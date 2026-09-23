Social
Home page>Cronaca>Corigliano Rossano, blit...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 Arresti e un obbligo di firma

23 settembre, 2026
ULTIMA ORA
IL LIETO FINE

Praia a Mare, giovane medico fuori servizio salva un uomo colpito da arresto cardiaco

Pino De Lio, medico radiologo dello screening oncologico dipendente dell’Asp di Cosenza, si stava recando sul lungomare cittadino quando è stato attirato dalle urla provenienti da un lido. Il suo intervento mirato e tempestivo ha scongiurato tragiche conseguenze
Francesca Lagatta
Praia a Mare, giovane medico fuori servizio salva un uomo colpito da arresto cardiaco\n
Il blocco

Maltempo, disagi sulla ferrovia tra Nocera Terinese e Lamezia: Intercity fermo a Falerna

Circolazione sospesa per verifiche tecniche alla linea elettrica. Possibili ritardi per Alta velocità, Intercity e Regionali, con limitazioni e cancellazioni
Redazione Cronaca
Maltempo, disagi sulla ferrovia tra Nocera Terinese e Lamezia: Intercity fermo a Falerna\n
Gli interrogatori di garanzia

Presunte estorsioni nella Sibaritide, gli indagati negano le accuse

Davanti al giudice i cinque coinvolti nell’inchiesta della Dda di Catanzaro hanno negato di avere fatto ricorso a minacce, violenze o intimidazioni nei confronti di imprenditori agricoli e commercianti
Matteo Lauria
Presunte estorsioni nella Sibaritide, gli indagati negano le accuse\n
Il blitz

Esaltavano Hitler e i suprematisti, perquisizioni in tutta Italia e anche in Calabria: 17 indagati, 14 sono minorenni

Sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a oggetti riconducibili alla simbologia nazista. Trovati anche manuali di autoaddestramento. Dai controlli è emerso l’utilizzo di videogiochi online nei quali venivano simulate uccisioni di persone appartenenti a minoranze etniche
Redazione Cronaca
Esaltavano Hitler e i suprematisti, perquisizioni in\u00A0tutta Italia e anche in Calabria: 17 indagati, 14\u00A0sono minorenni\n

Video Consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma

23 settembre 2026
Ore 10:39
<p>Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma</p>
Società

Amantea, tromba marina vista dalla costa

22 settembre 2026
Ore 10:24
<p>Amantea, tromba marina vista dalla costa</p>
Cronaca

Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco

17 settembre 2026
Ore 15:09
Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco
Società

Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno

È iniziato l’anno scolastico: davanti agli istituti emozioni, sonno e voglia di ritrovarsi. Per gli studenti di quinta è già conto alla rovescia

15 settembre 2026
Ore 11:40
Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno
Cronaca

Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco

17 settembre 2026
Ore 15:09
Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco
Società

Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno

È iniziato l’anno scolastico: davanti agli istituti emozioni, sonno e voglia di ritrovarsi. Per gli studenti di quinta è già conto alla rovescia

15 settembre 2026
Ore 11:40
Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno
Cronaca

Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma

23 settembre 2026
Ore 10:39
<p>Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma</p>
Società

Amantea, tromba marina vista dalla costa

22 settembre 2026
Ore 10:24
<p>Amantea, tromba marina vista dalla costa</p>
Cronaca

Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco

17 settembre 2026
Ore 15:09
Fiumefreddo, parapendista rimane bloccato su un albero: il salvataggio dei vigili del fuoco
Società

Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno

È iniziato l’anno scolastico: davanti agli istituti emozioni, sonno e voglia di ritrovarsi. Per gli studenti di quinta è già conto alla rovescia

15 settembre 2026
Ore 11:40
Cosenza torna tra i banchi: sveglie traumatiche, nuovi incontri e l’ultimo primo giorno
Cronaca

Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma

23 settembre 2026
Ore 10:39
<p>Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma</p>
Società

Amantea, tromba marina vista dalla costa

22 settembre 2026
Ore 10:24
<p>Amantea, tromba marina vista dalla costa</p>
allerta meteo

Il maltempo colpisce il Tirreno. A Paola, esonda il torrente Scirocco: fango e detriti invadono la strada

L’acqua ha trascinato materiale sulla carreggiata, con alcune auto nelle immediate vicinanze. Da verificare l’entità dei danni e le ripercussioni sulla viabilità
Redazione
Il maltempo colpisce il Tirreno. A Paola, esonda il torrente Scirocco: fango e detriti invadono la strada\n
Trasferimento urgente

Ambulanza guasta, staffetta da Cosenza a Roma per un neonato cardiopatico grave

Un guasto all’ambulanza rischiava di rallentare il trasferimento per un delicato intervento al Bambino Gesù. Attivata una rete interregionale che ha consentito al piccolo di arrivare in tempo
Redazione
Ambulanza guasta, staffetta da Cosenza a Roma per un\u00A0neonato\u00A0cardiopatico grave\n
lo scontro

Gruppo San Michele querela il sindacalista Domenico Regina per diffamazione e procurato allarme

La società che gestisce la Rsa “San Francesco di Paola” contesta le dichiarazioni rese dal segretario regionale Confial Sanità durante il sit-in del 10 giugno. Nel mirino le affermazioni su presunte carenze di medicinali, siringhe e materiale sanitario
Redazione
Gruppo San Michele querela il sindacalista Domenico Regina per diffamazione e procurato allarme\n
La decisione

Ferdinando Aiello, il Tdl di Palermo rigetta l’appello della Procura: non c’erano gravi indizi sull’ex parlamentare

Punto per la difesa nel procedimento per traffico di influenze illecite contro l’ex deputato, oggi dirigente della Dussman. La decisione è arrivata il 21 settembre, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione
Antonio Alizzi
Ferdinando Aiello, il Tdl di Palermo rigetta l’appello della Procura: non c’erano gravi indizi sull’ex parlamentare\n
le intercettazioni

L’assunzione chiesta dal carcere, i mandarini e la lettera di Natale: le accuse agli Arturi

Tre episodi al centro dell’inchiesta della Dda di Catanzaro. Nelle intercettazioni Giovanni Arturi chiede al fratello di metterlo in contatto con un imprenditore per ottenere un posto di lavoro al figlio. In seguito, secondo l’accusa, arrivano richieste di prodotti, carburante e denaro

Matteo Lauria
L’assunzione chiesta dal carcere, i mandarini e la lettera di Natale: le accuse agli Arturi
Progetto sventato

«Spero che nessuno si metta in mezzo»: i dettagli e le chat su Telegram del piano per accoltellare la prof a Lamezia

Il quattordicenne aveva annunciato l'aggressione in una chat, indicato l'orario e nascosto un coltello a scuola. Alcuni compagni hanno letto i messaggi e dato l'allarme prima che potesse iniziare la diretta: «Voleva ucciderla, l’abbiamo bloccato»
P. P. P.
«Spero che nessuno si metta in mezzo»: i dettagli e le chat su Telegram del piano per accoltellare la prof a Lamezia\n
dopo il blitz

Racket a Corigliano Rossano e nella Sibaritide, Arturi e gli altri indagati davanti al giudice | I NOMI

L’inchiesta della Dda di Catanzaro ipotizza 17 episodi tra estorsioni consumate e tentate ai danni di imprenditori agricoli e commercianti della zona: quattro indagati sono in carcere, uno è sottoposto all’obbligo di firma
Matteo Lauria
Racket a Corigliano Rossano e nella Sibaritide, Arturi e gli altri indagati davanti al giudice | I NOMI\n
Le accuse della Dda

I viaggi della speranza (di riciclare) tra Germania e Calabria: 120mila euro in macchina per truccare le aste

Dai contanti di Gelsenkirchen ai conti correnti a Catanzaro: le intercettazioni e le relazioni della Bka tedesca rivelano il presunto canale di riciclaggio da 120mila euro gestito dal gruppo di Abramo, Mercurio e Mellea e i legami con due fratelli originari di Sellia Marina
Pablo Petrasso
I viaggi della speranza (di riciclare) tra Germania e Calabria:\u00A0120mila euro in macchina per truccare le aste\n
cambio della guardia

Castrovillari, Caterina Arrotta subentra a Giuseppe Carrà alla guida del carcere

Il direttore uscente è destinato al penitenziario di Paola. Ad entrambi il Sappe invia i propri auguri, evidenziando come siano stati raggiunti importanti traguardi
Redazione
Castrovillari, Caterina Arrotta subentra a Giuseppe Carrà alla guida del carcere\n
l’intervento

La professoressa accoltellata a Roma sul caso di Lamezia: «Può essere emulazione»

Isabella Marsilio, ferita nei giorni scorsi da uno studente, interviene a “Dentro la notizia” sulla vicenda del ragazzo che avrebbe progettato un’aggressione con un coltello contro la docente di italiano
Redazione
La professoressa accoltellata a Roma sul caso di Lamezia: «Può essere emulazione»\n
L’udienza

Processo al sacerdote accusato di abusi su un ministrante: in aula la testimonianza della vittima

Nel dibattimento a carico di padre Luigi Grisi si compie un passaggio fondamentale con la deposizione del giovane. Il collegio riaggiorna il procedimento per la discussione
Elisa Barresi
Processo al sacerdote accusato di abusi su un ministrante: in aula la testimonianza della vittima\n
retroscena inquietanti

Corigliano Rossano, il capo clan guidava il racket dei ricatti dalla sua cella | VIDEO

L'inchiesta svela i retroscena dell'operazione antimafia odierna ai danni degli Arturi. L'intimidazione agli imprenditori veniva coordinata spietatamente tramite un telefono illecitamente introdotto nel penitenziari

Redazione
Corigliano Rossano, il capo clan guidava il racket dei ricatti dalla sua cella | VIDEO
il sinistro

Acri, giovane donna investita in centro. Trasportata a Cosenza in elisoccorso

Centrata da una Citroen. C2, è sbalzata sul cofano della vettura, andando poi a colpire il parabrezza prima di finire sull’asfalto. Immediati i soccorsi
Francesco Roberto Spina
Acri, giovane donna investita in centro. Trasportata a Cosenza in elisoccorso\n
Violenza a scuola

Lamezia, trovato coltello in bagno: i carabinieri sventano ‘vendetta’ di studente contro la prof

L’episodio richiama subito precedenti analoghi, ultimo dei quali a Centocelle di Roma. Allarme tra la popolazione scolastica

Nico De Luca
Lamezia, trovato coltello in bagno: i carabinieri sventano ‘vendetta’ di studente contro la prof
Acqua e diesel

Gasolio annacquato a un distributore di Crotone, sequestrati 13mila litri di carburante e gestore denunciato

La segnalazione partita da diversi automobilisti che avevano denunciato gravi problemi alle proprie vetture poco dopo il rifornimento
Redazione Cronaca
Gasolio annacquato a un distributore di Crotone,\u00A0sequestrati 13mila litri di carburante e gestore denunciato\n
il blitz

Corigliano Rossano, Dda in azione contro gli Arturi: 4 arresti e un obbligo di firma

I componenti sono stati ritenuti gravemente indiziati di aver commesso numerosi episodi di estorsione, aggravata dal metodo mafioso
Matteo Lauria
Corigliano Rossano, Dda in azione contro gli\u00A0Arturi: 4 arresti e un obbligo di firma
Controlli

Cosenza, 257 persone identificate in piazza Autolinee: due stranieri trasferiti al Cpr

Operazione della Polizia di Stato nell’area della stazione delle autolinee. Controllate anche 40 auto. Due cittadini stranieri, con precedenti per favoreggiamento dell’ingresso irregolare, accompagnati al Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza
Redazione
Cosenza, 257 persone identificate in piazza Autolinee: due stranieri trasferiti al Cpr\n
il rogo

Incendio nell’area del cimitero di Cosenza, sul posto Vigili del fuoco, Comune e WWF

Le fiamme sono divampate questa mattina nella zona del cimitero cittadino. Immediato l’intervento per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area
Redazione
Incendio nell’area del cimitero di Cosenza, sul posto Vigili del fuoco, Comune e WWF\n
Panico in autostrada

Camion prende fuoco sulla A2 del Mediterraneo: attimi di paura nei pressi di Morano Calabro, illeso l’autista

Il rogo sarebbe stato causato da un improvviso guasto meccanico. Il conducente ha avuto la prontezza di fermarsi e mettersi in salvo: nessuna conseguenza per l'uomo
Franco Sangiovanni
Camion prende fuoco sulla A2 del Mediterraneo: attimi di paura nei pressi di Morano Calabro, illeso l’autista\n
Trasporti

Odissea per 150 famiglie calabresi, bus costretti alla deviazione nel viaggio tra l’Alto tirreno cosentino e Maratea

I mezzi provenienti da Tortora e Praia a Mare non possono percorrere il bypass di Castrocucco e devono affrontare circa 25 minuti in più
Redazione Cronaca
Odissea per 150 famiglie\u00A0calabresi,\u00A0bus costretti alla deviazione nel viaggio tra l’Alto tirreno cosentino e Maratea\n
1
...
PIÙ LETTI
1
il blitz

Corigliano Rossano, Dda in azione contro gli Arturi: 4 arresti e un obbligo di firma

2
dopo il blitz

Racket a Corigliano Rossano e nella Sibaritide, Arturi e gli altri indagati davanti al giudice | I NOMI

3
Acqua e diesel

Gasolio annacquato a un distributore di Crotone, sequestrati 13mila litri di carburante e gestore denunciato

4
retroscena inquietanti

Corigliano Rossano, il capo clan guidava il racket dei ricatti dalla sua cella | VIDEO

5
Futuro incerto

Dalle ceneri di Amaco a Cometra, così cambia il servizio di trasporto pubblico a Cosenza