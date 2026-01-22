Social
Potenziamenti ODV, al servizio delle persone con disturbi DSA

Sotto la guida di Teresa D’Andrea, Potenziamenti è diventata nel corso degli anni un punto di riferimento consolidato nel territorio calabrese per la tutela del diritto allo studio e la promozione di una scuola realmente inclusiva

22 gennaio, 2026
cristalli di morte

Droga Shaboo a Cosenza, Roberto Calabria (SER.D.): «Dilaga tra i giovani, una sola dose crea dipendenza»

Il direttore del Servizio per le dipendenze dell’Asp bruzia definisce devastanti gli effetti della metanfetamina che minaccia di invadere il mercato di spaccio e si rivolge ai genitori: «Vi spiego come riconoscere i primi segnali d’allarme»
Emilia Canonaco
Droga Shaboo a Cosenza, Roberto Calabria (SER.D.): «Dilaga tra i giovani, una sola dose crea dipendenza»\n
le previsioni

Meteo Cosenza, nel weekend prevista una nuova perturbazione

In arrivo piogge forti sul Tirreno che potranno sconfinare nelle aree interne fino allo Ionio. Oggi, intanto, tempo stabile su gran parte della regione 
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, nel weekend prevista una nuova perturbazione\n
Novità editoriali

LaC News24 lancia la versione in lingua inglese della testata: al via la fase beta per il pubblico internazionale

Un progetto sperimentale basato sull’intelligenza artificiale che apre l’informazione del network LaC a lettori, investitori e stakeholder di tutto il mondo
Redazione Attualità
LaC News24 lancia la versione in lingua inglese della testata: al via la fase beta per il pubblico internazionale\n
La scuola che include

Potenziamenti ODV, un’associazione al servizio delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento

VIDEO | La presidente Teresa D’Andrea: «Spesso le famiglie non sono sufficientemente informate»
Patrizia De Napoli
Potenziamenti ODV, un’associazione al servizio delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento\n

La ricorrenza

Cosenza, la Polizia Locale omaggia il patrono San Sebastiano: domani la festa del Corpo

Obiettivo della giornata è anche quello di esplorare come l’IA possa diventare un moltiplicatore di forza, senza mai sostituire l’intuizione e l’etica umana
Redazione
Cosenza, la Polizia Locale omaggia il patrono San Sebastiano: domani la festa del Corpo\n
Ambiente

Cosenza, avviati i lavori di potatura degli alberi su via Panebianco

Il sindaco Franz Caruso: «Si tratta di un intervento necessario che rientra in una più ampia strategia di cura del erde urbano»
Redazione
Cosenza, avviati i lavori di potatura degli alberi su via Panebianco\n
Il seminario

Conferenza di Ornitologia all’Unical, Congi (SOI): «Lo speciale sugli uccelli della Sila evento unico nel panorama nazionale»

A Rende il secondo evento nazionale per i 50 anni della Società Ornitologica Italiana. Il vicepresidente: «Presentiamo le ultime novità sulle specie ornitiche dell’altopiano calabrese»
Redazione
Conferenza di Ornitologia all’Unical, Congi (SOI): «Lo speciale sugli uccelli della Sila evento unico nel panorama nazionale»
Rete idrica

A Rende partono gli interventi di ripristino: Sorical apre il primo cantiere ad Arcavacata

Avviati i lavori di risanamento della rete idrica, dopo anni di perdite e disservizi. Sorical: “Intervento strategico per ridurre gli sprechi e migliorare la qualità del servizio”
Redazione
A Rende partono gli interventi di ripristino: Sorical apre il primo cantiere ad Arcavacata\n
Neve mon amour

Parco Nazionale della Sila, l’inverno è arrivato. Oggi riaprono due piste a Camigliatello

La gioia degli albergatori per il flusso di prenotazioni dopo la nevicata. «Preghiamo che continui così». La direttrice Arsac Caligiuri: «Speriamo che il meteo ci aiuti»
Alessia Principe
Parco Nazionale della Sila, l’inverno è arrivato. Oggi riaprono due piste a Camigliatello\n
PRONTI A PARTIRE

Lorica, domani la riapertura delle piste da sci e degli impianti di risalita

Al via Valle dell’Inferno 1 e Valle dell’Inferno 2, personale a lavoro sulla pista del Cavaliere per la quale si attendono comunicazioni ufficiali
Redazione
Lorica, domani la riapertura delle piste da sci e degli impianti di risalita\n
Lo Stato Siamo Noi

«Chi tace è complice della ’ndrangheta»: la lezione di monsignor Savino ai giovani per organizzare la speranza

Il vescovo di Cassano denuncia l’indifferenza come alleata dei poteri criminali, richiamando i giovani a una responsabilità educativa e civile capace di smantellare la cultura mafiosa radicata nel quotidiano
Giancarlo Costabile
«Chi tace è complice della ’ndrangheta»: la lezione di monsignor Savino ai giovani per organizzare la speranza\n
Tanti auguri

Mandatoriccio festeggia 101 primavere: giornata speciale per Cristoforo Sirianni

Nato nel 1925, una vita tra lavoro all’estero, ritorno in Calabria e affetti condivisi nella struttura assistenziale del paese
Matteo Lauria
Mandatoriccio festeggia 101 primavere: giornata speciale per Cristoforo Sirianni\n
Riforme istituzionali

Rende avvia la revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali

In Conferenza dei capigruppo definite le priorità per aggiornare Statuto e regolamenti, con focus sul regolamento consiliare
Redazione
Rende avvia la revisione dello Statuto e dei regolamenti comunali\n
Ciclone Harry

In Calabria in quattro giorni ha piovuto la metà di quanto piove in un anno. Ecco le zone più colpite

Arpacal parla di precipitazioni senza precedenti. Record a San Sostene, dove sono caduti 570 millimetri di acqua. «Valori eccezionali che confermano il carattere straordinario e anomalo dell'evento»
Redazione Cronaca
In Calabria in quattro giorni ha piovuto la metà di quanto piove in un anno. Ecco le zone più colpite\n
Inclusione sociale

Cosenza, riaperti i termini di ammissione al progetto di inclusione abitativa e lavorativa per persone con disabilità

La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un’apposita equipe multi-professionale che valuterà, a suo insindacabile giudizio, l’idoneità delle candidature e la priorità di accesso
Redazione
Cosenza, riaperti i termini di ammissione al progetto di inclusione abitativa e lavorativa per persone con disabilità\n
Allerta meteo

Calabria piegata dal maltempo, tutti gli aggiornamenti sul ciclone Harry nell’edizione straordinaria del tg alle ore 11 su LaC Tv

Notizie in tempo reale, commenti degli esperti e collegamenti dalle aree più colpite della nostra regione. A seguire una nuova puntata di Dentro la Notizia dedicata all’allerta meteo
Redazione
Calabria piegata dal maltempo, tutti gli aggiornamenti sul ciclone Harry nell’edizione straordinaria del tg alle ore 11 su LaC Tv\n
ciclone harry

Bufera di neve sulla Sila: SS107 imbiancata e traffico a rischio | VIDEO

Oltre mezzo metro di neve sulla Silana-Crotonese nel tratto cosentino, automobilisti invitati alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti
Redazione
Bufera di neve sulla Sila: SS107 imbiancata e traffico a rischio | VIDEO
Verso il Referendum

Riforma della Giustizia, la Camera penale di Cosenza incontra gli imprenditori e spiega le ragioni del SI

Il presidente Roberto le Pera: «Una menzogna affermare che sia a rischio l’autonomia dei giudici»
Redazione
Riforma della Giustizia, la Camera penale di Cosenza incontra gli imprenditori e spiega le ragioni del SI\n
L’ARRIVO DEL PORPORATO

Pizzaballa a Cosenza, parla l’Arcivescovo Checchinato: «Ci legheremo ancora di più alla Terra Santa»

Il presule della diocesi bruzia, ai nostri microfoni, non nasconde l’emozione per l’arrivo del porporato. A coordinare il tutto Simone Tropea, cosentino che ha vissuto per lungo tempo a Gerusalemme: «Un evento reso possibile soprattutto grazie all’impegno di Sergio Mazzuca»
Francesco La Luna
Pizzaballa a Cosenza, parla l’Arcivescovo Checchinato: «Ci legheremo ancora di più alla Terra Santa»\n
L’intervista

Il ricordo di Ilaria Sollazzo e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia | VIDEO

Il racconto del femminicidio di Scalea: il dolore, la figlia di Ilaria e l’impegno nelle scuole per prevenire altre tragedie
Antonio Alizzi
Il ricordo di Ilaria Sollazzo\u00A0e la battaglia contro la violenza: parla la sorella Maria Pia | VIDEO\n
Rigenerazione culturale

Cerisano Factory, aperta la call per le Residenze di Artista nel borgo

Il Comune lancia la manifestazione di interesse del progetto Borgo Swing, finanziato dal PNRR: arte, musica e audiovisivo al centro della rinascita culturale.
Redazione
Cerisano Factory, aperta la call per le Residenze di Artista nel borgo\n
L’inaugurazione

Belvedere marittimo, di nuovo operativo lo sportello postale “Polis” della frazione marina

Una struttura moderna e tecnologicamente all’avanguardia dove è possibile richiedere tutti i certificati dell’Anpr, il cedolino della pensione e il rilascio del passaporto
Redazione
Belvedere marittimo, di nuovo operativo lo sportello postale “Polis” della frazione marina\n
FINALMENTE SI PARTE

Consulta dei calabresi nel mondo, ci siamo: al via l’iter per la formazione

A darne comunicazione il consigliere regionale Orlandino Greco: «Non appena raccoglieremo le candidature, l’istituzione sarà formata già nel mese di febbraio»
Redazione
Consulta dei calabresi nel mondo, ci siamo: al via l’iter per la formazione\n
Prevenzione e ricerca

Le Arance della Salute tornano in 3.000 piazze italiane: stand AIRC anche a Cosenza

Il 24 gennaio volontari e scuole sostengono la ricerca sul cancro con arance, miele e marmellate. Dati, obiettivi e iniziative per la prevenzione
Redazione
Le Arance della Salute tornano in 3.000 piazze italiane: stand AIRC anche a Cosenza\n
