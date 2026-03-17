Trionto in piena, Mirto Crosia allagata: Mazza denuncia l’assenza di manutenzione e chiude le scuole a Caloveto

I cittadini cercano di salvare ciò che resta tra fango e detriti. Strade, lungomare e abitazioni mostrano i segni della violenza del maltempo, mentre cresce l’appello alla responsabilità collettiva. Il sindaco Aiello: «Abbiamo bisogno di mani e solidarietà»
Accolta in toto la richiesta della Dda di Catanzaro (compresa l’aggravante mafiosa) nei confronti del presunto esponente del gruppo Scornaienchi di Cetraro. Intanto riconosciuta l’ingiusta detenzione ad Attilio Brusca
Resta intrappolato con il trattore nel torrente Sant’Agata, mentre l’acqua continua a salire. Decisivo l’intervento dei soccorritori che, con una manovra ad altissimo rischio, riescono a portarlo in salvo
Durissime le motivazioni della sesta sezione penale con le quali ha smontato in toto il giudizio di secondo grado di Salerno. Ora i giudici dovranno rivalutare tutto: ricostruzione del fatto, dichiarazioni dell’ex giudice e intercettazioni audio-video
Allagamenti e problemi alla viabilità dopo un’altra notte di precipitazioni. Carreggiata invasa dall’acqua e circolazione difficile mentre l’associazione Basta vittime commenta: «Strada da quarto mondo»
Il professore Andrea Crisanti, microbiologo, divulgatore scientifico e volto noto della tv, è stato nominato consulente tecnico dagli avvocati Francesco Liserre e Natalia Branda, difensori del titolare del food truck rosso di Viale Galuco