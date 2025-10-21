Social
Societa
Affavorì, la Trattoria delle Persone dove la disabilità incontra il lavoro

Tiziana Turano, presidente dell'ASP Affavorì, racconta l'esperienza di ventitré ragazzi con sindrone di down e autismo che gestiscono una trattoria nel centro storico di Cosenza

21 ottobre, 2025
Storie

Allison e Patrick, amore americano per Santa Domenica Talao: «Questo borgo è casa nostra»

VIDEO | I coniugi americani sono arrivati per la prima volta nel borgo calabrese nel 2020, hanno preso casa e ora progettano di viverci stabilmente. Domenica l’inaugurazione di un piccolo parco che hanno realizzato in memoria della sorella di lei
Francesca Lagatta
Allison e Patrick, amore americano per Santa Domenica Talao: «Questo borgo è casa nostra»
L'elenco

Ecco i 13 ristoranti di Cosenza dove mangiare bene tutto l’anno

Redazione
Ecco i 13 ristoranti di Cosenza dove mangiare bene tutto l’anno
Sicurezza e legalità

PolMeeting Cosenza, premiati i Comandi di Taranto, Foligno, Caltagirone e Trento con il riconoscimento POL25

Cerimonia di apertura ricca di emozioni per la XII edizione del meeting nazionale della Polizia Locale. Premi anche al Centro Roberta Lanzino e al giornalista Riccardo Giacoia
Redazione
PolMeeting Cosenza, premiati i Comandi di Taranto, Foligno, Caltagirone e Trento con il riconoscimento POL25\n
Mano tesa verso Gaza

Tutti insieme per la pace, quattro Comuni del Cosentino chiedono al Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina

VIDEO | I sindaci di Tarsia, Spezzano Albanese, San Lorenzo del Vallo e Terranova da Sibari hanno firmato un documento da mandare a Roma: «La tregua non basta, serve una pace duratura». Promossa anche una raccolta fondi per aiuti umanitari
Franco Sangiovanni
Tutti insieme per la pace, quattro Comuni del Cosentino chiedono al Governo il riconoscimento dello Stato di Palestina

Eventi

Societa

Video

Società

Video

Società

Eventi

Societa

Video

Società

Eventi

Societa

il festival

Bisignano, quattro giorni di musica e arte nel segno della passione

Grande successo per la prima edizione del concorso internazionale “Nicola e Vincenzo De Bonis” promosso dall’Associazione flautisti calabresi
Redazione
Bisignano, quattro giorni di musica e arte nel segno della passione
Fede e memoria

A Cariati inaugurato il monumento dedicato a Monsignor Alessandro Vitetti

L’opera in bronzo, realizzata dallo scultore Antonio Affidato, è stata voluta dall’Associazione “Amici di Mons. Vitetti” come segno di gratitudine verso il Servo di Dio
Redazione
A Cariati inaugurato il monumento dedicato a Monsignor Alessandro Vitetti\n
La decisione

Santa Caterina Albanese, scuola chiusa a causa dei lavori alla rete idrica nella frazione Ioggi

Il sindaco Bufano firma l’ordinanza: sospese per un giorno le lezioni alla scuola secondaria di primo grado
Redazione
Santa Caterina Albanese, scuola chiusa a causa dei lavori alla rete idrica nella frazione Ioggi\n
Infrastrutture e sicurezza

A2 del Mediterraneo, completate con esito positivo le prove di carico sul viadotto Salso

Test statici e dinamici tra gli svincoli di Firmo-Sibari e Frascineto. Anas avvia la progettazione degli interventi di manutenzione programmata
Redazione
A2 del Mediterraneo, completate con esito positivo le prove di carico sul viadotto Salso\n
L’anniversrio

Cosenza, la Confal ricorda Elio Chiappetta a cento anni dalla nascita

Il segretario provinciale della Federazione Scuola: «La sua eredità costituisce un bagaglio gravoso di responsabilità»
Redazione
Cosenza, la Confal ricorda Elio Chiappetta a cento anni dalla nascita\n
la replica

Sorical prova a fare chiarezza: «Da cosa derivano i nostri solleciti ai cittadini»

Dopo il nostro articolo, la società che gestisce il servizio idrico integrato ha inviato una nota per spiegare i motivi delle comunicazioni recapitate di recente
Redazione
Sorical prova a fare chiarezza: «Da cosa derivano i nostri solleciti ai cittadini»
Sorical nel mirino

Cosenza, bollette salate e rubinetti vuoti: la protesta de La Base

Gli attivisti annunciano una mobilitazione per il prossimo sabato: «Lottiamo insieme per il rispetto di un diritto essenziale»
Redazione
Cosenza, bollette salate e rubinetti vuoti: la protesta de La Base\n
sistema videosorvegliato

Ecoisole Cosenza, al via il nuovo servizio smart per il conferimento dei rifiuti

Attive in diversi punti della città le ecoisole informatizzate per la raccolta differenziata. Ecco come funzionano e dove si trovano.
Redazione
Ecoisole Cosenza, al via il nuovo servizio smart per il conferimento dei rifiuti
la sinergia

Patata della Sila, accordo storico con Conad: da oggi in tutti i punti vendita d’Italia

Alle 13, in diretta a “Dentro la Notizia” su LaC Tv (canale 11), i protagonisti di questo importante traguardo saranno racconteranno la loro storia di successo
Redazione
Patata della Sila, accordo storico con Conad: da oggi in tutti i punti vendita d’Italia
che tempo fa

Meteo Cosenza, in arrivo per venerdì venti molto intensi

Da oggi una piccola tregua, ma il maltempo tornerà presto in particolare lungo le aree tirreniche e zone interne del Cosentino
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, in arrivo per venerdì venti molto intensi
Cucina solidale

Affavorì, la trattoria di Cosenza dove la disabilità incontra il lavoro | VIDEO

Tiziana Turano è presidente dell’associazione di promozione sociale nata da una costola de La Terra di Piero: «Piatto dopo piatto, i nostri ragazzi si stanno conquistando un piccolo posto nel mondo»
Emilia Canonaco
Affavorì, la trattoria di\u00A0Cosenza\u00A0dove la disabilità incontra il lavoro\u00A0| VIDEO\n
La buona notizia

Cosenza, addio al semaforo sulla strada Serra Spiga Mendicino: presto la costruzione di un’arteria parallela 

Palazzo dei Bruzi annuncia che l’Aias ha deciso di donare gratuitamente un tratto di terreno, grazie al quale sarà possibile migliorare i collegamenti tra i due comuni e mettere fine a code chilometriche
Redazione
Cosenza, addio al semaforo sulla strada Serra Spiga Mendicino: presto la costruzione di un’arteria parallela\u00A0\n
la rassegna

Sguardi a Sud, un mese di musica e teatro a Mendicino

Protagonisti il grande jazz e la canzone napoletana, in programma omaggi a Neil Young e Pasolini con gran finale dedicato al “Canto di Natale” di Charles Dickens
Redazione
Sguardi a Sud, un mese di musica e teatro a Mendicino
gara d’appalto

Montalto Uffugo, pubblicato il bando per la realizzazione della nuova piazzetta a Settimo

Il sindaco Faragalli ne ha dato notizia precisando il tutto è stato possibile grazie alla Cassa Depositi e Prestiti, che ha concesso un mutuo da 2,5 milioni di euro

Redazione
Montalto Uffugo, pubblicato il bando per la realizzazione della nuova piazzetta a Settimo
Antonio Crispino

Cosenza, la denuncia di un genitore: «Alla Cundari di via Roma asilo sistematicamente senza acqua»

«La scuola ha più volte segnalato il problema al Comune, ricevendo come risposta che “i pezzi di ricambio sono stati ordinati”»
Redazione
Cosenza, la denuncia di un genitore: «Alla Cundari di via Roma asilo sistematicamente senza acqua»
la manifestazione

Linux day, a Cosenza l’evento dedicato alla promozione della libertà digitale

Il 25 ottobre l’Istituto tecnico industriale di via Giulia ospiterà il raduno di studenti, hacktivisti e tutti coloro i quali si battono per un uso etico delle tecnologie e non si rassegnano a dipendere dalle grandi aziende
Redazione
Linux day, a Cosenza l’evento dedicato alla promozione della libertà digitale
situazione insostenibile

Casali del Manco, cittadini presentano esposto per la carenza d’acqua

Biagio Cannata, Carmelo Rota e Francesco Fuoco segnalano al Prefetto di Cosenza e alle autorità competenti una situazione di emergenza igienico-sanitaria legata ai continui disservizi idrici
Redazione
Casali del Manco, cittadini presentano esposto per la carenza d’acqua
il convegno

Fisco, giustizia e riforme: all’Unical la “rivoluzione copernicana” del sistema tributario

Socenti e rappresentanti delle istituzioni si incontrano per discutere i cambiamenti epocali del diritto tributario, tra gli ospiti il viceministro dell’Economia Maurizio Leo e il senatore Fausto Orsomarso
Redazione
Fisco, giustizia e riforme: all’Unical la “rivoluzione copernicana” del sistema tributario
stato di abbandono

Stazione di Vaglio Lise a Cosenza, anche la Confail Faisa denuncia il degrado

Dopo il cedimento di un solaio nell’area parcheggi, il sindacato chiede interventi urgenti per la sicurezza e la riqualificazione dell’intera area
Redazione
Stazione di Vaglio Lise a Cosenza, anche la Confail Faisa denuncia il degrado
Meteo Calabria

Meteo Cosenza, da oggi tornano le piogge. Le aree interessate

Dopo una mattinata con cieli nuvolosi, nel pomeriggio e nella serata si potranno registrare precipitazioni nei territori tirrenici e delle aree interne
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, da oggi tornano le piogge. Le aree interessate
