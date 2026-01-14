Aieta: «Cetraro non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia»

Nella rimodulazione di giunta e di deleghe in consiglio peserà il 19 dicembre. Si apre una nuova fase: cosa farà chi ipotizzava un altro candidato a sindaco alla luce delle parole di De Cicco («centrosinistra fallimentare, provo a rilanciarlo con DPM»)?
Il sindaco e l’assessore presentano il loro manifesto per gli ultimi 18 mesi (con vista per le Amministrative del 2027). Poi il messaggio di De Cicco: «Centrosinistra fallimentare, lo rilanceremo: ho 5 liste. Aprirò la sede dei Democtatici Progressisti Meridionalisti. Al Planetario 1,3 milioni per il rilancio»
Il sindaco della cittadina tirrenica commenta l’inchiesta della DDA di Catanzaro che ha sgominato un gruppo criminale accusato di aver commesso reati aggravati dal metodo mafioso. E per la prima volta in assoluto accetta di parlare della vicenda giudiziaria che lo riguarda
Il presidente di Confindustria Cosenza Giovan Battista Perciaccante analizza l'andamento dell'economia calabrese, tra punti di forza e criticità: «I problemi non mancano, ma ci sono segnali che ci lasciano ben sperare per il nuovo anno»
I consiglieri di minoranza sollevano dubbi sull’affidamento della progettazione e sull’aggiudicazione dell’appalto per il restyling dello stadio comunale. Chiesti chiarimenti a Sindaco e Segretaria comunale.
L’ex sindaco di San Giovanni in Fiore scrive a Occhiuto e agli assessori regionali chiedendo il completamento della tratta ferroviaria Cosenza-Camigliatello-San Giovanni in Fiore: «Opera strategica per il rilancio turistico della Sila»
La squadra di Sandro Principe risponde alle critiche della minoranza dopo i danni causati dal maltempo: «Ci attrezzeremo anche per i miracoli, ma è impossibile prevedere condizioni meteo estreme come quelle di sabato»
Riunione operativa in Prefettura a Cosenza, alla quale ha preso parte anche la consigliera regionale del M5S Elisa Scutellà: «Anas assicura che i lavori saranno terminati entro l’estate, e noi vigileremo»
Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera invita la coalizione a lavorare su una visione politica solida e condivisa in vista delle comunali del 2027, puntando su competenze, identità e vocazione culturale della città
I massimi dirigenti dell’Agenzia regionale e di Sorical costano quasi 500mila euro all’anno ma i risultati non si vedono. I sindaci che compongono il comitato di indirizzo e controllo sembrano convitati di pietra. E tra i rimpalli di responsabilità i cittadini restano senza il servizio
Il dirigente democrat rivendica la decisione della commissione regionale di garanzia e replica a Controccorente: «A lungo ha sperato di entrare in maggioranza, ora che quella di Lettieri si sgretola cerca di addossare colpe ad altri»
Le urne anticipate non hanno smosso la nostra regione, che resta ferma tra risorse Pnrr mai utilizzate, sanità al collasso e rigidità della burocrazia. La seconda legislatura del governatore fatica a decollare mentre i cittadini chiedono risposte concrete
In settimana il consigliere regionale terrà una conferenza col sindaco lanciando una sorta di programma 2.0 per gli ultimi 18 mesi e poi lascerà il posto a Gianluca Orrico. Partite le grandi manovre: caldissimo il nome di Branda, ancora tiepidi Mazzuca (e di conseguenza Bianca Rende...). Ecco chi rischia e chi può entrare