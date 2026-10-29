Don Ennio Stamile, una vita tra fede e impegno civile

Il Comune avvia la ricognizione dei danni agli immobili privati in attuazione della legge regionale n. 32/2026. La Regione ha stanziato fino a 10 milioni; gli importi sono massimali, non contributi automatici
Docente di Chimica applicata e pioniere nello studio delle zeoliti e dei materiali porosi, guidò l’Università della Calabria dal 1987 al 1990. Il rettore Greco: «La sua eredità umana e culturale resterà nell’identità dell’Ateneo»
Nel luogo in cui l’imprenditore venne ucciso per essersi opposto al pizzo, istituzioni, familiari, studenti e associazioni hanno ricordato il suo coraggio. Il figlio Pierluigi: «Per me papà non era un simbolo, era un uomo che amava il suo lavoro, questa terra e la sua famiglia»
Al Liceo classico di Cosenza la presentazione del libro di Marco Buschini inaugura le celebrazioni per i dieci anni della Biblioteca Stefano Rodotà. Al centro dell’incontro stress, reazioni al pericolo, uso di sostanze, violenza e ruolo della scuola nella prevenzione
Il 4 novembre celebrazioni davanti al monumento ai Caduti con autorità civili, militari e religiose. Presente la Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri. In programma alzabandiera, lettura dei messaggi istituzionali e deposizione della corona
Dal 30 ottobre al 1° novembre torna a Serra Pedace la XXXIV edizione della Sagra della Castagna. In piazza Vittorio Veneto concerti, gastronomia e cultura popolare con Antonio Castrignanò, Giuliano Palma e Dance Tarantella
L’esponente della direzione del Pd Calabria torna sulla chiusura di via Francesco Principe, nel tratto sotto il ponte Pietro Mancini. Residenti e automobilisti lamentano disagi da settimane. «Interventi rapidi, tempi certi e cura dei quartieri»
La classifica di Comscore di settembre registra una crescita media dell’audience che sfiora la doppia cifra. Un risultato che testimonia la capacità di un progetto editoriale territoriale di ampliare il proprio pubblico e competere nel panorama digitale italiano
Il progetto di illuminazione urbana dell’architetto e lighting designer punta a valorizzare il patrimonio artistico, migliorare la sicurezza e promuovere la sostenibilità energetica. Palazzo dei Bruzi ha investito 1,4 milioni
Lectio magistralis sul lavoro nella Carta costituzionale per l’apertura dell’anno 2026-2027 del corso di Giurisprudenza. Il rettore Greco alle matricole: «L’eccellenza non è un privilegio di nascita o di geografia»