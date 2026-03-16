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Eventi

Le Giornate di Primavera del FAI e l'incanto della Calabria

Sono sei i comuni che il Fondo Ambiente Italiano ha scelto per celebrare le Giornate di Primavera in programma per sabato 21 e domenica 22 marzo

16 marzo, 2026
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Eventi

Scenari mozzafiato e palazzi nobiliari: le Giornate di Primavera FAI svelano l’incanto della Calabria | VIDEO

L’edizione 2026 propone per la prima volta in assoluto la visita di storici stabilimenti industriali, normalmente inaccessibili al pubblico. La presidente regionale del Fondo Ambiente Italiano Laura Carratelli promuove la campagna di iscrizione: «Vi porteremo alla scoperta di luoghi esclusivi». 
Emilia Canonaco
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Crepet, Merluzzo, Casagrande e Foer protagonisti della primavera del Teatro Auditorium Unical

Quattro eventi di grande richiamo che guideranno il pubblico in un percorso che si snoda tra sorriso, introspezione e immaginazione: ecco tutte le date
Redazione Spettacoli
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Eventi

Van Gogh – La musica dei colori: al Rendano di Cosenza un viaggio tra jazz, voce e immagini

Sul palco uno spettacolo organizzato dall’Associazione Quintieri che ripercorre le tappe salienti del percorso esistenziale e artistico del genio olandese
Redazione Spettacoli
Van Gogh –\u00A0La musica dei colori: al Rendano di Cosenza un viaggio tra jazz, voce e immagini\n
Eventi

Senza paura! A Castrovillari torna il Pollicino Book Fest: letteratura, scienza e arti per bambini e ragazzi

Tra gli ospiti di questa terza edizione la fisica e divulgatrice Gabriella Greison e lo scrittore e regista Manlio Castagna. Quattro giorni di incontri, spettacoli e laboratori: ecco il programma completo
Redazione Cultura
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16 marzo 2026
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Cosenza, l'assessore Branda: «A lavoro per prolungare Fiera»

16 marzo 2026
Ore 12:10
Cosenza, l'assessore Branda: «A lavoro per prolungare Fiera»
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Cosenza, la Fiera di San Giuseppe ferita dal maltempo: la rabbia degli espositori

Il maltempo ha duramente colpito la Fiera di san Giuseppe di Cosenza. Un ciclone ha distrutto molti stand

16 marzo 2026
Ore 10:14
<p>Cosenza, la Fiera di San Giuseppe ferita dal maltempo: la rabbia degli espositori</p>
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Il maestro Cosentino racconta il suo percorso tra musica, tv e teatro

Ospite nei nostri studi il pianista Giuseppe Cosentino, conosciuto anche come maestro Sorrentino. Dalle collaborazioni artistiche al nuovo spettacolo “M’ama non m’ama”

13 marzo 2026
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Dal trionfo a Sanremo 2026 a Cirò Marina, Sal Da Vinci in concerto ad agosto in Calabria

Dopo il successo sul palco dell’Ariston, il cantautore partenopeo porta dal vivo il suo brano vincitore e i grandi successi del repertorio anche nell’ambito della rassegna Krimisound
Redazione
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Eventi

Orchestra Sinfonica Brutia, tributo a Ornella Vanoni: doppia data tra Cosenza e Crotone

“Appuntamento con Ornella” il 14 marzo al Rendano (20.30) e il 15 marzo allo Scaramuzza (18): ideazione di Perri e arrangiamenti inediti di Santelli, in scena Ida Altrove e Sasà Calabrese
Redazione
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Fiera di San Giuseppe a Cosenza, mappa interattiva degli stand e ritorno dei vimini: queste (e altre) novità per l’edizione 2026

Lo storico evento presentato ufficialmente questa mattina a Palazzo dei Bruzi. Cerimonia di inaugurazione il 15 marzo nel segno di Bernardino Telesio. 450 gli espositori che arriveranno in città da tutta Italia
Alessia Principe
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L’Arte in Corso APS compie 10 anni: solidarietà e risate al Teatro Garden con il "Biglietto Sospeso"

In programma il 12 marzo la commedia "Ti amo tanto... da morire" Scritta da Rosanna Brecchi
Redazione
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Jovanotti all’Università di Catanzaro: incontro con gli studenti il 18 marzo alle 13

Conversazione informale all’Auditorium dell’Umg durante il sopralluogo alla Calabria Music Arena, che il 22 agosto ospiterà il “Jova Summer Party”
Redazione
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South Italy Fashion Week: a Cosenza l’alta moda incontra il cinema e l’arte

Appuntamento al Castello Svevo. Così come nelle passate edizioni, si punta a trasformare il patrimonio storico in passerelle di arte contemporanea
Redazione
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Cosenza, inaugurato il murale “Oltre il muro del silenzio”

L’opera è stata realizzata dalla street artist Mandioh ed è stata inaugurata in occasione della Giornata internazionale della donna
Assunta De Francesca
Cosenza, inaugurato il murale “Oltre il muro del silenzio”\n
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Fatti di Musica 2026 parte da Cosenza: Cammariere apre il festival al Rendano il 9 marzo

Dopo il boom della Divina Commedia Opera Musical, Pegna lancia la 40ª edizione: concerto alle 21 con band inedita e brani del nuovo album “La pioggia che non cade mai”
Redazione
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Contro le mafie, Castrovillari dà il via al Festival della Legalità 2026: tra gli ospiti Giletti, Mieli e Ranucci

Al centro della manifestazione studenti, cittadini e istituzioni che, in un’unica voce coraggiosa, urlano la loro condanna alle organizzazioni criminali. Incontri, dialoghi e riflessioni in una programmazione ricca e articolata
Redazione Attualità
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Rende, successo per la sesta edizione del progetto “Leggere per Ballare”

Sul palco sono saliti 170 ballerini, provenienti da cinque scuole di danza del territorio, insieme a numerosi studenti degli istituti scolastici che avevano aderito all’iniziativa
Redazione
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Al Rendano di Cosenza è in scena “I turni”, la nuova commedia scritta e diretta da Cristina Comencini

Un debutto che suscita grande interesse non solo per la firma autorevole, ma anche per la forza di un testo che affronta con ironia e verità uno dei nodi più universali: il posto che ciascuno di noi occupa in famiglia
Redazione Spettacoli
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Civita si fa "Piccola Assisi": il Borgo del Pollino accoglie la Reliquia di San Francesco nel centenario del transito

Venerdi 27 febbraio un evento di grazia per la Diocesi di Lungro che unisce autorità e fedeli in un cammino di fede e pace, celebrando la testimonianza del Poverello come segno di speranza per la comunità.
Franco Sangiovanni
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Si alza il sipario sul Festival Pollino in Classica: a Castrovillari la presentazione del progetto dedicato alla grande musica

L’ideatore del Festival, Leonardo Saraceni ha spiegato il valore della kermesse, non una rassegna occasionale ma un progetto strutturato, stabile, riconoscibile
Redazione
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Cosenza, dal 15 al 19 marzo torna la Fiera di San Giuseppe (con vimini e terracotta) | LE NOVITA’

Piante e fiori in vaso, terrecotte e vimini animeranno gli stand già dal 6 marzo. Dopo le polemiche dello scorso anno, le esposizioni saranno al gran completo
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Subsonica, al via il tour “Terre Rare 96-26”: tappa anche a Camigliatello il 1° agosto

Dopo i quattro live sold out di “Cieli su Torino 96-26” e l’uscita del nuovo album “Terre Rare”, la band torna nei festival estivi italiani: c'è anche una data in Calabria
Redazione
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L’arcidiocesi di Corigliano Rossano pronta ad accogliere le reliquie di San Francesco d’Assisi

Occasione unica per i fedeli di avvicinarsi al santo e di ispirarsi alla sua vita di povertà, umiltà e amore per la natura
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Orchestra Brutia omaggia Ornella Vanoni: due serate tra Cosenza e Crotone

“Appuntamento con Ornella” porta i classici della Vanoni in veste orchestrale: 14 marzo al Teatro Rendano, 15 marzo al Teatro Scaramuzza
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“SereNata a Napoli”, sold out al Rendano per lo spettacolo di Serena Rossi

Appuntamento stasera e domani alle ore 20.30 nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro, curata da Gianluigi Fabiano
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Cosenza, si chiude il sipario su “La Primavera del Cinema Italiano”

Nel corso della serata conclusiva sono stati consegnati i Premi Federico II
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Primavera del Cinema Italiano, Premio Federico II all’attore Paolo Calabresi

Proiettato al cinema Citrigno di Cosenza il film “prendiamo una pausa” di Christian Marazziti
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