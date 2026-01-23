Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»

Nato nel 2001 a Greenwich (Connecticut), Eliot ha confermato di avere origini italiane, in particolari cosentine. Il suo cognome è diffuso soprattutto nell'area urbana cosentina, confermando il legame genealogico con la nostra regione
A centrocampo fondamentali le prestazioni di Ranieri dell'Isola Capo Rizzuto e di Monti della Palmese. L'allenatore della settimana è Viscardi del Praiatortora. Ecco la fornazione ideale del diciassettesimo turno
La formazione tirrenica conquista il big match in trasferta e stacca i delfini in classifica. La DB Rossoblù vince 4-2 in casa della Gioiese e si porta in quarta posizione, un punto in meno rispetto allo Stilomonasterace
Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»