Comune di Cariati: ecco il concorso per funzionari, previste assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Cariati avvia due concorsi per funzionari amministrativi e assistenti sociali: sette assunzioni a tempo indeterminato. Domande entro il 15 dicembre 2025.
Redazione
28 novembre 202511:05
Il Comune di Cariati, in provincia di Cosenza, ha indetto due nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di funzionari. Sono previste assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con domanda da presentare entro il 15 dicembre 2025.

L’ente calabrese cerca complessivamente 7 figure professionali, così suddivise:

3 Funzionari Amministrativi

4 Assistenti Sociali

I bandi rientrano nel piano di rafforzamento delle strutture dedicate alla gestione amministrativa e ai servizi sociali del Comune.

Per partecipare ai concorsi del Comune di Cariati è necessario possedere i requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego:

cittadinanza italiana o UE

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza

età ≥ 18 anni

idoneità fisica all’impiego

godimento dei diritti civili e politici

assenza di condanne penali o procedimenti che impediscano l’assunzione

regolarità rispetto agli obblighi di leva

assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità

non essere stati destituiti o dispensati dalla PA

conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici

Requisiti specifici — Funzionari Amministrativi

È richiesto uno dei seguenti titoli:

Lauree di I Livello: L-14, L-16, L-18, L-19, L-33, L-36, L-40, L-41

Diploma di laurea vecchio ordinamento nelle discipline indicate

Lauree Specialistiche o Magistrali corrispondenti

Titoli equiparati o equipollenti

Necessaria anche la patente B.

Requisiti specifici — Assistenti Sociali

Sono ammessi:

Laurea triennale in Servizio Sociale (6 o L-39)

Diploma universitario triennale o diploma di Assistente Sociale

Laurea specialistica 57/S

Laurea magistrale LM-87

Titoli vecchio ordinamento equiparati

Richiesti inoltre: patente B e iscrizione all’Albo degli Assistenti Sociali.

In caso di oltre 25 domande, la Commissione potrà attivare una prova preselettiva con 30 domande a risposta multipla su:

argomenti del programma d’esame

quesiti psicoattitudinali

La selezione proseguirà con:

1. Valutazione dei titoli

(esami, esperienze, qualifiche)

2. Due prove scritte

una prova teorica

una prova teorico/pratica

3. Prova orale

Comprende:

colloquio sulle materie d’esame

verifica della conoscenza della lingua inglese

verifica della conoscenza delle principali tecnologie informatiche

Le procedure rispettano le nuove regole dei concorsi pubblici.

La domanda deve essere presentata esclusivamente online, entro il 15 dicembre 2025, tramite il Portale inPA, accedendo ai link dedicati:

Pagina candidatura Funzionari Amministrativi

Pagina candidatura Assistenti Sociali

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi con:

SPID

CIE

CNS

eIDAS

È prevista una tassa di concorso pari a 10 euro.

Si consiglia di utilizzare un indirizzo PEC, utile per ricevere comunicazioni ufficiali.

Bandi

Sono disponibili per il download:

Bando Funzionari Amministrativi (Pdf 553 KB)

Bando Assistenti Sociali (Pdf 551 KB)

Gli avvisi sono pubblicati sul sito del Comune di Cariati e sul portale inPA.

