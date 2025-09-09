Social
Ad Amantea la Conferenza...

Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia

Dal 10 al 12 settembre Amantea ospita la Conferenza AEIT 2025. Al centro acqua, energia e comunità rinnovabili con studiosi e imprese da tutto il mondo.

 

9 settembre, 2025
unical · amantea
l'inaugurazione

Primark, attesa febbrile per l'apertura del punto vendita a Rende

Domani il sospirato taglio del nastro che segnerà l'avvento in Calabria del gigante internazionale della moda a prezzi competitivi, gli auspici del direttore Luca Ciuffreda 
Patrizia De Napoli
Primark, attesa febbrile per l’apertura del punto vendita a Rende
Parcheggi cittadini

Cosenza, Caruso: «Pronta la soluzione per il parcheggio di via Aldo Moro»

Il sindaco annuncia l'avvio della procedura con il curatore fallimentare AMACO e il project financing di SABA per garantire continuità e nuova gestione
Redazione
Cosenza, Caruso: «Pronta la soluzione per il parcheggio di via Aldo Moro»\n
Rigenerazione urbana

"Stati di Transizione": il Politecnico di Milano porta a Cosenza strategie per il futuro del centro storico

Si conclude il progetto di ricerca-azione con studenti, architetti e comunità locali. Domani Open Expo a Palazzo dei Bruzi
Redazione
“Stati di Transizione”: il Politecnico di Milano porta a Cosenza strategie per il futuro del centro storico\n
Tutti soddisfatti

Pietrapaola, bilancio positivo per l'estate 2025: eventi, servizi e comunità protagonisti

Il sindaco Labonia: «Ordine urbano, accoglienza e grande partecipazione popolare. Ora al lavoro per scuole e nuova programmazione culturale»
Redazione
Pietrapaola, bilancio positivo per l’estate 2025: eventi, servizi e comunità protagonisti\n

Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Societa

Italia Mondo

Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.

In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.

9 settembre 2025
Ore 15:54
Politica

Regionali, sprint della Lega sugli amministratori

2 settembre 2025
Ore 19:31
Italia Mondo

Politica

Società

Societa

Italia Mondo

Politica

Società

Societa

L’intervista

Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025: scienziati e imprese a confronto su acqua, energia e comunità rinnovabili

Dopo 45 anni torna in Calabria il congresso dell’Associazione Italiana di Elettrotecnica. Tavole rotonde su risorse idriche e comunità energetiche, con l’Università della Calabria protagonista
Salvatore Bruno
Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025: scienziati e imprese a confronto su acqua, energia e comunità rinnovabili\n
L’iniziativa

Quattro giorni di sensibilizzazione oncologica a Fiumefreddo Bruzio: screening gratuiti per il tumore al seno

Dal 12 al 15 settembre visite ed esami gratuiti per donne over 40. La direttrice del distretto sanitario Tirreno Angela Riccetti: «In Calabria tassi di adesione a esami preventivi tra i più bassi, campagne come questa sensibilizzano»
Redazione
Quattro giorni di sensibilizzazione oncologica a Fiumefreddo Bruzio: screening gratuiti per il tumore al seno
Sport e Inclusione

Giovani e disabilità, al Campo »Scuola di Cosenza l’ottava tappa del progetto “Sport Senza Confini”

L’organizzazione della due-giorni calabrese, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Cosenza e del Comitato Italiano Paralimpico, con il sostegno della società Nemo Cosenza, è stata possibile anche grazie al supporto di PAC 2000A Conad
Redazione
Giovani e disabilità, al Campo\u00A0»Scuola di Cosenza l’ottava tappa del progetto “Sport Senza Confini”\n
corsa al rettorato

Unical, Rubino: «L’Intelligenza Artificiale non sostituirà mai la mente e il cuore dei docenti»

Il professore che aspira a subentrare a Nicola Leone evidenzia: «La mente umana è unica, è sbagliato pensare che gli studenti possano dialogare con gli insegnanti sfruttando l’IA»
Redazione
Unical, Rubino: «L’Intelligenza Artificiale non sostituirà mai la mente e il cuore dei docenti»
Le previsioni

Torna il caldo in Calabria ma durerà poco, da metà settimana calo delle temperature e piogge in arrivo

Tra martedì e mercoledì aria calda e picchi di 36 gradi. Da giovedì una perturbazione farà ingresso nella nostra regione. Ecco le previsioni
Salvatore Lia
Torna il caldo in Calabria ma durerà poco, da metà settimana calo delle temperature e piogge in arrivo\n
Giustizia

Riforma Nordio, il legale di Enzo Tortora a Cosenza: «Necessaria per garantire imparzialità e un giusto processo»

VIDEO | L’avvocato Raffaele Della Valle a un’iniziativa su errori giudiziari e ingiusta detenzione promossa dall’Università della Terza Età: «La separazione delle carriere dei magistrati una strada obbligata per completare il rinnovamento avviato nel 1989».
Salvatore Bruno
Riforma Nordio, il legale di Enzo Tortora a Cosenza: «Necessaria per garantire imparzialità e un giusto processo»
L’evento

Montalto Uffugo, tre giorni di festa e di riflessioni per celebrare la patata

Quello in programma dal 12 al 14 settembre in località Pianette sarà un festival nel segno del gusto, della memoria e della prevenzione
Redazione
Montalto Uffugo, tre giorni di festa e di riflessioni per celebrare la patata
Sempre più in alto

Auditel e Comscore agosto 2025, le nuove classifiche dati certificano e confermano la crescita del network LaC

Nella rilevazione elaborata da Prima Comunicazione il gruppo editoriale in crescita di ben sette posizioni grazie a social e mobile nella top 100 dei siti d’informazione più letti d’Italia. In tv nuove fasce orario e incremento per il tg di punta di LaC News24 sul canale 11 ddt
Redazione
Auditel e Comscore agosto 2025, le nuove classifiche dati certificano e confermano la crescita del network LaC\n
Il bilancio

Estate florense, Lorica e San Giovanni in Fiore fanno il pieno di turisti

I concerti di qualità ed eventi come la Notte bianca hanno determinato una partecipazione di pubblico che è andata oltre ogni aspettativa, la soddisfazione del sindaco Rosaria Succurro
Redazione
Estate florense, Lorica e San Giovanni in Fiore fanno il pieno di turisti
Col naso all’insù

L’eclissi lunare è uno spettacolo: le immagini di un evento straordinario che si ripresenterà il 31 dicembre 2028 

La terra si è interposta tra il sole e la luna, proiettando la propria ombra sul satellite
Salvatore Lia
L’eclissi lunare è uno spettacolo: le immagini di un evento straordinario che si ripresenterà il 31 dicembre 2028\u00A0\n
L’evento calabrese

A Gianni Infantino il premio “Oreste Granillo” ideato dall’orafo Giovambattista Spadafora

Il presidente della Fifa ha ricevuto a Reggio Calabria l’importante riconoscimento. La nota dell’azienda di San Giovanni in Fiore
Redazione
A Gianni Infantino il premio “Oreste Granillo” ideato dall’orafo\u00A0Giovambattista Spadafora\n
La quarta edizione

Auto storiche, ad Amantea arriva il quarto Trofeo Marcello de Luca di Lizzano

Nell’ambito dell’iniziativa ci sarà spazio anche per un convegno medico sul tema della donazione degli organi e il trapianto in Calabria
Redazione
Auto storiche, ad Amantea arriva il quarto Trofeo Marcello de Luca di Lizzano\n
Eccellenze locali

Alessandra Vena, la make-up artist calabrese che illumina i volti protagonisti del red carpet della mostra del Cinema di Venezia  

La professionista di Cosenza ha portato il suo talento e la sua sensibilità estetica all’importante evento internazionale: «Con me viaggia anche la mia terra»  
Redazione
Alessandra Vena, la make-up artist calabrese che illumina i volti protagonisti del red carpet della mostra del Cinema di\u00A0Venezia\n\n\u00A0\n
Vacanze finite

Esodo estivo, il bilancio finale: in viaggio 330 milioni di veicoli. Traffico intenso per gli ultimi rientri

I dati dell’Osservatorio mobilità stradale di Anas dal 25 luglio a oggi: la mobilità non si è concentrata solo nei fine settimana, due spostamenti su tre sono avvenuti nei giorni feriali
Redazione Attualità
Esodo estivo, il bilancio finale: in viaggio 330 milioni di veicoli. Traffico intenso per gli ultimi rientri\n
LA PROTESTA

Gattuso, non solo rose: Schiavonea protesta contro la disputa di Israele-Italia

Fuori dall’abitazione del C.T. della Nazionale è stato esposto uno striscione da alcuni suoi concittadini dopo le parole dette in conferenza stampa sulla necessità di giocare il prossimo match
Redazione
Gattuso, non solo rose: Schiavonea protesta contro la disputa di Israele-Italia
Il festival

Laurignano, lo spirito “country” protagonista per una sera

Esibizioni a cavallo, tiro al bersaglio e spettacoli del fuoco sono alcune attività che andranno in scena il 14 settembre presso l’ex campo sportivo
Redazione
Laurignano, lo spirito “country” protagonista per una sera
La bonifica

Cosenza, ripulite e bonificate le piste ciclabili del Parco fluviale

Franz Caruso: «Plaudo al lavoro della cooperativa Semper Uno» 
Redazione
Cosenza, ripulite e bonificate le piste ciclabili del Parco fluviale\n
L’evento

Emigranti ieri, oggi e domani: emozioni a confronto a Cariati

Testimonianze con collegamenti anche da Oltreoceano hanno caratterizzato un incontro durante il quale si è parlato anche di turismo delle radici
Redazione
Emigranti\u00A0ieri, oggi e domani: emozioni a confronto a Cariati
La ricerca

Il topazio diventa azzurro grazie ai raggi X, la scoperta all’Unical: «Offriamo al mercato pietre naturali, senza ricorrere a processi dannosi» 

Lo studio del team internazionale di ricercatori coordinato dall’infrastruttura Star dell’Università della Calabria: «È un approccio che potrebbe diventare un punto di riferimento per l’industria»
Redazione Attualità
Il topazio diventa azzurro grazie ai raggi X, la scoperta all’Unical: «Offriamo al mercato pietre naturali, senza ricorrere a processi dannosi»\u00A0\n
Meteo

L’alta pressione torna protagonista in Calabria, weekend con sole e tempo stabile: le previsioni

Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione con temperature stazionarie con valori anche al di sopra delle medie stagionali
Salvatore Lia
L’alta pressione torna protagonista in Calabria, weekend con sole e tempo stabile: le previsioni\n
