Società

Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo

Lunedì in programma un dibattito tra le ragioni del sì e quelle del no alla presenza di avvocati, magistrati e politici

6 marzo, 2026
Sibaritide

Cassano all’Ionio celebra 20 anni di AVO: un ventennio di cuore e solidarietà al fianco dei più fragili

Appuntamento il 10 marzo al Teatro “Concistrè” per celebrare l’impegno dei volontari, pilastro fondamentale dell’Hospice locale.
Franco Sangiovanni
Cassano all’Ionio celebra 20 anni di AVO: un ventennio di cuore e solidarietà al fianco dei più fragili\n
Pollino

Castrovillari rende omaggio a Rita Pisano: l’8 marzo tra memoria e impegno civile

Appuntamento nell’Aula Consiliare alle 17:00 per un incontro tra memoria e impegno civile per i diritti delle donne.
Franco Sangiovanni
Castrovillari rende omaggio a Rita Pisano: l’8 marzo tra memoria e impegno civile\n
Effetti della guerra

Guerra in Iran, scuole del Cosentino in allerta: a rischio le gite Erasmus nei luoghi “caldi”

L’escalation in Medio Oriente preoccupa i dirigenti scolastici che stanno valutando la fattibilità dei viaggi di istruzione previsti per maggio
Alessia Principe
<p>Guerra in Iran, scuole del Cosentino in allerta: a rischio <span style=\"color:hsl(0, 75%, 60%);\">le gite Erasmus</span> nei luoghi “caldi”</p>
Parla l’esperto

Raniolo: «Più a lungo si protrarrà il conflitto, più l’Italia rischia un coinvolgimento»

Secondo il docente dell’Unical, il perdurarsi delle ostilità nuocerebbe al nostro Paese: «Il posizionamento eccessivamente pro Atlantico del nostro Governo potrebbe essere un problema: se la guerra andrà avanti è probabile che ci saranno richieste logistico-militari»
Francesco La Luna
<p>Raniolo: «Più a lungo si protrarrà il conflitto, più l’Italia rischia un coinvolgimento»</p>

Video

Cosenza, il grido di disperazione delle famiglie evacuate

6 marzo 2026
Ore 12:38
Cosenza, il grido di disperazione delle famiglie evacuate
Video

Gangi: «Castrolibero, Unione dei Comuni e trasporto pubblico locale»

4 marzo 2026
Ore 16:47
<p> Gangi: «Castrolibero, Unione dei Comuni e trasporto pubblico locale»</p>
Società

D’Ambrosio: «Voto Sì, il Csm va liberato dalle correnti»

Perché un magistrato vota Sì al referendum? Edoardo D’Ambrosio (presidente sezione penale Tribunale di Crotone) spiega: «il sorteggio è un rimedio estremo» contro le correnti nel Csm.

4 marzo 2026
Ore 16:50
D’Ambrosio: «Voto Sì, il Csm va liberato dalle correnti»
Video

Rifiuti, confiscato patrimonio di oltre 200 milioni. Sigilli anche a Cosenza

4 marzo 2026
Ore 08:44
Rifiuti, confiscato patrimonio di oltre 200 milioni. Sigilli anche a Cosenza
L’intervista

A Cosenza confronto tra magistrati, politici e avvocati sul Referendum | VIDEO

La Fondazione “Fausto Gullo” ha organizzato una tavola rotonda sulle ragioni del SÌ e del No con il patrocinio della Camera penale e dell’Ordine degli avvocati. L’introduzione sarà affidata al sottosegretario di Stato alla Giustizia Francesco Paolo Sisto
Massimo Clausi
A Cosenza confronto tra magistrati, politici e avvocati sul Referendum\u00A0| VIDEO\n
Quartieri

Cosenza, l’assessore Varchera incontra i comitati: «Quando i cittadini partecipano il quartiere diventa comunità»

Avviato un ciclo di incontri nei quartieri della città bruzia per ascoltare le problematiche del territorio e rafforzare il dialogo tra cittadini e istituzioni
Redazione
Cosenza, l’assessore Varchera incontra i comitati: «Quando i cittadini partecipano il quartiere diventa comunità»\n
L’iniziativa

Mimose, trucchi e massaggi: nel reparto di Oncologia a Cosenza l’8 Marzo arriva in anticipo grazie a Onco Med

Le volontarie celebrano le donne all’ospedale Mariano Santo. La presidente Francesca Caruso: «Un gesto per riconoscere il loro impegno, la loro dignità e la loro forza nel continuare a vivere ogni giorno con determinazione e speranza»
Redazione Attualità
Mimose, trucchi e massaggi: nel reparto di Oncologia a Cosenza l’8 Marzo arriva in anticipo grazie a Onco Med\n
Viabilità

Cosenza-Team Altamura, scattano i divieti di transito attorno allo stadio San Vito-Marulla

Ordinanza della Polizia Municipale per la partita di Serie C di domenica 8 marzo: stop a traffico e pedoni su viale Magna Grecia e via Formoso dalle 12 alle 18
Redazione
Cosenza-Team Altamura, scattano i divieti di transito attorno allo stadio San Vito-Marulla\n
Promozione e sviluppo

Nasce il Distretto Turistico del Basso Tirreno Cosentino: riconoscimento ufficiale della Regione

La Giunta regionale ha approvato il primo distretto turistico calabrese tra Amantea e Cetraro. Coinvolti 16 comuni e operatori del settore per sviluppare una strategia integrata di promozione e servizi
Redazione
Nasce il Distretto Turistico del Basso Tirreno Cosentino: riconoscimento ufficiale della Regione\n
La cerimonia

ANCRI Cosenza all’Altare della Patria per i 75 anni dell’Ordine al Merito della Repubblica

La delegazione guidata dal presidente Angelo Cosentino ha partecipato alla cerimonia nazionale e alla conferenza al Campidoglio dedicata al contributo delle donne insignite nella società civile
Redazione
ANCRI Cosenza all’Altare della Patria per i 75 anni\n\ndell’Ordine al Merito della Repubblica\n
Università

Unical investe sul Centro residenziale: oltre 2 milioni per Wi-Fi, nuovi posti letto e riqualificazione del campus

Via libera del Consiglio di amministrazione a un pacchetto di interventi per migliorare le residenze universitarie: connettività potenziata, 120 nuovi posti letto e lavori di efficientamento energetico
Redazione
Unical investe sul Centro residenziale: oltre 2 milioni per Wi-Fi, nuovi posti letto e riqualificazione del campus\n
Emergenza idrica

Acquedotto Abatemarco, sopralluogo della Regione: attivo il nuovo by-pass per garantire l’acqua a 46 comuni

L’assessore Montuoro e il capogruppo Brutto hanno verificato gli interventi realizzati. Il sistema serve circa 270 mila abitanti e sarà potenziato con un piano da oltre 160 milioni
Redazione
Acquedotto Abatemarco, sopralluogo della Regione: attivo il nuovo by-pass per garantire l’acqua a 46 comuni\n
Jonio

Corigliano-Rossano, “Note in Biblioteca”: sabato 7 marzo concerto dell’Artemisia Trio alla Pometti

Ingresso alle 18.30 e musica dalle 19: oboe, flauto e clarinetto in un programma da Haydn ad Arnold fino a Offenbach. Rassegna sostenuta dal Comune con il Bando Eventi
Redazione
Corigliano-Rossano, “Note in Biblioteca”: sabato 7 marzo concerto dell’Artemisia Trio alla Pometti\n
Dibattito

Concorsi e IA nella PA, il 24 marzo confronto in Camera di Commercio a Cosenza

Evento il 24 marzo alle 10 in Sala Petraglia: focus su valutazione delle competenze e uso dell’intelligenza artificiale nei provvedimenti. Intervengono Mastrandrea e Durante
Redazione
Concorsi e IA nella PA, il 24 marzo confronto in Camera di Commercio a Cosenza\n
L’intervento

Sibaridea dopo la Winter School: «Politiche attive inclusive per fermare lo spopolamento dei giovani»

Fasanella rilancia dall’Università della Basilicata e guarda al Festival delle Opportunità (3-5 giugno 2026): «Il futuro dei territori passa dal protagonismo delle nuove generazioni».
Redazione
Sibaridea dopo la Winter School: «Politiche attive inclusive per fermare lo spopolamento dei giovani»\n
le previsioni

Meteo Cosenza, in esaurimento la fase di tempo stabile e soleggiato

Da stasera dei piovaschi risaliranno la Calabria dallo Ionio con possibilità di sconfinamento nelle aree interne della provincia di Cosenza
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, in esaurimento la fase di tempo stabile e soleggiato\n
Via da qui

Uccidere la morte. L’ultima bestemmia d’amore di un Sud che non vuole sparire

Sette lutti in due mesi a Cervicati: lo spopolamento diventa ferita aperta nell’entroterra calabrese: il declino demografico non è statistica, ma resistenza quotidiana
Gianfranco Donadio*
Uccidere la morte. L’ultima bestemmia d’amore di un Sud che non vuole sparire\n
Eventi

Disturbi alimentari, a Cosenza l’evento “Oltre il Disturbo” su corpo e identità

Il 13 marzo nella Sala Nova della Provincia l’iniziativa dell’Ordine dei Biologi: focus su prevenzione, società dell’immagine e approccio multidisciplinare
Redazione
Disturbi alimentari, a Cosenza l’evento “Oltre il Disturbo” su corpo e identità\n
L’iniziativa

8 Marzo a Cosenza, tour nei musei e nei palazzi: itinerario dedicato all’universo femminile

Da Palazzo Arnone a Villa Rendano, fino alle mostre multimediali in centro: visita guidata con prenotazione obbligatoria e tappe a tema “donne” tra arte e storia
Redazione
8 Marzo a Cosenza, tour nei musei e nei palazzi: itinerario dedicato all’universo femminile\n
Grande emozione

L’orafo Peppe Spadafora ricevuto in Vaticano da Papa Leone

Donata al Santo Padre una rivisitazione in chiave contemporanea della Stauroteca, antica croce della Cattedrale di Cosenza
Redazione
L’orafo Peppe Spadafora ricevuto in Vaticano da Papa Leone\n
Il documento/4

Il Crati soffocato: agrumeti illegali, manutenzione assente e l’ennesima tragedia evitata in un’area classificata ad alto rischio

Le zone della Sibaritide in cui si è verificata l’ultima alluvione hanno vincolo Pai R4, che indica la possibile perdita di vite umane. Una minaccia riportata nella perizia del 2014 di Tansi che oggi dice: «E se la piena fosse arrivata di notte?»
Mariassunta Veneziano
Il Crati soffocato: agrumeti illegali, manutenzione assente e l’ennesima tragedia evitata in un’area classificata ad alto rischio\n
I dati del Network

LaC prima tv in Calabria nel 2025, cresce anche il posizionamento nazionale

Il network si conferma leader regionale negli ascolti televisivi, Auditel certifica il primato assoluto dell’emittente LaC Tv che nel 2025 sale al 49° posto nella Top 100 dell’informazione italiana nella classifica redatta da Prima Comunicazione
Redazione Attualità
LaC prima tv in Calabria nel 2025, cresce anche il posizionamento nazionale\n
Referendum giustizia

Corigliano-Rossano, M5S in campo per il No: incontro l’8 marzo alla Cittadella

Ospiti nazionali, giuristi e istituzioni per spiegare i contenuti della riforma: appuntamento alle 18 con Orrico, Tridico, Azzariti e Sirianni
Redazione
Corigliano-Rossano, M5S in campo per il No: incontro l’8 marzo alla Cittadella\n
Informazioni utili

Cosenza, apertura straordinaria degli uffici demografici per il rilascio di tessere elettorali e carte d’identità elettroniche

Con riferimento ai costi per il rilascio o il rinnovo, si ricorda che non si accettano pagamenti in contanti, ma solo tramite POS
Redazione
Cosenza, apertura straordinaria degli uffici demografici per il rilascio di tessere elettorali e carte d’identità elettroniche\n
