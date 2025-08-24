Social
domenica24 agosto2025
domenica24 agosto2025
Home page>Notizie
ULTIMA ORA
Notizie

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza, Katya Gentile: “Un azzardo incostituzionale”

La proposta di istituire una nuova azienda ospedaliera universitaria a Cosenza senza basi solide rischia di peggiorare i già critici standard della sanità calabrese.
Redazione
Azienda Ospedaliera Universitaria di Cosenza, Katya Gentile: “Un azzardo incostituzionale”
Notizie

Parco del Benessere Cosenza: vandali danneggiano il campo da padel

Nel cuore della città, il polmone verde è stato nuovamente teatro di un atto vandalico: danneggiato uno dei campetti, ora inagibile
Redazione
Parco del Benessere Cosenza: vandali danneggiano il campo da padel
Notizie

Cosenza, sospesa l’erogazione idrica in città per una rottura sulla condotta del Merone

Interrotta l’acqua in tutta la città dalle prime ore di oggi a causa di un guasto sulla condotta adduttrice del Merone. In corso lavori di riparazione per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.
Alessia Principe
Cosenza, sospesa l’erogazione idrica in città per una rottura sulla condotta del Merone
Notizie

Roma, esalazioni monossido di carbonio in un hotel: 96 evacuati, 6 in ospedale

Ricoverato anche un operatore del 118. I vigili del fuoco hanno sequestrato la caldaia
Redazione
Roma, esalazioni monossido di carbonio in un hotel: 96 evacuati, 6 in ospedale

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Società

Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini
Sanità

Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi

Al “Giannettasio” di Rossano attivato l’elisoccorso notturno: una conquista che può salvare vite e rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza.

21 agosto 2025
Ore 07:17
Elisoccorso notturno al Giannettasio, svolta per i soccorsi
Italia Mondo

«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale

Studentessa di 23 anni denuncia molestia verbale durante una tac al Policlinico Umberto I. Ospedale apre indagine interna, il video diventa virale.

23 agosto 2025
Ore 17:46
«Se togli il reggiseno ci fai felici»: bufera all’Umberto I di Roma, studentessa denuncia tecnico in un video virale
Società

Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo
Notizie

Fuga di monossido in hotel a Roma: evacuati 96 ospiti, sette i ricoverati

Allarme in un albergo di via Aurelia: coinvolte 44 camere su 46. Sei turisti e un soccorritore del 118 in ospedale. Sequestrata la caldaia.
Fuga di monossido in hotel a Roma: evacuati 96 ospiti, sette i ricoverati
Notizie

L'imprenditore Sergio Mazzuca nuovo presidente del Rotary Club di Rende

Alla cerimonia hanno preso parte autorità rotariane, rappresentanti delle istituzioni civili e numerosi ospiti, tra cui il Governatore del Distretto 2102, Dino De Marco
L'imprenditore Sergio Mazzuca nuovo presidente del Rotary Club di Rende
Notizie

Campana, il paese che resiste nel silenzio delle istituzioni

Il sindaco Chiarello: «Siamo ultra-periferici, ma la nostra comunità tiene duro»
Campana, il paese che resiste nel silenzio delle istituzioni
Notizie

Sanità 2.0, accesso equo alle cure e nuove tecnologie: a Cosenza il confronto tra medici, università e istituzioni

Tre tavole rotonde per discutere il futuro del sistema sanitario regionale tra distretti, prevenzione oncologica e integrazione ospedale-territorio

Sanità 2.0, accesso equo alle cure e nuove tecnologie: a Cosenza il confronto tra medici, università e istituzioni
Notizie

“I campi di Salò”: la mappa della Shoah italiana che l’Italia ha dimenticato

Con un’opera monumentale, lo storico dell’Università della Calabria ricostruisce l’internamento ebraico sotto la Repubblica Sociale Italiana, colmando un vuoto storiografico e restituendo una verità rimossa: il ruolo attivo e consapevole dell’Italia fascista nella macchina dello sterminio.
“I campi di Salò”: la mappa della Shoah italiana che l’Italia ha dimenticato
Notizie

Cosenza, la casa è un lusso: affitti in crescita in 6 mesi. Corso Mazzini la zona più cara, Rende per ricchi

Nel capoluogo bruzio i trilocali raggiungono i 600 euro. In provincia Villapiana resta la più economica con canoni da 250 euro
Notizie

Allen è salvo: ritrovato il bimbo scomparso da tre giorni a Ventimiglia

Il piccolo di 5 anni era sparito da un campeggio a Latte venerdì sera. Ritrovato vivo e in buone condizioni in un casolare tra i boschi.
Allen è salvo: ritrovato il bimbo scomparso da tre giorni a Ventimiglia
Notizie

Successo a Cosenza per la serata dedicata a Coriolano Martirano

Grande partecipazione a Palazzo Martirano per l’evento promosso nell’ambito della rassegna “Aspettando… Aperinchiostro”
Successo a Cosenza per la serata dedicata a Coriolano Martirano
Notizie

Cosenza Calcio, via un altro pezzo: Gianluca Pasqua non è più l'addetto stampa

Dopo tredici campionati il giornalista non seguirà più le vicende dei Lupi dall'interno della società
Cosenza Calcio, via un altro pezzo: Gianluca Pasqua non è più l'addetto stampa
Notizie

Salgemma Lungro festival, tutto pronto per la nuova edizione

La comunità arbëreshë è pronta ad accogliere la rassegna dedicata alla valorizzazione della storica miniera e del patrimonio calabrese
Salgemma Lungro festival, tutto pronto per la nuova edizione
Notizie

Corigliano-Rossano piange Gennaro Scura, imprenditore gentiluomo

Figura di riferimento nel settore dei trasporti, ha saputo coniugare visione imprenditoriale e valori umani
Corigliano-Rossano piange Gennaro Scura, imprenditore gentiluomo
Notizie

Rotary Club Cosenza Nord: Francesco Manna è il nuovo presidente

Nella suggestiva cornice del Palazzo del Capo, il passaggio di consegne tra Antonietta Converso e Francesco Manna segna l’inizio di un nuovo anno all’insegna del servizio
Rotary Club Cosenza Nord: Francesco Manna è il nuovo presidente
Notizie

Estate 2025, ombrellone da salasso: prezzi in aumento fino al 6%, mare sempre più per pochi

Prezzi in aumento in tutta Italia: anche una giornata in spiaggia diventa un lusso. I dati di Federconsumatori e le strategie per risparmiare.

Estate 2025, ombrellone da salasso: prezzi in aumento fino al 6%, mare sempre più per pochi
Notizie

Bruno, cane eroe dell’Unità Cinofila, ucciso con wurstel pieni di chiodi

Aveva salvato 9 vite e ricevuto onorificenze dalle massime autorità: è stato trovato morto dopo una crudele esca avvelenata. La comunità è sotto shock.
Bruno, cane eroe dell’Unità Cinofila, ucciso con wurstel pieni di chiodi
Notizie

Paura in A2: mezzo in fiamme con famiglia e cane a bordo, illesi per miracolo

Traffico bloccato e code a tratti tra San Mango d’Aquino e Sant’Eufemia. Un Ducati ha preso fuoco in corsa con due adulti, bambini e un cane: tutti salvi.
Paura in A2: mezzo in fiamme con famiglia e cane a bordo, illesi per miracolo
Notizie

Aumento dei pedaggi sulle autostrade diventa un caso politico, accuse a Salvini ed emendamento ritirato

L'ipotesi di aumento dei pedaggi autostradali da agosto ha provocato lo scontro in maggioranza e le critiche di opposizioni e Codacons
Aumento dei pedaggi sulle autostrade diventa un caso politico, accuse a Salvini ed emendamento ritirato
Notizie

Credeva di avere la SLA, si tolse la vita. Ma era una diagnosi sbagliata: la famiglia sarà risarcita

Un operaio di Cisterna visse sei anni con la convinzione di essere malato di SLA. Ma aveva un’artrite cervicale curabile. Ora la sentenza della Corte d’Appello
Credeva di avere la SLA, si tolse la vita. Ma era una diagnosi sbagliata: la famiglia sarà risarcita
Notizie

Saldi estivi 2025 al via: sconti più alti ma occhio alle fregature

Da oggi iniziano i saldi estivi in tutta Italia (tranne Trento e Bolzano). L’Unione Nazionale Consumatori segnala sconti più alti rispetto all’estate 2024.
Saldi estivi 2025 al via: sconti più alti ma occhio alle fregature
Notizie

Calabria nella morsa dell'afa: punte di 40°C nell’entroterra, ma da martedì crollo di 9 gradi

Weekend bollente con tempo stabile sulle coste e temporali pomeridiani sui rilievi. Da martedì atteso un calo termico fino a 9 gradi.
Calabria nella morsa dell'afa: punte di 40°C nell’entroterra, ma da martedì crollo di 9 gradi
Notizie

Shot, il singolo d'esordio di Mavi: disponibile sulle piattaforme da oggi

Un inno all'amore incondizionato scritto durante un viaggio in treno con lo sguardo perso tra i riflessi del mare oltre il finestrino
Shot, il singolo d'esordio di Mavi: disponibile sulle piattaforme da oggi
1
...