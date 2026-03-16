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LA FIERA FERITA DI SAN GIUSEPPE FERITA DAL MALTEMPO.

Il maltempo ha duramente colpito la Fiera di san Giuseppe di Cosenza. Un ciclone ha distrutto molti stand

16 marzo, 2026
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Cento abitanti attori per un giorno: Oriolo diventa protagonista dello spot di Visit Italy

Il video segue viaggiatori immersi nella cultura enogastronomica, architettonica ed etnografica del borgo, tra castello medievale, musei e feste patronali, per scoprire l’anima autentica della città
Francesco Roberto Spina
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Castrovillari, centrato un “nove” da 20 mila euro

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 835,6 milioni da inizio anno.
Redazione
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maltempo

Meteo Cosenza, in giornata il clou del ciclone con raffiche fino a 100 km/h

Già dalla serata di ieri i primi consistenti danni specialmente nella provincia di Cosenza. Oggi si registrerà il picco degli eventi atmosferici con vento e pioggia specialmente sullo Ionio
Salvatore Lia
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Dopo il maltempo

Fiera di San Giuseppe, il Pd chiede interventi urgenti: «Subito ristori e messa in sicurezza per gli ambulanti»

Dopo i danni provocati dal maltempo, appello alle istituzioni per sostenere gli operatori colpiti e garantire la prosecuzione della storica manifestazione
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16 marzo 2026
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<p>Cosenza, la Fiera di San Giuseppe ferita dal maltempo: la rabbia degli espositori</p>
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13 marzo 2026
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Frustaci (Dda Catanzaro) sul No: «Nomine e correnti si cambiano con legge ordinaria»

Annamaria Frustaci spiega perché voterà No alla riforma: «Rischio interferenze politiche». Passaggio chiave: criteri per dirigenti uffici giudiziari modificabili con legge ordinaria.

 

13 marzo 2026
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Nel primo giorno del centenario appuntamento il diluvio abbattutosi sulla città dei bruzi non ha avuto pietà degli stand presenti su viale Parco, devastati dalla bomba d’acqua 
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Mariassunta Veneziano
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La manifestazione si è aperta con la benedizione dell’arcivescovo Checchinato e il saluto istituzionale del prefetto Padovano
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L’evento benefico è promosso dal gruppo Ultrà Cosenza Costa Tirrenica insieme all’associazione “La Terra di Piero”, presieduta da Sergio Crocco. La raccolta fondi servirà a colorare il reparto di Pediatria dell’ospedale Iannelli
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