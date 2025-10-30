Social
Home page>Sport>Smile Cosenza, sei punti...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sport
Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il presidente Manna fa il punto sulla stagione di Serie A1 femminile e rilancia: «Tra le prime cinque d’Italia e pronte alla Conference Cup in Romania».

30 ottobre, 2025
Tag
pallanuoto Cosenza · Cosenza
ULTIMA ORA
eccellenza

Torna il derby dello Jonio: al “Rizzo” Rossanese-Trebisacce

Da tripla la sfida tra Isola Capo Rizzuto e Palmese, mentre devono rialzarsi dopo le sconfitte Paolana e Reggioravagnese.La DBR Luzzi cerca continuità
Vincenzo Primerano
Torna il derby dello Jonio: al “Rizzo” Rossanese-Trebisacce
L’intervista

Pallanuoto, la Smile porta Cosenza in Europa. Manna: «In Conference Cup per crescere e non sfigurare»

Dal 14 al 16 novembre la squadra femminile, che milita in Serie A, sarà impegnata in Romania nella competizione continentale contro Jadran Spalato, Stella Rossa e Unirea Alba Iulia
Francesco Roberto Spina
Pallanuoto, la Smile porta Cosenza\u00A0in Europa.\u00A0Manna: «In Conference Cup per crescere e non sfigurare»\n
La richiesta

Rende, Belvedere: «Il CUS Unical torni a far giocare ed allenare le squadre locali allo stadio Lorenzon»

Il consigliere di IDM: «Nonostante l’esistenza di un impianto sportivo comuanle, le società sportive sono costrette a peregrinare tra impianti periferici, orari improbabili e strutture di fortuna, per continuare a far giocare ragazzi, bambini e dilettanti»
Redazione
Rende, Belvedere: «Il CUS Unical torni a far giocare ed allenare le squadre locali allo stadio Lorenzon»\n
Serie A1 femminile

Pallanuoto, la Smile Cosenza torna a casa: sabato la sfida al Brizz Nuoto

Dopo il successo esterno contro il Padova, le ragazze di Occhione tornano in vasca davanti al pubblico di casa per la quinta giornata di Serie A1 femminile
Redazione
Pallanuoto, la Smile Cosenza torna a casa: sabato la sfida al Brizz Nuoto\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il presidente Manna fa il punto sulla stagione di Serie A1 femminile e rilancia: «Tra le prime cinque d’Italia e pronte alla Conference Cup in Romania».

30 ottobre 2025
Ore 17:19
Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»
Cronaca

Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Parlamento: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura».

30 ottobre 2025
Ore 13:56
Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»
Societa

L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura
Sport

Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

29 ottobre 2025
Ore 16:00
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È\u00A0presto per parlare di traguardi»
Societa

L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura
Sport

Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

29 ottobre 2025
Ore 16:00
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È\u00A0presto per parlare di traguardi»
Sport

Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il presidente Manna fa il punto sulla stagione di Serie A1 femminile e rilancia: «Tra le prime cinque d’Italia e pronte alla Conference Cup in Romania».

30 ottobre 2025
Ore 17:19
Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»
Cronaca

Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Parlamento: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura».

30 ottobre 2025
Ore 13:56
Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»
Societa

L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura
Sport

Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

29 ottobre 2025
Ore 16:00
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È\u00A0presto per parlare di traguardi»
Sport

Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il presidente Manna fa il punto sulla stagione di Serie A1 femminile e rilancia: «Tra le prime cinque d’Italia e pronte alla Conference Cup in Romania».

30 ottobre 2025
Ore 17:19
Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»
Cronaca

Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Parlamento: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura».

30 ottobre 2025
Ore 13:56
Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»
Dilettanti Calabria

Promozione A: le capolista Mesoraca, Sersale e Corigliano sognano la fuga. La PLM Morrone pronta all’aggancio

L’Altomonte RC ospita l’Amantea, il Kratos Bisignano fa visita all’Acri. Torna a giocare sul proprio campo il Cassano Sybaris contro il Rocca di Neto. Ecco il programma dell’ottavo turno
Franco Sangiovanni
Promozione A: le capolista Mesoraca, Sersale e Corigliano sognano la fuga. La PLM Morrone pronta all’aggancio\n
La firma

Juventus, è ufficiale: Spalletti è il nuovo allenatore bianconero

L’allenatore toscano ha firmato un contratto di 8 mesi (30 giugno 2026) con rinnovo biennale in caso di Champions
Francesco Oliverio
Juventus, è ufficiale: Spalletti è il nuovo allenatore bianconero
i numeri

Eccellenza Calabria, le “cooperative del gol”: Praiatortora, Isola C.R. e Brancaleone davanti a tutti

Tutte e tre le compagini, in queste prime sette giornate di campionato, hanno mandato in rete ben otto giocatori diversi a testa: più di uno a partita
Vincenzo Primerano
Eccellenza Calabria, le “cooperative del gol”: Praiatortora, Isola C.R. e Brancaleone davanti a tutti\n
L’intervista

Coppa Italia Dilettanti, il blitz della Paolana ad Altomonte arriva al 92’. Andreoli: «Vittoria che conforta»

Un gol di De Luca alla scadere regala ai tirrenici l’andata dei quarti. Soddisfatto il tecnico: «Bravi fino alla fine e giustamente siamo stati premiati»
Franco Sangiovanni
Coppa Italia Dilettanti, il blitz della Paolana ad Altomonte arriva al 92’. Andreoli:\u00A0«Vittoria che conforta»\n
L’intervista

Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo»
Francesco Roberto Spina
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È\u00A0presto per parlare di traguardi»\n
I risultati

Coppa Italia Dilettanti, sorridono DB Rossoblù Luzzi e Virtus Rosarno: i risultati dei quarti d’andata

La Paolana sbanca il campo dell'Altomonte in pieno recupero. Pirotecnico 3-2 tra Deliese e Val Gallico
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Dilettanti, sorridono DB Rossoblù Luzzi e Virtus\u00A0Rosarno: i risultati dei quarti d’andata\n
Il successore di Tudor

Juventus, Spalletti sarà il nuovo allenatore: oggi la firma

Per l'ex ct dell'Italia contratto fino a giugno con opzione
Redazione
Juventus, Spalletti sarà il nuovo allenatore: oggi la firma\n
11 in campo

Serie B, Bisoli a LaC: «Quattro squadre sono fuori categoria, ma nel complesso il livello si è abbassato»

Durante l’ultima puntata di 11 in campo, l’allenatore ha parlato anche del suo passato alla guida del Cosenza: «Porto nel cuore quella salvezza storica»
Vincenzo Primerano
Serie B, Bisoli a LaC: «Quattro squadre sono fuori categoria, ma nel complesso il livello si è abbassato»\n
Calcio a 5

Futsal, la Pirossigeno Cosenza si prende il derby e vola ai sedicesimi di Coppa Divisione: Futura battuta 3-1

I rossoblù superano in trasferta i reggini grazie alla doppietta di un ispirato Marcelinho e al lampo iniziale di Lo Cicero. Prosegue il cammino dei lupi nella Coppa della Divisione
Redazione
Futsal, la Pirossigeno Cosenza si prende il derby e vola ai sedicesimi di Coppa Divisione: Futura battuta 3-1\n
L’annuncio

Promozione A, scossone in casa Scalea: si dimette il direttore sportivo Antonio Passalacqua

L'annuncio è arrivato poche ore fa, con lo stesso ds che finora era stato l'anima trainante di questa compagine che adesso deve guardarsi intorno
Vincenzo Primerano
Promozione A, scossone in casa Scalea: si dimette il direttore sportivo\u00A0Antonio Passalacqua\n
outsider gialloblù

Promozione A, la matricola Kratos Bisignano in zona play-off. Surace: «Il pari con lo Scalea ci serve come esperienza»

L'attaccante è rientrato a calcare i campi dopo un fastidioso infortunio: «Adesso sto bene, mi manca solo il gol ma arriverà presto»
Vincenzo Primerano
Promozione A, la matricola Kratos Bisignano in zona play-off. Surace: «Il pari con lo Scalea ci serve come esperienza»\n
Gli incroci

Coppa Italia Dilettanti, si gioca l'andata dei quarti: la Paolana in casa dell'Altomonte, c'è anche Deliese-Val Gallico

La DB Rossoblù Luzzi ospiterà l'Isola Capo Rizzuto di mister Gregorace mentre la Virtus Rosarno attende il Gioiosa Ionica di Logozzo. Ecco il programma completo
Vincenzo Primerano
Coppa Italia Dilettanti, si gioca l'andata dei quarti: la Paolana in casa dell'Altomonte, c'è anche Deliese-Val Gallico\n
I migliori di giornata

Promozione A, Puscas e Bertucci illuminano l’attacco, Michelutti protagonista tra i pali: la Top 11 di LaC

Tra i protagonisti anche Olivieri e Brandalisse, decisivi nei successi di Corigliano e Plm Morrone. Ecco la formazione ideale del settimo turno
Francesco Roberto Spina
Promozione A,\u00A0Puscas e Bertucci illuminano l’attacco, Michelutti\u00A0protagonista\u00A0tra i pali: la Top 11 di LaC\n
L’intervista

Corigliano Rossano, il “Brillia” riapre dopo il restyling. Stasi: «Primo passo per restituire un impianto moderno»

Dopo oltre due anni di lavori, taglio del nastro per il rinnovato “Città di Corigliano”. Il sindaco annuncia nuovi interventi, mentre monta il dibattito sul futuro della pista d’atletica
Francesco Roberto Spina
Corigliano Rossano, il “Brillia” riapre dopo il restyling. Stasi:\u00A0«Primo passo per restituire un impianto moderno»\n
Vittoria netta

Pallavolo, il Corigliano Volley travolge la Gupe: 3-0 e punteggio pieno in Serie B maschile

La squadra jonica domina il match terza giornata, mostrando compattezza e crescita di gruppo. D’Amico elogia i ragazzi e il pubblico, mentre l’allenatore ospite riconosce la superiorità dei padroni di casa
Redazione Sport
Pallavolo, il Corigliano Volley travolge la Gupe: 3-0 e punteggio pieno in Serie B maschile\n
i migliori

Eccellenza, Lavecchia guida la Palmese e Castro incanta il Trebisacce: ecco la Top 11 di LaC

Nel successo della DB Rossoblù Luzzi spiccano il portiere D'Amato e Percia Montani. D'Orta si conferma jolly per il Bocale. Ecco la formazione ideale del settimo turno secondo la nostra redazione
Vincenzo Primerano
Eccellenza, Lavecchia guida la Palmese e Castro incanta il Trebisacce: ecco la Top 11 di LaC\n
Manita giallorossa

Eccellenza, il Trebisacce non si ferma più e infila la quinta vittoria di fila. Malucchi: «Dobbiamo solo viaggiare spensierati»

I giallorossi battono anche il Brancaleone e volano al secondo posto. Il tecnico: «La continuità del progetto per me è fondamentale. Merito della società e del ds Rugiano»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, il Trebisacce non si ferma più e infila la quinta vittoria di fila. Malucchi: «Dobbiamo solo viaggiare spensierati»\n
Seconda Categoria

Il Grisolia punta in alto: gli altotirrenici a punteggio pieno nel loro girone

Sabato è arrivata la terza vittoria consecutiva in tre partite per la squadra del piccolo centro: una rimonta storica per 5-2 contro il blasonato Belvedere

Redazione Sport
Il Grisolia punta in alto: gli altotirrenici a punteggio pieno nel loro girone
Promozione

La PLM Morrone balla il tango e con super Brandalisse ne fa 3 al Bisignano

I granata rifilano 3 gol al Bisignano nella 7^ giornata di campionato e sono subito dietro le battistrada. Grande protagonista Brandalisse Perez che fa 2 gol

Alessandro Storino
La PLM Morrone balla il tango e con super Brandalisse ne fa 3 al Bisignano
Buona la prima

Eccellenza, la Dbr Luzzi vince e si rilancia. Buon esordio per Magarò: «Dobbiamo abituarci a gestire il vantaggio»

Finisce 1-0 la partita con gol decisivo di Percia Montani. Nella ripresa D'Amato para un calcio di rigore a Luis Simigliani

Vincenzo Primerano
Eccellenza, la Dbr Luzzi vince e si rilancia. Buon esordio per Magarò: «Dobbiamo abituarci a gestire il vantaggio»
1
...
PIÙ LETTI
1
Maltempo in arrivo

Allerta arancione sullo Ionio, i sindaci chiudono le scuole: ecco l’elenco dei comuni | LIVE

2

Proclamati gli eletti della circoscrizione di Cosenza: tutti i nuovi consiglieri regionali calabresi

3
Lieto fine

Montalto Uffugo, operai di Calabra Maceri trovano per strada un borsello pieno di soldi e lo restituiscono al proprietario

4

Reggio Calabria, inchiesta su frodi sportive: i nomi degli arrestati

5

Rende, inseguimento nella movida: obbligo di firma per due giovani