Santese smonta la riforma Nordio: «Giustizia più debole»

L'Amministrazione Comunale di Cassano All’Ionio propone il massimo riconoscimento alla memoria a una donna che, tra istituzioni e volontariato, ha trasformato la sua sofferenza in un dono straordinario per l'intera comunità
Il direttore generale del Banco Alimentare di Cosenza Gianni Romeo, ospite del format “Dentro La Notizia” su LaC Tv, racconta una situazione tragica: «Serviamo 140mila famiglie, necessario un aiuto maggiore»
Il presidente della ramificazione cosentina della federazione dopo l’audizione in commissione: «Bene il confronto, ma senza un Piano della mobilità di area urbana e scelte coerenti restano solo interventi spot. La città non ha bisogno di rattoppi»
Nella sede centrale di Vibo Valentia la visita di una nutrita delegazione che, accompagnata da tre docenti, ha avuto modo di conoscere da vicino gli aspetti tecnici e giornalistici della grande macchina dell’informazione del nostro network
A illustrarlo, a Palazzo Cavalcanti, c’era anche il presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa. Per come illustrato dall’ingegnere Gianluca Morrone, il documento prevede la realizzazione di un muro di contenimento con paratie, delle travi che sorreggeranno la nuova carreggiata
Tutte le spese di contorno all’evento che ha aperto il 2026 da Catanzaro: i servizi alberghieri fanno la voce grossa assieme all’allestimento dell’area, per la sicurezza 70mila euro. Più di 8 milioni in due anni alla tv di Stato per «entrare nelle case degli italiani»
In Campidoglio la 57esima edizione dell’evento. Tra i premiati anche il neopresidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti a Roma, che dedica l’attestazione al padre e a chi «lascia la Calabria ma non la abbandona»
Lettera aperta di decine di docenti universitari, anche dell’Unical, contro la nuova classificazione dei Comuni montani. Tra i firmatari anche professori dell’Università della Calabria: «Criteri vecchi, rischio nuovi divari»
L’autore cosentino esprime su Instagram un forte giudizio sul caso della docuserie dedicata al re dei paparazzi, già pregiudicato, prodotta da Netflix, definendo la scelta della piattaforma «solo profitto e visualizzazioni»