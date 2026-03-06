Referendum Giustizia, il confronto della Fondazione Gullo

Secondo il docente dell’Unical, il perdurarsi delle ostilità nuocerebbe al nostro Paese: «Il posizionamento eccessivamente pro Atlantico del nostro Governo potrebbe essere un problema: se la guerra andrà avanti è probabile che ci saranno richieste logistico-militari»
La Fondazione “Fausto Gullo” ha organizzato una tavola rotonda sulle ragioni del SÌ e del No con il patrocinio della Camera penale e dell’Ordine degli avvocati. L’introduzione sarà affidata al sottosegretario di Stato alla Giustizia Francesco Paolo Sisto
Le volontarie celebrano le donne all’ospedale Mariano Santo. La presidente Francesca Caruso: «Un gesto per riconoscere il loro impegno, la loro dignità e la loro forza nel continuare a vivere ogni giorno con determinazione e speranza»
La Giunta regionale ha approvato il primo distretto turistico calabrese tra Amantea e Cetraro. Coinvolti 16 comuni e operatori del settore per sviluppare una strategia integrata di promozione e servizi
Via libera del Consiglio di amministrazione a un pacchetto di interventi per migliorare le residenze universitarie: connettività potenziata, 120 nuovi posti letto e lavori di efficientamento energetico
Le zone della Sibaritide in cui si è verificata l’ultima alluvione hanno vincolo Pai R4, che indica la possibile perdita di vite umane. Una minaccia riportata nella perizia del 2014 di Tansi che oggi dice: «E se la piena fosse arrivata di notte?»
Il network si conferma leader regionale negli ascolti televisivi, Auditel certifica il primato assoluto dell’emittente LaC Tv che nel 2025 sale al 49° posto nella Top 100 dell’informazione italiana nella classifica redatta da Prima Comunicazione