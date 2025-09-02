Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Centro
Otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria.
A renderlo noto nei giorni scorsi è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social in cui compaiono i simboli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Ecco i candidati nella Circoscrizione Centro.
Presentata al tribunale di Catanzaro anche la lista di Noi Moderati a sostegno del presidente uscente Roberto Occhiuto. Tra i candidati gli ex consiglieri regionali Vito Pitaro e Valeria Fedele.
I candidati
Lea Concolino
Valeria Fedele
Gennaro Lerose
Pascasio Matacera
Giuseppina Mellace
Vito Pitaro
Michele Rosato
Antonio Giuseppe Sciumbata
Fratelli d'Italia Circoscrizione Centro
La sottosegretaria di Stato all'Interno, Wanda Ferro, si candida alle elezioni regionali in Calabria con la lista di Fratelli d'Italia. Ferro, che è coordinatrice regionale del partito, sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Nella stessa lista figurano il vicepresidente uscente della Giunta regionale Filippo Pietropaolo, ed il consigliere regionale Antonio Montuoro. Con Fratelli d'Italia, inoltre, si candida Dalila Nesci, ex sottosegretaria al Sud in quota M5S.
I candidati
Wanda Ferro
Antonio Montuoro
Filippo Maria Pietropaolo
Simona Ferraina
Nesci Dalila
Perri Domenico
Ruberto Teresa
Schiavello Antonio
Una lista carica di big quella della Lega nella Circoscrizione Centro. Carica di big e con una concorrenza che si annucia serrata. Oltre al capolista, ed ex presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, saranno della partita altri due candidati molto radicati sul territorio come Pietro Raso (ex sindaco di Gizzeria, esponente dell'area legata al parlamentare Domenico Furgiuele) e Gianpaolo Bevilacqua, che ha raccolto pochi mesi fa 8500 voti alle amministrative di Lamezia. Tra le candidature di peso c'è anche quella di Silvia Parente, figlia dell'ex consigliere regionale Claudio che è rimasta nel centrodestra passando da Forza Italia al Carrocci. Altra new entry nel partito guidato da Matteo Salvini è Maria Limardo, ex prima cittadina di Vibo Valentia che, come Parente, ha lasciato gli azzurri che passare alla Lega. In lista anche Elisenia Laudari, professionista nel settore dei trasporti, Cosima Teresa Miletta, insegnante con esperienza nel mondo della scuola, Silvia Parente, consulente aziendale e Maria Teresa Stirparo, già assessore comunale a Cutro.
I candidati
Filippo Mancuso
Pietro Raso
Gianpaolo Bevilacqua
Elisenia Laudari
Maria Limardo
Cosima Teresa Miletta
Silvia Parente detta “Parentela” – detta “Parenti”
Maria Teresa Stirparo
Antonello Talerico, consigliere regionale uscente, guida la lista di Forza Italia nella circoscrizione Centro (Catanzaro-Vibo Valentia-Crotone). Con l'avvocato ci saranno, tra agli altri, Elisabetta Aiello (figlia d'arte dell'ex consigliere e parlamentare Piero), Sergio Ferrari, presidente della Provincia di Crotone, Marco Polimeni, ex presidente del Consiglio comunale di Catanzaro, Maria Grazia Pianura, vice coordinatrice regionale di Azzurro Donna.
Forza Italia Circoscrizione Centro
Antonello Talerico
Elisabetta Aiello
Maria Ylenia Fera
Sergio Ferrari
Antonella Grandinetti Dionesi
Maria Grazia Pianura
Marco Polimeni
Saverio Russo
È il consigliere regionale uscente Michele Comito, medico di Vibo Valentia, a guidare la lista Occhiuto presidente nella circoscrizione Centro. Assieme a lui, tra gli altri, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, l'imprenditore lametino Emanuele Ionà, e l'editore crotonese (e già consulente - gratuito - del governatore uscente) Salvatore Gaetano, l'imprenditore Filippo Antonio Capellupo e l'ex consigliere regionale (seppure supplente) e avvocato catanzarese Frank Mario Santacroce.
Occhiuto presidente - Circoscrizione centro
Michele Comito
Emanuele Ionà
Salvatore Gaetano
Filippo Antonio Capellupo
Antonia Fiamingo
Rosina Lombardo
Maria Molinaro
Frank Mario Santacroce
Forza Azzurri nella circoscrizione Centro registra uno dei cambi di casacca più estremi della tornata elettorale regionale del 5 e 6 ottobre: il passaggio di Francesco Afflitto dal M5s al centrodestra. In effetti il consigliere uscente ha lasciato da tempo i banchi dell'opposizione a Palazzo Campanella, ma il suo transito tra i forzisti non era così scontato tant'è che lo stesso Cannizzaro lo ha sottolineato nel comunicato in cui ha presentato le liste legate a Fi. Tra gli altri ci sono anche Cosimo De Pinto, storico leghista di Vibo Valentia che deciso di accasarsi altrove dopo la candidatura dell'ex sindaca Maria Limardo nel Carroccio, Salvatore Mascaro, sindaco di Cerenzia, Carla Caddeo, già candidata al consiglio comunale di Lamezia Terme, Antonio Mungo, già candidato a sindaco di Cortale.
Forza Azzurri - Circoscrizione centro
Francesco Afflitto
Salvatore Mascaro
Carla Caddeo
Patrizia Crapella
Cosimo De Pinto
Giuseppe De Vita
Antonio Mungo
Giuseppina Staropoli
Con Roberto Occhiuto si schiera anche il movimento Sud chiama Nord, guidato da Cateno De Luca. Scelta maturata nelle ore immediatamente precedenti alla formazione delle liste. Sud chiama Nord ospiterà anche alcuni candidati del Partito animalista.
Sud chiama Nord - circoscrizione Centro
Antonio Azzalini
Anna Casaburi
Vittorio Saladino
Samanta Gallo
Salvatore Pittella
Vincenzo Giuseppe Sestito
Emilia Maria Mazzuca
Ida Passalis
L'Udc schiera nella circoscrizione Centro il suo coordinatore regionale Salvatore Bulzomì, già consigliere regionale subentrato da primo nei non eletti nel 2013. Assieme a lui, tra gli altri, anche Gerlando Cuffaro, presidente dell'Ordine degli ingegneri di Catanzaro e già docente di Costruzioni, e Romano Loielo, sindaco di Nardodipace.
Udc - circoscrizione Centro
Salvatore Bulzomì
Gerlando Cuffaro
Rosa Procopio
Mariana Iannello
Anna Pesce
Vincenzo Fulvio Attisani
Giuseppe Isabella
Romano Loielo
