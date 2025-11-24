Social
Societa
Psicologo a scuola, Calabria regione capofila in Italia

La psicoterapeuta Roberta Colangelo illustra il progetto avviato dalla Regione Calabria che ha portato all'assunzione di 43 psicologi all'interno di 283 istituti scolastici nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone

24 novembre, 2025
Natale incantato

A Taverna la villa comunale diventa un magico Christmas Village 2025

Dal 30 novembre al 14 dicembre la villa “Canonaco” si trasforma in un villaggio natalizio tra luci, spettacoli, mercatini e sorprese per tutta la famiglia.
Redazione
A Taverna la villa comunale diventa un magico Christmas Village 2025\n
25 novembre

“In Viaggio con Lei”: il film del regista cosentino Gianluca Gargano proiettato nel carcere di Castrovillari

Alcune scene del lungometraggio sono state girate proprio all’interno della casa circondariale della città del Pollino e hanno avuto come protagoniste tre detenute
Emilia Canonaco
“In Viaggio con Lei”: il film del regista cosentino Gianluca Gargano proiettato nel carcere di Castrovillari\n
Illuminazione urbana

Corigliano Rossano approva il progetto da un milione per la pubblica luce

Via libera al progetto di efficientamento energetico nelle contrade dell’ex Comune di Rossano, finanziato interamente dalla Regione Calabria
Redazione
Corigliano Rossano approva il progetto da un milione per la pubblica luce\n
L’intervista

Psicologo a scuola, Roberta Colangelo: «La richiesta di aiuto non è un fallimento ma un atto di responsabilità»

VIDEO | Da qualche settimana 43 psicologi hanno preso servizio in 285 istituti scolastici calabresi, al fine di intercettare i segnali di un disagio mentale che colpisce un numero sempre maggiore di adolescenti. Il commento della psicoterapeuta: «Il progetto non è rivolto soltanto agli studenti, ma coinvolge anche le loro famiglie»
Emilia Canonaco
Psicologo a scuola, Roberta Colangelo: «La richiesta di aiuto non è un fallimento ma un atto di responsabilità»\n

Solidarietà inclusiva

AIPD Cosenza rilancia i panettoni solidali per sostenere autonomia e inclusione

Sabato 29 novembre al Metropolis di Rende torna l’iniziativa che unisce territorio, artigianato e sostegno alle persone con sindrome di Down
Redazione
AIPD Cosenza rilancia i panettoni solidali per sostenere autonomia e inclusione\n
violenza di genere

“Clementine antiviolenza”, il patrocinio della commissione Pari Opportunità a sostegno delle donne

L'iniziativa, nata nel 2013 nel ricordo di Fabiana Luzzi, la giovane studentessa di Corigliano Calabro uccisa dall'ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari
Redazione
“Clementine antiviolenza”, il patrocinio della commissione Pari Opportunità a sostegno delle donne
notte di san silvestro

Capodanno, maxischermi a Cosenza per il concerto di Brunori. Il costo dell’evento

Caruso precisa: «Non vogliamo andare in competizione con la Rai, che abbiamo sempre battuto, ma esprimere il bello della nostra città»
Alessia Principe
Capodanno, maxischermi a Cosenza per il concerto di Brunori. Il costo dell’evento
La cerimonia

Rende, inaugurato il nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose "San Francesco di Sales"

Presenti il procuratore capo di Cosenza Capomolla, il vicesindaco Liparoti, il vescovo emerito di San Marco Argentano-Scalea Bonanno, il vicario generale Vergara, il presidente della Bcc Medio Crati Paldino
Redazione Attualità
Rende, inaugurato il nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze religiose \"San Francesco di Sales\"\n
la conferenza

Cosenza, Brunori e il capodanno identitario in piazza: «Ci “scialeremo”»

Stamattina la presentazione in Comune la conferenza stampa: l’obiettivo è attivare nuovi laboratori creativi, rafforzare i percorsi formativi già esistenti. Ecco le 5 associazioni destinatarie della beneficenza
Alessia Principe
Cosenza, Brunori e il capodanno identitario in piazza: «Ci “scialeremo”»
Sì viaggiare

Nuovo volo da Lamezia a Oslo, l’annuncio di Sacal e Norwegian: «Connessione più forte tra Italia e Scandinavia»

Il collegamento dall’aeroporto di Sant’Eufemia sarà operativo da maggio a ottobre. I viaggiatori calabresi potranno così raggiungere anche Stati Uniti e Canada con tempi ottimizzati
Redazione Attualità
Nuovo volo da Lamezia a Oslo, l’annuncio di Sacal e Norwegian: «Connessione più forte tra Italia e Scandinavia»\n
Nuova puntata

Arte e tradizione calabrese: Dentro la Notizia racconta i 70 anni di storia del laboratorio orafo Spadafora

In diretta da San Giovanni in Fiore, il programma di LaC Tv ripercorrerà il cammino di una delle realtà artigianali più rappresentative della nostra regione. Appuntamento alle 13
Redazione
Arte e tradizione calabrese: Dentro la Notizia racconta i 70 anni di storia del laboratorio orafo Spadafora\n
Ambiente attivo

Schiavonea, 600 chili di rifiuti rimossi dai volontari Plastic Free

Una domenica di impegno ambientale a Schiavonea: volontari e bambini insieme per ripulire il litorale e chiedere più controlli e servizi
Schiavonea, 600 chili di rifiuti rimossi dai volontari Plastic Free
Memoria storica

Cosenza, 66 anni fa la grande alluvione: quando il Crati travolse la città

Il racconto di Alfonso Morelli (Mistery Hunters) riporta alla luce la piena del 1959 che devastò il centro storico e cambiò per sempre la geografia sociale della città
Cosenza, 66 anni fa la grande alluvione: quando il Crati travolse la città
Societa

Dopo la prima neve sui monti: in arrivo una nuova fase di maltempo

Dopo l’impulso artico del weekend, torna il clima mite. Ma da metà settimana nuove perturbazioni atlantiche porteranno piogge diffuse
Dopo la prima neve sui monti: in arrivo una nuova fase di maltempo
Sicurezza urbana

Videosorveglianza, arrivano i fondi del Viminale: Cosenza unico capoluogo calabrese finanziato

Dai 24,5 milioni nazionali, alla città destinati 220 mila euro. Risorse anche per Diamante e altri centri calabresi
Videosorveglianza, arrivano i fondi del Viminale: Cosenza unico capoluogo calabrese finanziato
Storie

La storia di Salvatore, il suo food truck diventa simbolo di rinascita in una Calabria che non si arrende

L'imprenditore ha resistito al Nord e ha superato ogni scetticismo. Partito dalla pescheria, valorizza ora tutte le eccellenze regionali 
Franco Sangiovanni
La storia di Salvatore, il suo food truck\u00A0diventa simbolo di rinascita in una Calabria che non si arrende\n
forte ritardo

Cosenza, ritardi negli avvisi per il pagamento della TARI. Cittadini preoccupati per le sanzioni

Diversi residenti sono stati costretti in queste settimane a recarsi personalmente negli uffici comunali, in particolare presso il Settore Tributi, per chiedere chiarimenti
Redazione
Cosenza, ritardi negli avvisi per il pagamento della TARI. Cittadini preoccupati per le sanzioni
LOTTA SERRATA AI TUMORI

La Carovana della prevenzione fa sosta a Diamante: grande partecipazione allo screening mammografico – VIDEO

Un’ottantina di donne della città dei murales si sono sottoposte alle visite gratuite nei giorni 21 e 22 novembre. Nell’iniziativa sono stati coinvolti anche i medici di base, che hanno aiutato le pazienti nell’iter di prenotazione
Francesca Lagatta
La Carovana della prevenzione fa sosta a Diamante: grande partecipazione allo screening mammografico –\u00A0VIDEO\n
l’appello

Comitato Riforma: «Ospedale resti a Cosenza, zona sud verrebbe desertificata»

I cittadini del quartiere nei cui pressi sorge l’Annunziata: «Non siamo campanilisti, ma non possiamo perdere energia e vitalità della zona più bella del capoluogo»
Redazione
Comitato Riforma: «Ospedale resti a Cosenza, zona sud verrebbe desertificata»
Societa

Arcomagno meta preferita. Boom delle visite: 95.000 nella stagione 2025

Il dato in Calabria non trova paragoni, ad eccezione del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria che ospita i Bronzi di Riace.
Redazione
Arcomagno meta preferita. Boom delle visite: 95.000 nella stagione 2025
Food

Consegnati i premi dell'Accademia Italiana della Cucina alle eccellenze della provincia di Cosenza

Un evento dell’Accademia Italiana della Cucina a Rende mette al centro biodiversità, tradizioni, produzioni locali ed eccellenze calabresi, con istituzioni, produttori e chef uniti per un modello alimentare sostenibile
Redazione
Consegnati i premi dell'Accademia Italiana della Cucina alle eccellenze della provincia di Cosenza\n
Notte polare

Neve in Calabria: da Sila e Pollino fino all’Aspromonte ecco le imbiancate più spettacolari

Il clou del maltempo ha interessato la regione nella notte. Quota neve scesa fino a 1100 metri: interessati Camigliatello, la Sila Piccola catanzarese e Gambarie
Redazione
Neve in Calabria: da Sila e Pollino\u00A0fino all’Aspromonte ecco le imbiancate più spettacolari\n
Storie

Leonardo e Daniel: sentimento, coraggio e la piena conquista di un diritto civile

L'atto è la "conseguenza logica" di un amore nato nel 2016, sconfiggendo il pregiudizio. Sebbene la legge Cirinnà garantisca i diritti, l’Unione Civile dà un peso diverso alla vita in comune, lanciando un messaggio di orgoglio contro la paura di esporsi
Franco Sangiovanni
Leonardo e Daniel: sentimento, coraggio e la piena conquista di un diritto civile
Il progetto

Gli studenti dell’Università della Calabria a Bruxelles nelle istituzioni Ue per l’Erasmus Traineeship

Il programma è stata promosso dall’Area internazionalizzazione del campus attraverso il Consorzio Great che consente un tirocinio in altri Paesi membri dell’Unione Europea o di Paesi extraeuropei
Redazione Cultura
Gli studenti dell’Università della Calabria a Bruxelles nelle istituzioni Ue\u00A0per l’Erasmus Traineeship\n
