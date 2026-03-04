D’Ambrosio: «Voto Sì, il Csm va liberato dalle correnti»

Da un lato risorse economiche messe sul tavolo per la riduzione del rischio idrogeologico, dall’altra un fiume che continua negli anni a presentare le stesse criticità. E a vomitare fango sulla Sibaritide
Studenti protagonisti a teatro tra arte e impegno civile contro violenza di genere e per la sicurezza. Il Questore Borelli: «Massima attenzione soprattutto ai social, il pericolo può derivare dal cyberbullismo»
Cento posti disponibili per studenti, neolaureati e dottori di ricerca che vogliono trasformare un’idea in startup. Il percorso prevede lezioni, laboratori, challenge con le imprese e premi finali sostenuti da BCC Mediocrati
Il docente associato di Storia dei Paesi islamici all’Ateneo di Arcavacata spiega come si è arrivati alla situazione attuale e poi afferma: «Il tema principale è il neocolonialismo sfrenato di Israele e Usa»
Il coordinamento, affidato a Massimo Perrone, si occuperà del territorio che va da Tortora a Belvedere Marittimo. A concludere l’incontro è stata Tatiana Giannone, dell’Ufficio di Presidenza e referente nazionale del Settore beni confiscati per Libera
Dalla carriera al Nord al rientro a San Basile: l’obiettivo è portare competenze tecnologiche alle aziende meridionali e creare connessioni con giovani professionisti. «Molte realtà produttive si avvicinano all’Intelligenza artificiale senza strategia chiara»
Un capo ideato e confezionato in casa a Mormanno conquista i riflettori dell’Ariston. Dietro il successo c’è una storia familiare fatta di sacrifici, bozzetti e notti di lavoro. Dalla matita al manichino, fino alle luci del palco, il percorso creativo diventa simbolo di dedizione e visione
Il giovane imprenditore di San Marco Argentano costretto a chiudere dopo undici anni di attività per la mancanza di un pizzaiolo: «Offrivo 2.500 euro di stipendio, ma in diciotto mesi nessuno si è fatto avanti»