Grazia Ciappetta, viaggio alla scoperta delle dimensioni extrasensoriali

Il segretario Sapia chiede che si assicuri «non solo il completamento dell'infrastruttura nei tempi previsti, ma anche il mantenimento e il potenziamento dei servizi ferroviari durante tutta la fase dei lavori»
VIDEO | Nell’ateneo di Rende studiosi da tutto il mondo a confronto per l’International Microwave Biomedical Conference, che arriva per la prima volta in Italia facendo della Calabria il cuore pulsante della ricerca globale
Ordine stava studiando Medicina all’università ma il suo destino ha preso un’altra piega dopo aver intrapreso il percorso neocatecumenale e uno dei tanti viaggi in giro per il mondo. Esperienze che lo hanno portato a toccare con mano il bisogno e la povertà dall’America Latina all’India, passando per il Medio Oriente
Si tratta della più grande iniziativa per la salute digitale mai finanziata dall'Ue: cinque anni di ricerca, 50 milioni di euro e oltre 60 partner internazionali per prevenire le complicanze cardiache nei malati di tumore
In una lettera indirizzata a Prefetto e Comune: «Lavoriamo nella tutela del diritto all'istruzione e a una vita dignitosa e inviamo il nostro più totale sostegno alle famiglie colpite da quest'azione di forza»
L’ingresso del comune cosentino nei Borghi più belli d’Italia diventa occasione per rilanciare l’allarme delle aree interne: i sindaci calabresi denunciano spopolamento, carenza di servizi e istituzioni lontane. Tra criticità e potenzialità emerge una richiesta chiara: più risorse e attenzione per non essere lasciati soli.
Servirà tutta l’area del Savuto e sarà una vera e propria cittadella commerciale facilmente raggiungibile sia dalla strada provinciale, sia dallo svincolo autostradale Salerno - Reggio Calabria, sia dalle arterie comunali