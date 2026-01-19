Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»

Non è solo un avviso meteo: indica il massimo livello di rischio. Eventi violenti, allagamenti e disagi diffusi richiedono comportamenti responsabili e l’adesione alle indicazioni della Protezione Civile
Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»
Pressioni economiche, isolamento e intimidazioni minano l’informazione indipendente. Accade dappertutto. Ma raccontare la realtà, anche quando è scomoda, resta un dovere civile che non può essere delegato al silenzio
Nel giorno di distribuzione dei pacchi del Banco Alimentare abbiamo parlato con gli esponenti delle varie realtà che portano cibo alle famiglie in difficoltà: «C’è un problema di solitudine, abbandono ed emarginazione sociale»
L'Amministrazione Comunale di Cassano All’Ionio propone il massimo riconoscimento alla memoria a una donna che, tra istituzioni e volontariato, ha trasformato la sua sofferenza in un dono straordinario per l'intera comunità