Smile Cosenza Pallanuoto, Federica Morrone: «Rappresentare la mia città è un onore enorme» | VIDEO

Vent’anni, cosentina doc e già punto di riferimento. La capitana parla del momento storico del club, del rapporto con coach Occhione e delle sfide che attendono la squadra: «Il gruppo è la nostra forza»

13 dicembre, 2025
pallanuoto Cosenza
Smile Cosenza Pallanuoto, Federica Morrone: «Rappresentare la mia città è un onore enorme» | VIDEO

Vent’anni, cosentina doc e già punto di riferimento. La capitana parla del momento storico del club, del rapporto con coach Occhione e delle sfide che attendono la squadra: «Il gruppo è la nostra forza»
Francesco Roberto Spina
La pallavolo rinasce a Cosenza: una squadra di ragazzi per ripartire

Un progetto sportivo e culturale rimette al centro i giovani calabresi: solo under 20 in Serie C, tra sacrificio, studio e sogni condivisi. La voce di Andrea Cortese racconta una sfida che va oltre il campo
Ernesto Mastroianni
Calcio a 5

Futsal, la Pirossigeno Cosenza lotta fino alla fine ma cede 2-1

Nella dodicesima giornata del campionato di Serie A, i lupi rispondono con Saponara all’iniziale vantaggio dei padroni di casa con Vidal. Nel secondo tempo il gol vittoria dei campani firmato da Delmestre
Dilettanti Calabria

Promozione A, la penultima d'andata accende la lotta al vertice e in coda alla classifica

Il Corigliano fa visita al Sersale, il Mesoraca contro il Cotronei spera nel sorpasso sulla PLM Morrone che affronta l’ostico Kratos Bisignano. Per Acri, Bisignano e Campora servono punti salvezza. Il programma del quattordicesimo turno
Franco Sangiovanni
«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza

Il centrocampista racconta la stagione rossoblù: gruppo unito, mister Buscè «motivatore» e la voglia di riscattarsi dopo la retrocessione. Domani la sfida contro il Trapani

11 dicembre 2025
Ore 16:23
A Fuscaldo rivive il Borgo dei Presepi, Middea: «L’obiettivo è far riscoprire le nostre radici» | VIDEO

Il sindaco racconta la manifestazione che valorizza il centro storico: «Un modo per contrastare lo spopolamento». Poi parla dei progetti di Occhiuto e del problema idrico in provincia di Cosenza

11 dicembre 2025
Ore 15:57
Mancini sogna le facoltà umanistiche dell'Unical nel centro storico di Cosenza

Il membro della Direzione regionale del Partito democratico propone di spostare nel centro storico di Cosenza le facoltà umanistiche dell'Unical

10 dicembre 2025
Ore 12:03
«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza

Il centrocampista racconta la stagione rossoblù: gruppo unito, mister Buscè «motivatore» e la voglia di riscattarsi dopo la retrocessione. Domani la sfida contro il Trapani

11 dicembre 2025
Ore 16:23
«Siamo un treno che va, ora tutti dentro», Kouan chiama a raccolta i tifosi del Cosenza

Il centrocampista racconta la stagione rossoblù: gruppo unito, mister Buscè «motivatore» e la voglia di riscattarsi dopo la retrocessione. Domani la sfida contro il Trapani

11 dicembre 2025
Ore 16:23
Sport e territorio

Nasce a Cosenza la Polisportiva SMILE: una nuova visione per lo sport cittadino

Presentato al Museo Multimediale il progetto che unisce eccellenza, settori giovanili e multidisciplinarietà. Al centro la Serie A1 femminile di pallanuoto
Redazione
eccellenza calabria

Rossanese in crisi: sei ko di fila, ecco Castellano e Pizzoleo per invertire la rotta

La società rossoblù punta su esperienza e solidità: il ritorno del centrocampista e l’arrivo del difensore mirano a rafforzare reparto mediano e retroguardia, elementi chiave per ritrovare fiducia e risultati
Franco Sangiovanni
le partite

Eccellenza, il quattordicesimo turno: Trebisacce-Reggioravagnese è sfida d’alta quota. Paolana e DBR Luzzi, vietato sbagliare

La capolista Praiatortora farà visita al Soriano Fabrizia, mentre è da tripla lo scontro tra Palmese e Bocale. Gioiese-Castrovillari da ultima spiaggia
Vincenzo Primerano
L’intervista

Storica DB Rossoblù: è finale di Coppa Italia Dilettanti. Magarò: «Traguardo enorme per una neopromossa»

La squadra del presidente Gencarelli supera l’Altomonte e centra la prima finale della sua storia. Il tecnico dei luzzesi: «Grande soddisfazione per tutti noi»
Franco Sangiovanni
L’intervista

Eccellenza, Praiatortora deciso a restare in vetta. Petrone: «Vogliamo essere protagonisti»

Il capitano e attaccante del club tirrenico parla anche della stagiorne dal punto di vista personale: «Sul piano realizzativo mi aspettavo di più, ma so che posso fare molto meglio»
Vincenzo Primerano
Il verdetto

Coppa Italia Dilettanti: DB Rossoblù Luzzi e Deliese conquistano il pass per la finale

Dopo le gare di ritorno delle semifinali, l’atto conclusivo del 4 gennaio 2026 vedrà affrontarsi cosentini e reggini con in palio il trofeo
Francesco Roberto Spina
Dilettanti Calabria

Eccellenza e Promozione: ecco le decisioni del giudice sportivo dopo la tredicesima giornata

La DB Rossoblù Luzzi ha preannunciato ricorso per la partita contro la Paolana. Il giudice sportivo ha inoltre multato il Cittanova e squalificato diversi allenatori e calciatori nei due massimi campionati calabresi
Redazione Sport
L’intervista

Eccellenza, la Paolana ritrova serenità, Mercuri: «Dopo Altomonte si era rotto qualcosa»

Il portiere del club tirrenico dopo la vittoria contro la DBR Luzzi: «Venivamo da una settimana dove ci sono stati tanti cambiamenti e con una formazione rimaneggiata»
Vincenzo Primerano
dilettanti

Promozione A, Usc Corigliano al bivio: addii eccellenti e mercato urgente

Dopo l’ultima sconfitta interna contro la Plm Morrone, salutano Pizzoleo e Lorecchio: via al un mercato di riparazione. Mister Aita saldo in panchina, mentre i tifosi chiedono "carattere"
Franco Sangiovanni
Serie B Interregionale

Basket, Bim Bum Rende saluta Di Martino e affida la panchina a Carbone

Il club biancorosso chiude il rapporto con l’head coach e rilancia con Pierpaolo Carbone per invertire la rotta in campionato
Redazione
il primato

Promozione A, Stranges esalta la sua Morrone: «Corsa, voglia e gruppo: ecco il nostro segreto»

La vittoria nello scontro diretto di Corigliano certifica la solidità della capolista. Il tecnico predica equilibrio, ma la mentalità da squadra vera fa al momento la differenza
Franco Sangiovanni
Promozione A

Corigliano in crisi, Aita si assume le colpe: «Pronto a fare un passo indietro»

La sconfitta contro la capolista Morrone fa precipitare la squadra al sesto posto. Il tecnico analizza senza alibi il momento difficile e apre alla possibilità di lasciare: «Se l’ambiente non mi sopporta, mi faccio da parte»
Franco Sangiovanni
i migliori

Eccellenza, Dominguez S. e Godano firmano due perle. Romeo non segna ma ispira due gol: la Top 11 di LaC

Il Trebisacce continua a correre anche grazie alla qualità di Leonori J. (doppietta). Lampo di Angotti nel blitz della Paolana in casa della DBR Luzzi. Ecco la formazione ideale del tredicesimo turno
Vincenzo Primerano
un treno in corsa

Eccellenza, il Trebisacce continua a vincere. Malucchi: «Non è scontato interpretare sempre bene le partite»

Quarto successo consecutiva per i giallorossi che battono 3-0 la Gioiese: «Mercato? Siamo un po' corti, ma il gruppo deve essere il punto fermo»
Vincenzo Primerano
Promozione A

Cassano Sybaris, Burgo esalta la vittoria ad Acri: «Partita dura, ma Michelutti ci regala i tre punti»

Tre punti pesantissimi per i biancazzurri nel match deciso da Foissac. Il tecnico sottolinea il rigore parato dal portiere e l’importanza del successo in ottica classifica
Francesco Roberto Spina
primato difeso

Eccellenza, la capolista Praiatortora continua a correre. De Rosa: «Siamo contenti. Mercato? Non vedo perché cambiare»

Il vice-presidente del club tirrenico dopo la vittoria per 1-0 contro l’Isola CR: «Contenti di quanto stiamo facendo, a maggio come si suol dire si tireranno le somme»
Vincenzo Primerano
Calcio a 5

Futsal, Pirossigeno Cosenza-Active Network 1-3: p er i lupi la beffa arriva nel finale 

Nell’undicesima giornata del campionato di Serie A i lupi vengono rimontati dalla squadra di Viterbo che trova due reti nel finale del match 
Redazione Sport
L’intervista

Promozione A, il Kratos vince il derby di Bisignano trascinato da Surace: «Mi sento bene, scendo in campo con entusiasmo»

La compagine gialloblù si aggiudica il derby (4-1) contro l'Fcd Bisignano. Decisivo il centravanti autore di un gol, di un rigore procurato e di un assist
Vincenzo Primerano
la “trasferta”

Per il Cus Cosenza una tre giorni romana culminata con la partita di Serie A all’Olimpico

Due amichevoli, di cui una con i ragazzini della Lazio, il tour dello stadio capitolino e il match tra i biancocelesti e il Bologna in tribuna
Redazione
Dilettanti Calabria

Eccellenza: Praiatortora, Trebisacce e Virtus Rosarno continuano a correre: i risultati del tredicesimo turno

La capolista vince di misura contro l’Isola CR e mantiene un punto di vantaggio sui delfini che battono 3-0 la Gioiese. Vincono anche gli amaranto: 4-0 alla Reggioravagnese. La Paolana corsara contro la DB Rossoblù
Redazione Sport
