Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.
In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.
Dal 12 al 15 settembre visite ed esami gratuiti per donne over 40. La direttrice del distretto sanitario Tirreno Angela Riccetti: «In Calabria tassi di adesione a esami preventivi tra i più bassi, campagne come questa sensibilizzano»
L’organizzazione della due-giorni calabrese, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Cosenza e del Comitato Italiano Paralimpico, con il sostegno della società Nemo Cosenza, è stata possibile anche grazie al supporto di PAC 2000A Conad
VIDEO | L’avvocato Raffaele Della Valle a un’iniziativa su errori giudiziari e ingiusta detenzione promossa dall’Università della Terza Età: «La separazione delle carriere dei magistrati una strada obbligata per completare il rinnovamento avviato nel 1989».
Nella rilevazione elaborata da Prima Comunicazione il gruppo editoriale in crescita di ben sette posizioni grazie a social e mobile nella top 100 dei siti d’informazione più letti d’Italia. In tv nuove fasce orario e incremento per il tg di punta di LaC News24 sul canale 11 ddt