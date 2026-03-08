Social
Politica

Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente

Il sindaco di Montalto Uffugo vince la sfida elettorale contro Franz Caruso, battuto per una manciata di voti

8 marzo, 2026
Provincia di Cosenza · biagio faragalli
Felici e contenti

Occhiuto si congratula con Faragalli: «Bella vittoria, collaborazione Regione-Provincia»

Il presidente della Regione Calabria commenta l’elezione del sindaco di Montalto Uffugo alla guida della Provincia di Cosenza: «Risultato significativo per il centrodestra e Forza Italia».
Redazione
Occhiuto si congratula con Faragalli: «Bella vittoria, collaborazione Regione-Provincia»\n
sassolini

Provincia di Cosenza, Gallo: «Caruso molto confuso, non poteva che vincere Faragalli» | VIDEO

Il segretario provinciale di Forza Italia: «Io faccio politica, mai ho mescolato l’azione di governo con una richiesta di voto. Alla fine l’ha spuntata il migliore: l’esponente di centrodestra»
Antonio Clausi
Provincia di Cosenza, Gallo: «Caruso molto confuso, non poteva che vincere Faragalli» | VIDEO
DOPO IL SUCCESSO

Faragalli: «Ha vinto un progetto, per la Provincia di Cosenza determinante la nostra unità» | VIDEO

Il nuovo presidente dell’Ente bruzio: «Occhiuto mi ha chiamato e si è congratulato, tanti amministratori ci hanno aperto le loro porte»
Antonio Clausi
Faragalli: «Ha vinto un progetto, per la Provincia di Cosenza determinante la nostra unità»\u00A0| VIDEO\n
il verdetto

Biagio Faragalli eletto nuovo presidente della Provincia di Cosenza: vittoria all’ultimo voto su Franz Caruso | VIDEO

Il sindaco di Montalto Uffugo aveva il sostegno del centrodestra e ha superato lo sfidante di centrosinistra, il sindaco del capoluogo
Antonio Clausi
Biagio Faragalli\u00A0eletto nuovo presidente della Provincia di Cosenza: vittoria all’ultimo voto su Franz Caruso | VIDEO\n

Verso il voto

Riforma giustizia, Gentile a Cosenza: «Sì per un giudice terzo e imparziale»

Nel Salone degli Specchi l’incontro di Forza Italia sul referendum: con Mulè, Sisto, Cannizzaro e Gallo. Presenti anche i vertici delle Camere penali calabresi
Redazione
Riforma giustizia, Gentile a Cosenza: «Sì per un giudice terzo e imparziale»\n
Verso il voto

Referendum Giustizia, il sondaggio che ribalta gli equilibri: il “No” in vantaggio

L’ultima rilevazione Emg Acqua fotografa un’Italia divisa quasi a metà. Il No passa al 42,6%, il Sì al 42,4%, mentre oltre il 15% degli elettori resta indeciso, lasciando la partita ancora aperta
Franco Gemoli
Referendum Giustizia, il sondaggio che ribalta gli equilibri: il “No” in vantaggio\n
impegno concreto

Alessandra Bresciani, dal sociale alla politica per costruire una Cosenza più inclusiva

La consigliera comunale racconta il suo impegno tra volontariato, integrazione e giovani: «Cosenza è una città accogliente che sa ascoltare le fragilità».
Patrizia De Napoli
Alessandra Bresciani,\u00A0dal sociale alla politica per costruire una Cosenza più inclusiva
la vertenza

Caputo: «Guai a sacrificare Amaco per logiche privatistiche. Resti pubblico»

Il capogruppo di Occhiuto presidente in Regione e vicesegretario di Forza Italia sull’azienda di trasporto di Cosenza: «In ballo i posti di padri e madri di famiglia, non sono sacrificabili»
Redazione
Caputo: «Guai a sacrificare Amaco per logiche privatistiche. Resti pubblico»\n
restyling

Castrolibero, Perrotti: «Cimitero in sicurezza e nuovi spazi sociali con Casa Rosa»

L’assessore, che ha già annunciato la candidatura a sindaco, fa il punto sugli interventi di messa in sicurezza e di miglioria effettuati
Redazione
Castrolibero, Perrotti: «Cimitero in sicurezza e nuovi spazi sociali con Casa Rosa»\n
domani al voto

Provincia di Cosenza, Caruso-Faragalli scontro generazionale e polarizzato | I PROFILI

Da sempre socialista riformista il sindaco di Cosenza, nel ‘94 disse no a Berlusconi. Il primo cittadino Montalto Uffugo ha mosso i primi passi con l’Udc

Antonio Clausi
Provincia di Cosenza, Caruso-Faragalli scontro generazionale e polarizzato | I PROFILI
Il confronto

Mancini incontra il Comitato per la tutela e la valorizzazione dell’area collinare a Sud di Cosenza

I cittadini hanno accompagnato l’ex parlamentare ai piedi del traliccio alto oltre 28 metri installato recentemente a poche decine di metri dalle abitazioni
Redazione
Mancini incontra il Comitato per la tutela e la valorizzazione dell’area collinare a Sud di Cosenza\n
Evento nella Capitale

Europa Verde-Verdi, domani a Roma la prima assemblea nazionale del Forum donne

Incontro per costruire uno spazio politico comune tra diritti, sostenibilità e giustizia di genere. Interviene anche Alessia Alboresi con un focus sul territorio
Redazione
Europa Verde-Verdi, domani a Roma la prima assemblea nazionale del Forum donne\n
prospettive

Gangi: «Unione dei Comuni abbia Cosenza come baricentro dell’area urbana»

Il presidente del Consiglio comunale di Castrolibero apre al progetto intercomunale ma conferma le riserve su Montalto Uffugo: «Sarebbe troppo sbilanciato a nord. Il capoluogo si sta desertificando, dobbiamo lasciare lì la punta del compasso»
Antonio Clausi
Gangi: «Unione dei Comuni abbia Cosenza come baricentro dell’area urbana»
Le novità

Giunta Calabria: via al Piano 2026-2028 contro la violenza di genere e nasce il distretto “Basso Tirreno cosentino”

Deliberato il Piano triennale da oltre 8 milioni per centri antiviolenza e case rifugio. Ricostituito anche il comitato sul demanio marittimo e istituito il distretto turistico
Redazione
Giunta Calabria: via al Piano 2026-2028 contro la violenza di genere e nasce il distretto “Basso Tirreno cosentino”\n
La precisazione

Liceo sportivo di Lorica, Ciacco (Pd): «Falso affermare che ho votato a favore del progetto»

Il consigliere provinciale di Cosenza del Partito democratico ci tiene a ristabilire la verità dei fatti: «In fase di discussione espressi i miei dubbi sulla regolarità della pratica e chiesi un accurato approfondimento sul prezzo dell’immobile»
Redazione
Liceo sportivo di Lorica, Ciacco (Pd): «Falso affermare che ho votato a favore del progetto»\n
Regione Calabria

Interreg Grecia-Italia, proroga per le call: candidature fino al 16 marzo 2026

Nuova scadenza alle 13. Montuoro: più tempo per partenariati e progetti, dopo l’Info Day del 4 febbraio a Catanzaro.
Redazione
Interreg Grecia-Italia, proroga per le call: candidature fino al 16 marzo 2026\n
Cittadella

Disabilità, Straface convoca un tavolo con Inps Calabria sui “Progetti di vita”

Dopo gli incontri con Ambiti e Distretti, riunione tecnico-operativa in vista della terza fase sperimentale della riforma: in discussione anche l’accordo Ats-Asp su Pua, Uvm e Pai
Redazione
Disabilità, Straface convoca un tavolo con Inps Calabria sui “Progetti di vita”\n
Riforma della giustizia

Referendum, Tajani evoca brogli e cita il caso Gentile: «Per escluderlo era arrivato l’ordine di annullare schede»

Nel consiglio nazionale di Forza Italia alla Camera il segretario azzurro esorta il centrodestra a vigilare sulla regolarità del voto ricordando il caso del seggio conteso con il M5S: «È la sinistra che vuole controllare la politica»
Redazione Politica
Referendum, Tajani evoca brogli e cita il caso Gentile: «Per escluderlo era arrivato l’ordine di annullare schede»\n
Elezioni provinciali

Provincia, Caruso: «Bene i fondi a Caloveto, ma stop alla strumentalità elettorale»

Il candidato alla presidenza: «La tempistica dell’annuncio lascia perplessi. I sindaci non si comprano e la Provincia deve essere la casa di tutti»
Redazione
Provincia, Caruso: «Bene i fondi a Caloveto, ma stop alla strumentalità elettorale»\n
la replica

Liceo Sportivo di Lorica, Succurro: «Caruso fa brutte figure. Anche i suoi in Provincia votarono sì»

L’ex presidente: «Nel consiglio provinciale tutti, all’unanimità, convenimmo sulla necessità di portare a Lorica un Liceo sportivo, perché lì si pratica nuoto, canottaggio, equitazione, sci, trekking, ciclismo e altro»
Redazione
Liceo Sportivo di Lorica, Succurro: «Caruso fa brutte figure. Anche i suoi in Provincia votarono sì»\n
Cittadella

Concessioni demaniali, Mancuso: «Modifiche di legge per far ripartire i lidi calabresi»

In Cittadella a Catanzaro, durante il tavolo sui controlli delle acque di balneazione, l’annuncio: emendamenti in arrivo per più flessibilità e semplificazioni.
Redazione
Concessioni demaniali, Mancuso: «Modifiche di legge per far ripartire i lidi calabresi»\n
Il caso

Calabria tra geopolitica e sanità: Usa criticano ancora l’accordo sui medici cubani che vale 28 milioni di euro

Anche il Segretario di Stato Marco Rubio ribadisce l'invito agli alleati di non rinnovare contratti che finanziano il regime castrista. I medici caraibici però qui sono necessari e Occhiuto le prova tutte per non scontentare Trump
Massimo Clausi
Calabria tra geopolitica e sanità: Usa\u00A0criticano ancora\u00A0l’accordo sui medici cubani che vale 28 milioni di euro\n
Sila

Caruso attacca sul caso Lorica: «Sostegno a Lamensa, legalità oltre i partiti»

Il sindaco di Cosenza definisce «gravissima» la vicenda dell’immobile e la cancellazione del “Liceo Sportivo”, chiama in causa Succurro e rivendica un cambio di rotta in Provincia
Redazione
Caruso attacca sul caso Lorica: «Sostegno a Lamensa, legalità oltre i partiti»\n
LA RICONFERMA

Demanio marittimo e concessioni: Antonino De Lorenzo resta nel Comitato consultivo Anci Calabria

La presidente regionale facente funzione dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Simona Scarcella, ha istituito il Comitato nel quale, oltre al primo cittadino di Praia a Mare, figurano i sindaci di Pizzo, San Ferdinando, Siderno e di Isola di Capo Rizzuto
Francesca Lagatta
Demanio marittimo e concessioni: Antonino De Lorenzo resta nel Comitato consultivo Anci Calabria\n
