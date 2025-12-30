Bullismo e disagio giovanile, l'analisi del sociologo Ugo Bianco

Oltre all’Anno che verrà, in 50 trasmissioni Rai si è parlato di Calabria. Il governatore nel corso della presentazione dell’evento a Catanzaro: «Avremmo potuto finanziare sagre e festicciole, invece abbiamo deciso di spenderle in un progetto strategico»
Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati
L'ottavo incontro annuale dell'associazione dei laureati ha riunito oltre 200 professionisti presso l'ateneo calabrese. Nel corso dell'evento sono stati conferiti riconoscimenti al Rettore Gianluigi Greco e all'Alumnus dell'anno
Nata dall’amicizia di quattro donne, l’Aps cosentina promuove laboratori creativi dove si impara a intrecciare, appunto, tra quattro chiacchiere: «L’uncinetto per noi è strumento attraverso cui sottrarsi alla frenesia e alla solitudine odierne. Le arti manuali oggi sono svalutate ma c’è chi ancora le tramanda con passione»