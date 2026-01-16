Social
Società

Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole»

Il presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro spiega le ragioni del No al referendum sulla separazione delle carriere: «Il vero obiettivo è indebolire la magistratura»

16 gennaio, 2026
separazione carriere
L’intervista

Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole» | VIDEO

Il presidente della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro spiega le ragioni del No al referendum sulla separazione delle carriere: «Il vero obiettivo è indebolire la magistratura»
Antonio Alizzi
Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole» | VIDEO\n
Rende Sicurezza

Rende, nuova ordinanza sul verde privato: obblighi per i proprietari e interventi sostitutivi del Comune

Pubblicata l’ordinanza n. 6/2026: potature obbligatorie, abbattimenti delle piante pericolanti e controlli più stringenti a tutela della sicurezza pubblica
Redazione
Rende, nuova ordinanza sul verde privato: obblighi per i proprietari e interventi sostitutivi del Comune\n
Meteo Calabria

Nuova ondata di maltempo in arrivo: temporali, venti di tempesta e neve sui monti

Nel weekend e a inizio settimana peggioramento deciso con nubifragi sul versante jonico, raffiche oltre i 100 km/h e forti mareggiate
Salvatore Lia
Nuova ondata di maltempo in arrivo: temporali, venti di tempesta e neve sui monti\n
il ricordo

Civica Benemerenza a Filena Alfano: Cassano onora l'impegno e il coraggio della giovane

L'Amministrazione Comunale di Cassano All’Ionio propone il massimo riconoscimento alla memoria a una donna che, tra istituzioni e volontariato, ha trasformato la sua sofferenza in un dono straordinario per l'intera comunità
Franco Sangiovanni
Civica Benemerenza a Filena Alfano: Cassano onora l'impegno e il coraggio della giovane\n

Nota ufficiale

Casa del Gelso, il Comune di Rende chiarisce: «Nessuno sfratto»

L’Amministrazione respinge gli allarmi e ribadisce sostegno ai Gesuiti: «Nessuna richiesta sull’area, mobilitazione inutile»
Redazione
Casa del Gelso, il Comune di Rende chiarisce: «Nessuno sfratto»\n
Inclusione e volontariato

A Rende parte il corso per volontari della Lega del Filo d’Oro

Aperte le iscrizioni al percorso formativo gratuito per rafforzare la nuova sede territoriale: “I volontari sono il cuore della Fondazione”
Redazione
A Rende parte il corso per volontari della Lega del Filo d’Oro\n
Welfare assente

Sempre più famiglie povere in Calabria: «La gente deve decidere se curarsi o mangiare»

Il direttore generale del Banco Alimentare di Cosenza Gianni Romeo, ospite del format “Dentro La Notizia” su LaC Tv, racconta una situazione tragica: «Serviamo 140mila famiglie, necessario un aiuto maggiore»
Francesco La Luna
Sempre più famiglie povere in Calabria: «La gente deve decidere se curarsi o mangiare»\n
taglio del nastro

Mendicino, inaugurato il nuovo polo d’infanzia di via San Paolo

Spazi educativi rinnovati per il nido comunale e la sezione primavera. Sono destinati ai bambini da 0 a 3 anni. Il sindaco Bucarelli: «Progetto fortemente voluto da me»
Redazione
Mendicino, inaugurato il nuovo polo d’infanzia di via San Paolo\n
L’intervista

Mobilità urbana, Lupo (Cosenza Ciclabile): «Fa piacere il ritorno al dialogo, ma per anni amministrazione in contromano»

Il presidente della ramificazione cosentina della federazione dopo l’audizione in commissione: «Bene il confronto, ma senza un Piano della mobilità di area urbana e scelte coerenti restano solo interventi spot. La città non ha bisogno di rattoppi»
Paolo Mazza
Mobilità urbana, Lupo (Cosenza Ciclabile): «Fa piacere il ritorno al dialogo, ma per anni amministrazione in contromano»\n
Fine emergenza

Cimitero comunale di Saracena, conclusi i lavori: nuovi loculi e cappelle

Chiusa una criticità durata anni. Tornano le inumazioni e, dopo oltre 60 anni, le cappelle gentilizie
Redazione
Cimitero comunale di Saracena, conclusi i lavori: nuovi loculi e cappelle\n
città e ambiente

Cosenza investe nel verde: avviata la nuova piantumazione urbana

Dal 2021 piantati oltre 2.950 alberi. Al via la messa a dimora di altre 800 piante in tutta la città
Redazione
Cosenza investe nel verde: avviata la nuova piantumazione urbana\n
l’unione

L’amore che unisce la Valle del Mercure: Laino Borgo e Laino Castello suggellano l’Intesa con il “Ponte dei Single”

Dall’intuizione creativa di Rossella Regina a Bologna, il celebre lucchetto arriva in Calabria per unire le due comunità sul fiume Lao in un gemellaggio all'insegna del turismo e del sentimento
Franco Sangiovanni
L’amore che unisce la Valle del Mercure: Laino Borgo e Laino Castello suggellano l’Intesa con il “Ponte dei Single”\n
Lutto

Addio ad Antonio Rugiero, Franz Caruso: «Cosenza perde una figura centrale della sua storia»

Il cordoglio del sindaco di Cosenza e dell’Amministrazione di Rende per l’ex primo cittadino e dirigente socialista
Redazione
Addio ad Antonio Rugiero, Franz Caruso: «Cosenza perde una figura centrale della sua storia»\n
Esperienza sul campo

Il network LaC apre le porte agli studenti dell’Istituto Scalfaro di Catanzaro

Nella sede centrale di Vibo Valentia la visita di una nutrita delegazione che, accompagnata da tre docenti, ha avuto modo di conoscere da vicino gli aspetti tecnici e giornalistici della grande macchina dell’informazione del nostro network
Redazione Attualità
Il network\u00A0LaC\u00A0apre le porte agli studenti dell’Istituto Scalfaro di Catanzaro\n
VIA AI LAVORI

Verbicaro, frana sulla provinciale: pronto il progetto della nuova strada, lavori al via da venerdì

A illustrarlo, a Palazzo Cavalcanti, c’era anche il presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa. Per come illustrato dall’ingegnere Gianluca Morrone, il documento prevede la realizzazione di un muro di contenimento con paratie, delle travi che sorreggeranno la nuova carreggiata
Francesca Lagatta
Verbicaro, frana sulla provinciale: pronto il progetto della nuova strada, lavori al via da venerdì\n
Quartieri e partecipazione

Via Panebianco, il Comitato incontra il sindaco Caruso: degrado, sicurezza e proposte sul tavolo

Confronto a Palazzo dei Bruzi tra il Comitato di Quartiere e l’amministrazione comunale. Al centro dell’incontro le criticità dell’area e le ipotesi di rilancio urbano e sociale
Redazione
Via Panebianco, il Comitato incontra il sindaco Caruso: degrado, sicurezza e proposte sul tavolo\n
Marketing territoriale

Capodanno Rai, quanto ci costi: mezzo milione di euro tra hotel, palco e sicurezza per L’Anno che verrà

Tutte le spese di contorno all’evento che ha aperto il 2026 da Catanzaro: i servizi alberghieri fanno la voce grossa assieme all’allestimento dell’area, per la sicurezza 70mila euro. Più di 8 milioni in due anni alla tv di Stato per «entrare nelle case degli italiani»
Pablo Petrasso
Capodanno Rai, quanto ci costi: mezzo milione di euro tra hotel, palco e sicurezza per L’Anno che verrà\n
nubi all’orizzonte

Meteo Cosenza, una nuova preoccupante perturbazione si avvicina all’area ionica

Da domenica le previsioni lasciano intendere che potrebbero esserci apporti pluviometrici considerevoli e venti fino a 100 km/h
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, una nuova preoccupante perturbazione si avvicina all’area ionica\n
Scuola lavoro

Diplomi quadriennali e filiera 4+2: svolta formativa all’IIS Da Vinci

Dal 2026/27 nuovi percorsi professionali, convenzioni ITS e indirizzi innovativi a Castrovillari
Redazione
Diplomi quadriennali e filiera 4+2: svolta formativa all’IIS Da Vinci\n
la vicenda

Verbicaro, frana sulla strada provinciale: riunione operativa tra Regione, Anas e Comune 

Presente il consigliere regionale De Caprio: «Bisogna andare oltre l’emergenza, garantendo interventi strutturali e risolutivi»
Redazione
Verbicaro, frana sulla strada provinciale: riunione operativa tra Regione, Anas e Comune\u00A0\n
Il riconoscimento

Festa dei Calabresi nel Mondo, Antonello Colosimo tra le 16 Medaglie d’Oro: «L’appartenenza è un orgoglio che dura tutta la vita»

In Campidoglio la 57esima edizione dell’evento. Tra i premiati anche il neopresidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti a Roma, che dedica l’attestazione al padre e a chi «lascia la Calabria ma non la abbandona»
Paolo Mazza
Festa dei Calabresi nel Mondo, Antonello Colosimo tra le 16 Medaglie\u00A0d’Oro: «L’appartenenza è un orgoglio che dura tutta la vita»\n
Territorio e decoro

Contrada Muoio Piccolo tra degrado e crescita urbana: l’appello di Perugini

Strade dissestate, rifiuti e servizi insufficienti in una zona in espansione di Cosenza. La nota chiede interventi strutturali e una visione urbanistica complessiva
Redazione
Contrada Muoio Piccolo tra degrado e crescita urbana: l’appello di Perugini\n
Territori e politica

“Montagna vera” o montagna esclusa: i professori scrivono a Calderoli

Lettera aperta di decine di docenti universitari, anche dell’Unical, contro la nuova classificazione dei Comuni montani. Tra i firmatari anche professori dell’Università della Calabria: «Criteri vecchi, rischio nuovi divari»
Redazione
“Montagna vera” o montagna esclusa: i professori scrivono a Calderoli\n
La polemica

Il regista cosentino Costabile contro la serie su Corona: «Netflix fa profitto su storie discutibili»

L’autore cosentino esprime su Instagram un forte giudizio sul caso della docuserie dedicata al re dei paparazzi, già pregiudicato, prodotta da Netflix, definendo la scelta della piattaforma «solo profitto e visualizzazioni»
Redazione
Il regista cosentino Costabile contro la serie su Corona: «Netflix\u00A0fa profitto su storie discutibili»\n
