LA FIERA FERITA DI SAN GIUSEPPE FERITA DAL MALTEMPO.

Il provvedimento riguarda anche il Conservatorio, nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado. Gli Istituti pubblici erano già chiusi per l’evento fieristico
Il sindaco Giudiceandrea accoglie l’appello lanciato nei giorni scorsi dalle Lampare di Cariati perché in Calabria si segua l’esempio del capoluogo piemontese: «Doverosa riconoscenza verso chi ci sta aiutando»
I Carabinieri di Cosenza, per il tramite di tutte le articolazioni dipendenti, hanno promosso la realizzazione di una serie di iniziative informative e di sostegno volte a sensibilizzare le donne su diritti e tutele rispetto a soprusi e violenze
A Lattughelle la vita vince sul fango e la paura. Esattamente trenta giorni dopo l'esondazione che ha travolto Cassano allo Ionio, la nascita della piccola diventa il simbolo della ripartenza per la comunità
L’evento benefico è promosso dal gruppo Ultrà Cosenza Costa Tirrenica insieme all’associazione “La Terra di Piero”, presieduta da Sergio Crocco. La raccolta fondi servirà a colorare il reparto di Pediatria dell’ospedale Iannelli
Nella Sala Oro il confronto per la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori: talk su informazione consapevole e sportelli. Regione e associazioni: «Ascolto, assistenza e prevenzione delle criticità»