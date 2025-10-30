Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il consigliere di IDM: «Nonostante l’esistenza di un impianto sportivo comuanle, le società sportive sono costrette a peregrinare tra impianti periferici, orari improbabili e strutture di fortuna, per continuare a far giocare ragazzi, bambini e dilettanti»
L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».
La squadra jonica domina il match terza giornata, mostrando compattezza e crescita di gruppo. D’Amico elogia i ragazzi e il pubblico, mentre l’allenatore ospite riconosce la superiorità dei padroni di casa