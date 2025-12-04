Il carcere di Castrovillari e la funzione riabilitativa del lavoro
Parla al nostro network l’ingegner Giovanni Paolo Marati, direttore generale della società di gestione delle risorse idriche: «La siccità non c’entra: bisogna lavorare sulla corretta distribuzione dei flussi nella rete comunale»
Letizia Albanese di Siderno e Alessandra Fuoco di Sersale, già studentesse al Dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche dell’Università della Calabria, hanno vinto il Premio Raffaele Baldassere e ora potranno avviare il loro percorso formativo all'Europarlamento
Il direttore della Casa circondariale di Castrovillari commenta i 203 indennizzi per ingiusta detenzione da dieci milioni di euro che la Calabria è stata costretta a pagare nel solo 2025 e sottolinea la valenza dei corsi di formazione professionale: «Il 98% dei detenuti che trova un’occupazione non commette un nuovo reato»
Fritta, sottolio e anche candita. La melanzana coltivata nel Cosentino riscuote sempre più consensi. Il referente Carpino: «Siamo felici dell’avvio del Presidio. Merito anche del lavoro di diversi cuochi del territorio, che da tempo apprezzano le qualità del prodotto e lo scelgono per i propri piatti»
L’assessore Stefania Belvedere: «Potenziamo la programmazione delle attività sportive, favorendo inclusione, partecipazione e miglioramento della qualità della vita, soprattutto attraverso il coinvolgimento del terzo settore e delle associazioni»
Il numero dei destinatari individuati da Palazzo dei Bruzi, tutti con invalidità al 100% soprattutto di tipo intellettivo, ma con abilità residue che consentono l’iscrizione al collocamento mirato, sono 22
Nel 2009 il Consiglio regionale approvò una legge voluta dalla Giunta di centrosinistra costruita sull’esperienza del paesino della Locride: un testo poi cancellato. Ma i dati ci dicono che stiamo andando nella direzione sbagliata
Nata a Belvedere Marittimo, prima e unica ballerina non udente in Italia, la danzatrice impegnata a Verona e Palermo ha voluto lanciare un messaggio: «Il futuro ha bisogno di vedere il talento prima della disabilità»
L’assessore regionale all’Inclusione sociale presenta le nuove misure per rafforzare autonomia e sostegno alle fragilità, puntando su servizi personalizzati e reti territoriali più vicine alle persone: «Serve una politica che non si limiti a gestire le emergenze»
Gli attivisti apriranno un nuovo sportello legale: «Ricordiamo a Caruso che governa da 4 anni. Il pubblico consesso di oggi rischia di diventare inutile e trasformarsi nell’ennesima occasione per l’amministrazione di scaricare le colpe su altri senza dare risposte concrete»
La struttura, che sarà intitolata al figlio del senatore Mario Occhiuto, ha l’obiettivo di sviluppare ricerche sui meccanismi cerebrali alla base delle malattie neurologiche e psichiatriche e di migliorare la diagnosi precoce
La presidente CNOP in Senato nell’ambito dell’iniziativa promossa dal senatore cosentino Mario Occhiuto: «Disagio giovanile sotto gli occhi di tutti, il nuovo Centro per la Salute del Cervello è un passo decisivo»