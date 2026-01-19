Social
Home page>Società>Marcello Manna: «Lo scio...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»

L’ex sindaco, assolto nel processo Reset, torna a parlare della vicenda giudiziaria. Picconata anche alla giustizia amministrativa e un parere netto sulla separazione delle carriere

19 gennaio, 2026
Tag
marcello manna · reset · Comune di rende
ULTIMA ORA
L’ARRIVO DEL PORPORATO

Cosenza, per la Madonna del Pilerio ci sarà anche il Cardinale Pizzaballa

Il Patriarca latino di Gerusalemme, impegnato da anni nel contrasto al genocidio della popolazione palestinese, sarà in città nei giorni della festa patronale: prevista una cena per i bambini di Gaza
Francesco La Luna
Cosenza, per la Madonna del Pilerio ci sarà anche il Cardinale Pizzaballa\n
L'intervista

Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale» | VIDEO

L’ex sindaco, assolto nel processo Reset, torna a parlare della vicenda giudiziaria. Picconata anche alla giustizia amministrativa e un parere netto sulla separazione delle carriere
Antonio Alizzi
Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»\u00A0| VIDEO\n
Maltempo estremo

Allerta rossa, scatta l’emergenza: cosa rischia la popolazione e come proteggersi

Non è solo un avviso meteo: indica il massimo livello di rischio. Eventi violenti, allagamenti e disagi diffusi richiedono comportamenti responsabili e l’adesione alle indicazioni della Protezione Civile
Redazione Attualità
Allerta rossa, scatta l’emergenza: cosa rischia la popolazione e come proteggersi
Welfare e inclusione

“Passi in avanti”, la Calabria rafforza il sostegno ai giovani con disabilità e disturbi dello spettro autistico

Presentati i risultati del programma regionale dedicato ai Centri Polivalenti di Cosenza e Crotone. Occhiuto: “Investiremo di più, autonomia e lavoro devono diventare obiettivi reali”
Redazione
“Passi in avanti”, la Calabria rafforza il sostegno ai giovani con disabilità e disturbi dello spettro autistico\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Società

Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»

L’ex sindaco, assolto nel processo Reset, torna a parlare della vicenda giudiziaria. Picconata anche alla giustizia amministrativa e un parere netto sulla separazione delle carriere

19 gennaio 2026
Ore 18:00
Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»
Cultura

Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»

Videoartista, cinefilo e ora scrittore, Garofalo racconta il suo romanzo Extra Lumière. Anatomia del buio, il cinema come materia viva e il rilancio del Santa Chiara di Rende.

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»
Cosenza Calcio

Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO

Il neo acquisto dei Lupi parla del suo arrivo, della sfida contro il Crotone, del rapporto con mister Buscè e della voglia di crescere: «Sono qui per migliorare»

18 gennaio 2026
Ore 15:00
Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO
Sport

DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»

Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»

17 gennaio 2026
Ore 15:00
DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»
Cosenza Calcio

Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO

Il neo acquisto dei Lupi parla del suo arrivo, della sfida contro il Crotone, del rapporto con mister Buscè e della voglia di crescere: «Sono qui per migliorare»

18 gennaio 2026
Ore 15:00
Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO
Sport

DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»

Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»

17 gennaio 2026
Ore 15:00
DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»
Società

Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»

L’ex sindaco, assolto nel processo Reset, torna a parlare della vicenda giudiziaria. Picconata anche alla giustizia amministrativa e un parere netto sulla separazione delle carriere

19 gennaio 2026
Ore 18:00
Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»
Cultura

Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»

Videoartista, cinefilo e ora scrittore, Garofalo racconta il suo romanzo Extra Lumière. Anatomia del buio, il cinema come materia viva e il rilancio del Santa Chiara di Rende.

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»
Cosenza Calcio

Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO

Il neo acquisto dei Lupi parla del suo arrivo, della sfida contro il Crotone, del rapporto con mister Buscè e della voglia di crescere: «Sono qui per migliorare»

18 gennaio 2026
Ore 15:00
Racine Ba si racconta: «Cosenza merita la Serie B» | VIDEO
Sport

DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»

Il presidente celebra il successo del 4 gennaio contro la Deliese: primo trofeo regionale al debutto in Eccellenza e pass per la fase nazionale. E sul possibile avvicinamento a Cosenza: «Nessun contatto con il club di Guarascio»

17 gennaio 2026
Ore 15:00
DB Rossoblù Luzzi, Gencarelli: «Coppa Italia traguardo storico, ora continuità in campionato»
Società

Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»

L’ex sindaco, assolto nel processo Reset, torna a parlare della vicenda giudiziaria. Picconata anche alla giustizia amministrativa e un parere netto sulla separazione delle carriere

19 gennaio 2026
Ore 18:00
Marcello Manna: «Lo scioglimento del Comune di Rende non trova alcun riscontro nei fatti accertati in sede penale»
Cultura

Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»

Videoartista, cinefilo e ora scrittore, Garofalo racconta il suo romanzo Extra Lumière. Anatomia del buio, il cinema come materia viva e il rilancio del Santa Chiara di Rende.

16 gennaio 2026
Ore 13:49
Orazio Garofalo: «Cinmea e letteratura, la luce è un materiale spirituale»
Memoria civile

Rende dedica una panchina a Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsa

Il Comune organizza una cerimonia pubblica il 24 febbraio per ricordare il ricercatore italiano ucciso al Cairo e chiedere ancora verità e giustizia
Alessia Principe
Rende dedica una panchina a Giulio Regeni a dieci anni dalla scomparsa\n
Un luogo da salvare

Rende, la Casa del Gelso rischia la chiusura: parte la petizione per salvare il centro spirituale dei Gesuiti

Lo storico punto di riferimento fondato da Padre Pino Stancari potrebbe lasciare spazio a uno studentato PNRR. La comunità si mobilita per impedirne la scomparsa
Alessia Principe
Rende, la Casa del Gelso rischia la chiusura: parte la petizione per salvare il centro spirituale dei Gesuiti\n
Outdoor Calabria

Sila3Vette 2026 compie dieci anni e diventa una rete: dalla Sila all’Aspromonte fino al Pollino

Il decennale si trasforma in un progetto regionale che unisce Trail, territori e promozione sostenibile. Nuovi eventi, percorsi estremi e un grande cartellone di iniziative il 28 febbraio
Redazione
Sila3Vette 2026 compie dieci anni e diventa una rete: dalla Sila all’Aspromonte fino al Pollino\n
Bingo!

La maestra di Nocera Terinese che insegna a Rende stravince ad Affari Tuoi

Il “pacco nero” conservato fino all’ultimo conteneva 75mila euro: «Voglio realizzare un progetto per bambini con disabilità»
Redazione
La maestra di Nocera Terinese che insegna a Rende stravince ad Affari Tuoi\n
Che fortuna!

Fagnano Castello, vinti 70mila euro al SuperEnalotto

Centrato un “5” nell’esercizio commerciale di Maria Parisa in via Mafalda di Savoia
Redazione
Fagnano Castello, vinti 70mila euro al SuperEnalotto\n
L’elezione

Paola, Ciriaco Riente nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti

Le prime parole del neoeletto: «Solo attraverso l’unità, il confronto e la collaborazione sarà possibile affrontare le sfide future e rafforzare il ruolo della nostra professione sul territorio»
Redazione
Paola, Ciriaco Riente nuovo presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti\n
Il commiato

Corigliano Rossano dice addio a Giovanni Rizzo, una vita al servizio dello Stato

Il commissario di Polizia si è spento nelle ultime ore: una carriere lunga e rispettata conclusa proprio nella sua città
Matteo Lauria
Corigliano Rossano dice addio a Giovanni Rizzo, una vita al servizio dello Stato\n
la comunicazione

Lorica, piste da sci temporaneamente chiuse per carenza di neve. Ma da domani...

Ferrovie della Calabria: «Sicurezza al primo posto, cabinovia e Campo Scuola restano operativi». Ma da domani il meteo prevede copiose nevicate in Sila
Redazione
Lorica, piste da sci temporaneamente chiuse per carenza di neve. Ma da domani...\n
maltempo

Meteo Cosenza, alti i valori di pioggia registrati. Da domani neve su Sila e Pollino  

Piogge continue stanno interessando la aree ioniche ma soprattutto le aree interne dalla mattinata di ieri dove si registrano le conseguenze dell'effetto Stau
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, alti i valori di pioggia registrati. Da domani neve su Sila e Pollino\u00A0\u00A0\n
L’elezione

Commercialisti di Castrovillari, Pisano presidente: programma, numeri e nuovi organismi

Le elezioni di gennaio definiscono il nuovo assetto dell’Ordine e le linee della gestione fondata su unità e partecipazione
Matteo Lauria
Commercialisti di Castrovillari, Pisano presidente: programma, numeri e nuovi organismi\n
L'intervista

Un calabrese al Polo Sud, Francesco Pellegrino l’ingegnere che guida le missioni italiane in Antartide: «Esperienza unica»

Laureato all’Unical, è responsabile del Servizio ingegneria dell’Unità tecnica dell’Enea. È alla tredicesima missione consecutiva per offrire supporto logistico alle ricerche sui cambiamenti climatici
Ernesto Mastroianni
Un calabrese al Polo Sud, Francesco Pellegrino l’ingegnere che guida le missioni italiane in Antartide: «Esperienza unica»\n
Viabilità urbana

Corigliano, al via i lavori al crocevia di via Roma: cambia la circolazione

Da lunedì 19 gennaio riqualificazione e messa in sicurezza tra via Roma, via San Francesco e via XXIV Maggio
Redazione
Corigliano, al via i lavori al crocevia di via Roma: cambia la circolazione\n
Ecumenismo

Unità dei cristiani, a Cosenza una settimana di preghiera e dialogo

Dal 18 al 25 gennaio incontri tra cattolici, valdesi e ortodossi nel segno della speranza comune
Redazione
Unità dei cristiani, a Cosenza una settimana di preghiera e dialogo\n
Massima attenzione

Ciclone in arrivo, la Calabria corre ai ripari: ruspe in azione per prevenire i danni dell’ondata di maltempo

Lavori in corso per la messa in sicurezza dei tratti più esposti alle mareggiate. Il peggioramento atteso tra lunedì e mercoledì, ma già da oggi è allerta gialla
Redazione Attualità
Ciclone in arrivo, la Calabria corre ai ripari: ruspe in azione per prevenire i danni dell’ondata di maltempo\n
L’editoriale

Informare oggi, anche in Calabria è un atto di resistenza: perché senza giornalismo libero la democrazia diventa vuota

Pressioni economiche, isolamento e intimidazioni minano l’informazione indipendente. Accade dappertutto. Ma raccontare la realtà, anche quando è scomoda, resta un dovere civile che non può essere delegato al silenzio
Franco Laratta
Informare oggi, anche in Calabria\u00A0è un atto di resistenza: perché senza giornalismo libero la democrazia diventa vuota\n
Celebrazione istituzionale

Polizia Locale, festa regionale a Cosenza tra tradizione e intelligenza artificiale

Martedì 20 gennaio in Piazza dei Bruzi la ricorrenza di San Sebastiano. Al centro il tema “Intelligenza Urbana”
Redazione
Polizia Locale, festa regionale a Cosenza tra tradizione e intelligenza artificiale\n
Mano tesa

In Calabria 140mila persone vivono con l’incubo della fame: la testimonianza delle associazioni che aiutano gli ultimi

Nel giorno di distribuzione dei pacchi del Banco Alimentare abbiamo parlato con gli esponenti delle varie realtà che portano cibo alle famiglie in difficoltà: «C’è un problema di solitudine, abbandono ed emarginazione sociale»
Francesco La Luna
In Calabria 140mila persone vivono con l’incubo della fame: la testimonianza delle associazioni che aiutano gli ultimi
Arriva il maltempo

Calabria, il ciclone è alle porte: lo scirocco porterà temporali da domenica e la Protezione civile emette l’allerta gialla

La giornata di domani sarà segnata da piogge e vento, ma il peggio è atteso tra lunedì e mercoledì: nubifragi, raffiche di burrasca e mareggiate violente sulle coste joniche
Salvatore Lia
Calabria, il ciclone è alle porte: lo scirocco porterà temporali da domenica e la Protezione civile emette l’allerta gialla\n
il ricordo

Civica Benemerenza a Filena Alfano: Cassano onora l'impegno e il coraggio della giovane

L'Amministrazione Comunale di Cassano All’Ionio propone il massimo riconoscimento alla memoria a una donna che, tra istituzioni e volontariato, ha trasformato la sua sofferenza in un dono straordinario per l'intera comunità
Franco Sangiovanni
Civica Benemerenza a Filena Alfano: Cassano onora l'impegno e il coraggio della giovane\n
L’intervista

Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole» | VIDEO

Il presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro spiega le ragioni del No al referendum sulla separazione delle carriere: «Il vero obiettivo è indebolire la magistratura»
Antonio Alizzi
Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole» | VIDEO\n
1
...
PIÙ LETTI
1

Elenco scuole chiuse domani in Calabria per allerta meteo

2
Massima attenzione

Ciclone Harry sulla Calabria: scatta l’allerta rossa. I sindaci chiudono le scuole in provincia di Cosenza | LIVE

3
Tensione e paura

Scontro a Cosenza: incidente all’incrocio di viale della Repubblica

4

Femminicidio Federica Torzullo, Saracena piange la sua concittadina

5
Centro città

Furto a Cosenza, nel mirino anche la libreria Ubik