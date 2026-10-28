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Politica

De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso

28 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
la frattura

Cosenza, De Cicco molla Franz Caruso: «E’ una questione politica, siamo al capolinea» | VIDEO

Il consigliere regionale ritira il sostegno al sindaco che intanto azzera le deleghe di giunta: «Ho deciso insieme al gruppo DPM. Ora interlocuzioni con la coalizione progressista dove porteremo un nostro nome per la candidatura»
Antonio Clausi
Cosenza, De Cicco molla Franz Caruso: «E’ una questione politica, siamo al capolinea» | VIDEO\n
palazzo dei bruzi

La mossa di Caruso: «Azzero le deleghe della giunta di Cosenza. Pausa di riflessione, poi il rilancio»

Il sindaco: «Il mio atto non è ostile agli assessori a cui rinnovo apprezzamento, ma è necessaria una proficua, plurale e ampia interlocuzione con tutto il campo progressista della città»
Redazione
La mossa di Caruso: «Azzero le deleghe della giunta di Cosenza. Pausa di riflessione, poi il rilancio»\n
POLITICA

Stasi ai domiciliari, solidarietà trasversale dai sindaci: «Garantismo e rispetto delle istituzioni»

Da Sandro Principe a Franz Caruso fino al presidente della Regione Roberto Occhiuto, si moltiplicano gli interventi dopo la misura cautelare che ha raggiunto il sindaco di Corigliano-Rossano. La Giunta comunale esprime fiducia nella magistratura e rivendica la «totale estraneità» del primo cittadino
Redazione
Stasi ai domiciliari, solidarietà trasversale dai sindaci: «Garantismo e rispetto delle istituzioni»\n
nuova costituzione

Roggiano Gravina, nasce il gruppo consiliare di Forza Italia: Perrone e Patitucci rappresenteranno gli azzurri

L’annuncio durante un incontro a Palazzo Salerno promosso dal coordinatore provinciale Gianluca Gallo. È il primo gruppo consiliare di Forza Italia costituito nell’assise cittadina
Redazione
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Cosenza, sequestrati 300mila articoli di Halloween

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Rende, incendio in un parcheggio coperto privato

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Caso politico-giudiziario

Arresto di Stasi, la Commissione Antimafia vuole gli atti: «Seguiremo con attenzione l'inchiesta»

Chiara Colosimo interviene dopo l’operazione della Dda di Catanzaro che ha portato a 41 arresti nel Cosentino. Nel mirino il presunto patto politico-mafioso: la Commissione chiederà alla Procura di acquisire gli atti

Redazione Politica
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L’intervista

Simona Loizzo: «Cosenza è al crepuscolo, la Calabria perde i giovani». La deputata leghista guarda al futuro

Dall’amicizia con Salvini alla possibile corsa a sindaco, passando per sanità, infrastrutture e sviluppo. La parlamentare della Lega lancia l’allarme sulla fuga dei talenti: «La vera sfida non è trattenere i giovani, ma dare loro una ragione per restare»
Riccardo Montanaro
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La solidarietà

Stasi, la vicinanza di Franz Caruso: «Saprà rispondere alle accuse, no ai processi anticipati»

Il sindaco di Cosenza e avvocato penalista esprime la propria posizione sull’inchiesta della DDA di Catanzaro che ha portato agli arresti domiciliari del primo cittadino di Corigliano Rossano: «Bisogna distinguere l’ipotesi accusatoria dalla responsabilità accertata in via definitiva»
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L’assessora commenta il primato nel Sud e illustra le iniziative previste: potenziamento dei centri di raccolta ed educazione ambientale
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Attacco bipartisan dopo i dati diffusi dalla Corte dei Conti e dalla Fondazione Gimbe. Barbuto (M5s) deposita un atto ispettivo per sapere perchè le somme destinate alla sanitò sono ferme nei cassetti della Regione. Talerico (Fi) ironizza: «Il problema non è come arrivare, il punto è avere una visita»
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Toponomastica di genere in Calabria, via libera unanime nelle commissioni alla proposta Rosa

Il consigliere di Noi Moderati annuncia la conclusione dell’esame nelle commissioni competenti. Il testo attende la discussione in Consiglio regionale.
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Dieci anni nelle istituzioni: il racconto politico di Mimmo Bevacqua approda a Cosenza

Il volume sarò presentato giovedì 29 ottobre alle ore 18 nel Palazzo della Provincia di Cosenza, alla presenza di numerosi esponenti del partito democratico
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campo… minato

Polemica sulle parole di Stefanazzi. Pignataro e Molinari: «Il sindaco si sceglie a Cosenza, non a Roma»

Le dichiarazioni del commissario provinciale del Pd accendono il confronto nel centrosinistra. AVS rivendica una scelta condivisa con la coalizione in Calabria, mentre i DPM di De Cicco respingono ogni imposizione dall’alto e richiamano il valore dell’autonomia cittadina
Antonio Clausi
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Amici e nemici

Salvini festeggia, la Lega calabrese aspetta: il congresso che non arriva, il secondo assessorato e l’ombra di Vannacci

Tutti con il Capitano nonostante l’Autonomia differenziata sia tornata centrale per il Carroccio. Il segretario fa il pieno di voti ma nella nostra regione il partito resta commissariato, le amministrative di Catanzaro e Cosenza si avvicinano e la partita interna rischia di complicarsi ancora
Massimo Clausi
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Noi Moderati, Maura Lucia nominata coordinatrice a Verbicaro: l’annuncio di Riccardo Rosa

Il coordinatore provinciale di Cosenza comunica l’incarico. Prevista la collaborazione con i dirigenti del partito e con Eugenio Orrico
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Lo scontro politico

Stasi attacca Occhiuto alla festa AVS: «Il centrosinistra restituisca poteri e risorse ai territori»

Il sindaco di Corigliano-Rossano critica la gestione regionale di sanità, acqua, rifiuti e bonifica: «I calabresi pagano tariffe più alte»
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Asili nido a Corigliano-Rossano, Futuro Nazionale chiede a Stasi chiarezza sulle assunzioni

I cinque comitati cittadini rilanciano le domande del consigliere di maggioranza Ernesto Pugliese e chiedono documenti sulle selezioni
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Nuovo incarico

Consiglio regionale, Rosaria Succurro si insedia alla presidenza della V Commissione

La commissione competente in materia di istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio: «Questa regione ha tutte le risorse per costruire un futuro migliore. Deve però credere maggiormente in sé stessa e continuare a camminare con le proprie gambe»
Redazione Politica
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la scelta

Rosaria Succurro eletta all’unanimità presidente della V Commissione regionale

La consigliera regionale di “Occhiuto Presidente” guiderà la Commissione competente su istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio. «La Calabria deve credere di più in sé stessa e trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete»
Redazione
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le richieste

Asili nido a Corigliano-Rossano, Pugliese sulle assunzioni: «Quali criteri sono stati utilizzati?»

Il consigliere comunale solleva dubbi sulle procedure di selezione del personale nei quattro asili nido pubblici. Segnalazioni di candidati esclusi dai colloqui e richiesta di chiarimenti alla cooperativa e all'Amministrazione comunale
Matteo Lauria
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confronti

Nuova legge elettorale, il centrosinistra si confronta a Rende: «Serve un fronte comune»

Sala partecipata al Museo del Presente per l’incontro promosso da Attiva Rende. Irto, Orrico e Pignataro discutono i punti contestati della riforma e rilanciano la necessità di costruire un percorso unitario tra le forze progressiste
Redazione
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Corigliano Rossano, Sorical respinge le accuse di Stasi: «Ricostruzioni senza il riscontro dei fatti»

Dopo la sortita mediatica del primo cittadino, arriva la replica di Sorical sulle diffuse dal Sindaco di Corigliano-Rossano in merito ai disservizi idrici registrati nell’area sud della città
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l’incontro

Mancini: «Non ci rassegniamo ad un Comune egoista. Cinque impegni per una Cosenza più giusta»

Al Moci di Via Popilia nuovo appuntamento con Immagina Cosenza. Presenti diversi esponenti delle varie anime del centrosinistra. Ospite dell’appuntamento la giurista Anna Falcone: «In questa sala vedo l’embrione di una classe dirigente che saremmo felici di votare»
Salvatore Bruno
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Il verdetto del congresso

Lega, Salvini riconfermato con 465 voti contro i 146 di Garavaglia: vince il congresso, resta il nodo dei consensi

Salvini riconfermato segretario fino al 2030 con 465 voti contro i 146 di Garavaglia. Il congresso della Lega approva la nuova segreteria politica, mentre resta aperta la sfida del recupero dei consensi e del rapporto con i territori.
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