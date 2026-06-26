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Guardia di Finanza di Cosenza, intervista al colonnello Giuseppe Dell'Anna

Ecco le dichiarazioni del colonnello della Guardia di Finanza di Cosenza Giuseppe Dell'Anna

26 giugno, 2026
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Maglie di calcio a ruba per portare in Italia Jane, una bimba keniota bisognosa di cure

Fondazione Lilli, La terra di Piero e Hasta Cuanto Podemos in prima linea per garantirle un’operazione che può cambiarle la vita. All’asta la maglia di Sergio Galeazzi della vittoria dei Lupi a Saleno nel 1988
Patrizia De Napoli
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All'Unical torna il PhD Day: il 1° luglio una giornata dedicata ai giovani ricercatori

Al Teatro Auditorium la quarta edizione dell'iniziativa che celebra il percorso di dottorato. In programma competizioni scientifiche, incontri con ricercatori di eccellenza e la cerimonia di conferimento del titolo ai dottori di ricerca del 38° ciclo
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Oltre 2.600 studenti coinvolti nei progetti della Polizia Stradale: tra lezioni, prove pratiche e prevenzione delle droghe

Conclusa nel Cosentino la 26ª edizione di Icaro e avviato il progetto "InFORMARE". Dalle scuole primarie ai licei, incontri dedicati alla sicurezza stradale, all'educazione civica e ai rischi legati all'uso di alcol e sostanze stupefacenti
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Cosenza Connect, martedì a Palazzo dei Bruzi il piano per il turismo integrato

Il Comune presenta il programma strategico per trasformare la città in una destinazione organizzata e competitiva
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