Social
Home page>Sanita>Le nuove frontiere dell'...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanita

Le nuove frontiere dell'Anatomia patologica

Il direttore dell'UOC di Anatomia patologica dell'Azienda ospedaliera di Cosenza Maria Raffaella Ambrosio svela le nuove frontiere di una specialistica medica in grado di diagnosticare neoplasie e individuare percorsi di terapia adeguati

29 dicembre, 2025
ULTIMA ORA
La precisazione

Guardia medica chiusa a Schiavonea, l’Asp: «Disagi legati a carenza di camici bianchi»

«Nessun professionista ha risposto all’avviso di reclutamento pubblicato prima delle festività»
Redazione
Guardia medica chiusa a Schiavonea, l’Asp: «Disagi legati a carenza di camici bianchi»\n
Diritto alla salute

«L’ospedale di Castrovillari non si tocca»: fiaccolata e appello per il futuro del presidio “Ferrari”

Centinaia di cittadini in corteo dall’ospedale al Municipio per difendere il presidio sanitario del Pollino. In piazza associazioni, istituzioni e Chiesa per chiedere chiarezza e garanzie sul futuro del “Ferrari”.
Redazione
«L’ospedale di Castrovillari non si tocca»: fiaccolata e appello per il futuro del presidio “Ferrari”
fiaccolata

Castrovillari, fiaccolata contro il depotenziamento dell’ospedale. Il vescovo Savino scuote le coscienze: «La salute è democrazia»

Un fiume di luci attraversa la città per dire no. Il vicepresidente della Cei: «Chi è neutrale è complice. Il cambiamento dipende da noi»
Franco Sangiovanni
Castrovillari, fiaccolata contro il depotenziamento\u00A0dell’ospedale. Il vescovo Savino scuote le coscienze: «La salute è democrazia»\n
A che punto siamo

Un ospedale per unire Rossano e Corigliano: la sfida di superare campanilismi e baronati sanitari nella Sibaritide

Attesa dal 2007, la struttura dovrebbe essere consegnato nel 2026 ma l’entrata in esercizio resta incerta. Il nuovo nosocomio è chiamato a sanare rivalità storiche e fallimenti politici locali. Servono però decine di medici
Luca Latella
Un ospedale per unire Rossano e Corigliano: la sfida di superare campanilismi e baronati sanitari nella Sibaritide\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza interviene sul dibattito referendario: «Non è una sfida contro la magistratura, ma per il nostro Stato di diritto»

23 dicembre 2025
Ore 16:55
Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO
Sanita

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale

23 dicembre 2025
Ore 15:12
Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Sanita

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale

23 dicembre 2025
Ore 15:12
Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza interviene sul dibattito referendario: «Non è una sfida contro la magistratura, ma per il nostro Stato di diritto»

23 dicembre 2025
Ore 16:55
Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO
Sanita

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale

23 dicembre 2025
Ore 15:12
Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO
Societa

Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»

Il presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell'Unical commenta il semestre filtro introdotto quest'anno dal ministro Bernini, tra aspetti positivi e criticità

23 dicembre 2025
Ore 16:46
Maggiolini: «Il semestre filtro a Medicina è migliorabile, ma ha portato all'Unical studenti da fuori regione»
Sport

Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza

Il presidente provinciale dell’associazione italiana allenatori di calcio, racconta l’anno trascorso tra premi ai tecnici, iniziative formative e la sua partentesi alla guida dei viola

28 dicembre 2025
Ore 16:27
Claudio Tuoto: il 2025 tra Aiac Cosenza e la panchina della Gioiese in Eccellenza
Societa

Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza interviene sul dibattito referendario: «Non è una sfida contro la magistratura, ma per il nostro Stato di diritto»

23 dicembre 2025
Ore 16:55
Le Pera: «Sì alla separazione delle carriere, la riforma è per i cittadini» | VIDEO
Testimonianza

Quattordici giorni di lotta e umanità: il ringraziamento di una famiglia all’Annunziata di Cosenza

Dopo quattordici giorni di ricovero e una battaglia combattuta fino all’ultimo, una famiglia rende pubblico il proprio grazie al pronto soccorso, alla Pneumologia e alla Rianimazione dell’Ospedale Annunziata di Cosenza.
Quattordici giorni di lotta e umanità: il ringraziamento di una famiglia all’Annunziata di Cosenza
diritti negati

Corigliano Rossano, a Schiavonea guardia medica chiusa dal 22 dicembre

Continuità assistenziale non garantita: potrebbe parlarsene nel 2026. Molti cittadini sono dovuti rivolgersi all’ospedale appesantendo così i carichi del Pronto soccorso 
Redazione
Corigliano Rossano, a Schiavonea guardia medica chiusa dal 22 dicembre\n
L’intervista

Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO

Il primario di Medicina dello Spoke Paola-Cetraro spiega il nuovo modello di presa in carico del paziente cronico tra terapie settimanali, umanità e continuità assistenziale
Antonio Alizzi
Il direttore D'Amico: «Così sconfiggiamo diabete e obesità» | VIDEO\n
la carezza nel dolore

Oltre il tempo e l'attesa: il Natale della dignità e della cura all’Hospice di Cassano

Tra le mura della struttura il tempo si ferma per lasciare spazio all'essenziale fatto di dignità e vicinanza, lontano dal rumore del mondo
Franco Sangiovanni
Oltre il tempo e l'attesa: il\u00A0Natale della dignità e della cura all’Hospice di Cassano
La precisazione

Anziano morto a Longobucco, la replica dell’Asp: «Fatto tutto il necessario»

«Nel corso dell’assistenza domiciliare non risultano pervenute segnalazioni formali di criticità tali da modificare il percorso di cura già attivato»
Redazione
Anziano morto a Longobucco, la replica dell’Asp: «Fatto tutto il necessario»
Buone pratiche

Ospedale di Paola, grazie al fast track ortopedico traumi gestiti in Pronto soccorso in meno di un’ora

Esami, trattamento e dimissione direttamente all’interno dell’area di emergenza grazie a un percorso dedicato attivo dalle 8 alle 20 reso possibile dalla collaborazione tra reparti
Redazione Attualità
Ospedale di Paola, grazie al fast track ortopedico traumi gestiti in Pronto soccorso in meno di un’ora\n
Sanità e lavoro

Asp Cosenza anticipa i pagamenti e smorza la protesta dei lavoratori

Il dg Graziano: «Pagamenti in regola e in anticipo. No a strumentalizzazioni, più tutele con i nuovi appalti»
Redazione
Asp Cosenza anticipa i pagamenti e smorza la protesta dei lavoratori\n
La mobilitazione

Stipendi non pagati allo spoke di Corigliano Rossano, addetti alle pulizie salgono sul tetto per protesta

I lavoratori, in attesa di due o tre mensilità e tredicesime, denunciano ritardi nonostante gli impegni delle aziende. L’Asp di Cosenza promette sblocco dei pagamenti dopo intervento giudiziario
Matteo Lauria
Stipendi non pagati allo spoke di Corigliano Rossano, addetti alle pulizie salgono sul tetto per protesta\n
L’APPELLO

«Mio figlio imbottito di farmaci non migliora, aiutatemi»: il grido di una madre di un ragazzo bipolare

Maria non chiede una diagnosi su un giornale. Chiede confronto, ascolto, umanità. «Altre famiglie vivono la nostra stessa situazione?». Il suo è un appello indirizzato a medici, specialisti, istituzioni sanitarie, ma anche ad altre madri e padri che combattono nell’ombra e sperano di alleviare il dolore dei propri figli
Francesca Lagatta
«Mio figlio imbottito di farmaci non migliora, aiutatemi»: il grido\u00A0di una madre di un ragazzo bipolare\n
L’analisi

Influenza, 5 milioni di casi da inizio stagione. Bassetti: «Mix di virus, una delle peggiori ondate degli ultimi trent’anni»

Il direttore Malattie infettive dell'ospedale policlinico San Martino di Genova: «Il peggio deve ancora arrivare. L’incidenza crescerà dopo pranzi e cenoni di Natale»
Redazione
Influenza, 5 milioni di casi da inizio stagione. Bassetti: «Mix di virus, una delle peggiori ondate degli ultimi trent’anni»
Duro attacco

Corigliano Rossano, Campana (Europa Verde): «Bloccato il trasferimento del punto nascite per logiche di campanile»

Il portavoce regionale Avs attacca la Regione: «Decisioni politiche irresponsabili mettono a rischio la sicurezza delle pazienti e sprecano risorse pubbliche nello spoke della città»
Redazione
Corigliano Rossano, Campana (Europa Verde): «Bloccato il trasferimento del punto nascite per logiche di campanile»\n
Sanità

Longobucco, 88enne muore dopo aver atteso 78 giorni un apparecchio prescitto. Scutellà (M5S): «Assurdo»

La capogruppo del Movimento 5 Stelle chiede un intervento immediato della Regione per garantire la continuità assistenziale post-dimissione: «Grave abbandono delle aree interne»
Redazione
Longobucco, 88enne muore dopo aver atteso 78 giorni un apparecchio prescitto. Scutellà (M5S): «Assurdo»
Scontro istituzionale

Casa Serena, Pisciotti avverte il Cda: «No a ritorsioni sui lavoratori»

Concorsi sotto accusa e riorganizzazione interna imminente: il capogruppo de “La Cassano che vuoi” chiede vigilanza e chiama in causa i sindacati
Franco Sangiovanni
Casa Serena, Pisciotti avverte il Cda: «No a ritorsioni sui lavoratori»\n
La sanità che funziona

L’Ortopedia di Paola tra le migliori d’Italia, il primario Candela: «Modello replicabile, vince il lavoro di squadra»

Ospite del programma Dentro la Notizia, il medico ha parlato del recente riconoscimento dell’Agenas, che piazza il reparto da lui diretto nella top ten per il pronto intervento delle fratture di femore: «Il nostro sistema virtuoso nasce in Pronto soccorso»
Mariassunta Veneziano
L’Ortopedia di Paola tra le migliori d’Italia, il primario Candela: «Modello replicabile, vince il lavoro di squadra»\n
Sanità pubblica

Alopecia areata, una malattia invisibile: Cosenza accende i riflettori

Il 19 dicembre la UOC Dermatologia celebra la Giornata nazionale per chiedere riconoscimento, cure e diritti
Redazione
Alopecia areata, una malattia invisibile: Cosenza accende i riflettori\n
SICUREZZA

Laino Borgo, più sicurezza per il territorio: in arrivo l’area per l’elisoccorso h24

Grazie ai fondi FOSMIT, sorgerà in contrada Canale Cane un’infrastruttura strategica per le emergenze. Il Sindaco Russo: «Servizi essenziali per contrastare lo spopolamento e sostenere il turismo».
Franco Sangiovanni
Laino Borgo, più sicurezza per il territorio: in arrivo l’area per l’elisoccorso h24\n
I nostri format

Quando la sanità funziona in Calabria, a Dentro la Notizia il caso dell’Ortopedia di Paola

Ospite del programma di approfondimento di LaC Tv il primario Massimo Candela che entrerà nel merito della produttività del reparto e delle prospettive di sviluppo. Appuntamento alle 13
Redazione
Quando la sanità funziona in Calabria, a Dentro la Notizia il caso dell’Ortopedia di Paola\n
iniziativa benefica

Cosenza, il reparto di anatomia patologica dell’Annunziata raccontato in un calendario solidale

Potrà essere acquistato al costo di 10 euro in diversi esercizi commerciali dell’area urbana. L’iniziativa è promossa dalla direzione dell’Unità Operativa guidata da Maria Raffaella Ambrosio, in collaborazione con il Rotary Club Cosenza Nord
Salvatore Bruno
Cosenza, il reparto di anatomia patologica dell’Annunziata raccontato in un calendario solidale\n
la novità

Cariati, il consultorio può contare su un nuova ostetrica. Entra in servizio Silvia Puntillo

Esultano “Le Lampare”: «La sua entrata in servizio rappresenta un passo importante per un servizio fondamentale per la tutela della salute delle donne, delle famiglie e dei bambini»
Redazione
Cariati, il consultorio può contare su un nuova ostetrica. Entra in servizio Silvia Puntillo
Sanità in affanno

La Regione non paga i medici specializzandi, i corsisti dell’ultimo anno aspettano il compenso da sei mesi

La denuncia arriva da Medicina generale. Sono una cinquantina quelli impegnati settimanalmente in aula che però nemmeno a dicembre riceveranno quanto previsto da contratto
Luana Costa
La Regione non paga i medici specializzandi, i corsisti dell’ultimo anno aspettano il compenso da sei mesi\n
1
...
PIÙ LETTI
1
”Silana-Crotonese”

Incidente sulla Statale 107, traffico paralizzato a Rende

2

Incidente A2 Cosenza Nord: morto Giuseppe Crispo

3
La vicenda

Cosenza, prima «sputi e insulti omofobi», poi giù botte a un ragazzo nel cuore della movida

4
SPIACEVOLE SCOPERTA

Sesso nel confessionale, notte di paura per le suore di clausura: due intrusioni nel convento

5
restyling

Nuovo stadio Marulla di Cosenza, via libera all’appalto: parte la trasformazione