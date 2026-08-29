Rissa all'Autostazione di Cosenza, parla Teresa Colonna

«L’Amministrazione comunale è pienamente consapevole dei disagi che le famiglie stanno affrontando, soprattutto in questi giorni di temperature elevate e sta seguendo direttamente l’evolversi delle attività»
La settimana clou della storica manifestazione si svilupperà tra via Rossini, il centro storico e piazza Kennedy. Ancora top secret gli altri due protagonisti: una cantante e un artista di grande richiamo tra i giovani. Gli appuntamenti culturali proseguiranno fino a ottobre, quando è previsto l'incontro con lo scrittore e storico Mauro Canali
La Regione ha consolidato la strada dell’incoming e dei grandi nomi. Ma tra procedure a sportello e interventi diretti resta da misurare quanto l'investimento pubblico stia costruendo una vera industria locale e quanti professionisti formati riescano poi a lavorare sui set
Il popolare doppiatore e creator dedica un reel ironico alla montagna calabrese: cabinovia, boschi, vecchie gallerie ferroviarie, citazioni da cult fantasy e un tarallo provvidenziale prima del finale sul lago Cecita
A maggio Anas ha annunciato l’avvio dei lavori per la nuova infrastruttura da 35 milioni di euro. Intanto sui social tornano timori sulle condizioni del vecchio ponte, fotografie delle presunte fratture e richieste di percorsi alternativi
La classifica cambia se si restringe lo sguardo al capoluogo, dove domina Filice. Dietro i nomi di famiglia si nasconde una geografia fatta di antiche provenienze, mestieri e comunità rimaste fortemente legate al territorio
Torano Scalo ha toccato 41,1 gradi, Bisignano 40,8 e Cariati 40,2. Ma temperature insolitamente elevate hanno raggiunto anche la montagna. Ora l’attenzione si sposta sulle campagne: stress idrico, maturazioni anticipate e maggiore richiesta d’acqua possono incidere sulle colture di fine estate
Qui non c’è solo cemento. C’è la misura di quanto costi, in queste zone, costruire qualcosa che duri. La freccia del progresso partita negli anni Settanta ha lasciato due morti sul terreno e un’opera sorvegliata come un malato cronico
Individuata una significativa riduzione della portata tra la sorgente e il partitore “Muso di Bove”. Tecnici comunali e impresa incaricata al lavoro per individuare eventuali perdite. Rientrata nei parametri la qualità dell’acqua delle fontane pubbliche