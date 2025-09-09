Italia Mondo

Esplosione in fabbrica di fuochi a Pianura: feriti carabinieri e vigili del fuoco

Momenti di terrore alla periferia di Napoli, nel quartiere Pianura, dove una violenta esplosione si è verificata questa mattina all’interno di una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole 10.

In un primo momento si era parlato di vittime, ma fonti qualificate hanno chiarito che non ci sono morti. Due carabinieri hanno riportato lievi ferite, mentre altri due vigili del fuoco sono rimasti coinvolti da un secondo scoppio verificatosi quando le squadre di soccorso erano già al lavoro. Fortunatamente, anche in questo caso, le condizioni non destano preoccupazioni.