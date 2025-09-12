Social
Sanita
12 settembre, 2025
L'iniziativa

Annunziata, diciannove litri di latte materno donati al reparto di Terapia intensiva neonatale

Il gesto d’amore di una donna per aiutare i neonati prematuri ricoverati a Cosenza, l’associazione “Goce di mamma”: «Un atto di solidarietà che fa la differenza»
Redazione
Annunziata, diciannove litri di latte materno donati al reparto di Terapia intensiva neonatale
Sanità negata

Cosenza, la denuncia di un malato oncologico: «Costretto ad aspettare il 6 giugno 2026 per una PET»

L’unica speranza è che nel frattempo qualcuno cancelli la propria prenotazione, lasciando libero un posto in graduatoria: «Per andare fuori regione bisogna godere di buona salute e avere disponibilità economica a sufficienza»
Redazione
Cosenza, la denuncia di un malato oncologico: «Costretto ad aspettare il 6 giugno 2026 per una PET»
La lettera

«Quale destino per la sanità calabrese?» Il Comitato “Si-La Salute Bene Comune” lancia un appello ai candidati

Il comitato di San Giovanni in Fiore chiede un confronto pubblico su emergenza-urgenza e carenze di personale, per dare risposte concrete ai cittadini delle aree interne.
Redazione
«Quale destino per la sanità calabrese?» Il Comitato "Si-La Salute Bene Comune" lancia un appello ai candidati
Il caso

Rogliano, l’ASP chiarisce: «Logopedia mai interrotta, dal 1° ottobre nuovo operatore per potenziare il servizio»

La direzione rassicura le famiglie e respinge l’allarmismo: garantita continuità e pianificato un rafforzamento strutturale del reparto.
Redazione
Rogliano, l'ASP chiarisce: «Logopedia mai interrotta, dal 1° ottobre nuovo operatore per potenziare il servizio»

prevenzione

Giornata Mondiale della Fisioterapia. L’attivismo dell'Ofi di Cosenza

Rappresentata dal presidente Giuseppe Celestino, è stata presente in centro città con stand, brochure e consigli ai cittadini
Redazione
Giornata Mondiale della Fisioterapia. L'attivismo dell'Ofi di Cosenza
Screening oncologico

Carovana della Prevenzione a Fiumefreddo Bruzio: quattro giorni di visite gratuite per le donne

Dal 12 al 15 settembre screening e controlli per la prevenzione del tumore al seno rivolti alle donne sopra i 40 anni
Redazione
Carovana della Prevenzione a Fiumefreddo Bruzio: quattro giorni di visite gratuite per le donne
Sanità infantile

Virus respiratorio sinciziale, al via in Calabria la profilassi con Nirsevimab per tutti i neonati

Dal 1° ottobre parte la campagna di prevenzione nei punti nascita e nei centri vaccinali: la Regione tra le prime in Italia ad adottarla
Redazione
Virus respiratorio sinciziale, al via in Calabria la profilassi con Nirsevimab per tutti i neonati
LA DENUNCIA

Neuropsichiatria infantile di Rogliano, esposto di Orrico (M5S) in Procura: «Servizio non erogato da mesi»

La parlamentare: «La figura del logopedista manca perché è andata in maternità. Chi ha potuto si è rivolto al privato, chi non ha potuto è stato costretto ad interrompere il percorso per il proprio figlio»
Francesco La Luna
Neuropsichiatria infantile di Rogliano, esposto di Orrico (M5S) in Procura: «Servizio non erogato da mesi»
il guasto

Avaria alle turbine dell’elisoccorso, atterraggio a Castrovillari e stop a tempo indeterminato

Il mezzo di soccorso aereo resterà fermo fino al completamento delle verifiche e delle operazioni di manutenzione
Matteo Lauria
Avaria alle turbine dell'elisoccorso, atterraggio a Castrovillari e stop a tempo indeterminato
postazioni scoperte

Cirò Marina, emergenza medici e il servizio 118 rischia il collasso

In organico restano soltanto due medici, e la situazione è destinata a peggiorare: uno dei due professionisti è ormai prossimo alla pensione.
Matteo Lauria
Cirò Marina, emergenza medici e il servizio 118 rischia il collasso
Sanità in Calabria

Screening oncologici, l’ASP di Cosenza cambia passo: adesioni record con i medici di famiglia

Dal distretto Esaro-Pollino parte il progetto pilota che porta la partecipazione oltre l’80%. Coinvolgimento dei medici di base e fondi PNRR per mammografi di ultima generazione
Redazione
Screening oncologici, l'ASP di Cosenza cambia passo: adesioni record con i medici di famiglia
La sinergia

Cosenza, Onco Med porta le tradizioni artistiche e gastronomiche nel reparto di Oncologia

La collaborazione con Deco Identitarie Calabria e Unpli Calabria mira a migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari
Redazione
Cosenza, Onco Med porta le tradizioni artistiche e gastronomiche nel reparto di Oncologia
Emergenza continua

L'addio dei medici cubani: quando la sanità calabrese perde i suoi eroi improvvisati

È un’emorragia che denuncia un sistema al collasso, tra concorsi deserti e sprechi. La loro partenza è un campanello d’allarme: servono riforme vere, non soluzioni temporanee. Altrimenti, i prossimi a fuggire saremo noi, in cerca di cure e di un futuro migliore
Gianfranco Donadio*
L'addio dei medici cubani: quando la sanità calabrese perde i suoi eroi improvvisati
La crisi in numeri

Calabria, la sanità che non funziona: mortalità evitabile sopra la media, liste d’attesa record e medici in fuga

Ospedali sottodimensionati, emergenza-urgenza scoperta e personale che abbandona: tra dati Istat e rapporti Lea, il sistema regionale mostra falle strutturali e organizzative che pesano su pazienti e bilancio pubblico
Alessandro Gaudio
Calabria, la sanità che non funziona: mortalità evitabile sopra la media, liste d'attesa record e medici in fuga
La grande fuga

I medici cubani continuano a fuggire dalla Calabria: anche dallo spoke Cetraro-Paola vanno via in tre

Cresce il numero dei professionisti sanitari cubani che decidono di lasciare la Calabria per andare a lavorare in cliniche private oppure trasferirsi in altri Paesi dell’Unione Europea
Redazione
I medici cubani continuano a fuggire dalla Calabria: anche dallo spoke Cetraro-Paola vanno via in tre
Dubbi e riflessioni

Medicina, il nuovo “semestre filtro” sotto accusa: «Una decimazione annunciata e una robotizzazione dell’università»

Test nazionali simultanei, selezione drastica e aumento di costi: la nuova modalità di accesso divide studenti e docenti e mette a rischio autonomia e qualità della formazione medica
Luca Falbo
Medicina, il nuovo "semestre filtro" sotto accusa: «Una decimazione annunciata e una robotizzazione dell'università»
via cesare battisti

Cosenza, riapre l’ambulatorio per la cura dei sopravvissuti a torture

Servizi erogati nello stabile dell’ex Inapli a partire da lunedì 8 settembre, ma i promotori dell’iniziativa si sentono abbandonati dalla politica e dalle istituzioni
Redazione
Cosenza, riapre l'ambulatorio per la cura dei sopravvissuti a torture
Fuga dagli ospedali

Non si presenta al lavoro e con un sms annuncia che non è più in Italia, un altro medico cubano lascia la Calabria

Dopo Vibo Valentia e Polistena, l’ultimo caso a Lamezia Terme. Il radiologo aveva preso servizio a febbraio con un contratto della durata di un anno ma è andato via dopo sei mesi senza alcun preavviso 
Luana Costa
Non si presenta al lavoro e con un sms annuncia che non è più in Italia, un altro medico cubano lascia la Calabria
Spiacevole accoglienza

Disagi per i pazienti dello spoke di Corigliano-Rossano: l’Asp avvia verifiche

Accertamenti su due episodi segnalati che coinvolgono una guardia giurata e personale sanitario. L’Azienda sanitaria provinciale sottolinea l’impegno a garantire dignità dei pazienti e correttezza dei comportamenti, con accertamenti e possibili provvedimenti
Redazione
Disagi per i pazienti dello spoke di Corigliano-Rossano: l'Asp avvia verifiche
Sanità territoriale

ASP Cosenza, arrivano 24 nuovi medici di base

Assunzioni per coprire i posti lasciati vacanti dai pensionamenti: un passo decisivo per ridare stabilità alla sanità di prossimità
Redazione
ASP Cosenza, arrivano 24 nuovi medici di base
Verso la rinascita

L’ospedale di Cariati pronto (sulla carta) a restituire al territorio il diritto alla salute: «Ma l’attesa continua»

Il dirigente del Nursind Capalbo fa il punto alla luce del nuovo atto aziendale dell’Asp di Cosenza che conferma la riapertura come presidio di zona disagiata: «Abbiamo necessità che siano attivati i servizi più urgenti»
Mariassunta Veneziano
L'ospedale di Cariati pronto (sulla carta) a restituire al territorio il diritto alla salute: «Ma l'attesa continua»
L'orgoglio del governatore

Sanità, la Calabria lascia l'ultimo posto nella classifica dei Lea e Occhiuto esulta: «Abbiamo invertito la rotta»

La regione migliora nei Lea del 2023 con punteggi elevati nella aree ospedaliera e prevenzione. L’ex presidente: «C’è ancora tantissimo da fare, ma rispetto agli altri noi abbiamo iniziato a ricostruire»
Redazione
Sanità, la Calabria lascia l'ultimo posto nella classifica dei Lea e Occhiuto esulta: «Abbiamo invertito la rotta»
Sanità e innovazione

Cosenza, il pacemaker senza fili è realtà: una rete cardiologica che porta innovazione e sicurezza ai pazienti

Dal primo impianto a Castrovillari nel 2021 ai primati raggiunti a Corigliano-Rossano, fino all’estensione a Cetraro-Paola: il pacemaker leadless è oggi parte integrante della pratica clinica.
Redazione
Cosenza, il pacemaker senza fili è realtà: una rete cardiologica che porta innovazione e sicurezza ai pazienti
La nota

Emodinamica Paola, Di Natale: «La Regione ha ingannato i cittadini»

Il Capogruppo Paola Civica e Progressista si rivolge alla presidente regionale della commissione Sanità Straface: «Le sue promesse si sono rivelate soltanto parole vuote»
Redazione
Emodinamica Paola, Di Natale: «La Regione ha ingannato i cittadini»
