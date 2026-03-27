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Fiera di San Giuseppe il bilancio di Rosario Branda

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27 marzo, 2026
ULTIMA ORA
I format di LaC

“Lo Stato siamo noi”: dalla Calabria a Capaci il messaggio di LaC News24 contro la cultura mafiosa

Un ciclo speciale di Dentro la Notizia per riportare al centro del dibattito la lotta alla criminalità organizzata e la responsabilità civile: dalla Sicilia il professore Giancarlo Costabile formula un messaggio forte contro il silenzio e chiama cittadini, giovani e comunità a essere protagonisti del cambiamento
Aldea Bellantonio
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Comune

Open Day del sindaco Caruso, porte aperte ai cittadini a Palazzo dei Bruzi

Mercoledì 1 aprile il sindaco Franz Caruso incontrerà i cittadini senza appuntamento per ascoltare segnalazioni, proposte e criticità
Redazione
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Stallo

Faragalli presidente della Provincia, appello da Montalto: «Ora l’interramento dell’elettrodotto»

Il coordinatore Aldo Perri chiede un incontro con la Regione per sbloccare una questione che Montalto attende da oltre vent’anni
Redazione
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IL CINEMA CHE UNISCE

Rocco Papaleo è cittadino onorario di Diamante: con “Il bene comune” ha inventato la «Basicalabria»

La cerimonia si è svolta al cineteatro Vittoria dopo la proiezione del nuovo film dell’attore e regista lucano. Tra gli ospiti anche il giovane collega Andrea Fuorto, interprete di “Luciano” e il direttore della Fondazione Calabria Film Commission, Giampaolo Calabrese 
Francesca Lagatta
Rocco Papaleo è cittadino onorario di Diamante: con\u00A0“Il bene comune” ha inventato la «Basicalabria»\n

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Epatite A, la situazione nel Cosentino. Greco: «Preveniamolo così»

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Fiera di San Giuseppe 2026, un bilancio positivo nonostante il ciclone

L’assessore Rosario Branda presenta il rendiconto dell’edizione 2026: buona affluenza, indotto economico e già si lavora al 2027
Patrizia De Napoli
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A pezza di casu

A Cosenza il Campionato nazionale del… Lancio del Formaggio (da un chilo)

Appuntamento sabato 28 e domenica 29 marzo in contrada Fiego: quaranta le squadre che si contenderanno il titolo
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Il liceo scientifico Scorza di Cosenza e Libera “Sergio Cosmai” ricordano le vittime di mafia

Il referente regionale del movimento Giuseppe Borrello agli studenti: «Non rimanete indifferenti»
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Cosenza, la Camera Penale dopo il referendum accusa: «Lasciati soli nella battaglia giuridica»

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Scuole chiuse tra maltempo e Fiera: a Cosenza è record di giorni persi, ma i dirigenti rassicurano

Due interventi ai nostri microfoni tra criticità e contromisure di un anno scolastico a singhiozzo. Rosanna Rizzo, (Liceo “Scorza”): «La sicurezza prima di tutto, recuperiamo con flessibilità e collaborazione». Domenico De Luca, (Liceo “Telesio”): «Anno formalmente valido, ma serve ridurre l’impatto della fiera»
Paolo Mazza
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Montegiordano rilancia il premio di poesia d’amore e si prepara al festival dell’estate

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Formedil Cosenza e Bersaglieri insieme per rafforzare sicurezza e formazione

Al 1° Reggimento Bersaglieri il corso per Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Militare promosso da Formedil Cosenza
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«Venite a portare le Varette»: Cassano prepara il secolare rito ma lancia un appello per tenere viva la tradizione

Il giovane Pio Manzo custodisce il rito delle Varette tra restauri e vestizioni millimetriche. Lancia un appello ai giovani per non far mancare i portatori alla processione
Franco Sangiovanni
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Responsabilità e partecipazione, ecco perché lo Stato siamo noi: oggi Speciale Dentro la notizia

Si inaugura oggi il nuovo ciclo di puntate condotto da Pier Paolo Cambareri e il direttore di LaC News24 Franco Laratta, in collaborazione con il docente Unical Giancarlo Costabile. Dieci puntate venerdì tra antimafia e impegno civile contro la criminalità organizzata. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
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Referendum, Frustaci: «Gli attacchi a Gratteri? Abbiamo assistito attoniti ma non hanno fatto breccia»

La parola d’ordine, oggi, per il pm della Dda di Catanzaro è «Servizio con la S maiuscola». E sulle correnti: «Non vanno demonizzate, anche Falcone e Borsellino ne facevano parte. Il problema è il carrierismo»
Alessia Truzzolillo
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Patente digitale su smartphone, come funziona l’IT Wallet

La patente digitale arriva su smartphone con l’IT Wallet. UDiCon spiega vantaggi, attivazione e impatto della nuova identità digitale.
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Scuola di Protezione Civile, la Regione Calabria stanzia due milioni di euro

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L’attuale procuratore aggiunto torna in Campania dove ritrova il togato reggino con il quale ha collaborato per circa quattro anni nel capoluogo di regione
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