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Don Ennio Stamile, una vita tra fede e impegno civile

29 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Jonio cosentini

Alluvione di febbraio, a Caloveto ristori fino a 5mila euro per le case danneggiate: domande entro il 21 novembre

Il Comune avvia la ricognizione dei danni agli immobili privati in attuazione della legge regionale n. 32/2026. La Regione ha stanziato fino a 10 milioni; gli importi sono massimali, non contributi automatici
Redazione
Alluvione di febbraio, a Caloveto ristori fino a 5mila euro per le case danneggiate: domande entro il 21 novembre\n
LUTTO

Addio a Rosario Aiello, l’UniCal saluta uno dei suoi padri fondatori ed ex rettore

Docente di Chimica applicata e pioniere nello studio delle zeoliti e dei materiali porosi, guidò l’Università della Calabria dal 1987 al 1990. Il rettore Greco: «La sua eredità umana e culturale resterà nell’identità dell’Ateneo»
Redazione
Addio a Rosario Aiello, l’UniCal saluta uno dei suoi padri fondatori ed ex rettore\n
MEMORIA

Lucio Ferrami, 45 anni dopo il delitto la memoria diventa radice: ad Acquappesa piantato un ulivo

Nel luogo in cui l’imprenditore venne ucciso per essersi opposto al pizzo, istituzioni, familiari, studenti e associazioni hanno ricordato il suo coraggio. Il figlio Pierluigi: «Per me papà non era un simbolo, era un uomo che amava il suo lavoro, questa terra e la sua famiglia»
Redazione
Lucio Ferrami, 45 anni dopo il delitto la memoria diventa radice: ad Acquappesa piantato un ulivo\n
Memoria e libertà

Roseto Capo Spulico ricorda Pasquale Munno, il bersagliere che disse no ai tedeschi

Il 4 novembre alle 11 corteo e commemorazione in via Bastione. Alla figlia Pina è stata consegnata la Medaglia d’Onore alla memoria del padre
Redazione
Roseto Capo Spulico ricorda Pasquale Munno, il bersagliere che disse no ai tedeschi\n

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Cosenza, viabilità al cimitero per i Defunti: senso unico e divieti dal 30 ottobre

Le disposizioni saranno in vigore fino al 2 novembre, ogni giorno dalle 6 alle 18. Previste aree riservate alle persone con disabilità
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Casali del Manco celebra la castagna: tre giorni di musica, sapori e tradizioni in Presila

Dal 30 ottobre al 1° novembre torna a Serra Pedace la XXXIV edizione della Sagra della Castagna. In piazza Vittorio Veneto concerti, gastronomia e cultura popolare con Antonio Castrignanò, Giuliano Palma e Dance Tarantella
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Cardopiano, strada chiusa da agosto sotto il ponte Mancini. Giacomo Mancini: «Serve attenzione per ogni angolo della città»

L’esponente della direzione del Pd Calabria torna sulla chiusura di via Francesco Principe, nel tratto sotto il ponte Pietro Mancini. Residenti e automobilisti lamentano disagi da settimane. «Interventi rapidi, tempi certi e cura dei quartieri»
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