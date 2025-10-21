Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

VIDEO | I coniugi americani sono arrivati per la prima volta nel borgo calabrese nel 2020, hanno preso casa e ora progettano di viverci stabilmente. Domenica l’inaugurazione di un piccolo parco che hanno realizzato in memoria della sorella di lei
VIDEO | I sindaci di Tarsia, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo e Terranova da Sibari hanno firmato un documento da mandare a Roma: «La tregua non basta, serve una pace duratura». Promossa anche una raccolta fondi per aiuti umanitari
Palazzo dei Bruzi annuncia che l’Aias ha deciso di donare gratuitamente un tratto di terreno, grazie al quale sarà possibile migliorare i collegamenti tra i due comuni e mettere fine a code chilometriche
Il 25 ottobre l’Istituto tecnico industriale di via Giulia ospiterà il raduno di studenti, hacktivisti e tutti coloro i quali si battono per un uso etico delle tecnologie e non si rassegnano a dipendere dalle grandi aziende
Socenti e rappresentanti delle istituzioni si incontrano per discutere i cambiamenti epocali del diritto tributario, tra gli ospiti il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e il senatore Fausto Orsomarso