio e nuovo appalto»
Redazione Attualità
Addetti alle pulizie degli ospedali senza stipendio, Laghi: «Asp di Cosenza e Regione vigilino sulla vertenza»\n
La denuncia

«Mia moglie è invalida al 100 per cento ma nessuno ci aiuta»: il grido di dolore di un pensionato calabrese

Il 75enne nei giorni scorsi ha inviato una lettera al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e alle più alte cariche dello Stato per denunciare la grave situazione in cui versano i malati calabresi, in molti casi costretti a rinunciare alle cure
Francesca Lagatta
«Mia moglie è invalida al 100 per cento ma nessuno ci aiuta»: il grido di dolore di un pensionato calabrese
Sanità cosentina

Riapre Radiologia a Paola: il Comune ringrazia l’Asp di Cosenza

La presidente del Consiglio Emira Ciodaro elogia il management e invita la politica locale a evitare polemiche sul diritto alla salute
Redazione
Riapre Radiologia a Paola: il Comune ringrazia l’Asp di Cosenza\n
L’appello

Costretta ad aspettare in Pronto soccorso per un posto letto, paziente oncologica vibonese a Occhiuto: «Ti sembra normale?»

La donna deve subire la rimozione di uno stent applicato al rene ma dopo la chiusura di Urologia a Tropea non riesce a ottenere assistenza. L’unica alternativa sarebbe quella di attendere allo Jazzolino magari per giorni senza la certezza di sapere quando potrà essere ricoverata
Redazione
Costretta ad aspettare in Pronto soccorso per\u00A0un posto letto, paziente oncologica vibonese a Occhiuto: «Ti sembra normale?»\n
Sinergie

Commissione paritetica, un altro tassello verso la costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cosenza

Conferenza stampa di presentazione del nuovo organismo composto da tre elementi di parte accademica per la formazione e tre di parte sanitaria per l’assistenza e l’erogazione delle cure

salvatore bruno
Commissione paritetica, un altro tassello verso la costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cosenza
La denuncia

Ha un tumore alla prostata e deve aspettare nove mesi per una Pet, i figli a Occhiuto: «In Calabria sanità ferma agli anni 80»

Lettera dei familiari di un anziano malato oncologico: «Unica alternativa è recarsi a Potenza o Napoli. Le cure non possono essere un privilegio riservato a chi ha la forza economica o fisica di spostarsi altrove»
Redazione
Ha un tumore alla prostata e deve aspettare nove mesi per una Pet, i figli a Occhiuto: «In Calabria sanità ferma agli anni 80»\n
La replica dell’Asp

Odontoiatria di Cetraro, l’Asp di Cosenza: «Nessuna riduzione del servizio, riorganizzazione temporanea»

La dirigente sanitaria Iolanda Ferraro chiarisce: servizio attivo cinque giorni su cinque, tutela dei pazienti fragili garantita
Redazione
Odontoiatria di Cetraro, l’Asp di Cosenza: «Nessuna riduzione del servizio, riorganizzazione temporanea»
Verso il Policlinico

A Cosenza nasce la Commissione Paritetica per l’Azienda Ospedaliera-Universitaria

Costituito l’organismo che guiderà programmazione e integrazione tra Unical e Azienda Ospedaliera. Presentazione ufficiale il 9 dicembre all’Annunziata
Redazione
A Cosenza nasce la Commissione Paritetica per l’Azienda Ospedaliera-Universitaria\n
LA BUONA SANITÀ

Due giorni di confronto su terapia del dolore e cure palliative a San Nicola Arcella – VIDEO 

Al Palazzo dei Principi Lanza medici ed esperti riuniti per un percorso formativo promosso dalla Regione Calabria e dall’Asp di Cosenza, tra nuovi ambulatori multidisciplinari e progetti per servizi più vicini ai pazienti. Antonio Graziano: «Prevediamo servizi di cura in ogni distretto»
Francesca Lagatta
Due giorni di confronto su terapia del dolore e cure palliative a San Nicola Arcella –\u00A0VIDEO\u00A0\n
L’intervista

Il riconoscimento di Stanford e la sfida nella sanità calabrese: il professor Pata racconta il suo percorso e il futuro della chirurgia

Il medico e docente dell’Unical, inserito tra i Top 2% Scientists, riflette sull’evoluzione della professione: robotica, Intelligenza artificiale, formazione avanzata e sfide in un sistema sanitario regionale che sta cambiando
Ernesto Mastroianni
Il riconoscimento di\u00A0Stanford e la sfida nella sanità calabrese: il professor Pata racconta il suo percorso e il futuro della chirurgia\n
Buone notizie

Una nuova speranza per Mariano, potrà curarsi a casa in Calabria: rete tra Asp, Dulbecco e Verona per affrontare la malattia rara

Un team di 14 specialisti tra pediatri, endocrinologi e fisioterapisti seguirà a domicilio l’adolescente di Vena di Maida, combinando nuovi esami diagnostici e un protocollo terapeutico innovativo per l’obesità
Redazione Cronaca
Una nuova speranza per Mariano,\u00A0potrà curarsi a casa in Calabria:\u00A0rete tra Asp, Dulbecco\u00A0e Verona per affrontare la malattia rara\n
L’iniziativa

“INFOrmando”: dall’idea all’azione. A Rende nasce una rete che innova davvero la sanità

Su iniziativa della Dott.ssa Stefania Galassi, radiologa e Vicepresidente del Consiglio comunale di Rende, INFOrmando si configura come un laboratorio permanente che unisce mondo accademico, professionisti sanitari, studenti , studenti universitari, ricercatori, associazioni ed esperti di innovazione
Redazione
“INFOrmando”: dall’idea all’azione. A Rende nasce una rete che innova davvero la sanità\n
La testimonianza

«In Calabria ammalarsi è diventato un lusso, ci dicano di che morte dobbiamo morire»: l’odissea di una paziente oncologica

La 59enne di Cosenza racconta il suo percorso sanitario iniziato nel 2018 con una diagnosi di tumore, le prime cure in Calabria, l’esperienza fuori regione, l’urgenza di doversi rivolgere costantemente al privato: «Mi fa paura chi dice che va tutto bene, noi non siamo mai creduti»
Giusy D'Angelo
«In Calabria ammalarsi è diventato un lusso, ci dicano di che morte dobbiamo morire»: l’odissea di una paziente oncologica\n
Senza certezze

Ospedale di Cariati, lavoratori delle pulizie senza stipendio da tre mesi: «Un’angoscia con il Natale alle porte»

La denuncia di 11 dipendenti della cooperativa che gestisce il servizio al “Vittorio Cosentino”: «Abbiamo chiesto un incontro al prefetto, serve un intervento per garantirci diritti e dignità»
Redazione
Ospedale di Cariati, lavoratori delle pulizie senza stipendio da tre mesi: «Un’angoscia con\u00A0il Natale alle porte»\n
PROTESTA SILENZIOSA

Morte di Serafino Congi, la famiglia in presidio sotto l’ASP di Cosenza: «Vogliamo risposte»

A undici mesi di distanza dalla tragedia che sconvolse San Giovanni in Fiore, sull’inchiesta dell’Azienda Sanitaria Provinciale è calato il silenzio. Il padre in lacrime: «Voglio giustizia»
Francesco La Luna
Morte di Serafino Congi, la famiglia in presidio sotto l’ASP di Cosenza: «Vogliamo risposte»
Sanità negata

In Calabria quasi una famiglia su tre rinuncia alle cure: liste d’attesa infinite e costi insostenibili per 10mila cittadini

Il rapporto del Banco Farmaceutico registra un forte aumento della povertà sanitaria nella regione: 9.827 persone assistite non ce la fanno, un aumento del 36% in un anno
Redazione Economia
In Calabria quasi una\u00A0famiglia su tre\u00A0rinuncia alle cure: liste d’attesa infinite e costi insostenibili per 10mila cittadini
Botta e risposta

Emodinamica Castrovillari, dopo il sit-in esplode la protesta di Laghi

Il consigliere regionale contesta la nota dell’Asp di Cosenza: «Depotenziamento evidente, trasferimenti inspiegabili»
Redazione
Emodinamica Castrovillari, dopo il sit-in esplode la protesta di Laghi\n
Sanità e dintorni

Il Comitato No Scippo accusa: «Stop allo spostamento dell’Hub da Cosenza»

Ecco la denuncia del Comitato contro il trasferimento dell’Ospedale da Vaglio Lise ad Arcavacata, il quale chiede risposte alle istituzioni
Redazione
Il Comitato No Scippo accusa: «Stop allo spostamento dell’Hub da Cosenza»\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Morto a Rende Carmelo Miceli, storica bandiera del Lecce

2

Cosenza, nuova rissa al McDonald's di piazza Bilotti

3
Rissa in centro

Cosenza, alta tensione via Alimena: carabinieri sedano una rissa tra giovani

4

Processo Valle dell'Esaro, la sentenza di secondo grado: condanne e poche assoluzioni

5
l’aggressione

Cosenza, testata in pieno volto ad un agente di Polizia locale. Fermato un uomo