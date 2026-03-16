Le Giornate di Primavera del FAI e l'incanto della Calabria

L’edizione 2026 propone per la prima volta in assoluto la visita di storici stabilimenti industriali, normalmente inaccessibili al pubblico. La presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano Laura Carratelli promuove la campagna di iscrizione: «Vi porteremo alla scoperta di luoghi esclusivi».
Tra gli ospiti di questa terza edizione la fisica e divulgatrice Gabriella Greison e lo scrittore e regista Manlio Castagna. Quattro giorni di incontri, spettacoli e laboratori: ecco il programma completo
Lo storico evento presentato ufficialmente questa mattina a Palazzo dei Bruzi. Cerimonia di inaugurazione il 15 marzo nel segno di Bernardino Telesio. 450 gli espositori che arriveranno in città da tutta Italia
Al centro della manifestazione studenti, cittadini e istituzioni che, in un’unica voce coraggiosa, urlano la loro condanna alle organizzazioni criminali. Incontri, dialoghi e riflessioni in una programmazione ricca e articolata
Un debutto che suscita grande interesse non solo per la firma autorevole, ma anche per la forza di un testo che affronta con ironia e verità uno dei nodi più universali: il posto che ciascuno di noi occupa in famiglia
Venerdi 27 febbraio un evento di grazia per la Diocesi di Lungro che unisce autorità e fedeli in un cammino di fede e pace, celebrando la testimonianza del Poverello come segno di speranza per la comunità.