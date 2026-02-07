Vito Mandarano, dai social calababresi al sogno della televisione nazionale

Tra i più importanti penalisti calabresi, il legale ritiene necessaria la riforma per garantire un giudice realmente terzo, rafforzare il giusto processo e tutelare i cittadini: «Nessun rischio per l’indipendenza della magistratura»
A Palazzo dei Bruzi, il sindaco Franz Caruso e l’assessore Sarino Branda incontrano la Consulta: priorità su viabilità, abusivismo, decoro e strategie condivise per la Fiera di San Giuseppe e l’attrattività cittadina
Al via gli interventi su Rende, Castrolibero e Luzzi per digitalizzare la rete, singolarizzare le utenze e censire gli allacci privi di contratto. Calabretta: «Un passo decisivo verso un servizio più equo e sostenibile»
Il progetto dell’IIS Fermi–Pitagora–Calvosa, finanziato da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione, avvia un percorso di educazione allo sguardo con film, incontri e attività didattiche tra Calabria e Basilicata
Ai nostri microfoni il punto dai dirigenti Domenico De Luca del Liceo Bernardino Telesio e Massimo Ciglio dell’Istituto “Spirito Santo”. Con loro anche la psicoterapeuta Asia Carchidi: «Non è terapia clinica, ma prevenzione e attenzione per intercettare il disagio prima che esploda»
Il sindaco Flavio Stasi ha pubblicato un video in cui segue in prima persona gli interventi di bonifica a Schiavonea: «Qui per anni nessuno ha visto nulla, nè ha saputo come siano sorte queste strutture»
Il mecenate ricorda l’intellettuale e politica morta ieri: «Da assessora alla cultura con straordinaria visione e altrettanta determinata passione ha contribuito a sviluppare il progetto “Rende Borgo dei Musei”»