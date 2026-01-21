Social
Home page>Politica>San Lucido punta su turi...

24 ORE ALL NEWS

Video

Politica

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

21 gennaio, 2026
Tag
san lucido
ULTIMA ORA
Ambizioni spente

Forza Italia, Occhiuto fa un passo indietro: «Non mi candiderò al congresso, Tajani va benissimo»

Il presidente della Regione Calabria esclude di scendere in campo e ribadisce la volontà di evitare divisioni interne. Ma chiede di recuperare il pensiero riformista e liberale di Silvio Berlusconi, dalla politica economica ai diritti civili
Redazione Politica
Forza Italia, Occhiuto fa un passo indietro: «Non mi candiderò al congresso, Tajani va benissimo»
verso il rimpasto

Cosenza, il circolo del Pd a Caruso: «Mazzuca diventi vicesindaco»

Dalla riunione del direttivo messaggio al primo cittadino impegnato nella rimodulazione di giunta: si spinge per il presidente del Consiglio al posto di Locanto
Redazione
Cosenza, il circolo del Pd a Caruso: «Mazzuca diventi vicesindaco»\n
verso il rimpasto

Comune Cosenza, con Branda e Orrico anche Varchera in giunta. Incarnato sul filo del rasoio

Caruso ha incontrato tutte le delegazioni, compresa quella del Pd che stasera terrà un direttivo di circolo. L’assessore all’Urbanistica rischia, i democrat possono restare fermi al palo
Antonio Clausi
Comune Cosenza, con Branda e Orrico anche Varchera in giunta. Incarnato sul filo del rasoio\n
L’intervista

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l’assessore Dario Presta | VIDEO

A tu per tu con l’esponente dell’amministrazioe guidata dal sindaco Cosimo De Tommaso: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»
Antonio Alizzi
San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l’assessore Dario Presta | VIDEO\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Politica

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

21 gennaio 2026
Ore 17:31
San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta
Video

Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 06:55
Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi
Video

Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107

21 gennaio 2026
Ore 07:24
Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107
Società

Il ricordo di Ilaria Sollazzo e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia

Il racconto del femminicidio di Scalea: il dolore, la figlia di Ilaria e l’impegno nelle scuole per prevenire altre tragedie

20 gennaio 2026
Ore 15:52
Il ricordo di Ilaria Sollazzo\u00A0e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia
Video

Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107

21 gennaio 2026
Ore 07:24
Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107
Società

Il ricordo di Ilaria Sollazzo e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia

Il racconto del femminicidio di Scalea: il dolore, la figlia di Ilaria e l’impegno nelle scuole per prevenire altre tragedie

20 gennaio 2026
Ore 15:52
Il ricordo di Ilaria Sollazzo\u00A0e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia
Politica

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

21 gennaio 2026
Ore 17:31
San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta
Video

Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 06:55
Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi
Video

Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107

21 gennaio 2026
Ore 07:24
Intensa nevicata in Sila, sensibili accumuli lungo la SS 107
Società

Il ricordo di Ilaria Sollazzo e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia

Il racconto del femminicidio di Scalea: il dolore, la figlia di Ilaria e l’impegno nelle scuole per prevenire altre tragedie

20 gennaio 2026
Ore 15:52
Il ricordo di Ilaria Sollazzo\u00A0e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia
Politica

San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta

L'assessore Dario Presta: «Opere strategiche, PNRR e servizi per un paese vivibile tutto l'anno»

21 gennaio 2026
Ore 17:31
San Lucido punta su turismo e infrastrutture, parla l'assessore Presta
Video

Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 06:55
Cetraro, in sette ai domiciliari per favoreggiamento latitanza Occhiuzzi
punto di non ritorno

Avs: «Alla Calabria non basta il piano di rientro, serve lo Stato di emergenza della Sanità»

Pignataro e Campana annunciano una serie di iniziative all’esterno degli ospedali della regione e la distribuzione di 30-40mila volantini. «Concluderemo con una notte bianca della sanità e con il lancio di una proposta di legge alla Camera»
Antonio Clausi
Avs: «Alla Calabria non basta il piano di rientro, serve lo Stato di emergenza della Sanità»\n
La denuncia

Ospedale Cariati, Scutellà (M5S): «La Regione lo ha riaperto senza adeguare la rete dei laboratori»

Ispezione della capogruppo in Consiglio regionale del Movimento 5 Stelle: «Senza un laboratorio analisi attivo h24, il Pronto soccorso non può funzionare bene»
Redazione
Ospedale Cariati, Scutellà (M5S): «La Regione lo ha riaperto\u00A0senza adeguare la rete dei laboratori»\n
L’intervento

Erosione costiera sul Tirreno cosentino, De Cicco: «Iter avviato, ora accelerare sui cantieri»

Situazione particolarmente critica nei comuni di Guardia Piemonte e Fuscaldo. Il neo consigliere regionale: «Ogni ritardo produce effetti cumulativi che aumentano costi, rischi e danni per i territori»
Redazione
Erosione costiera sul Tirreno cosentino, De Cicco: «Iter avviato, ora accelerare sui cantieri»\n
verso il rimpasto

Pd Cosenza, convocato per domani il direttivo: «Discuteremo di Palazzo dei Bruzi»

La segretaria cittadina Rosi Caligiuri: «La nostra preoccupazione deve essere finalizzata ad impedire una degenerazione della vicenda politico-istituzionale»
Redazione
Pd Cosenza, convocato per domani il direttivo: «Discuteremo di Palazzo dei Bruzi»\n
Ciclone Harry

Allerta Rossa in Calabria, Occhiuto: «Linea di massima prudenza condivisa a livello nazionale»

Il presidente della Regione è in contatto costante con il responsabile della Protezione Civile calabrese Costarella e con i sindaci
Redazione
Allerta Rossa in Calabria, Occhiuto: «Linea di massima prudenza condivisa a livello nazionale»\n
Documento programmatico

Mancini: «Allarme sicurezza a Cosenza, ecco il piano per renderla sicura e vivibile»

Nota congiunta dell’ex parlamentare e di Gianfranco Bonofiglio: «Mentre altri sindaci dialogano con lo Stato e portano a casa risultati concreti, Caruso continua a perdere tempo»
Redazione
Mancini: «Allarme sicurezza a Cosenza, ecco il piano per renderla sicura e vivibile»\n
verso il rimpasto

Comune Cosenza, Pd confusionario e lento. Mazzuca ritira la disponibilità ad entrare in giunta? 

Il partito, regionale e provinciale, è immobile: pesa la sfiducia a Lettieri. Caruso attende di conoscere i nomi, ma la confusione di ruoli non ha prodotto nemmeno quelli di una delegazione trattante 
Antonio Clausi
Comune Cosenza, Pd\u00A0confusionario e lento. Mazzuca ritira la disponibilità ad entrare in giunta?\u00A0\n
l’allarme

Avs lancia una campagna di mobilitazione sulla questione Sanità in Calabria

Mercoledì a Csoenza il portavoce regionale di Europa Verde Giuseppe Campana e il segretario di Sinistra Italiana Calabria Fernando Pignataro illustreranno le iniziative in programma
Redazione
Avs lancia una campagna di mobilitazione sulla questione Sanità in Calabria\n
L’intervista

Separazione carriere, Gentile (Forza Italia): «Questa riforma non indebolisce la magistratura, ma la rafforza»

Il deputato, che è anche docente di Diritto Penale, spiega le ragioni del Sì parlando dell’effettiva realizzazione del concetto di giusto processo con giudici realmente terzi, pm pienamente autonomi, meno correnti e più merito
Massimo Clausi
Separazione carriere, Gentile (Forza Italia):\u00A0«Questa riforma non indebolisce la magistratura, ma la\u00A0rafforza»\n
Geografie politiche

Cosenza, Noi Moderati si radica nel territorio provinciale: ecco le nuove cariche

Il coordinatore e consigliere regionale Riccardo Rosa: «La nostra è una politica seria e vicina alle esigenze dei cittadini»
Redazione
Cosenza, Noi Moderati si radica nel territorio provinciale: ecco le nuove cariche\n
L’intervista

Morelli (Pd): «Avvieremo un confronto con Principe. Sbagliato sfiduciare Lettieri»

Il neo segretario del circolo di Rende annuncia una serie di iniziative per il No al referendum sulla giustizia, poi dà gli orizzonti politici su cui intende lavorare. Intanto ha già composto il direttivo: i nomi
Antonio Clausi
Morelli (Pd): «Avvieremo un confronto con Principe. Sbagliato sfiduciare Lettieri»\n
spunti e riflessioni

Sanità, assemblea pubblica di Democrazia Sovrana Popolare a Castrolibero

Venerdì scorso confronto sulla crisi del sistema sanitario regionale: al centro accesso alle cure, liste d’attesa, personale e sanità gratuita
Redazione
Sanità, assemblea pubblica di Democrazia Sovrana Popolare a Castrolibero\n
tagli all’orizzonte?

Cosenza, il centralino dell’ospedale rischia di restare muto di notte. De Cicco: «Incomprensibile»

Il consigliere regionale: «Parliamo di un nosocomio che dovrebbe garantire piena operatività 24 ore su 24. Ci esponiamo a gravi rischi»
Redazione
Cosenza, il centralino dell’ospedale rischia di restare muto di notte. De Cicco: «Incomprensibile»\n
le idee

Castrovillari, CiVicamente riparte dai fragili: welfare e Terzo Settore al centro

Donadio apre i tavoli programmatici: «I servizi sociali misurano la civiltà di una città»
Franco Sangiovanni
Castrovillari, CiVicamente riparte dai fragili: welfare e Terzo Settore al centro\n
la delibera

Rende, ok a 720mila euro per un nuovo asilo nido a Villaggio Europa

Via libera dalla giunta guidata da Sandro Principe: «E’ un altro passo in avanti nella visione riformista che ispira l’Amministrazione Comunale, rivolta verso un welfare concreto e a misura di cittadino» 
Redazione
Rende, ok a 720mila euro per un nuovo asilo nido a Villaggio Europa\n
L’intervista

Il sindaco Armando Bossio racconta la rinascita di Cleto: «Ai giovani dico di restare e lottare per la Calabria»

ll primo cittadino ricevuto in Campidoglio assieme ad altri 29 colleghi calabresi per parlare di turismo delle radici come leva contro lo spopolamento e la rassegnazione nelle aree interne
Redazione Attualità
Il sindaco Armando Bossio racconta la rinascita di Cleto: «Ai giovani dico di restare e lottare per la Calabria»\n
L’intervista

«Il Ponte si farà insieme alla statale 106. Sanità? Serve un progetto»: Loizzo traccia la strada per la Lega in Calabria

Verso il raduno nazionale del Carroccio tra Roccaraso e Rivisondoli, la parlamentare indica obiettivi e sfide: infrastrutture, giustizia, sicurezza ed emergenza sanitaria al centro di una nuova fase politica che guarda al Mezzogiorno. Il Sì alla facoltà di Medicina a Crotone
Redazione Politica
«Il Ponte si farà insieme alla statale 106. Sanità? Serve un progetto»: Loizzo traccia la strada per la Lega in Calabria
Nuove strade

Cosenza, la bretella di via Reggio Calabria si farà. De Cicco: «Via ai lavori in quattro mesi»

L’annunciato collegamento tra la rotonda del ponte di Calatrava e la sopraelevata era fermo da anni per un esproprio. De Cicco conferma: «Riaprirà entro l’anno»
Alessia Principe
Cosenza, la bretella di via Reggio Calabria si farà. De Cicco: «Via ai lavori in quattro mesi»
Le dichiarazioni

Sanità, Greco boccia la legge sulla continuità: «Emergenziale, scollegata e senza visione per la Calabria»

La consigliera regionale di Casa Riformista–Italia Viva attacca il provvedimento discusso a Palazzo Campanella: «Non c’è strategia, si governa per annunci». Nel mirino anche Azienda Zero e le promesse mancate sugli ospedali delle aree interne.
Redazione Politica
Sanità, Greco boccia la legge sulla continuità: «Emergenziale, scollegata e senza visione per la Calabria»\n
mozione unitaria

Pd Rende, Ettore Morelli eletto segretario del circolo cittadino

Si è celebrato il congresso di circolo davanti ad una serie di dirigenti provinciali del partito e non sono mancate le curiosità e gli spunti di cronaca
Antonio Clausi
Pd Rende, Ettore Morelli eletto segretario del circolo cittadino\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Allerta Rossa

Ciclone Harry sulla Calabria. Nevica sulla “Silana-Crotonese”. Scuole chiuse anche domani | LIVE BLOG

2
L’operazione

Un arresto a Montalto Uffugo: scoperta droga Shaboo, è la prima volta nel Cosentino

3

Arresti Cetraro per favoreggiamento latitanza di Occhiuzzi

4
Massima attenzione

Ciclone Harry sulla Calabria: scatta l’allerta rossa. I sindaci chiudono le scuole in provincia di Cosenza | LIVE

5

Tragico impatto sulla 106 a Montepaone: una donna muore sul colpo, ferite altre due persone