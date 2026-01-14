Social
Politica

Politica

Aieta: «Cetraro non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia»

Il sindaco di Cetraro commenta l'inchiesta della DDA di Catanzaro e per la prima volta parla della vicenda giudiziaria che lo riguarda

14 gennaio, 2026
Politica locale

Italia del Meridione rafforza la presenza a Cosenza: Carmelo Guido commissario cittadino

Il partito consolida il radicamento urbano in vista delle prossime elezioni comunali
Redazione
Italia del Meridione rafforza la presenza a Cosenza: Carmelo Guido commissario cittadino\n
l’analisi

Cosenza, la mossa di Caruso e De Cicco per prendersi il centrosinistra e “stanare” i partiti tradizionali 

Nella rimodulazione di giunta e di deleghe in consiglio peserà il 19 dicembre. Si apre una nuova fase: cosa farà chi ipotizzava un altro candidato a sindaco alla luce delle parole di De Cicco («centrosinistra fallimentare, provo a rilanciarlo con DPM»)?

Antonio Clausi
Cosenza, la mossa di Caruso e De Cicco per prendersi il centrosinistra e “stanare” i partiti tradizionali\u00A0\n
il patto di ferro

Caruso e De Cicco stretta di mano per Cosenza 2027: «Cambia il modo di fare politica»

Il sindaco e l’assessore presentano il loro manifesto per gli ultimi 18 mesi (con vista per le Amministrative del 2027). Poi il messaggio di De Cicco: «Centrosinistra fallimentare, lo rilanceremo: ho 5 liste. Aprirò la sede dei Democtatici Progressisti Meridionalisti. Al Planetario 1,3 milioni per il rilancio»
Antonio Clausi
Caruso e De Cicco stretta di mano per Cosenza 2027: «Cambia il modo di fare politica»\n
L’intervista

Aieta: «Cetraro non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia» | VIDEO

Il sindaco della cittadina tirrenica commenta l’inchiesta della DDA di Catanzaro che ha sgominato un gruppo criminale accusato di aver commesso reati aggravati dal metodo mafioso. E per la prima volta in assoluto accetta di parlare della vicenda giudiziaria che lo riguarda
Emilia Canonaco
Aieta: «Cetraro\u00A0non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia» | VIDEO\n

Politica

Aieta: «Cetraro non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia»

14 gennaio 2026
Ore 17:38
Aieta: «Cetraro\u00A0non è una città di mafia, ma una città che resiste alla mafia»
Verso il Referendum

Cosenza, riforma della Giustizia: Noi Moderati - MAIE in campo per il SÌ

Questa mattina la costituzione del comitato territoriale. I promotori: «Distinzione tra chi accusa e chi giudica alla base di un processo equo»
Redazione
Cosenza, riforma della Giustizia:\u00A0Noi Moderati - MAIE in campo per il SÌ\n
Restyling stadio

San Vito–Marulla di Cosenza, l’opposizione attacca: «Procedure singolari, servono chiarimenti»

I consiglieri di minoranza sollevano dubbi sull’affidamento della progettazione e sull’aggiudicazione dell’appalto per il restyling dello stadio comunale. Chiesti chiarimenti a Sindaco e Segretaria comunale.
Redazione
San Vito–Marulla di Cosenza, l’opposizione attacca: «Procedure singolari, servono chiarimenti»\n
La denuncia

Beni comunali chiusi e abbandonati, Mancini attacca Caruso: «Cosenza merita di meglio»

Nel nuovo reel diffuso sui social, Giacomo Mancini denuncia la chiusura di numerosi spazi pubblici cittadini: «È il simbolo dell’incapacità amministrativa di questa giunta»
Redazione
Beni comunali chiusi e abbandonati, Mancini attacca Caruso: «Cosenza merita di meglio»\n
Infrastrutture e turismo

Treno della Sila incompiuto, l’appello di Belcastro alla Regione: «Ripristinare subito i finanziamenti»

L’ex sindaco di San Giovanni in Fiore scrive a Occhiuto e agli assessori regionali chiedendo il completamento della tratta ferroviaria Cosenza-Camigliatello-San Giovanni in Fiore: «Opera strategica per il rilancio turistico della Sila»
Redazione
Treno della Sila incompiuto, l’appello di Belcastro alla Regione: «Ripristinare subito i finanziamenti»\n
manutenzione straordinaria

Mendicino, potenziamento della rete idrica nelle contrade Pasquali e Rosario

Il sindaco Irma Bucarelli ha annunciato nuovi interventi strutturali per garantire continuità e sicurezza dell’approvvigionamento idrico comunale
Redazione
Mendicino, potenziamento della\u00A0rete idrica nelle contrade Pasquali e Rosario\n
Atto dovuto

Villapiana, nominato il commissario: il Comune passa alla gestione prefettizia


Il viceprefetto Alberico Gentile assume i poteri di sindaco, giunta e consiglio dopo il decreto firmato dal prefetto di Cosenza

Redazione
Villapiana, nominato il commissario: il Comune passa alla gestione prefettizia
La richiesta

Il circolo del Pd di Cetraro al sottosegretario Ferro: «Rafforzare la presenza dello Stato»

«La devastante presenza della criminalità organizzata va combattuta con impegno corale e competenze specifiche»
Redazione
Il circolo del Pd di Cetraro al sottosegretario Ferro: «Rafforzare la presenza dello Stato»\n
accuse respinte

Rende, l’amministrazione: «Tutte le risorse possibili sulla manutenzione dopo 10 anni di vuoto»

La squadra di Sandro Principe risponde alle critiche della minoranza dopo i danni causati dal maltempo: «Ci attrezzeremo anche per i miracoli, ma è impossibile prevedere condizioni meteo estreme come quelle di sabato»
Redazione
Rende, l’amministrazione: «Tutte le risorse possibili sulla manutenzione dopo 10 anni di vuoto»\n
Infrastrutture

Longobucco, tre anni fa il crollo del viadotto Ortiano: amministratori e cittadini chiedono tempi certi

Riunione operativa in Prefettura a Cosenza, alla quale ha preso parte anche la consigliera regionale del M5S Elisa Scutellà: «Anas assicura che i lavori saranno terminati entro l’estate, e noi vigileremo»
Redazione
Longobucco, tre anni fa il crollo del viadotto Ortiano: amministratori e cittadini chiedono tempi certi\n
scenari

Cosenza futura, mercoledì Caruso e De Cicco svelano il loro progetto con vista sul 2027

Confermate le nostre anticipazioni: sindaco e assessore comunale (che lascerà il posto in giunta a Gianluca Orrico) parleranno alla città. Ci sarà anche un rimodulazione tra i dirigenti comunali

Antonio Clausi
Cosenza futura, mercoledì Caruso e De Cicco svelano il loro progetto con vista sul 2027
La vicenda

Provincia di Cosenza, Ciacco e Tinto (Pd): «Convocare al più presto i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio»

I due consiglieri provinciali del Partito democratico si sono rivolti al prefetto: «Ogni ulteriore indugio integrerebbe un grave inadempimento, generando una intollerabile torsione delle regole»
Redazione
Provincia di Cosenza, Ciacco e Tinto (Pd): «Convocare al più presto i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio»\n
La nota

Danni del maltempo a Rende, i consiglieri di centrodestra: «Serve una pianificazione seria e strutturata»

Ghionna, Trombino e Garritano: «La manutenzione ordinaria rappresenta il primo e più efficace strumento di prevenzione»
Redazione
Danni del maltempo a Rende, i consiglieri di centrodestra: «Serve una pianificazione seria e strutturata»
L’intervento

Amministrative a Cosenza, Antoniozzi: «Serve un progetto di qualità, non una corsa ai nomi»

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera invita la coalizione a lavorare su una visione politica solida e condivisa in vista delle comunali del 2027, puntando su competenze, identità e vocazione culturale della città
Amministrative a Cosenza, Antoniozzi: «Serve un progetto di qualità, non una corsa ai nomi»\n
il comizio

Villapiana, l’ex sindaco Ventimiglia prende la parola e accusa chi ha voltato le spalle

Davanti a cittadini e sostenitori, l’ormai ex primo cittadino del centro ionico ripercorre in un’ora di intervento tra numeri, atti e scelte politiche
Matteo Lauria
Villapiana, l’ex sindaco Ventimiglia\u00A0prende la parola e accusa chi ha voltato le spalle\n\n\n
La grande sete

Dighe monumento, Arrical ferma e rubinetti a secco: l’acqua in Calabria non c’è ma la politica si dà allo scaricabarile

I massimi dirigenti dell’Agenzia regionale e di Sorical costano quasi 500mila euro all’anno ma i risultati non si vedono. I sindaci che compongono il comitato di indirizzo e controllo sembrano convitati di pietra. E tra i rimpalli di responsabilità i cittadini restano senza il servizio
Massimo Clausi
Dighe monumento, Arrical ferma e rubinetti a secco: l’acqua in Calabria non c’è ma\u00A0la politica si dà allo scaricabarile\n\n\n
presa di posizione

Pd Cosenza, Le Fosse: «Ora regole, politica e verità. Basta capovolgere la realtà»

Il dirigente democrat rivendica la decisione della commissione regionale di garanzia e replica a Controccorente: «A lungo ha sperato di entrare in maggioranza, ora che quella di Lettieri si sgretola cerca di addossare colpe ad altri»
Redazione
Pd Cosenza, Le Fosse: «Ora regole, politica e verità. Basta capovolgere la realtà»\n
Tutto tace

Voto anticipato e mandato rinnovato per Occhiuto ma la Calabria è ancora ferma: cronaca di una legislatura mai iniziata

Le urne anticipate non hanno smosso la nostra regione, che resta ferma tra risorse Pnrr mai utilizzate, sanità al collasso e rigidità della burocrazia. La seconda legislatura del governatore fatica a decollare mentre i cittadini chiedono risposte concrete
Raffaele Florio
Voto anticipato e\u00A0mandato rinnovato per Occhiuto ma la\u00A0Calabria è ancora ferma: cronaca di una legislatura mai iniziata\n
Iniziativa istituzionale

Scalea e Diamante al centro del confronto su politiche sociali e welfare

Istituzioni e associazioni a dialogo con De Caprio, Gentile e Straface per i bisogni dell’Alto Tirreno cosentino
Redazione
Scalea e Diamante al centro del confronto su politiche sociali e welfare\n
veleni

Pd Cosenza in subbuglio, “Democrazia e Partecipazione” e “Controcorrente” si schierano

Il gruppo consiliare di Palazzo dei Bruzi: «Bugie e fango su Lettieri». Il movimento politico-culturale: «Convochi assemblea e confuti le accuse»
Redazione
Pd Cosenza in subbuglio, “Democrazia e Partecipazione” e “Controcorrente” si schierano\n
palazzo dei bruzi

Cosenza, De Cicco al fianco di Caruso con vista sul 2027. I nomi del rimpasto di giunta

In settimana il consigliere regionale terrà una conferenza col sindaco lanciando una sorta di programma 2.0 per gli ultimi 18 mesi e poi lascerà il posto a Gianluca Orrico. Partite le grandi manovre: caldissimo il nome di Branda, ancora tiepidi Mazzuca (e di conseguenza Bianca Rende...). Ecco chi rischia e chi può entrare
Antonio Clausi
Cosenza, De Cicco al fianco di Caruso con vista sul 2027. I nomi del rimpasto di giunta\n
