Social
Home page>Sport>Pirossigeno Cosenza, Par...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport

Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»

Cosentino doc e punto di riferimento della squadra, Marchio ripercorre le tappe più importanti della Pirossigeno, tra sfide, investimenti della società e amore per la città

23 gennaio, 2026
Tag
pirossigeno cosenza · calcio a 5
ULTIMA ORA
L’intervista

Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»

Cosentino doc e punto di riferimento della squadra, Marchio ripercorre le tappe più importanti della Pirossigeno, tra sfide, investimenti della società e amore per la città
Francesco Roberto Spina
Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio\u00A0cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»\n
Volley femminile

Rossano in emergenza contro Paola: sfida chiave nella corsa playoff

Quinta giornata di ritorno in Serie C Femminile: la capolista gialloblù ospita una New Hospital Paola ambiziosa e in crescita
Redazione
Rossano in emergenza contro Paola: sfida chiave nella corsa playoff\n
Pallavolo

Coppa Italia di Volley, la Sprovieri Corigliano guarda al Taviano. De Patto: «Con serenità e determinazione possiamo giocarcela»

Il ds dei rossoneri guarda al prossimo impegno dopo il traguardo dei quarti di finale conquistato grazie alla vittoria sul Bronte: «Programmazione e lavoro quotidiano stanno dando i risultati sperati»
Redazione
Coppa Italia di Volley, la Sprovieri Corigliano guarda al Taviano.\u00A0De Patto: «Con serenità e determinazione possiamo giocarcela»\n
Futsal – Mercato

La Pirossigeno Cosenza ingaggia Mauro Canal: arriva uno dei giocatori più vincenti d’Italia

L’universale italo-brasiliano porta in rossoblù 25 titoli, esperienza e leadership per rafforzare il progetto tecnico
Redazione
La Pirossigeno Cosenza ingaggia Mauro Canal: arriva uno dei giocatori più vincenti d’Italia\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»

Cosentino doc e punto di riferimento della squadra, Marchio ripercorre le tappe più importanti della Pirossigeno, tra sfide, investimenti della società e amore per la città

23 gennaio 2026
Ore 15:15
Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio\u00A0cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»
Società

Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA

22 gennaio 2026
Ore 16:49
Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA
Politica

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

21 gennaio 2026
Ore 17:31
San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta
Video

Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 06:55
Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi
Politica

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

21 gennaio 2026
Ore 17:31
San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta
Video

Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 06:55
Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi
Sport

Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»

Cosentino doc e punto di riferimento della squadra, Marchio ripercorre le tappe più importanti della Pirossigeno, tra sfide, investimenti della società e amore per la città

23 gennaio 2026
Ore 15:15
Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio\u00A0cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»
Società

Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA

22 gennaio 2026
Ore 16:49
Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA
Politica

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

21 gennaio 2026
Ore 17:31
San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta
Video

Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 06:55
Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi
Sport

Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»

Cosentino doc e punto di riferimento della squadra, Marchio ripercorre le tappe più importanti della Pirossigeno, tra sfide, investimenti della società e amore per la città

23 gennaio 2026
Ore 15:15
Pirossigeno Cosenza, Paride Marchio\u00A0cuore rossoblù: «Questa maglia è la mia famiglia. Ora serve unità per la salvezza»
Società

Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA

22 gennaio 2026
Ore 16:49
Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA
L’intervista

DB Rossoblù Luzzi, Catania fissa gli obiettivi: «Punto alla doppia cifra e alla Coppa Italia Nazionale»

L’attaccante dei cosentini sottolinea la crescita del gruppo: «Con Magarò siamo cresciuti: ci alleniamo con umiltà e dedizione, senza mai perdere il sorriso»
Vincenzo Primerano
DB Rossoblù Luzzi, Catania fissa gli obiettivi: «Punto alla doppia cifra e alla Coppa Italia Nazionale»\n
Le radici

Tennis, il “calabrese” Spizzirri sfida Sinner al terzo turno degli Australian Open

Nato nel 2001 a Greenwich (Connecticut), Eliot ha confermato di avere origini italiane, in particolari cosentine. Il suo cognome è diffuso soprattutto nell'area urbana cosentina, confermando il legame genealogico con la nostra regione
Francesco Oliverio
Tennis, il “calabrese” Spizzirri sfida Sinner al terzo turno degli Australian Open\n
VESTITO A FESTA

Giro d’Italia a Cosenza, il Castello Svevo si tingerà di rosa il prossimo 28 gennaio

Per celebrare i cento giorni dalla grande partenza della storica corsa a tappe, il monumento più significativo del capoluogo bruzio verrà illuminato con il colore storico del grande evento
Francesco La Luna
Giro d’Italia a Cosenza, il Castello Svevo si tingerà di rosa il prossimo 28 gennaio\n
eccellenza

Eccellenza, nuova tegola sul Castrovillari: arriva un’altra penalizzazione di 2 punti

I rossoneri ricevono anche una un'ammenda. Inibiti per 3 mesi gli ex presidenti Vena e Volpentesta per i mancati pagamenti ai calciatori Izco e Candilio dopo il lodo A.I.C.
Franco Sangiovanni
Eccellenza, nuova tegola sul Castrovillari: arriva un’altra penalizzazione di 2 punti\n
L’obiettivo del bomber

Paolana, Angotti: «Dopo 15 gol lo scorso anno, quest’anno voglio farne uno in più»

Il centravanti è al momento il giocatore più decisivo del campionato, portando 10 punti alla causa della squadra tirrenica
Vincenzo Primerano
Paolana, Angotti: «Dopo 15 gol lo scorso anno, quest’anno voglio farne uno in più»\n
il muro

Michelutti nella leggenda del Cassano Sybaris: record su record in biancoazzurro

Il portiere supera il primato che apparteneva a Narvaez con 627 minuti di imbattibilità, leader silenzioso di una difesa di ferro
Franco Sangiovanni
Michelutti nella leggenda del Cassano Sybaris: record su record in biancoazzurro\n
Lutto nel mondo del calcio

Addio ad Enrico Etna, giocò a Rossano e anche nella Morrone

Portiere di grande livello, come preparatore formò i vari Taibi, Scarpi, Orlandoni, Micillo, Belardi, Mirante, Padelli, Pagotto, Soviero e Concetti
Redazione
Addio ad Enrico Etna, giocò a Rossano e anche nella Morrone\n
primato solitario

Eccellenza, il Praiatortora riscrive gli equilibri in vetta. Viscardi: «Merito di una società che vive di calcio»

Successo per 2-0 a Trebisacce che potrebbe ridisegnare le sorti del campionato: «Una vittoria che ci deve aiutare a non rilassarci, perché ancora è lunga»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Praiatortora riscrive gli equilibri in vetta. Viscardi: «Merito di una società che vive di calcio»\n
l’intervista

Eccellenza, vittoria sulle montagne russe per la DB Rossoblù Luzzi. Magarò: «Serve più continuità»

Cosentini che salgono al quarto posto dopo il successo in rimonta contro la Gioiese (2-4): «Play off? Siamo in corsa da ottobre, ma non dobbiamo commettere passi falsi»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, vittoria sulle montagne russe per la DB Rossoblù\u00A0Luzzi. Magarò: «Serve più continuità»\n
i migliori

Top 11 Eccellenza: Leirosa show, Vitale trascina la Paolana. Zampaglione le para tutte

A centrocampo fondamentali le prestazioni di Ranieri dell'Isola Capo Rizzuto e di Monti della Palmese. L'allenatore della settimana è Viscardi del Praiatortora. Ecco la fornazione ideale del diciassettesimo turno
Vincenzo Primerano
Top 11 Eccellenza: Leirosa show, Vitale trascina la Paolana. Zampaglione le para tutte\n
Volley maschile

New Tech Milani travolgente a Paola: vittoria netta per 3-0

I gialloblù dominano due set e chiudono ai vantaggi il terzo
Redazione
New Tech Milani travolgente a Paola: vittoria netta per 3-0\n
Campionato di Promozione

La PLM Morrone tenta la fuga: i granata allungano dopo il 4-0 all’Acri

Nella 17^ giornata di campionato, prova di forza dei ragazzi allenati da mister Stranges che si sono portati a 4 punti di vantaggio sulla 2^ in classifica
Alessandro Storino
La PLM Morrone tenta la fuga: i granata allungano dopo il\u00A04-0 all’Acri\n
Dilettanti Calabria

Eccellenza, il Praiatortora espugna Trebisacce e si isola in vetta: i risultati della diciassettesima giornata

La formazione tirrenica conquista il big match in trasferta e stacca i delfini in classifica. La DB Rossoblù vince 4-2 in casa della Gioiese e si porta in quarta posizione, un punto in meno rispetto allo Stilomonasterace
Redazione Sport
Eccellenza, il Praiatortora espugna Trebisacce e si isola in vetta:\u00A0i risultati della diciassettesima giornata\n
L’intervista

DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato» | VIDEO

Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»
Francesco Roberto Spina
DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato» | VIDEO\n
corsa outdor

Atletica e territorio, lo sport calabrese corre a Cassano All’Ionio con il “IV Sibari Fly Cross”

Domenica 18 gennaio l’Aviosuperficie Sibari Fly ospiterà il Campionato di Società regionale di cross, appuntamento centrale del calendario Fidal Calabria
Franco Sangiovanni
Atletica e territorio, lo sport calabrese corre a\u00A0Cassano All’Ionio con il “IV Sibari Fly Cross”\n
dilettanti calabria

Promozione A, è fuga o aggancio? Per la Plm Morrone ostacolo Acri. In coda spareggio tra Amantea e Rende

Il Cassano Sybaris cerca il colpaccio ad Altomonte. Sersale-Scalea e Mesoraca-Kratos Bisignano scontri d’alta quota. Union Kroton-Cotronei per sperare nella salvezza. Il programma del 17mo turno
Franco Sangiovanni
Promozione A,\u00A0è fuga o aggancio? Per la Plm\u00A0Morrone ostacolo Acri. In coda spareggio tra Amantea e Rende\n
il programma

Eccellenza, diciassettesima giornata caratterizzata dallo scontro diretto in vetta tra Trebisacce e Praiatortora

Lo Stilomonasterace a Palmi per difendere la terza piazza, messa di mira da Brancaleone (impegnato in casa della Paolana) e dalla Reggioravagnese (di scena a Rossano). Ecco il programma completo
Vincenzo Primerano
Eccellenza, diciassettesima giornata\u00A0caratterizzata dallo scontro diretto in vetta tra Trebisacce e Praiatortora\n
l’addio

Lutto nel mondo dello sport, è morto Rocco Commisso

Il patron della Fiorentina, originario di Marina di Gioiosa Jonica, è deceduto negli Usa. Aveva 76 anni
Ilario Balì
Lutto nel mondo dello sport, è morto Rocco Commisso\n
il percorso continua

Coppa Calabria, Soccer Montalto stacca il pass per la semifinale. Bria: «Da qui ancora più consapevolezza del nostro potenziale»

Ordinaria amministrazione contro il Cus Unical, battuto 4-2 dopo il 5-1 dell'andata: «La società tiene molto a questa competizione ed è nostro dovere cercare di competere al massimo»
Vincenzo Primerano
Coppa Calabria, Soccer Montalto stacca il pass per la semifinale. Bria: «Da qui ancora più consapevolezza del nostro potenziale»\n
news e trattative

Eccellenza, la Rossanese piazza il colpaccio Le Piane. Virtus Rosarno, richiesto il gioiellino Spagnolo

La compagine bizantina si aggiudica le prestazioni dell’ex Palmese. Sirene svizzere per il giovane attaccante amaranto, classe 2007
Vincenzo Primerano
Eccellenza, la Rossanese piazza il colpaccio Le Piane. Virtus Rosarno, richiesto il gioiellino Spagnolo\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Vertici sanitari

Asp di Cosenza, si dimettono Remigio Magnelli e Martino Rizzo

2

Terremoto in Calabria sentito anche a Cosenza e provincia

3
Dopo il blitz

Droga a Cosenza, obbligo di firma per uno spacciatore fermato dalla Squadra Mobile

4

Incidente A2 Tarsia, auto ribaltata: donna trasferita in elisoccorso

5

Scomparsa Marisa Molinaro: la 44enne di Paola irreperibile a Roma dal 17 gennaio