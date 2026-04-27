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Società

Grazia Ciappetta, viaggio alla scoperta delle dimensioni extrasensoriali

27 aprile, 2026
ULTIMA ORA
La storia

Dal mare alla ricerca: allevamento innovativo e pesca tra costi e mercato

Arturo Bianco racconta tradizione familiare, nuove tecnologie e difficoltà economiche che incidono su qualità e distribuzione del pescato

Matteo Lauria
Dal mare alla ricerca: allevamento innovativo e pesca tra costi e mercato
Buone notizie

Borse di studio, l’Unical copre tutti gli idonei: 9mila studenti sostenuti grazie all’intesa con la Regione

Arrivano oltre 16 milioni dalla Regione e risorse proprie dell’Ateneo: garantito il 100% delle borse per l’anno in corso
Redazione
Borse di studio, l’Unical copre tutti gli idonei: 9mila studenti sostenuti grazie all’intesa con la Regione\n
L’intervista

Grazia Ciappetta: «Vi spiego come esplorare la dimensione più profonda della vostra esistenza» | VIDEO

L’autrice del libro “Un Filo Invisibile” si addentra nel territorio delle esperienze extrasensoriali, raccontando le esperienze vissute in prima persona da un medico e da una ragazza

Patrizia De Napoli
Grazia Ciappetta: «Vi spiego come esplorare la dimensione più profonda della vostra esistenza» | VIDEO
Sul Burc

Pulizia spiagge, arrivano i contributi della Regione Calabria: priorità ai comuni colpiti dal maltempo

Pubblicato l’avviso. Per la prima volta si prevede il finanziamento di misure dedicate alla sicurezza e all’accessibilità da parte delle categorie fragili. Mancuso: «Sperimentazione innovativa»
Redazione Attualità
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Zumpano, auto prende fuoco nel parcheggio del centro commerciale

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l’iniziativa

Cosenza, nasce il Comitato Donnici: «Progetti e rilancio per questo territorio»

Alla guida è stato eletto Paolo Presta, nel ruolo di coordinatore. Al suo fianco Franco Bozzo, nominato vice coordinatore
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La lunga attesa

Elettrificazione linea ferroviaria Sibari-Crotone, la Cisl: «Annunci rassicuranti ma diritto alla mobilità al palo»

Il segretario Sapia chiede che si assicuri «non solo il completamento dell'infrastruttura nei tempi previsti, ma anche il mantenimento e il potenziamento dei servizi ferroviari durante tutta la fase dei lavori»
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Meteo Cosenza, tempo pazzo. Dai 28° di oggi e domani, al crollo termico del primo maggio

Giovedì una nuova perturbazione da Nord est raggiungerà la Calabria apportando piogge sparse e temperature di 5°-6° al di sotto delle medie stagionali
Salvatore Lia
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South Italy Fashion Week, a Cosenza parte il decennale nel segno dell’Hanami

Inaugurata la decima edizione dell’evento firmato Moema Academy e Big Digital Eye: la prima giornata, dedicata alla Primavera, ha intrecciato moda, artigianato, restanza e identità calabrese
Redazione
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Scuola in Calabria, oltre 4600 alunni in meno e 55 cattedre tagliate. Vitale (Cisl Scuola): «Scelta inaccettabile»

Calo demografico record nelle scuole calabresi, con perdite in tutte le province: «Tagliare il potenziamento in un territorio già fragile significa colpire recupero, inclusione e diritto allo studio»
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Gli studenti del Da Vinci di Castrovillari scoprono la filiera della seta a San Floro

Visita didattica alla cooperativa Nido di Seta per le classi Made in Italy e MAT: tra gelsibachicoltura, Museo della Seta e innovazione sostenibile
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L’intervista

Le microonde per diagnosi e terapie non invasive, la docente Unical Sandra Costanzo: «Più sicure rispetto ai raggi X»

VIDEO | Nell’ateneo di Rende studiosi da tutto il mondo a confronto per l’International Microwave Biomedical Conference, che arriva per la prima volta in Italia facendo della Calabria il cuore pulsante della ricerca globale
Mariassunta Veneziano
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Scalea, il giovane Antonino Ordine ordinato sacerdote da Papa Leone XIV: la cerimonia in diretta tv

Ordine stava studiando Medicina all’università ma il suo destino ha preso un’altra piega dopo aver intrapreso il percorso neocatecumenale e uno dei tanti viaggi in giro per il mondo. Esperienze che lo hanno portato a toccare con mano il bisogno e la povertà dall’America Latina all’India, passando per il Medio Oriente
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Rifondazione attacca dopo i controlli a Via Savoia: «La casa è un diritto»

Il circolo cosentino “Gullo-Mazzotta” denuncia un uso repressivo di forze dell’ordine e servizi sociali e accusa il Comune di assenza di risposte
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Incontro sull’autismo a Rende, Caterina Iannazzo: «Serve un percorso di vita continuo, non solo cura»

Domani al Museo del Presente la seconda delle due giornate promosse dalla Neuropsichiatria infantile dell’Asp di Cosenza per aprire un confronto sul futuro delle persone con autismo
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Amaco, debutta il capolinea di via Kennedy: soppressa la (storica) fermata di Campagnano

Dopo la realizzazione dello spartitraffico che ha creato più di un malumore, ecco un’altra novità decisa dall’amministrazione comunale di Rende
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Lo studio

L’intelligenza artificiale al servizio della cardio-oncologia: l’Unical entra nel progetto europeo Compass

Si tratta della più grande iniziativa per la salute digitale mai finanziata dall'Ue: cinque anni di ricerca, 50 milioni di euro e oltre 60 partner internazionali per prevenire le complicanze cardiache nei malati di tumore
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L’abbraccio

San Marco Argentano pronta ad accogliere una famiglia proveniente dall’Iraq

A darne l’annuncio il vescovo Rega attraverso un messaggio alla diocesi: «Un evento che riguarda tutti, che va sostenuto da preghiera, vicinanza e relazioni concrete»
Redazione
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“Fimmina a Chi?”: torna a Corigliano Rossano il Festival dedicato alla ciclicità femminile

Dal 27 aprile al 4 maggio, incontri e dibattiti per parlare di pubertà, sessualità e menopausa
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Cosenza, docenti e attivisti esprimono sconcerto per le identificazioni a Via Savoia

In una lettera indirizzata a Prefetto e Comune: «Lavoriamo nella tutela del diritto all'istruzione e a una vita dignitosa e inviamo il nostro più totale sostegno alle famiglie colpite da quest'azione di forza»
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Chi non si arrende

L’orgoglio dei borghi calabresi che non vogliono morire, da Aiello il grido dei sindaci: «Non lasciateci soli»

L’ingresso del comune cosentino nei Borghi più belli d’Italia diventa occasione per rilanciare l’allarme delle aree interne: i sindaci calabresi denunciano spopolamento, carenza di servizi e istituzioni lontane. Tra criticità e potenzialità emerge una richiesta chiara: più risorse e attenzione per non essere lasciati soli.
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Altilia, il 30 aprile apre il nuovo super centro commerciale con un concerto di Albano

Servirà tutta l’area del Savuto e sarà una vera e propria cittadella commerciale facilmente raggiungibile sia dalla strada provinciale, sia dallo svincolo autostradale Salerno - Reggio Calabria, sia dalle arterie comunali
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Anticiclone protagonista fino a metà settimana con temperature sopra i 20 gradi e picchi d 28. Poi possibile cambio di scenario con ingresso di aria fredda e diminuzione diffusa dei valori termici
Salvatore Lia
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Social e minori: malgrado l’alta tecnologia rimane effimera la soglia d’ingresso dei 14 anni

L’avvocato Tulelli, specialista nel diritto minorile, esprime condivisibile preoccupazione per l’incapacità di inibire l’utilizzo dei social ai più giovani.

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Aiello Calabro entra tra i Borghi più belli d’Italia e (ri)lancia la sfida allo spopolamento delle aree interne

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