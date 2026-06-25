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Vigili del Fuoco di Cosenza, parla il comandante Roberto Fasano

L'ingegnere traccia il bilancio di due anni di attività e disegna la geografia delle sedi operative presenti sul territorio provinciale

25 giugno, 2026
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Cosenza, torna Qua la zampa in piazza per incentivare le adozioni dei cani

Sabato 27 giugno in Piazza 11 Settembre l’iniziativa del Comune con Asp e Associazione Invisibili
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L’intervista

L’encomio per il ciclone Harry e la nuova caserma che diventa realtà: parla il comandante dei Vigili del fuoco di Cosenza | VIDEO

L’ingegnere Roberto Fasano traccia il bilancio di due anni di servizio e disegna la geografia delle sedi operative presenti sul territorio provinciale: «Una presenza sempre più capillare, che ci consente di raggiungere in tempi rapidi i nostri target»
Emilia Canonaco
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L’artista pugliese

Serena Brancale chiude il Festival delle Invasioni: Cosenza punta sull’energia del Sacro Tour

L’artista pugliese sarà protagonista il 30 luglio nell’ultima serata della rassegna annunciata dal Comune
Redazione
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Informazione e legalità

Faragalli incontra il Circolo della Stampa Sessa: collaborazione su giovani e legalità

Alla Provincia confronto con l’associazione dei giornalisti cosentini su fake news, formazione, scuole e cultura dell’informazione
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Trading, finanza e intelligenza artificiale: all’Unical torna la Summer School con esperti internazionali – VIDEO

Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico

23 giugno 2026
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Nuova rotatoria a Quattromiglia, cambia la viabilità tra Volta, Nobile e Da Vinci

Ordinanza della Polizia Locale di Rende: deviazioni temporanee, percorsi alternativi e limite di velocità a 20 km/h
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“La luce del mare di Luna” arriva a Castrovillari: al Riva di Falerna il lancio della campagna benefica per la Pediatria

Al via una raccolta fondi per colorare il reparto dell’ospedale del Pollino: l’obiettivo è trasformare gli spazi di cura in luoghi più accoglienti e sereni, capaci di ridurre l’ansia dei piccoli pazienti e delle loro famiglie
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Carcere di Cosenza, disposta la rimozione dei pannelli di plexiglass alle finestre delle celle

La misura di sicurezza era stata adottata per impedire la comunicazione con l’esterno e la consegna di droga e telefoni cellulari ai detenuti mediante l’impiego dei droni
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Cosenza, nuovi accessi alle ZTL: ecco come richiedere le autorizzazioni

I sistemi di rilevazione automatica entreranno in vigore dal prossimo 10 luglio: l’elenco completo delle strade interessate
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Rottura sull'Abatemarco, stop all'acqua in diverse zone di Cosenza: tecnici al lavoro

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Acqua, il Comitato delle contrade replica al Comune di Cosenza: «Controlli anche sulla rete, non solo sui cittadini»

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