Brutto (FdI): «Vincerà il centrodestra con una grande percentuale. Noi leali e primo partito»
Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
VIDEO | Il ministro nella tournée elettorale in Calabria in vista della tornata del 5 e 6 ottobre prossimi, ha parlato della questione palestinese, auspicando la pace, ma anche attaccato la Global Sumud
Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»
All’Unical il 19esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana Dislessia. La presidente Silvia Lanzafame: «Il sistema sanitario non è in grado di supportare in modo omogeneo queste fasce deboli della popolazione
All’Unical il 19esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana Dislessia. La presidente Silvia Lanzafame: «Il sistema sanitario non è in grado di supportare in modo omogeneo queste fasce deboli della popolazione
Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»
All’Unical il 19esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana Dislessia. La presidente Silvia Lanzafame: «Il sistema sanitario non è in grado di supportare in modo omogeneo queste fasce deboli della popolazione
Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»
VIDEO | Il leader dei Cinquestelle insieme al candidato alla presidenza della Regione Pasquale Tridico è intervenuto all'ateneo di Arcavacata alla manifestazione Stop al genocidio promosso dal collettivo Filorosso: «Vicini alle imbarcazioni della Flotilla». Spazio anche ai temi della campagna elettorale
Il tour elettorale del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture ha fatto tappa nella città del Santo protettore della Calabria. Le parole del primo cittadino sono state accolte da un’ovazione del pubblico
Il ministro intervenuto nel corso di un incontro in Comune dedicato alla 106 ha anche parlato delle imminenti elezioni: «Penso che per la prima volta la Lega supererà il 10%». E sul tema dei trasporti: «Entro dicembre ci saranno 111 autobus nuovi, collegheranno la Calabria con il resto del Paese»
L’affondo del candidato di Dsp alla presidenza della Regione: «Per 15 anni, con il pretesto fasullo dei conti, tutti i governi hanno spremuto e massacrato la sanità calabrese. Non era più possibile mentire»
Il governatore uscente ribatte al volantino della sezione locale del Partito democratico e commenta la candidatura del primo cittadino Regionali: «Quando porterà i problemi dei cittadiniin Regione sarà accolto con rispetto»
La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi, alcuni dei quali tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»
La premier parla anche di sanità su corso Numistrano durante il suo intervento dopo quelli dei suoi vice Tajani e Salvini: «Avviato l'iter per l'uscita della gestione commissariale perché la Calabria se lo merita»
Bandiere e militanti in piazza per l’arrivo della premier Meloni e dei suoi due vice: Fdi schiera i suoi pezzi da novanta a due giorni dalla chiusura della campagna elettorale. Il presidente uscente: «La nostra campagna elettorale onesta, gli altri sciacalli». In piazza anche la protesta pro-Pal
In un volantino diffuso a sostegno del sindaco Capalbo (candidato alle Regionali) le accuse verso il presidente dimissionario (e ricandidato) della Calabria: «Ospedale depotenziato, finanziamenti bloccati e nessuna attenzione per la comunità»