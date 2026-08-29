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Rissa all'Autostazione di Cosenza, parla Teresa Colonna

Dichiarazione di un esponente del gruppo spontaneo residenti Autostazione Cosenza

29 agosto, 2026
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Arcomagno, 40mila visitatori in tre mesi: crescono del 35% i turisti stranieri

Nonostante l’apertura posticipata per i lavori di sicurezza, eguagliato il dato del 2025. La media giornaliera aumenta di circa il 15%
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La replica

Quartieri di Cosenza senz’acqua, il Comune: «Stiamo monitorando l’intero tracciato della rete idrica»

«L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che le famiglie stanno affrontando, soprattutto in questi giorni di temperature elevate e sta seguendo direttamente l’evolversi delle attività»
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Settembre Rendese 2026, le prime anticipazioni: si lavora su Francesco Renga per l’apertura del 16 settembre. Tre grandi live fino al 27

La settimana clou della storica manifestazione si svilupperà tra via Rossini, il centro storico e piazza Kennedy. Ancora top secret gli altri due protagonisti: una cantante e un artista di grande richiamo tra i giovani. Gli appuntamenti culturali proseguiranno fino a ottobre, quando è previsto l'incontro con lo scrittore e storico Mauro Canali
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Brunori Sas scrive “Meraviglioso errore” per Gianna Nannini: il singolo uscirà il 28 agosto

Il cantautore cosentino aveva espresso da tempo il desiderio di collaborare con la rocker senese. Coinvolto nel progetto anche Dimartino
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La Regione ha consolidato la strada dell’incoming e dei grandi nomi. Ma tra procedure a sportello e interventi diretti resta da misurare quanto l'investimento pubblico stia costruendo una vera industria locale e quanti professionisti formati riescano poi a lavorare sui set
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Il popolare doppiatore e creator dedica un reel ironico alla montagna calabrese: cabinovia, boschi, vecchie gallerie ferroviarie, citazioni da cult fantasy e un tarallo provvidenziale prima del finale sul lago Cecita
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Cannavino, il ponte che fa ancora paura: ancora si attendono i cantieri per il nuovo viadotto 

A maggio Anas ha annunciato l’avvio dei lavori per la nuova infrastruttura da 35 milioni di euro. Intanto sui social tornano timori sulle condizioni del vecchio ponte, fotografie delle presunte fratture e richieste di percorsi alternativi
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La Magna Grecia sommersa, nei fondali dello Jonio una storia ancora tutta da scoprire: «Il mare una grande scuola di vita»

A raccontare le bellezze nascoste nello Jonio è Francesco Sesso (campione di fotografia subacquea) nel corso della trasmissione targata LaC Kalos: «Chissà quanti tesori sono ancora da scoprire»
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Da Greco a Bruno e De Luca, i cognomi più diffusi nella provincia di Cosenza

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La decisione arriva durante una nuova fase di caldo intenso, destinata a proseguire nel fine settimana
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Il caldo presenta il conto anche a Cosenza: uva in anticipo e Sila “bollente”

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Unical, oltre mille posti nelle lauree magistrali: domande fino al 10 settembre

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Il ponte che non ha mai smesso di cadere: 29 agosto 1972, il crollo del Cannavino e mezzo secolo di paura sospesa sulla Sila

Qui non c’è solo cemento. C’è la misura di quanto costi, in queste zone, costruire qualcosa che duri. La freccia del progresso partita negli anni Settanta ha lasciato due morti sul terreno e un’opera sorvegliata come un malato cronico
Gianfranco Donadio*
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Cosenza, dopo la nuova rissa all’autostazione i residenti esasperati chiedono più sicurezza | VIDEO

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