Social
Home page>Cronaca>Le Pera: «Verso una gius...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Parlamento: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura».

30 ottobre, 2025
ULTIMA ORA
Frodi sportive

Inchiesta Penalty, i piani del gruppo Catanoso: «Abbiamo parlato con un arbitro di Serie A»

I soci del sistema pronti a cercare nuovi fischietti: «Ne ho due in D e uno di Cosenza di serie C». Previsti investimenti fino a 20mila euro per reclutare direttori di gara e allargare il giro delle scommesse
Pablo Petrasso
Inchiesta Penalty, i piani del gruppo Catanoso: «Abbiamo parlato con un arbitro di Serie A»
I funerali

Gioia Tauro dà l'ultimo saluto a Nico, il bambino morto dopo essere stato schiacciato da un muro

VIDEO | Oggi i funerali del piccolo Nicodemo. Il vescovo: «È una vicenda più grande di noi che richiede preghiera, fede e speranza». Il sindaco: «Sarà dedicato a lui il primo asilo nido comunale della città»
Giuseppe Mancini
Gioia Tauro dà l'ultimo saluto a Nico, il bambino morto dopo essere stato schiacciato da un muro
Palazzo di Giustizia

Cellulari in carcere a Cosenza, nove imputati a processo: il 3 novembre l’udienza pre-dibattimentale

L’inchiesta del pm Frascino riguarda l’utilizzo illecito di telefoni nella casa circondariale “Sergio Cosmai”. Tra i soggetti coinvolti anche detenuti già presenti in altri procedimenti
a. al.
Cellulari in carcere a Cosenza, nove imputati a processo: il 3 novembre l’udienza pre-dibattimentale\n
Tentato furto

Rossano, colpo fallito a Torre Pisani: carabiniere in borghese sventa furto e scatta l’inseguimento sulla 106

Due uomini di origine georgiana bloccati dopo una fuga rocambolesca. Decisivo l’intervento di un militare fuori servizio e dei residenti che hanno dato l’allarme
Matteo Lauria
Rossano, colpo fallito a Torre Pisani: carabiniere in borghese sventa furto e scatta l’inseguimento sulla 106\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Sport

Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il presidente Manna fa il punto sulla stagione di Serie A1 femminile e rilancia: «Tra le prime cinque d’Italia e pronte alla Conference Cup in Romania».

30 ottobre 2025
Ore 17:19
Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»
Cronaca

Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Parlamento: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura».

30 ottobre 2025
Ore 13:56
Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»
Societa

L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura
Sport

Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

29 ottobre 2025
Ore 16:00
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È\u00A0presto per parlare di traguardi»
Societa

L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura
Sport

Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

29 ottobre 2025
Ore 16:00
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È\u00A0presto per parlare di traguardi»
Sport

Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il presidente Manna fa il punto sulla stagione di Serie A1 femminile e rilancia: «Tra le prime cinque d’Italia e pronte alla Conference Cup in Romania».

30 ottobre 2025
Ore 17:19
Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»
Cronaca

Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Parlamento: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura».

30 ottobre 2025
Ore 13:56
Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»
Societa

L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura

29 ottobre 2025
Ore 15:16
L'intesa tra il Comune di Cosenza e la Consulta Intertcultura
Sport

Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È presto per parlare di traguardi»

L’allenatore dei tirrenici commenta il momento d’oro della squadra e il livello del torneo: «Campionato equilibrato. Lo Stilomonasterace mi ha impressionato, il Trebisacce è organizzato e competitivo».

29 ottobre 2025
Ore 16:00
Eccellenza, Viscardi e il futuro del PraiaTortora: «È\u00A0presto per parlare di traguardi»
Sport

Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»

Il presidente Manna fa il punto sulla stagione di Serie A1 femminile e rilancia: «Tra le prime cinque d’Italia e pronte alla Conference Cup in Romania».

30 ottobre 2025
Ore 17:19
Smile Cosenza, sei punti e sogni europei: «Ora vogliamo crescere ancora»
Cronaca

Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Parlamento: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura».

30 ottobre 2025
Ore 13:56
Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti»
Controlli a tappeto

Cosenza, raffica di controlli: arresti, sequestri e denunce in tutta la provincia

La Polizia di Stato intensifica i servizi di prevenzione e sicurezza: 1 arresto, 14 denunce e sequestri di droga e armi. Identificate oltre 1.700 persone
Redazione
Cosenza, raffica di controlli: arresti, sequestri e denunce in tutta la provincia\n
Blitz

Corigliano Rossano, arrestato 39enne: sequestrati oltre 600 grammi di marijuana

L’uomo è stato fermato dai Carabinieri del Reparto Territoriale durante una perquisizione in contrada Fabrizio. La droga era nascosta in casa e conservata sottovuoto
Redazione
Corigliano Rossano, arrestato 39enne: sequestrati oltre 600 grammi di marijuana\n
Disagi e allagamenti

Il maltempo sferza la Calabria, nubifragi tra Catanzaro e Crotone. E un fulmine provoca un incendio a Germaneto

Colpita soprattutto la Jonica. Disagi e allagamenti a Squillace, Sellia, Botricello e Cutro. Morti diversi animali nel magazzino agricolo in fiamme. Due feriti lievi
Salvatore Lia
Il maltempo sferza la Calabria, nubifragi tra Catanzaro e Crotone. E un fulmine provoca un incendio a Germaneto\n
l’incidente

Cinghiale attraversa SS 106: due sedicenni in moto finiscono a terra, animale travolto da un suv

I ragazzi hanno riportato solo ferite lievi. L’incidente è avvenuto ieri sera attorno alle 20.30 tra lo svincolo di via Sant’Angelo e la rotatoria di Uliveto Longo
Matteo Lauria
Cinghiale attraversa SS 106: due sedicenni in moto finiscono a terra, animale travolto da un suv
Notte di tensione

Rende, fuga ad alta velocità nella movida: convalidato il fermo per due giovani cosentini

Inseguimento tra Arcavacata e Quattromiglia dopo l’alt dei carabinieri. Il giudice dispone l’obbligo di firma per Bassi e Stancati
a. al.
Rende, fuga ad alta velocità\u00A0nella movida: convalidato il fermo per due giovani cosentini\n
Cronaca nera

Crotone, 66enne accoltellato per un parcheggio: fermato l’aggressore

La lite è scoppiata a mezzogiorno in pieno centro. L’uomo, ferito alla schiena, è ricoverato all’ospedale San Giovanni di Dio: non è in pericolo di vita
Redazione
Crotone, 66enne accoltellato per un parcheggio: fermato l’aggressore\n
Voto storico

Separazione delle carriere, Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti» | VIDEO

Il presidente della Camera Penale di Cosenza commenta la riforma approvata dal Senato: «Finalmente un giudice terzo e autonomo, il vero nodo è la libertà della magistratura»
a. al.
Separazione delle carriere, Le Pera: «Verso una giustizia più giusta. I pm non diventeranno super poliziotti» | VIDEO
Nuova minaccia

Ancora un principio d’incendio nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide: indagini in corso

Le fiamme sono state subito circoscritte. Sul posto carabinieri e agenti della Digos per raccogliere elementi che possano chiarire l’origine del rogo
Matteo Lauria
Ancora un principio d’incendio nel cantiere del nuovo ospedale della Sibaritide: indagini in corso
Le indagini

Cotronei, 15 indagati tra politici e funzionari: nel mirino il museo del rock di Steven Tyler mai realizzato – NOMI

La Procura di Crotone indaga su un presunto sistema di appalti truccati, pressioni e falsi. L’inchiesta svela irregolarità nella gestione pubblica e nel progetto da 1,3 milioni di euro dedicato al leader degli Aerosmith
Redazione Cronaca
Cotronei, 15 indagati tra politici e funzionari: nel mirino il museo del rock di Steven Tyler mai realizzato –\u00A0NOMI\n
Lo stalker

Corigliano Rossano, atti persecutori nei confronti di un’ex dipendente: 56enne in manette

La ragazza, stanca di ricevere attenzioni non gradite e messaggi, si era licenziata: da allora, l’uomo ha iniziato a pedinarla e minacciarla
Redazione
Corigliano Rossano, atti persecutori nei confronti di un’ex dipendente: 56enne in manette\n
L’ordinanza

Cosenza, gambizzò un uomo in centro città: disposti gli arresti domiciliari

Le indagini della Procura bruzia hanno consentito di ricostruire la vicenda consumatasi lo scorso mese di marzo: le accuse sono lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco
Redazione
Cosenza, gambizzò un uomo in centro città: disposti gli arresti domiciliari\n
La scoperta

Corigliano Rossano, shock nella chiesa del Purgatorio: tra rifiuti, calcinacci e resti umani

Corigliano Rossano, shock nella chiesa del Purgatorio: tra rifiuti, calcinacci e resti umani
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, shock nella chiesa del Purgatorio: tra rifiuti, calcinacci e resti umani
Partite truccate

“Penalty”, 10mila euro per falsare Verona-Cagliari Under 19: «Sono 2.500 ogni rigore». Ecco le intercettazioni

Il match, terminato 3-5, sarebbe tra le partite alterate dal gruppo guidato da Luigi Catanoso, arbitro reggino ai domiciliari. Il commento sulla prestazione del direttore di gara: «Digli che se continua così lo arrestano»
Pablo Petrasso
“Penalty”,\u00A010mila euro per falsare Verona-Cagliari Under 19: «Sono 2.500 ogni rigore». Ecco le intercettazioni\n
L’ESPERTO DI MICROBIOLOGIA

Caso botulino a Diamante, i legali del titolare del food truck nominano Andrea Crisanti consulente di parte

Il professore, tra i più noti microbiologi d’Europa, è stato fortemente voluto dagli avvocati Francesco Liserre e Natalia Branda, difensori dell’indagato Giuseppe Santonicito. L’istanza è stata depositata questa mattina negli uffici della procura di Paola, guidata dal magistrato Domenico Fiordalisi
Francesca Lagatta
Caso botulino a Diamante, i legali del titolare del food truck nominano Andrea Crisanti consulente di parte\n
Inchiesta Penalty

Da Gubbio a Benevento, l’infortunio sospetto e l’ombra delle scommesse tra il 2020 e il 2024: chi è l’arbitro Luigi Catanoso

Un match truccato, 78mila euro di vincite e 95 giocate sospette in provincia di Reggio Calabria: così il direttore reggino è finito nell’inchiesta della Procura diretta da Giuseppe Borrelli. I precedenti e le partite nel mirino
Pablo Petrasso
Da Gubbio a Benevento,\u00A0l’infortunio sospetto e\u00A0l’ombra delle scommesse tra il 2020 e il 2024: chi è l’arbitro Luigi Catanoso\n
L’indagine

Partite truccate, i match del campionato Primavera nel mirino del sistema Catanoso: i NOMI delle persone coinvolte

L’arbitro reggino considerato il perno del presunto meccanismo svelato dalla Procura di Reggio Calabria. Borrelli: «Manipolate Sassuolo-Verona, hanno tentato anche con Empoli-Lazio. Volevano allargarsi anche ai campionati professionistici»
Redazione Cronaca
Partite truccate, i match del campionato Primavera nel mirino del sistema Catanoso: i NOMI delle persone coinvolte\n
Viabilità e disagi

Montalto, madre bloccata dai lavori stradali: “Mio figlio era svenuto in chiesa, ma non potevo raggiungerlo”

La denuncia di una cittadina di Montalto Uffugo: accesso chiuso per lavori in Piazza Errico Bianco, costretta a percorrere a piedi il tratto per soccorrere il figlio di 7 anni. “E se fosse servita un’ambulanza?”
Redazione
Montalto, madre bloccata dai lavori stradali: “Mio figlio era svenuto in chiesa, ma non potevo raggiungerlo”
La deposizione

Narcotraffico tra Cosenza e Bisignano, gli incontri tra Pugliese e Illuminato vicino a uno svincolo autostradale

Il teste Vadalà ha parlato dei rapporti tra i due imputati e dei contatti avuti dal bisignanese con alcuni soggetti di Cetraro
Antonio Alizzi
Narcotraffico tra Cosenza e Bisignano, gli incontri tra Pugliese e Illuminato vicino a uno svincolo autostradale\n
La sentenza

Tentò di uccidere un avvocato di Corigliano Rossano, sei anni a Politano

L’imputato, originario di Rota Greca, giudicato con il rito abbreviato davanti al gup del tribunale di Castrovillari
a. al.
Tentò di uccidere un avvocato di Corigliano Rossano, sei anni a Politano\n
Memoria viva

Dalla Flotilla al carcere, a Corigliano Rossano la drammatica testimonianza di Vincenzo Fullone

L’attivista calabrese e il pediatra Abu Salem nel corso dell’incontro “Restiamo con la Palestina” raccontano detenzione, distruzione e speranza di un popolo che non si arrende
Matteo Lauria
Dalla Flotilla al carcere, a Corigliano Rossano la drammatica testimonianza di\u00A0Vincenzo Fullone\n
1
...
PIÙ LETTI
1
Maltempo in arrivo

Allerta arancione sullo Ionio, i sindaci chiudono le scuole: ecco l’elenco dei comuni | LIVE

2

Proclamati gli eletti della circoscrizione di Cosenza: tutti i nuovi consiglieri regionali calabresi

3
Lieto fine

Montalto Uffugo, operai di Calabra Maceri trovano per strada un borsello pieno di soldi e lo restituiscono al proprietario

4

Reggio Calabria, inchiesta su frodi sportive: i nomi degli arrestati

5

Rende, inseguimento nella movida: obbligo di firma per due giovani