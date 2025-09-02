Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud

Annunciate con qualche giorno di anticipo e confermate: sono le due candidature più discusse dello schieramento di centrosinistra quelle di Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare, e di Donatella Di Cesare, filosofa e docente universitaria della Sapienza di Roma. Lucano, uomo simbolo dell'accoglienza, è da sempre bersaglio delle destre; Di Cesare lo è diventata proprio quando la sua candidatura ha preso corpo, per via di un vecchio post pubblicato sui social nel 2024. Frasi in cui ricordava la morte dell'ex brigatista Barbara Balzerani e che Fratelli d'Italia nei giorni scorsi ha rispolverato chiedendo a Pasquale Tridico di prendere le distanze e, in sostanza, di cancellare la candidatura. Lucano e Di Cesare, invece, scenderanno in campo nella Circoscrizione Sud.

I candidati

Demetrio Delfino

Salvatore Fuda

Mimmo Lucano

Donatella Di Cesare

Patrizia Gambardella

Michele Tripodi

Patti Sonia