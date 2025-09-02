Social
Regionali Calabria, le liste a sostegno di Tridico: tutti i candidati per la circoscrizione Sud

Sono sei le liste a sostegno dell'europarlamentare che ha accettato di candidarsi alla guida della Regione Calabria dopo un lungo inseguimento da parte di Giuseppe Conte ed Elly Schlein. I candidati della circoscrizione Sud
Antonio Clausi
6 settembre 202513:22
Sono sei le liste a sostegno di Pasquale Tridico alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre in Calabria. Si tratta delle forze politiche di centrosinistra appartenenti al cosiddetto campo largo che va da Avs fino ad Italia Viva e Azione confluite nella "Casa dei Riformisti". Il Partito Democratico si presenterà ai nastri di partenza con due liste, la propria e quella dei Democratici Progressisti. Chiudono il quadro quella del presidente e del Movimento 5 Stelle. Di seguito i candidati per la Circoscrizione Sud.

L'ex parlamentare Elisa Scutellà si candiderà nella lista del M5s a sostegno di Pasquale Tridico nella circoscrizione Sud. È lei il nome più noto tra quelli che scenderanno in campo per il prof ed europarlamentare. 

Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)

Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
Elisa Scutellà

Annunciate con qualche giorno di anticipo e confermate: sono le due candidature più discusse dello schieramento di centrosinistra quelle di Mimmo Lucano, sindaco di Riace ed europarlamentare, e di Donatella Di Cesare, filosofa e docente universitaria della Sapienza di Roma. Lucano, uomo simbolo dell'accoglienza, è da sempre bersaglio delle destre; Di Cesare lo è diventata proprio quando la sua candidatura ha preso corpo, per via di un vecchio post pubblicato sui social nel 2024. Frasi in cui ricordava la morte dell'ex brigatista Barbara Balzerani e che Fratelli d'Italia nei giorni scorsi ha rispolverato chiedendo a Pasquale Tridico di prendere le distanze e, in sostanza, di cancellare la candidatura. Lucano e Di Cesare, invece, scenderanno in campo nella Circoscrizione Sud. 

I candidati

Demetrio Delfino
Salvatore Fuda 
Mimmo Lucano 
Donatella Di Cesare 
Patrizia Gambardella  
Michele Tripodi 
Patti Sonia

La presidente del Consiglio comunale di Villa San Giovanni Caterina Trecroci è la capolista di Tridico presidente nella circoscrizione Sud. Una scelta che valorizza gli amministratori locali e va nel verso delle dichiarazioni No Ponte dell'europarlamentare M5s candidato alla presidenza della Regione Calabria. Nella sua lista, tra gli altri, ci saranno, anche il professore dell'Università Mediterranea Domenico Gattuso, tecnico contrario alla mega opera voluta dal ministro Matteo Salvini (e in passato candidato a governatore) e Saverio Pazzano, consigliere comunale a Reggio Calabria e già candidato alle Regionali del 2021 a sostegno di Luigi de Magistris. 

Tridico Presidente

Caterina Trecroci
Irene Calabrò
Rosalba Larosa
Fabio Foti
Domenico Gattuso
Michele Mileto
Saverio Pazzano

La notizia, per quanto annunciata nei giorni scorsi, è quella del ritorno a parecchi anni di distanza di Nino De Gaetano, già enfant prodige del centrosinistra reggino poi sparito dai radar della politica di Palazzao. De Gaetano è il capolista di Democratici Progressisti, la seconda lista del Pd alle Regionali a sostegno di Pasquale Tridico. Assieme a lui ci saranno tra gli altri Caterina Belcastro, ex sindaco di Caulonia, Carmelo Versace, vice di Giuseppe Falcomatà alla Città metropolitana di Reggio Calabria, e Giuggy Palmenta, assessore a Reggio Calabria. 

I candidati

Nino De Gaetano
Caterina Belcastro
Giuggy Palmenta
Carmelo Versace
Antonio Morabito 
Marcella Borrello 
Alessandra Papandrea

Il nome di peso è quello del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, la cui candidatura è stata ufficializzata ieri. Il capolista del Partito democratico è chiamato a trainare il Pd nella circoscrizione Sud. Assieme a lui c'è l'uscente Giovanni Muraca. La formazione pesca nei ranghi degli amministratori locali anche con Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi, Vincenzo Maesano, primo cittadino di Bovalino, e con due assessore: Lucia Nucera (Reggio Calabria) e Maria Teresa Floccari (Siderno).  

I candidati

Giuseppe Falcomatà 
Giovanni Muraca 
Giuseppe Ranuccio 
Vincenzo Maesano 
Patrizia Morabito
Lucia Nucera  
Maria Teresa Floccari 

Gabriella Andriani, segretaria metropolitana del Partito Repubblicano, è la capolista della Casa riformista nella circoscrizione Sud a sostegno di Pasquale Tridico. La formazione confluita nel campo largo sosterrà l'europarlamentare M5s nella sfida al governatore uscente e candidato del centrodestra Roberto Occhiuto. Con Andriani, tra gli altri, anche il presidente dello Csain Calabria Amedeo Di Tillo.

Casa Riformista - Circoscrizione Sud

Gabriella Andriani
Angiolina Borgese
Cristian Cosimi
Amedeo Di Tillo
Giuseppe Mammoliti
Jessica Fiorentina Pisani
Domenico Pirrotta

