Corigliano Rossano, blitz della Dda: 4 arresti e un obbligo di firma

Pino De Lio, medico radiologo dello screening oncologico dipendente dell’Asp di Cosenza, si stava recando sul lungomare cittadino quando è stato attirato dalle urla provenienti da un lido. Il suo intervento mirato e tempestivo ha scongiurato tragiche conseguenze
Davanti al giudice i cinque coinvolti nell’inchiesta della Dda di Catanzaro hanno negato di avere fatto ricorso a minacce, violenze o intimidazioni nei confronti di imprenditori agricoli e commercianti
Sequestrati coltelli e altre armi bianche, oltre a oggetti riconducibili alla simbologia nazista. Trovati anche manuali di autoaddestramento. Dai controlli è emerso l’utilizzo di videogiochi online nei quali venivano simulate uccisioni di persone appartenenti a minoranze etniche
La società che gestisce la Rsa “San Francesco di Paola” contesta le dichiarazioni rese dal segretario regionale Confial Sanità durante il sit-in del 10 giugno. Nel mirino le affermazioni su presunte carenze di medicinali, siringhe e materiale sanitario
Punto per la difesa nel procedimento per traffico di influenze illecite contro l’ex deputato, oggi dirigente della Dussman. La decisione è arrivata il 21 settembre, dopo il rinvio disposto dalla Cassazione
Tre episodi al centro dell’inchiesta della Dda di Catanzaro. Nelle intercettazioni Giovanni Arturi chiede al fratello di metterlo in contatto con un imprenditore per ottenere un posto di lavoro al figlio. In seguito, secondo l’accusa, arrivano richieste di prodotti, carburante e denaro
Il quattordicenne aveva annunciato l'aggressione in una chat, indicato l'orario e nascosto un coltello a scuola. Alcuni compagni hanno letto i messaggi e dato l'allarme prima che potesse iniziare la diretta: «Voleva ucciderla, l’abbiamo bloccato»
L’inchiesta della Dda di Catanzaro ipotizza 17 episodi tra estorsioni consumate e tentate ai danni di imprenditori agricoli e commercianti della zona: quattro indagati sono in carcere, uno è sottoposto all’obbligo di firma
Dai contanti di Gelsenkirchen ai conti correnti a Catanzaro: le intercettazioni e le relazioni della Bka tedesca rivelano il presunto canale di riciclaggio da 120mila euro gestito dal gruppo di Abramo, Mercurio e Mellea e i legami con due fratelli originari di Sellia Marina
Isabella Marsilio, ferita nei giorni scorsi da uno studente, interviene a “Dentro la notizia” sulla vicenda del ragazzo che avrebbe progettato un’aggressione con un coltello contro la docente di italiano
L'inchiesta svela i retroscena dell'operazione antimafia odierna ai danni degli Arturi. L'intimidazione agli imprenditori veniva coordinata spietatamente tramite un telefono illecitamente introdotto nel penitenziari
Operazione della Polizia di Stato nell’area della stazione delle autolinee. Controllate anche 40 auto. Due cittadini stranieri, con precedenti per favoreggiamento dell’ingresso irregolare, accompagnati al Centro di permanenza per i rimpatri di Potenza