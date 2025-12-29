Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati
Centinaia di cittadini in corteo dall’ospedale al Municipio per difendere il presidio sanitario del Pollino. In piazza associazioni, istituzioni e Chiesa per chiedere chiarezza e garanzie sul futuro del “Ferrari”.
Attesa dal 2007, la struttura dovrebbe essere consegnato nel 2026 ma l’entrata in esercizio resta incerta. Il nuovo nosocomio è chiamato a sanare rivalità storiche e fallimenti politici locali. Servono però decine di medici
Dopo quattordici giorni di ricovero e una battaglia combattuta fino all’ultimo, una famiglia rende pubblico il proprio grazie al pronto soccorso, alla Pneumologia e alla Rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza.
Maria non chiede una diagnosi su un giornale. Chiede confronto, ascolto, umanità. «Altre famiglie vivono la nostra stessa situazione?». Il suo è un appello indirizzato a medici, specialisti, istituzioni sanitarie, ma anche ad altre madri e padri che combattono nell’ombra e sperano di alleviare il dolore dei propri figli
Ospite del programma Dentro la Notizia, il medico ha parlato del recente riconoscimento dell’Agenas, che piazza il reparto da lui diretto nella top ten per il pronto intervento delle fratture di femore: «Il nostro sistema virtuoso nasce in Pronto soccorso»
Potrà essere acquistato al costo di 10 euro in diversi esercizi commerciali dell’area urbana. L’iniziativa è promossa dalla direzione dell’Unità Operativa guidata da Maria Raffaella Ambrosio, in collaborazione con il Rotary Club Cosenza Nord