Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Nord

Sono otto le liste a sostegno del presidente uscente: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, Sud chiama Nord e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. Ecco tutti i nomi
Redazione Politica
5 settembre 202509:18
Saranno sette le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. A confermarlo è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social nei giorni scorsi. I simboli sono quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. La composizione ricalca quella del 2021, con l’aggiunta di una lista personale. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Nord.

Ci sono il coordinatore provinciale della provincia di Cosenza Angelo Brutto e due consiglieri regionali uscenti nelle file della lista di Fratelli d'Italia: Luciana De Francesco e Pietro Molinaro. A sognare un posto alla Cittadella anche il capogruppo meloniano al Comune di Cosenza Francesco Spadafora.

La lista di Fratelli d'Italia nella circoscrizione nord 

Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Anna De Gaio
Sabrina Mannarino
Dora Mauro
Pietro Molinaro 
Attilio Parrotta
Rosa Pignataro
Francesco Spadafora

in aggiornamento

in aggiornamento

in aggiornamento

in aggiornamento

in aggiornamento

in aggiornamento

In aggiornamento

