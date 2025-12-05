Sport

Dilettanti, il cosentino Le Piane protagonista con la Palmese: «Serve continuità, ma la strada è quella giusta»

L’attaccante analizza l’avvio altalenante dei neroverdi e festeggia il traguardo dei 100 gol tra Serie D ed Eccellenza: «Ora un nuovo obiettivo». E non manca un parere sul Cosenza, sua ex squadra: «Buscè sta faceno bene»