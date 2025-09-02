Regionali Calabria, le liste a sostegno di Occhiuto: tutti i candidati per la circoscrizione Sud
Saranno otto le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria.
A confermarlo è stato lo stesso presidente uscente con un post sui social. I simboli sono quelli di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e della nuova lista “Occhiuto Presidente”. A queste si è aggiunta in extremis anche quella di Sud chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. La composizione ricalca quella del 2021, con l’aggiunta di una lista personale. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Sud.
Sono sette i candidati della Lega nella circoscrizione elettorale Sud per la provincia di Reggio Calabria. Confermati i due consiglieri uscenti della Lega Giuseppe Gelardi, che sara capolista, già capogruppo del partito in consiglio regionale, e Giuseppe Mattiani. Insieme a loro, ci saranno anche Caterina Maria Capponi, Daniela Demetrio, Armando Neri, Francesco Sarica e Anna Maria Stanganelli. La lista è stata depositata questo pomeriggio e sarà presentata, insieme alle altre due, lunedì mattina in una conferenza stampa a cui parteciperanno anche il segretario federale della Lega Matteo Salvini e il vice segretario e sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Così in una nota della segreteria della Lega Calabria.
I candidati
Giuseppe Gelardi
Giuseppe Mattiani
Caterina Maria Capponi
Daniela Demetrio
Armando Neri
Francesco Sarica
Anna Maria Stanganelli
Il nome di peso è quello del capolista: Giovanni Calabrese, assessore regionale al Lavoro, torna in campo per guidare la lista di Fratelli d'Italia a sostegno del governatore uscente Roberto Occhiuto nella Circoscrizione Sud. Ci sono, tra gli altri, anche Giovanna Cusumano, responsabile Giustizia del partito per la Regione Calabria e Daniela Iriti, moglie del sindaco di Roghudi Pierpaolo Zavettieri.
I candidati
Giovanni Calabrese
Marco Cascarano
Ramona Calafiore
Giovanna Cusumano
Daniela Iriti
Francesco Praticò
Stefano Princi
Noi Moderati - Circoscrizione Sud
Antonino Crea
Francesca Eroi
Orlando Fazzolari
Antonio Malara
Marilena Maria Morrone
Maria Grazia Pascale
Gaetano Rao
Lista Udc - Circoscrizione Sud
Riccardo Occhipinti
Evelin Giada Monardi
Manuela Barletta
Daniela Moscato
Pancrazio Melcore
Luigi Marcianò
Francesco Antonino Latella
Lo schema di Forza Italia è quello di unire l'esperienza dei consiglieri regionali uscenti a nuove candidature capaci di allargare la base elettorale del partito che sostiene la ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione. Tra i confermati dopo 4 anni a Palazzo Campanella ci sono Salvatore Cirillo e Domenico Giannetta. Tra gli altri si aggiungono Serena Aghelone, medico già in Coraggio Italia, e il sindaco di Taurianova Roy Biasi, ex Lega.
Forza Italia - circoscrizione Sud
Salvatore Cirillo
Domenico Giannetta
Serena Anghelone
Rocco Biasi
Concetta Scarcella
Virginia Parisi
Antonino Zimbalatti
Nella lista legata direttamente al presidente uscente si registrano il ritorno di Giacomo Crinò, che passa da Forza Azzurri a Occhiuto presidente, e l'inserimento in lista di Raffaele Sainato, ex Fratelli d'Italia con esperienze amministrative a Locri. Tra gli altri ci sono anche Chiara Luccisano, consigliere comunale di Rizziconi, Eulalia Micheli, di Locri, già componente della struttura del governatore Occhiuto, Antonino Parrello, vicesindaco di Gioia Tauro, e Giuseppe Zampogna, medico e sindaco di Scido.
Occhiuto presidente Cirscoscrizione Sud
Crinò Giacomo
Fortunata Ieracitano
Chiara Luccisano
Eulalia Micheli
Antonino Parrello
Raffaele Sainato
Giuseppe Zampogna
Il nome nuovo nella lista di Forza Azzurri che sostiene Occhiuto alle elezioni del 5 e 6 ottobre è quello di Gabriella Castelletti, madre di una delle ragazze stuprate dal branco a Seminara. Il caso della giovane e della sua famiglia isolate dal paese dopo la denuncia è finito sulla stampa nazionale. Proprio Occhiuto si è speso per trovare una sistemazione e un posto da cui ripartire per il nucleo familiare. Tra gli altri c'è anche l'imprenditore turistico Giuseppe Nucera.
Forza Azzurri - Circoscrizione Sud
Gabriella Castelletti
Roberta Caldovino
Antonio Condoleo
Giuliana Barberi
Enzo Rocco Bartolo
Giuseppe Nucera
Giuseppe Ventra
Sud chiama Nord Circoscrizione sud
Bonavita Marilene
Adamo Giuseppe
Marino Andrea
Paolillo Ilaria
Candido Federica
Surace Vincenzo
Borrelli Dario Salvatore
