Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA
Sotto la guida di Teresa D’Andrea, Potenziamenti è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento consolidato nel territorio calabrese per la tutela del diritto allo studio e la promozione di una scuola realmente inclusiva
Il direttore del Servizio per le dipendenze dell’Asp bruzia definisce devastanti gli effetti della metanfetamina che minaccia di invadere il mercato di spaccio e si rivolge ai genitori: «Vi spiego come riconoscere i primi segnali d’allarme»
Il vescovo di Cassano denuncia l’indifferenza come alleata dei poteri criminali, richiamando i giovani a una responsabilità educativa e civile capace di smantellare la cultura mafiosa radicata nel quotidiano
Il presule della diocesi bruzia, ai nostri microfoni, non nasconde l’emozione per l’arrivo del porporato. A coordinare il tutto Simone Tropea, cosentino che ha vissuto per lungo tempo a Gerusalemme: «Un evento reso possibile soprattutto grazie all’impegno di Sergio Mazzuca»