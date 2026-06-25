Vigili del Fuoco di Cosenza, parla il comandante Roberto Fasano

L’ingegnere Roberto Fasano traccia il bilancio di due anni di servizio e disegna la geografia delle sedi operative presenti sul territorio provinciale: «Una presenza sempre più capillare, che ci consente di raggiungere in tempi rapidi i nostri target»
Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico
Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico
Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico
Al via una raccolta fondi per colorare il reparto dell’ospedale del Pollino: l’obiettivo è trasformare gli spazi di cura in luoghi più accoglienti e sereni, capaci di ridurre l’ansia dei piccoli pazienti e delle loro famiglie
Dopo l'annuncio delle verifiche sui consumi nelle aree collinari di Cosenza, il Comitato Tutela e Valorizzazione dell'Area Collinare a Sud chiede accertamenti sulle perdite, sulla nuova rete idrica e sulle opere mai entrate pienamente in funzione
I sindaci Giacomo Middea e Rossana Tassone protagonisti dell'ultima puntata di “Buongiorno in Calabria”, in onda ogni sabato alle 8:30: due amministratori con la stessa voglia di guardare oltre i propri confini