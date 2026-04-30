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Enrico Lia e la candidatura nel CDA dell'Unical

Coerenza, responsabilità e spirito di servizio sono le parole d'ordine della candidatura di Enrico Lia nel Consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria

30 aprile, 2026
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Una decina di mezzi fra quelli presenti nel porto del Tirreno cosentino erano partite alla volta di Gaza ma sono state bloccate. La Base Cosenza: «Non possiamo restare silenti». Appuntamento alle 18.30 in Piazza XI Settembre
Francesco La Luna
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Il Telesio entra nell’élite europea: è “Scuola eTwinning 2026-2027”

Il liceo cosentino ottiene il label della Commissione Europea: premiate innovazione didattica, digitalizzazione e apertura internazionale
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Censimenti e tensioni, Alimena attacca: «Così si alimenta paura, non si risolve il disagio abitativo»

Il consigliere Pd interviene dopo la denuncia del Comitato Prendocasa: “Famiglie trattate come numeri, serve una risposta politica e sociale”
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South Italy Fashion Week, al Castello Svevo l’inverno tra post-atomico e destrutturazione

La quarta giornata della manifestazione ha messo al centro accademia, artigianato e innovazione con allieve, docenti Unical e Ritorcitura Fabiano
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