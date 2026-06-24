Filippelli: «L’intelligenza artificiale non è uno strumento, ma una componente della vita» | VIDEO

I sindaci Giacomo Middea e Rossana Tassone protagonisti dell'ultima puntata di “Buongiorno in Calabria”, in onda ogni sabato alle 8:30: due amministratori con la stessa voglia di guardare oltre i propri confini
Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico
Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico
Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico
Dopo l'annuncio delle verifiche sui consumi nelle aree collinari di Cosenza, il Comitato Tutela e Valorizzazione dell'Area Collinare a Sud chiede accertamenti sulle perdite, sulla nuova rete idrica e sulle opere mai entrate pienamente in funzione
Questi i temi al centro dell’incontro previsto nella città bruzia venerdì che si propone come un'importante occasione di confronto multidisciplinare sui grandi temi che caratterizzeranno il futuro del nostro Paese
Dalla sostenibilità ambientale alla salute, dall’intelligenza artificiale all’agritech, i dieci progetti finanziati all’ateneo calabrese raccontano una visione di futuro in cui tecnologia e ricerca diventano strumenti di cura, inclusione e crescita collettiva