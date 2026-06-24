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Filippelli: «L’intelligenza artificiale non è uno strumento, ma una componente della vita» | VIDEO

Il professore avvocato analizza il rapporto tra AI, diritto, istituzioni e coscienza umana: «La sovranità dello Stato è in crisi»

24 giugno, 2026
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intelligenza artificiale
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Fondo Edifici di Culto, Ferro rilancia da Cosenza tutela e restauri nelle chiese | ELENCO

Alla Prefettura confronto sul protocollo Interno-Cultura: oltre 7 milioni per interventi in provincia di Cosenza
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Finalmente online il radar meteorologico di Pettinascura: torna l'occhio sul maltempo in Calabria

Dopo mesi di stop successivi al ciclone Harry, il sistema è stato riattivato con nuove tecnologie. Oggi sarà già messo alla prova da possibili temporali e grandinate
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Fuscaldo e Brognaturo: la forza dei territori che scelgono di costruire attraverso la collaborazione

I sindaci Giacomo Middea e Rossana Tassone protagonisti dell'ultima puntata di “Buongiorno in Calabria”, in onda ogni sabato alle 8:30: due amministratori con la stessa voglia di guardare oltre i propri confini
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Cosenza, nuovi accessi alle ZTL: ecco come richiedere le autorizzazioni

I sistemi di rilevazione automatica entreranno in vigore dal prossimo 10 luglio: l’elenco completo delle strade interessate
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Rottura sull'Abatemarco, stop all'acqua in diverse zone di Cosenza: tecnici al lavoro

Guasto improvviso sulla condotta in località Gadurso, nel comune di Mottafollone. Sorical ha sospeso l'erogazione per consentire la riparazione. Disagi previsti per tutta la giornata
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Acqua, il Comitato delle contrade replica al Comune di Cosenza: «Controlli anche sulla rete, non solo sui cittadini»

Dopo l'annuncio delle verifiche sui consumi nelle aree collinari di Cosenza, il Comitato Tutela e Valorizzazione dell'Area Collinare a Sud chiede accertamenti sulle perdite, sulla nuova rete idrica e sulle opere mai entrate pienamente in funzione
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Prendocasa: «L'ex Serra diventi un polo di edilizia pubblica, non sia venduto»

Il comitato propone di riconvertire l'ex istituto di via Bendicenti in alloggi popolari, residenze universitarie e servizi di comunità. Appello a Comune, Provincia e Regione
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Cosenza, Bresciani chiede l’adesione a Biofear per quartieri più verdi e sostenibili

La consigliera comunale presenta una mozione all’assessora Varchera per depavimentare spazi urbani e aumentare il verde pubblico
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Spiagge sicure 2026: selezionati i comuni di Grisolia, Mandatoriccio e Sangineto

Le tre località del tirreno cosentino sono state selezionate dal ministero dell’Interno nell’ambito di un progetto che mira a rafforzare la sicurezza urbana delle località turistiche
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Scalea verso l’aeroporto territoriale, firmato l’accordo con Enac e Regione Calabria

L’attuale aviosuperficie sarà riqualificata per entrare nel progetto Regional Air Mobility dedicato agli scali minori
Francesca Lagatta
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Guasto all’Acquedotto del Merone, stop all’erogazione dell’acqua: disagi a Portapiana e in centro città

Intervento urgente sulla condotta adduttrice. I lavori inizieranno alle 7.30 di giovedì 25 giugno. Possibili riduzioni di portata anche in altre zone di Cosenza
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Nicolò Filippucci chiude UNICALFESTA: il vincitore di Sanremo Giovani sul palco dell’Unical

Lunedì 29 giugno il concerto finale della rassegna estiva dell’Università della Calabria. Ingresso libero all’Anfiteatro per uno degli artisti emergenti più seguiti del panorama musicale italiano
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A Rende nasce la casa dell’artigianato: museo, bottega e scuola nel cuore della città antica

Palazzo Vercillo Martino ospiterà il nuovo polo dedicato ai mestieri tradizionali. Inaugurazione il 25 giugno con istituzioni, associazioni di categoria e rappresentanti del mondo economico
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Carenza idrica a Donnici, disagi in sei contrade: scattano i controlli sui consumi anomali

L'Amministrazione comunale segnala problemi nell'erogazione dell'acqua in diverse zone della frazione. Polizia Locale incaricata di effettuare verifiche e accertamenti
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Premio Castello Arintha, il Rotary di Rende sceglie Gianluigi Greco

Il prestigioso riconoscimento attribuito al Magnifico rettore dell’Università della Calabria. Lectio Magistralis sul tema “Intelligenza artificiale: istruzioni per l’uso”

Salvatore Bruno
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La denuncia

Cosenza, via Milelli e via Montagna invase da topi e rifiuti

La segnalazione arriva dal Comitato di quartiere di Piazza Riforma: «Lanciamo un appello affinché si ripristini la normalità nell’area sud della città»

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Verde pubblico, sette squadre al lavoro in tutta Rende: ecco il calendario degli interventi

Pubblicato il programma delle attività di sfalcio e manutenzione fino al 30 giugno. Potenziato il servizio con tre nuove squadre e una unità meccanizzata di supporto
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Privacy, legalità e sicurezza: quali percorsi per il futuro dell’Italia: convegno a Cosenza il 26 giugno

Questi i temi al centro dell’incontro previsto nella città bruzia venerdì che si propone come un'importante occasione di confronto multidisciplinare sui grandi temi che caratterizzeranno il futuro del nostro Paese
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Meteo Cosenza, continuano i temporali pomeridiani: le zone interessate

Le temperature non subiranno particolari variazioni con il termometro che registrerà valori leggermente al di sopra delle medie stagionali
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Restare per ricercare: l’Unical e la sfida di abitare il futuro nel Mezzogiorno

Dalla sostenibilità ambientale alla salute, dall’intelligenza artificiale all’agritech, i dieci progetti finanziati all’ateneo calabrese raccontano una visione di futuro in cui tecnologia e ricerca diventano strumenti di cura, inclusione e crescita collettiva
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