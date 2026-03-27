Fiera di San Giuseppe: il bilancio di Rosario Branda

Un ciclo speciale di Dentro la Notizia per riportare al centro del dibattito la lotta alla criminalità organizzata e la responsabilità civile: dalla Sicilia il professore Giancarlo Costabile formula un messaggio forte contro il silenzio e chiama cittadini, giovani e comunità a essere protagonisti del cambiamento
La cerimonia si è svolta al cineteatro Vittoria dopo la proiezione del nuovo film dell’attore e regista lucano. Tra gli ospiti anche il giovane collega Andrea Fuorto, interprete di “Luciano” e il direttore della Fondazione Calabria Film Commission, Giampaolo Calabrese
Due interventi ai nostri microfoni tra criticità e contromisure di un anno scolastico a singhiozzo. Rosanna Rizzo, (Liceo “Scorza”): «La sicurezza prima di tutto, recuperiamo con flessibilità e collaborazione». Domenico De Luca, (Liceo “Telesio”): «Anno formalmente valido, ma serve ridurre l’impatto della fiera»
Si inaugura oggi il nuovo ciclo di puntate condotto da Pier Paolo Cambareri e il direttore di LaC News24 Franco Laratta, in collaborazione con il docente Unical Giancarlo Costabile. Dieci puntate venerdì tra antimafia e impegno civile contro la criminalità organizzata. Appuntamento alle 13 su LaC Tv
La parola d’ordine, oggi, per il pm della Dda di Catanzaro è «Servizio con la S maiuscola». E sulle correnti: «Non vanno demonizzate, anche Falcone e Borsellino ne facevano parte. Il problema è il carrierismo»