Italia Mondo
Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.

In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.

9 settembre, 2025
incendi · italia
Paura a Napoli

Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco

Una doppia deflagrazione in via Vicinale Grottole: nessuna vittima, ma momenti di panico e colonne di fumo visibili da tutta la zona
Redazione
Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco\n
Italia Mondo

Roma, auto Polizia urta bimba: stava intervenendo per una rissa

È accaduto in Corso Rinascimento. La piccola era sul argine della strada: sembra dovesse attraversare per raggiungere i genitori
Redazione
Roma, auto Polizia urta bimba: stava intervenendo per una rissa\n
Attacco sospetto

Flottiglia per Gaza, nave in fiamme al largo della Tunisia: «Colpiti da un drone». Ma la Guardia nazionale smentisce 

Un’imbarcazione con attivisti e aiuti umanitari ha preso fuoco a 50 miglia da Sidi Bou Said. L’organizzazione parla di un attacco sospetto. Le forze dell’ordine tunisine: «Solo un incendio ai giubbotti di salvataggio». Nessun ferito a bordo
Redazione Esteri
Flottiglia per Gaza, nave in fiamme al largo della Tunisia: «Colpiti da un drone». Ma la Guardia nazionale smentisce\u00A0\n
Lo studio

Un milione e trecentomila bambini senza futuro: l’Italia e la bomba sociale della povertà educativa La Calabria ai primi posti in Europa

Al Forum Teha l’allarme sul capitale umano: un minore su sette cresce in povertà assoluta, il 15% dei giovani è Neet e solo un terzo dei trentenni è laureato. Il costo stimato: 170 miliardi di Pil mancato
Luca Arnaù
Un milione e trecentomila bambini senza futuro: l’Italia e la bomba sociale della povertà educativa La Calabria ai primi posti in Europa\n

Società

Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia
Societa

Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia

Dal 10 al 12 settembre Amantea ospita la Conferenza AEIT 2025. Al centro acqua, energia e comunità rinnovabili con studiosi e imprese da tutto il mondo.

 

9 settembre 2025
Ore 17:00
Ad Amantea la Conferenza AEIT 2025 su acqua ed energia
Dramma senza fine

Tre operai morti sul lavoro: gli incidenti a Monza, Torino e nel Catanese

Un 48enne morto schiacciato, un 69enne è caduto dal cestello di una gru mentre un 50enne è deceduto dopo essere caduto da un muro
Redazione
Tre operai morti sul lavoro: gli incidenti a Monza, Torino e nel Catanese\n
Novità tra i banchi

Scuola, parte la guerra agli smartphone: tra note disciplinari, sospensioni e telefoni negli zaini

Parte il giro di vite contro l’uso dei cellulari in classe: le sanzioni saranno calibrate in base alla gravità dell’infrazione. I presidi ammettono: far rispettare il divieto sarà una battaglia quotidiana
Luca Arnaù
Scuola, parte la guerra agli smartphone: tra note disciplinari, sospensioni e telefoni negli zaini\n
Verso Gaza

Navi piene di vita anziché di armi, la Global Sumud Flotilla è un messaggio politico e morale che attraversa il Mediterraneo

Non si tratta solo della più grande missione umanitaria del nostro tempo: è il popolo che si rimbocca le mani e decide di fare per la martoriata Gaza quello che i governanti non fanno. Tra il silenzio delle istituzioni e le minacce di Israele
Luca Falbo
Navi piene di vita anziché di armi, la\u00A0Global Sumud Flotilla è un messaggio politico e morale che attraversa il Mediterraneo
Frodi informatiche

Nuova truffa WhatsApp: sms ingannevoli minacciano il blocco account, l’allarme della Polizia di Stato

Un falso sms invita a sbloccare l’account con un link: è phishing. Le forze dell’ordine allertano gli utenti sui rischi crescenti di raggiri online e consigliano di non condividere credenziali sensibili
Redazione Economia
Nuova truffa WhatsApp: sms ingannevoli minacciano il blocco account, l’allarme della Polizia di Stato\n
La tragedia

Rettilineo di sangue, due giovani motociclisti morti nel Comasco

I sanitari del 118 hanno tentato di trasportarli in ospedale, ma invano perché al loro arrivo al “Sant'Anna” erano deceduti. Avevano diciassette e vent’anni
Redazione
Rettilineo di sangue, due giovani motociclisti morti nel Comasco
I nuovi santi

Acutis e Frassati, il gran giorno della proclamazione

Morti entrambi giovanissimi a seguito di malattie fulminanti, oggi centinaia di migliaia di persone affolleranno piazza San Pietro per loro
Redazione
Acutis e Frassati, il gran giorno della proclamazione
COME IN UN FILM

Uomo ricoverato in ospedale: gli trovano una lampadina nel retto

A lanciare l’allarme la figlia, preoccupata per le condizioni del padre. L’ottantacinquenne aveva provato a togliere il corpo estraneo da solo con un cacciavite
Redazione
Uomo ricoverato in ospedale: gli trovano una lampadina nel retto
Italia Mondo

Alaska, morto ricercatore italiano Riccardo Pozzobon: «Travolto dall'acqua mentre riempiva la borraccia» 

La ministra dell’Università Bernini: «Tragedia che scuote comunità scientifica»
Redazione
Alaska, morto ricercatore italiano Riccardo Pozzobon: «Travolto dall'acqua mentre riempiva la borraccia»\u00A0\n
Il virus

Covid, duemila contagi in Italia nell’ultima settimana

Le regioni con più casi sono la Lombardia, la Campania e l’Emilia Romagna mentre Marche e Abruzzo restano al riparo
Redazione
Covid, duemila contagi in Italia nell’ultima settimana
l’attacco

Gaza, altri ventuno morti sotto i bombardamenti israeliani

Cresce il bilancio delle vittime del raid aereo scattato all’alba, lo scrive la Wafa citando fonti mediche
Redazione
Gaza, altri ventuno morti sotto i bombardamenti israeliani
Lacrime di gioia

Angelina Mango torna sul palco: duetto con Olly al concerto di Milano

L'artista lucana si commuove sulle note di 'Per due come noi' e dice al pubblico: «Mi siete mancati da morire»

Redazione
Angelina Mango torna sul palco: duetto con Olly al concerto di Milano
L’aggressione

Roma, palpeggia turista americana: tassista abusivo incastrato da occhiali-telecamera

L'uomo di 82 anni è stato denunciato per violenza sessuale

Redazione
Roma, palpeggia turista americana: tassista abusivo incastrato da occhiali-telecamera
Le offese

Urlò frasi choc contro Meloni durante il concerto: indagato il cantante Adriano Pappalardo

La procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo dopo l'episodio dello scorso 20 agosto
Redazione
Urlò frasi choc contro Meloni durante il concerto: indagato il cantante Adriano Pappalardo\n
Sospensione clamorosa

Sermoneta, don Pompei rimosso dopo una diretta YouTube

Il provvedimento prevede anche la dispensa dall’obbligo di indossare l’abito talare e il divieto per il presule di presentarsi pubblicamente come sacerdote
Redazione
Sermoneta, don Pompei\u00A0rimosso dopo una diretta YouTube\n
Traffico intenso

Weekend di controesodo, atteso traffico record

Oltre 12 milioni di spostamenti previsti: bollino rosso sabato e domenica sulle principali arterie italiane
Redazione
Weekend di controesodo, atteso traffico record\n
Il dramma

Funicolare deragliata a Lisbona, salgono a 17 i morti. L'italiana ferita: «Vedevo tirare fuori i corpi»

Venti le persone ferite. Uno dei morti è il conducente del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto
Redazione
Funicolare deragliata a Lisbona, salgono a 17 i morti. L'italiana ferita: «Vedevo tirare fuori i corpi»\n
Un italiano di successo

È morto Giorgio Armani: ha segnato la storia della moda internazionale, rivoluzionando l’eleganza maschile e femminile

Si spegne a 91 anni lo stilista che ha rivoluzionato il Made in Italy: dagli studi in Medicina al successo mondiale
Redazione
È morto Giorgio Armani:\u00A0ha segnato la storia della moda internazionale, rivoluzionando l’eleganza maschile e femminile\n
Gesto folle

Auto su folla a Berlino: feriti tre bambini, grave la donna con loro

L'incidente è avvenuto intorno alle 13.10 in Seestrasse, nel quartiere Wedding

Redazione
Auto su folla a Berlino: feriti tre bambini, grave la donna con loro
Un Paese sotto shock

Tragedia a Lisbona, deraglia la funicolare Gloria: almeno tre morti

Incidente sull’Elevador da Gloria: almeno 25 feriti, di cui nove gravi. Il presidente Rebelo de Sousa: «Cordoglio alle famiglie»
Redazione
Tragedia a Lisbona,\u00A0deraglia la funicolare Gloria: almeno tre morti\n
Felici e contenti

Sanremo resta in Rai, accordo con il Comune

Fumata bianca dopo due giorni di trattative: il Festival della Canzone Italiana sarà ancora organizzato e trasmesso dal servizio pubblico
Redazione
Sanremo resta in Rai, accordo con il Comune\n
