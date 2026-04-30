Enrico Lia e la candidatura nel CDA dell'Unical

Una decina di mezzi fra quelli presenti nel porto del Tirreno cosentino erano partite alla volta di Gaza ma sono state bloccate. La Base Cosenza: «Non possiamo restare silenti». Appuntamento alle 18.30 in Piazza XI Settembre
Al via questa sera alle 22 con una prima puntata dedicata al pontefice argentino a un anno dalla sua scomparsa. Tra gli ospiti della trasmissione ideata condotta dal direttore responsabile Franco Laratta il vescovo di Mileto Attilio Nostro e il parroco di Gaza Gabriel Romanelli
I dati messi insieme da ActionAid sui centri della nostra regione parlano di un tasso di occupazione del 77,9%, ma dietro ai numeri si nascondono squilibri profondi: niente tempi certi né criteri su dove collocare le persone. Una situazione che rispecchia quella dell’intero Paese
Palazzo Valentini celebra il genio italiano nel segno di Leonardo da Vinci, riconoscimenti a personalità e aziende che si sono distinte per la capacità di promuovere la coesione sociale e l'innovazione a beneficio delle nuove generazioni