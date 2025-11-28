Comune di Cariati: ecco il concorso per funzionari, previste assunzioni a tempo indeterminato
Comune di Cariati: ecco il concorso per funzionari, previste assunzioni a tempo indeterminato
Il Comune di Cariati, in provincia di Cosenza, ha indetto due nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di funzionari. Sono previste assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con domanda da presentare entro il 15 dicembre 2025.
L’ente calabrese cerca complessivamente 7 figure professionali, così suddivise:
3 Funzionari Amministrativi
4 Assistenti Sociali
I bandi rientrano nel piano di rafforzamento delle strutture dedicate alla gestione amministrativa e ai servizi sociali del Comune.
Per partecipare ai concorsi del Comune di Cariati è necessario possedere i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego:
cittadinanza italiana o UE
iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza
età ≥ 18 anni
idoneità fisica all’impiego
godimento dei diritti civili e politici
assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’assunzione
regolarità rispetto agli obblighi di leva
assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità
non essere stati destituiti o dispensati dalla PA
conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici
Requisiti specifici — Funzionari Amministrativi
È richiesto uno dei seguenti titoli:
Lauree di I Livello: L-14, L-16, L-18, L-19, L-33, L-36, L-40, L-41
Diploma di laurea vecchio ordinamento nelle discipline indicate
Lauree Specialistiche o Magistrali corrispondenti
Titoli equiparati o equipollenti
Necessaria anche la patente B.
Requisiti specifici — Assistenti Sociali
Sono ammessi:
Laurea triennale in Servizio Sociale (6 o L-39)
Diploma universitario triennale o diploma di Assistente Sociale
Laurea specialistica 57/S
Laurea magistrale LM-87
Titoli vecchio ordinamento equiparati
Richiesti inoltre: patente B e iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali.
In caso di oltre 25 domande, la Commissione potrà attivare una prova preselettiva con 30 domande a risposta multipla su:
argomenti del programma d’esame
quesiti psicoattitudinali
La selezione proseguirà con:
1. Valutazione dei titoli
(esami, esperienze, qualifiche)
2. Due prove scritte
una prova teorica
una prova teorico/pratica
3. Prova orale
Comprende:
colloquio sulle materie d’esame
verifica della conoscenza della lingua inglese
verifica della conoscenza delle principali tecnologie informatiche
Le procedure rispettano le nuove regole dei concorsi pubblici.
La domanda deve essere presentata esclusivamente online, entro il 15 dicembre 2025, tramite il Portale inPA, accedendo ai link dedicati:
Pagina candidatura Funzionari Amministrativi
Pagina candidatura Assistenti Sociali
Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con:
SPID
CIE
CNS
eIDAS
È prevista una tassa di concorso pari a 10 euro.
Si consiglia di utilizzare un indirizzo PEC, utile per ricevere comunicazioni ufficiali.
Bandi
Sono disponibili per il download:
Bando Funzionari Amministrativi (Pdf 553 KB)
Bando Assistenti Sociali (Pdf 551 KB)
Gli avvisi sono pubblicati sul sito del Comune di Cariati e sul portale inPA.
