De Cicco ritira il sostegno a Franz Caruso

Il consigliere regionale ritira il sostegno al sindaco che intanto azzera le deleghe di giunta: «Ho deciso insieme al gruppo DPM. Ora interlocuzioni con la coalizione progressista dove porteremo un nostro nome per la candidatura»
Da Sandro Principe a Franz Caruso fino al presidente della Regione Roberto Occhiuto, si moltiplicano gli interventi dopo la misura cautelare che ha raggiunto il sindaco di Corigliano-Rossano. La Giunta comunale esprime fiducia nella magistratura e rivendica la «totale estraneità» del primo cittadino
Chiara Colosimo interviene dopo l’operazione della Dda di Catanzaro che ha portato a 41 arresti nel Cosentino. Nel mirino il presunto patto politico-mafioso: la Commissione chiederà alla Procura di acquisire gli atti
Dall’amicizia con Salvini alla possibile corsa a sindaco, passando per sanità, infrastrutture e sviluppo. La parlamentare della Lega lancia l’allarme sulla fuga dei talenti: «La vera sfida non è trattenere i giovani, ma dare loro una ragione per restare»
Il sindaco di Cosenza e avvocato penalista esprime la propria posizione sull’inchiesta della DDA di Catanzaro che ha portato agli arresti domiciliari del primo cittadino di Corigliano Rossano: «Bisogna distinguere l’ipotesi accusatoria dalla responsabilità accertata in via definitiva»
Attacco bipartisan dopo i dati diffusi dalla Corte dei Conti e dalla Fondazione Gimbe. Barbuto (M5s) deposita un atto ispettivo per sapere perchè le somme destinate alla sanitò sono ferme nei cassetti della Regione. Talerico (Fi) ironizza: «Il problema non è come arrivare, il punto è avere una visita»
Le dichiarazioni del commissario provinciale del Pd accendono il confronto nel centrosinistra. AVS rivendica una scelta condivisa con la coalizione in Calabria, mentre i DPM di De Cicco respingono ogni imposizione dall’alto e richiamano il valore dell’autonomia cittadina
Tutti con il Capitano nonostante l’Autonomia differenziata sia tornata centrale per il Carroccio. Il segretario fa il pieno di voti ma nella nostra regione il partito resta commissariato, le amministrative di Catanzaro e Cosenza si avvicinano e la partita interna rischia di complicarsi ancora
La commissione competente in materia di istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio: «Questa regione ha tutte le risorse per costruire un futuro migliore. Deve però credere maggiormente in sé stessa e continuare a camminare con le proprie gambe»
La consigliera regionale di “Occhiuto Presidente” guiderà la Commissione competente su istruzione, cultura, musei, biblioteche, turismo, porti e commercio. «La Calabria deve credere di più in sé stessa e trasformare le esigenze dei territori in proposte concrete»
Il consigliere comunale solleva dubbi sulle procedure di selezione del personale nei quattro asili nido pubblici. Segnalazioni di candidati esclusi dai colloqui e richiesta di chiarimenti alla cooperativa e all'Amministrazione comunale
Sala partecipata al Museo del Presente per l’incontro promosso da Attiva Rende. Irto, Orrico e Pignataro discutono i punti contestati della riforma e rilanciano la necessità di costruire un percorso unitario tra le forze progressiste
Al Moci di Via Popilia nuovo appuntamento con Immagina Cosenza. Presenti diversi esponenti delle varie anime del centrosinistra. Ospite dell’appuntamento la giurista Anna Falcone: «In questa sala vedo l’embrione di una classe dirigente che saremmo felici di votare»
Salvini riconfermato segretario fino al 2030 con 465 voti contro i 146 di Garavaglia. Il congresso della Lega approva la nuova segreteria politica, mentre resta aperta la sfida del recupero dei consensi e del rapporto con i territori.