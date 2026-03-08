Provincia di Cosenza, le prime parole di Faragalli da neo presidente

Il presidente del Consiglio comunale di Castrolibero apre al progetto intercomunale ma conferma le riserve su Montalto Uffugo: «Sarebbe troppo sbilanciato a nord. Il capoluogo si sta desertificando, dobbiamo lasciare lì la punta del compasso»
Il consigliere provinciale di Cosenza del Partito democratico ci tiene a ristabilire la verità dei fatti: «In fase di discussione espressi i miei dubbi sulla regolarità della pratica e chiesi un accurato approfondimento sul prezzo dell’immobile»
Nel consiglio nazionale di Forza Italia alla Camera il segretario azzurro esorta il centrodestra a vigilare sulla regolarità del voto ricordando il caso del seggio conteso con il M5S: «È la sinistra che vuole controllare la politica»
L’ex presidente: «Nel consiglio provinciale tutti, all’unanimità, convenimmo sulla necessità di portare a Lorica un Liceo sportivo, perché lì si pratica nuoto, canottaggio, equitazione, sci, trekking, ciclismo e altro»
Anche il Segretario di Stato Marco Rubio ribadisce l'invito agli alleati di non rinnovare contratti che finanziano il regime castrista. I medici caraibici però qui sono necessari e Occhiuto le prova tutte per non scontentare Trump
La presidente regionale facente funzione dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Simona Scarcella, ha istituito il Comitato nel quale, oltre al primo cittadino di Praia a Mare, figurano i sindaci di Pizzo, San Ferdinando, Siderno e di Isola di Capo Rizzuto