Società

Società

Vito Mandarano, dai social calababresi al sogno della televisione nazionale

Il content creator di Praia a Mare racconta a Cosenza Channel il suo percorso, nato in pandemia e cresciuto tra ironia, territorio e milioni di visualizzazioni

7 febbraio, 2026
Eventi

Spettacoli di fuoco, carri allegorici e arte circense: la magia del Carnevale a Corigliano-Rossano

Ricco programma dal 12 al 22 febbraio. Tra gli eventi più attesi lo speciale Harry Potter al castello Ducale
Redazione
Spettacoli di fuoco, carri allegorici e arte circense: la magia del Carnevale a Corigliano-Rossano\n
L’intervista

Separazione delle carriere, il penalista Enzo Belvedere: «Rafforzerà la fiducia nella giustizia»

Tra i più importanti penalisti calabresi, il legale ritiene necessaria la riforma per garantire un giudice realmente terzo, rafforzare il giusto processo e tutelare i cittadini: «Nessun rischio per l’indipendenza della magistratura»
Battista Bruno
Separazione delle carriere, il penalista Enzo Belvedere: «Rafforzerà la fiducia nella giustizia»
Eventi

Lauropoli in festa per la 52ª edizione del Carnevale: carri, bambini e tradizione nel cuore di Cassano

Tra premi e momenti di emozione come il Premio Curto, l’evento si conferma come simbolo di partecipazione popolare. Domani si celebrano storia, identità e memoria
Franco Sangiovanni
Lauropoli in festa per la 52ª edizione del Carnevale: carri, bambini e tradizione nel cuore di Cassano\n
Energia e territorio

Parco eolico “Scandberg”, ok anche dal Comune: via libera a 6 pale alte 180 metri

Autorizzazione unica regionale rilasciata dopo la Conferenza dei Servizi: impianto previsto anche a Corigliano-Rossano, con prescrizioni ambientali stringenti
Matteo Lauria
Parco eolico “Scandberg”, ok anche dal Comune: via libera a 6 pale alte 180 metri\n

Società

L’intervista

Vito Mandarano, dai social calababresi al sogno della televisione nazionale | VIDEO

Il content creator di Praia a Mare racconta a Cosenza Channel il suo percorso, nato in pandemia e cresciuto tra ironia, territorio e milioni di visualizzazioni
Francesca Lagatta
Vito Mandarano, dai social calababresi al sogno della televisione nazionale | VIDEO\n
Emergenza maltempo

Calabria, guasti e disservizi idrici dopo le piogge: Sorical al lavoro su più fronti

Smottamenti e criticità hanno colpito diversi acquedotti regionali. Interventi in corso su Bufalo Basso, Abatemarco e Sila Greca. Ripristinato il servizio per l’acquedotto Casali
Redazione
Calabria, guasti e disservizi idrici dopo le piogge: Sorical al lavoro su più fronti\n
Opera ferroviaria contestata

Sottostazione elettrica a Sibari, la protesta: «Scelta sbagliata nel cuore del paese»

Il Comitato “Ritorno a Sibari” denuncia l’area individuata da RFI: demolizioni, lavori fermi e zona allagata. Chiesto un nuovo sito
Matteo Lauria
Sottostazione elettrica a Sibari, la protesta: «Scelta sbagliata nel cuore del paese»\n
Commercio e sviluppo urbano

A Cosenza riparte la Consulta del Commercio: confronto su sicurezza, viabilità e rilancio del Centro Storico

A Palazzo dei Bruzi, il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sarino Branda incontrano la Consulta: priorità su viabilità, abusivismo, decoro e strategie condivise per la Fiera di San Giuseppe e l’attrattività cittadina
A Cosenza riparte la Consulta del Commercio: confronto su sicurezza, viabilità e rilancio del Centro Storico\n
Innovazione

Sorical installa i contatori smart nei condomini e avvia la regolarizzazione degli allacci idrici

Al via gli interventi su Rende, Castrolibero e Luzzi per digitalizzare la rete, singolarizzare le utenze e censire gli allacci privi di contratto. Calabretta: «Un passo decisivo verso un servizio più equo e sostenibile»
Redazione
Sorical installa i contatori smart nei condomini e avvia la regolarizzazione degli allacci idrici\n\n\n
Cinema ed educazione

A Castrovillari parte “4½. Ai margini del cinema”: al Ciminelli il debutto con Il patto del silenzio nella giornata contro il bullismo

Il progetto dell’IIS Fermi–Pitagora–Calvosa, finanziato da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione, avvia un percorso di educazione allo sguardo con film, incontri e attività didattiche tra Calabria e Basilicata
Redazione
A Castrovillari parte “4½. Ai margini del cinema”: al Ciminelli il debutto con Il patto del silenzio nella giornata contro il bullismo\n\n\n
Maltempo

Nuova perturbazione in arrivo sul Cosentino: piogge, vento fino a 100 km/h e mari agitati

Dopo l’ennesima ondata di maltempo, sabato attese due fasi: mattinata variabile, poi un nuovo peggioramento su Tirreno e aree interne. Breve tregua domenica, ma da lunedì tornano le piogge
Salvatore Lia
Nuova perturbazione in arrivo sul Cosentino: piogge, vento fino a 100 km/h e mari agitati\n\n\n
Un primo bilancio

Come procede il progetto “Lo psicologo a scuola”? Da Cosenza le prime risposte: «I ragazzi chiedono maggiore ascolto»

Ai nostri microfoni il punto dai dirigenti Domenico De Luca del Liceo Bernardino Telesio e Massimo Ciglio dell’Istituto “Spirito Santo”. Con loro anche la psicoterapeuta Asia Carchidi: «Non è terapia clinica, ma prevenzione e attenzione per intercettare il disagio prima che esploda»
Paolo Mazza
Come procede il progetto “Lo psicologo a scuola”? Da Cosenza le prime risposte: «I ragazzi chiedono maggiore ascolto»\n
Figura eccellente

È morto a 100 anni Cesare Ruperto: nato in Calabria, era presidente emerito della Corte costituzionale 

Il grande giurista nato a Filadelfia nel 1925 ha dedicato la propria vita interamente alla magistratura. Nel 2006, dopo il pensionamento, fu il giudice di Calciopoli
Redazione
È morto a 100 anni Cesare Ruperto: nato in Calabria, era presidente emerito della Corte costituzionale\u00A0\n
Asse istituzionale

Comune e Unical, incontro a Palazzo dei Bruzi: Caruso e Greco rafforzano la collaborazione

Dal MAB al centro studi sul cervello, fino al rilancio di San Domenico e Palazzo Caselli-Vaccaro: al centro del vertice progetti culturali, scientifici e universitari
Redazione
Comune e Unical, incontro a Palazzo dei Bruzi: Caruso e Greco rafforzano la collaborazione\n
Emergenza maltempo

Sopralluogo del sindaco: gravi danni sulla strada dell’Acheruntia, scattano interventi urgenti

Smottamenti e dissesti in varie zone del territorio. La strada dell’Acheruntia richiede consolidamento immediato. Appello alla cittadinanza a limitare gli spostamenti
Redazione
Sopralluogo del sindaco: gravi danni sulla strada dell’Acheruntia, scattano interventi urgenti\n
L’iniziativa

Schiavonea, il Comitato Convivium scende in piazza: «Serve più sicurezza e più inclusione»

Domenica alle 15.30 corteo e manifestazione pubblica: cittadini uniti per chiedere controlli, presidi fissi, rigenerazione urbana e integrazione
Matteo Lauria
Schiavonea, il Comitato Convivium scende in piazza: «Serve più sicurezza e più inclusione»\n
Che fortuna!

Castrovillari sorride grazie al Superenalotto

Centrato un “5” presso l’esercizio commerciale Press&Games di via Adige
Redazione
Castrovillari sorride grazie al Superenalotto\n
lotta alla criminalità

Corigliano Rossano, le demolizioni dei box abusivi del mercato ittico come monito alle mafie

Il sindaco Flavio Stasi ha pubblicato un video in cui segue in prima persona gli interventi di bonifica a Schiavonea: «Qui per anni nessuno ha visto nulla, nè ha saputo come siano sorte queste strutture»
Redazione
Corigliano Rossano, le demolizioni dei box abusivi del mercato ittico come monito alle mafie\n
Il ricordo

Roberto Bilotti: «Marta Petrusewicz ha immaginato il futuro per Rende con una visione internazionale»

Il mecenate ricorda l’intellettuale e politica morta ieri: «Da assessora alla cultura con straordinaria visione e altrettanta determinata passione ha contribuito a sviluppare il progetto “Rende Borgo dei Musei”»
Redazione
Roberto Bilotti: «Marta Petrusewicz ha immaginato il futuro per Rende con una visione internazionale»\n
ACCADEMICI AL LAVORO

La rivincita dei dialetti passa dall’Unical: «Siamo a lavoro per dare uno standard scritto»

Il professore ordinario di glottologia dell’Ateneo rendese, Luciano Romito, ai nostri microfoni spiega: «Il dialetto non è una sporcatura dell’italiano, ma una lingua a sé stante»
Francesco La Luna
La rivincita dei dialetti passa dall’Unical: «Siamo a lavoro per dare uno standard scritto»\n
L’intervista

Georg Gottlob: «L’intelligenza artificiale non è ancora perfetta, sbagliato fidarsi ciecamente» | VIDEO

Il professore di Informatica dell’Unical ospite del nostro network: «L’IA capace di emulare il pensiero umano? Ipotesi che la scienza non esclude»
Emilia Canonaco
Georg Gottlob: «L’intelligenza artificiale non è ancora perfetta, sbagliato fidarsi ciecamente» | VIDEO\n
Solidarietà internazionale

Pizzaballa a Cosenza, evento sold out: l’evento in diretta sul network LaC

Il Patriarca di Gerusalemme al Teatro Rendano per il Rotary Rende: incontro pubblico e cena solidale per Gaza seguiti da LaC Tv e pagine social
Redazione
Pizzaballa a Cosenza, evento sold out: l’evento in diretta sul network LaC\n
Emozioni a Rende

Cesare Cremonini (a sorpresa) incanta l’Unical: «Non scegliamo il destino, è lui che sceglie noi»

Dialogo con il manager dei Vip Lucio Presta tra poesia, scelte e musica davanti agli studenti
Alessia Principe
Cesare Cremonini (a sorpresa)\u00A0incanta l’Unical: «Non scegliamo il destino, è lui che sceglie noi»\n
Il disservizio

Cosenza, martedi 10 febbraio fermo totale dell’acquedotto Abatemarco

È quanto rende noto la Sorical: «Stop reso necessario da un importante intervento di manutenzione straordinario»
Redazione
Cosenza, martedi 10 febbraio fermo totale dell’acquedotto Abatemarco\n
