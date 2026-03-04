Social
Società

D’Ambrosio: «Voto Sì, il Csm va liberato dalle correnti»

Perché un magistrato vota Sì al referendum? Edoardo D’Ambrosio (presidente sezione penale Tribunale di Crotone) spiega: «il sorteggio è un rimedio estremo» contro le correnti nel Csm.

4 marzo, 2026
separazione carriere
Al Festival

Pizza calabrese sul podio a Sanremo: Bruno De Rose è secondo nel Gourmet

Al Trofeo Pizza Festival 2026 dell’API, tra 150 pizzaioli, il maestro calabrese conquista il 2° posto con una pizza-omaggio alla Sila
Redazione
Pizza calabrese sul podio a Sanremo: Bruno De Rose è secondo nel Gourmet\n
Scuola

“Occhio allo schermo”: a Cosenza lezione sui rischi digitali per la vista

All’IC Cosenza III “Roberta Lanzino” incontro con l’oculista Tortorella: focus su affaticamento, stress oculare e aumento della miopia tra i giovani
Redazione
“Occhio allo schermo”: a Cosenza lezione sui rischi digitali per la vista\n
L’intervista

Il magistrato Edoardo D’Ambrosio vota Sì: «Il sorteggio è un rimedio estremo contro un sistema clientelare» | VIDEO

Il presidente della sezione penale del Tribunale di Crotone spiega perché sostiene la riforma: Csm, Alta Corte disciplinare e terzietà del giudice
Antonio Alizzi
Il magistrato Edoardo D’Ambrosio vota Sì: «Il sorteggio è un rimedio estremo contro un sistema clientelare» | VIDEO\n
Il documento/3

Fiume Crati, allagamenti e milioni bloccati: ecco perché l’emergenza non finisce

Da un lato risorse economiche messe sul tavolo per la riduzione del rischio idrogeologico, dall’altra un fiume che continua negli anni a presentare le stesse criticità. E a vomitare fango sulla Sibaritide
Mariassunta Veneziano
<p>Fiume Crati, <span style=\"color:hsl(0, 75%, 60%);\">allagamenti e milioni bloccati</span>: ecco perché l’emergenza non finisce</p>

l’iniziativa

I “Percorsi di Legalità” della Questura di Cosenza: il Rendano si accende per i giovani | FOTO-VIDEO

Studenti protagonisti a teatro tra arte e impegno civile contro violenza di genere e per la sicurezza. Il Questore Borelli: «Massima attenzione soprattutto ai social, il pericolo può derivare dal cyberbullismo»
Patrizia De Napoli
I “Percorsi di Legalità” della Questura di Cosenza: il Rendano si accende per i giovani | FOTO-VIDEO\n
Fede e spiritualità

Paola accoglie la reliquia del transito di San Francesco d’Assisi: due giorni di preghiera verso l’ottavo centenario

Al Santuario regionale di San Francesco di Paola la sosta della reliquia legata al luogo della morte del santo di Assisi. Celebrazioni e momenti di riflessione nel cammino verso il centenario del 2026

Redazione
Paola accoglie la reliquia del transito di San Francesco d’Assisi: due giorni di preghiera verso l’ottavo centenario
eccellenze

Riva in Tour firma la guest experience dell’inaugurazione di “Parco. Salute e Benessere” con intrattenimento e buona cucina

Roberto Gallo: «portiamo fuori dalle nostre mura non solo un servizio di catering, ma un’esperienza completa fatta di accoglienza, gusto e intrattenimento»
Redazione
Riva in Tour firma la guest experience dell’inaugurazione di “Parco. Salute e Benessere” con intrattenimento e buona cucina\n
La denuncia

Autostazione di Cosenza, Faisa Confail: «Presidio H24 dopo l’ennesima aggressione»

Il sindacato denuncia «microcriminalità e degrado» nell’area delle autolinee e chiede una postazione fissa 24 ore su 24
Redazione
Autostazione di Cosenza, Faisa Confail: «Presidio H24 dopo l’ennesima aggressione»\n
Università della Calabria

UniCaLab, al via la nona edizione: l’Unical accende l’imprenditorialità dei giovani

Cento posti disponibili per studenti, neolaureati e dottori di ricerca che vogliono trasformare un’idea in startup. Il percorso prevede lezioni, laboratori, challenge con le imprese e premi finali sostenuti da BCC Mediocrati
Redazione
UniCaLab, al via la nona edizione: l’Unical accende l’imprenditorialità dei giovani\n
Viabilità

Zumpano, riaperta la SP 234 Riva Destra Crati: torna percorribile l’arteria strategica tra Cosenza e Rende

Conclusi gli interventi sulla provinciale dopo la chiusura che aveva causato disagi a cittadini e pendolari. Il sindaco Fabiano ringrazia la Provincia per la rapidità delle operazioni
Redazione
Zumpano, riaperta la SP 234 Riva Destra Crati: torna percorribile l’arteria strategica tra Cosenza e Rende\n
Il Medioriente brucia

Guerra in Iran, il professore Leccese (Unical): «Disastro sotto gli occhi di tutti, le bombe non portano democrazia»

Il docente associato di Storia dei Paesi islamici all’Ateneo di Arcavacata spiega come si è arrivati alla situazione attuale e poi afferma: «Il tema principale è il neocolonialismo sfrenato di Israele e Usa»
Francesco La Luna
Guerra in Iran, il professore Leccese (Unical): «Disastro sotto gli occhi di tutti, le bombe non portano democrazia»\n
Giovani talenti

Joana da Crosia, dodici anni e una voce splendida che conquista il palco

Giovanna Pia Graziano, studia canto da tre anni e ha già inciso cinque videoclip. Il vocal coach Giuseppe Greco: «Una voce con grandi potenzialità»
Redazione
Joana da Crosia, dodici anni e una voce splendida che conquista il palco\n
CONTRO OGNI FORMA DI MAFIA

Libera Alto Tirreno, nuovo presidio a Tortora: memoria e impegno contro le mafie

Il coordinamento, affidato a Massimo Perrone, si occuperà del territorio che va da Tortora a Belvedere Marittimo. A concludere l’incontro è stata Tatiana Giannone, dell’Ufficio di Presidenza e referente nazionale del Settore beni confiscati per Libera
Francesca Lagatta
Libera Alto Tirreno, nuovo presidio a Tortora: memoria e impegno contro le mafie\n
Storia senza fine

Cosenza, sopralluogo al Planetario con i tecnici della Zeiss: il sistema è recuperabile

Il sindaco Franz Caruso e gli specialisti hanno verificato lo stato dell’impianto. Previsti interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino
Redazione
Cosenza, sopralluogo al Planetario con i tecnici della Zeiss: il sistema è recuperabile\n
Partecipazione civica

Riconoscimento dei Comitati di Quartiere: i cittadini pronti a scrivere il futuro di Cosenza

Il via libera dell’amministrazione comunale alla proposta viene accolto con favore: «Ora serve la partecipazione dei cittadini per trasformare i quartieri in laboratori di cittadinanza attiva»
Redazione
Riconoscimento dei Comitati di Quartiere: i cittadini pronti a scrivere il futuro di Cosenza\n
Comunicazione smart

Rende, il Comune a portata di click: implementato l’uso dell’AppIo

Sono ben trentacinque i settori per il quali l’amministrazione comunale offrirà informazioni e servizi ai cittadini attraverso l’applicazione 

Redazione
Rende, il Comune a portata di click: implementato l’uso dell’AppIo
il fenomeno

Meteo Cosenza, la Tempesta Regina porta i pulviscoli sahariani nei cieli di Calabria | VIDEO

Per questa settimana continuerà il bel tempo su tutta la Regione, ma tra la penisola Iberica e l'Africa infatti è in azione un vortice ciclonico che interesserà anche la nostra regione
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, la Tempesta Regina porta i pulviscoli sahariani nei cieli di Calabria | VIDEO
Referendum giustizia

Cosenza, il comitato per il No organizza un incontro pubblico sui quesiti referendari

Il 7 marzo in sala consiliare confronto con Ernesto Lupo, Carmen Lasorella, Clelia Iasevoli e l’avvocato Giuseppe Altieri
Redazione
Cosenza, il comitato per il No organizza un incontro pubblico sui quesiti referendari\n
L’intervista

Lascia Milano per tornare in Calabria, la sfida di Matteo Pugliese: «Il Sud può guidare il cambiamento»

Dalla carriera al Nord al rientro a San Basile: l’obiettivo è portare competenze tecnologiche alle aziende meridionali e creare connessioni con giovani professionisti. «Molte realtà produttive si avvicinano all’Intelligenza artificiale senza strategia chiara»
Riccardo Montanaro
Lascia Milano\u00A0per tornare in Calabria, la sfida di Matteo Pugliese: «Il Sud può guidare il cambiamento»\n
Leone d’Oro

Dalla Calabria al Senato brilla l’eccellenza: premiato il maestro pizzaiolo Giuseppe Guaragna

Il giovane maestro di Cassano allo Ionio si è guadagnato il palcoscenico del Gran Premio Internazionale di Venezia: «Dietro ogni impasto c’è il rispetto per la nostra terra»
Franco Sangiovanni
Dalla Calabria al Senato brilla l’eccellenza: premiato il maestro pizzaiolo Giuseppe Guaragna\n
Identità antica

Castrovillari, Rotary e Polo museale: Mollo racconta Greci e indigeni tra Sibaritide e Pollino

In sala consiliare la conferenza del docente Unime e autore Rubbettino: «Conoscere le radici per superare il complesso di minorità»
Redazione
Castrovillari, Rotary e Polo museale: Mollo racconta Greci e indigeni tra Sibaritide e Pollino\n
Storie

Un borgo del Pollino sul palco di Sanremo: il talento di William Perrone veste Sayf con l’eco-pelliccia

Un capo ideato e confezionato in casa a Mormanno conquista i riflettori dell’Ariston. Dietro il successo c’è una storia familiare fatta di sacrifici, bozzetti e notti di lavoro. Dalla matita al manichino, fino alle luci del palco, il percorso creativo diventa simbolo di dedizione e visione
Franco Sangiovanni
Un borgo del Pollino sul palco di Sanremo: il talento di William Perrone veste Sayf con l’eco-pelliccia\n
L’intervista

L’ex titolare de “A ‘Mmasciata” Luca Tudda: «Salviamo la pizzeria artigianale» | VIDEO

Il giovane imprenditore di San Marco Argentano costretto a chiudere dopo undici anni di attività per la mancanza di un pizzaiolo: «Offrivo 2.500 euro di stipendio, ma in diciotto mesi nessuno si è fatto avanti»
Emilia Canonaco
L’ex titolare de “A ‘Mmasciata” Luca Tudda: «Salviamo la pizzeria artigianale» | VIDEO\n
Verso il voto

Referendum Giustizia, Eugenio Facciolla: «Il SÌ segno di civiltà»

Il magistrato ha partecipato ad un confronto organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Cosenza, alla presenza, tra gli altri, del sottosegretario di Stato Andrea Ostellari
Redazione
Referendum Giustizia, Eugenio Facciolla: «Il SÌ segno di civiltà»\n
