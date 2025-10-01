Social
Politica
Brutto (FdI): «Vincerà il centrodestra con una grande percentuale. Noi leali e primo partito»

Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»

1 ottobre, 2025
Parole dure

Salvini sugli attivisti della Flotilla: «A loro non frega niente dei bambini di Gaza, battaglia politica sulla loro pelle»

VIDEO | Il ministro nella tournée elettorale in Calabria in vista della tornata del 5 e 6 ottobre prossimi, ha parlato della questione palestinese, auspicando la pace, ma anche attaccato la Global Sumud 
Francesca Lagatta
I rinvii

Saltano le tappe di Conte in Calabria: sarà alla Camera per le comunicazioni di Tajani sulla Flotilla

Il presidente del M5S domani mattina seguirà in Aula l’intervento del ministro degli Esteri, annullati gli appuntamenti previsti. «Seguiranno aggiornamenti», fa sapere il Movimento.
Redazione Politica
verso il voto

Brutto (FdI): «Vincerà il centrodestra con una grande percentuale. Noi leali ad Occhiuto»

Il capolista nella circoscrizione Nord spazia dai temi di maggiore attualità come Sanità e Trasporti, auspica un exploit dei meloniani e commenta la candidatura di Tridico: «Su di lui troppe aspettative, da salvatore della Calabria»
Antonio Clausi
Verso il voto

Regionali Calabria: Conte, Schlein e gli altri leader sul palco per Tridico il 3 ottobre a Corigliano Rossano

La chiusura della campagna elettorale del campo progressista in piazza Bernardino Le Fosse. Presenti i leader di M5S, Pd, Sinistra Italiana-Avs, +Europa e Prc per il rush finale
Redazione Politica
Politica

Funaro (Avs): «Una proposta di legge per far votare gli emigrati. Anche i cattolici con Tridico»

La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»

30 settembre 2025
Ore 13:59
Omicidio Gaetani, tre arresti

30 settembre 2025
Ore 10:22
Sanita

Dislessia, Italia a due velocità: nelle regioni del Sud diagnosi scarse e tardive | VIDEO

All’Unical il 19esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana Dislessia. La presidente Silvia Lanzafame: «Il sistema sanitario non è in grado di supportare in modo omogeneo queste fasce deboli della popolazione

29 settembre 2025
Ore 12:44
Verso il voto

Regionali, Lupi a Reggio Calabria: «Noi Moderati supererà il 5%, vogliamo eleggere due consiglieri»

Chiusura di campagna elettorale con il leader nazionale, il coordinatore regionale Galati e il coordinatore reggino Foti: «La gente deve capire che se vuole delle risposte deve partecipare»
Claudio Labate
Regionali, Lupi a Reggio Calabria:\u00A0«Noi Moderati supererà il 5%, vogliamo eleggere due consiglieri»
Sanità in Calabria

Attacco a Conte, il centrodestra ricorda i commissari “macchiette”

Duro affondo contro l’ex premier: «Ha distrutto la sanità calabrese nominando Cotticelli, Zuccatelli e Longo. Oggi rivendica con orgoglio quegli errori»
Redazione
Attacco a Conte, il centrodestra ricorda i commissari “macchiette”\n
Verso le Regionali

Giuseppe Conte all’Unical: «La circolare top secret alle scuole cosentine sulla Palestina? Episodio grave, hanno paura dei giovani»

VIDEO | Il leader dei Cinquestelle insieme al candidato alla presidenza della Regione Pasquale Tridico è intervenuto all'ateneo di Arcavacata alla manifestazione Stop al genocidio promosso dal collettivo Filorosso: «Vicini alle imbarcazioni della Flotilla». Spazio anche ai temi della campagna elettorale
Salvatore Bruno
Giuseppe Conte all’Unical: «La circolare\u00A0top secret alle scuole cosentine\u00A0sulla Palestina? Episodio grave, hanno paura dei giovani»
Sguardo al futuro

«Il Ponte sullo Stretto sia intitolato a San Francesco di Paola», la proposta del sindaco Perrotta a Salvini

Il tour elettorale del leader della Lega e ministro delle Infrastrutture ha fatto tappa nella città del Santo protettore della Calabria. Le parole del primo cittadino sono state accolte da un’ovazione del pubblico
Francesca Lagatta
«Il Ponte sullo Stretto sia intitolato a San Francesco di Paola», la proposta del sindaco Perrotta a Salvini
L'incontro

Conte e Tridico all’Unical per Gaza. Un selfie con gli studenti inviato alla Flottilla

All’Unical selfie con studenti e Tridico. Solidarietà alla Global Sumud Flotilla.
Redazione
Conte e Tridico all’Unical per Gaza. Un selfie con gli studenti inviato alla Flottilla
Tappa nel Cosentino

Infrastrutture, Salvini a Trebisacce: «Grazie al Ponte sullo Stretto, 106 e alta velocità fino a Reggio»

Il ministro intervenuto nel corso di un incontro in Comune dedicato alla 106 ha anche parlato delle imminenti elezioni: «Penso che per la prima volta la Lega supererà il 10%». E sul tema dei trasporti: «Entro dicembre ci saranno 111 autobus nuovi, collegheranno la Calabria con il resto del Paese»
Redazione Politica
Infrastrutture, Salvini a Trebisacce: «Grazie al Ponte sullo Stretto, 106 e alta velocità fino a Reggio»\n
Battaglia elettorale

Scutellà attacca i big del centrodestra: «In Calabria solo turisti elettorali»

La deputata M5S: «Selfie e promesse non bastano a cancellare anni di offese e umiliazioni».
Redazione
Scutellà attacca i big del centrodestra: «In Calabria solo turisti elettorali»
Endorsement a sorpresa

Heather Parisi scende in campo: «Da calabrese fiera di Francesco Toscano»

La showgirl rompe il silenzio e sui social appoggia Toscano, candidato presidente di Democrazia Sovrana Popolare: «Apprezzo il suo coraggio e la sua estraneità alla politica tradizionale».
Redazione
Heather Parisi scende in campo: «Da calabrese fiera di Francesco Toscano»
Elezioni in Calabria

Commissariamento sanità, Toscano attacca Meloni: «L'abbiamo costretta a dire la verità. L’ha fatto solo per portare voti a Occhiuto»

L’affondo del candidato di Dsp alla presidenza della Regione: «Per 15 anni, con il pretesto fasullo dei conti, tutti i governi hanno spremuto e massacrato la sanità calabrese. Non era più possibile mentire»
Redazione Politica
Commissariamento sanità, Toscano attacca Meloni: «L'abbiamo costretta a dire la verità. L’ha fatto solo per portare voti a Occhiuto»\n
Botta e risposta

Regionali, Occhiuto ad Acri replica al Pd: «Capalbo? Non sarà eletto ma avrà il nostro rispetto da sindaco»

Il governatore uscente ribatte al volantino della sezione locale del Partito democratico e commenta la candidatura del primo cittadino Regionali: «Quando porterà i problemi dei cittadiniin Regione sarà accolto con rispetto»
Francesco Roberto Spina
Regionali, Occhiuto ad Acri replica al Pd: «Capalbo? Non sarà eletto ma avrà il nostro rispetto da sindaco»\n
L'appello

Lettera aperta ai candidati alla presidenza della Regione: «La Calabria non sia terra di passaggio ma dia futuro a noi giovani»

A redigerla un liceale 17enne che si rivolge a Toscano, Tridico e Occhiuto illustrando anche una serie di proposte: «Ecco cosa la mia generazione si aspetta dalla politica»
Redazione Attualità
Lettera aperta ai candidati alla presidenza della Regione: «La Calabria non sia terra di passaggio ma dia futuro a noi giovani»\n
Campagna elttorale

Regionali, Tridico: «Meloni in Calabria a sostegno di un indagato per corruzione che ha distrutto gli ultimi residui di sanità pubblica»

Il candidato alla presidenza della Regione contro la premier che ha criticato la proposta di reddito di dignità: « Il suo governo lascia famiglie intere senza lavoro, senza cure, senza prospettive»
Redazione Politica
Regionali, Tridico: «Meloni in Calabria a sostegno di un indagato per corruzione che ha distrutto gli ultimi residui di sanità pubblica»\n
Regionali

Bonelli (Avs) a Cosenza: «Calabria regione meravigliosa ma deve cambiare, campo largo unica soluzione»

Il deputato nella città bruzia nel corso di una manifestazione elettorale: «Qui il presidente Occhiuto si è fatto scippare 3 miliardi destinati a scuole e sanità per fare il Ponte»
Redazione Politica
Bonelli (Avs) a Cosenza: «Calabria regione meravigliosa ma deve cambiare, campo largo unica soluzione»\n
verso le regionali

Funaro (Avs): «Una proposta di legge per far votare gli emigrati. Anche i cattolici con Tridico»

La candidata nella circoscrizione Nord rilancia i temi delle aree interne e di una Sanità per lei ferma all'anno zero. Sul Ponte sullo Stretto: «Più di 13 miliardi, alcuni dei quali tolti ai Fondi di Coesione Sociale che dovevano ad accorciare il gap col Settentrione»
Antonio Clausi
Funaro (Avs): «Una proposta di legge per far votare gli emigrati. Anche i cattolici con Tridico»
Regionali

Centrodestra a Lamezia per Occhiuto, Meloni: «Vi vogliono rifilare il reddito di regionalanza, vi trattano da perdenti»

La premier parla anche di sanità su corso Numistrano durante il suo intervento dopo quelli dei suoi vice Tajani e Salvini: «Avviato l'iter per l'uscita della gestione commissariale perché la Calabria se lo merita»
Redazione Politica
Centrodestra a Lamezia per Occhiuto, Meloni: «Vi vogliono rifilare il reddito di regionalanza,\u00A0vi trattano da perdenti»\n
Politica

Tridico: «Vergogna il ministro leghista nelle scuole calabresi in campagna elettorale»

Il candidato progressista contro la visita del ministro Valditara negli istituti calabresi a pochi giorni dal voto: «Ricorda un passato che disonora le istituzioni»
Redazione
Tridico: «Vergogna il ministro leghista nelle scuole calabresi in campagna elettorale»
Regionali

Il centrodestra a Lamezia per Occhiuto. Salvini: «Stravinciamo». Tajani: «Dopo le Marche secondo tempo in Calabria, faremo 2-0» – LIVE

Bandiere e militanti in piazza per l’arrivo della premier Meloni e dei suoi due vice: Fdi schiera i suoi pezzi da novanta a due giorni dalla chiusura della campagna elettorale. Il presidente uscente: «La nostra campagna elettorale onesta, gli altri sciacalli». In piazza anche la protesta pro-Pal
Bruno Mirante
Il centrodestra a Lamezia per Occhiuto. Salvini: «Stravinciamo». Tajani: «Dopo le Marche secondo tempo in Calabria, faremo 2-0»\u00A0–\u00A0LIVE\n
E si vola

Schlein  Meloni & Co., tutti insieme appassionatamente sullo stesso volo per la Calabria

Meloni, Schlein, Tajani, Bonelli e Fratoianni insieme sul volo Ita per Lamezia: tra campagna elettorale e crisi in Medio Oriente.
Redazione
Schlein\u00A0 Meloni & Co., tutti insieme appassionatamente sullo stesso volo per la Calabria
Consiglio comunale

Rende, via libera all’Ottobre Rosa in Consiglio comunale

Opposizioni compatte sull’iniziativa dedicata alla prevenzione oncologica, ma permangono critiche sulla gestione urbanistica.
Redazione
Rende, via libera all’Ottobre Rosa in Consiglio comunale
Lo scontro

Acri, il Pd locale attacca Occhiuto: «Ha dimenticato la nostra città»

In un volantino diffuso a sostegno del sindaco Capalbo (candidato alle Regionali) le accuse verso il presidente dimissionario (e ricandidato) della Calabria: «Ospedale depotenziato, finanziamenti bloccati e nessuna attenzione per la comunità»
Francesco Roberto Spina
Acri, il Pd locale attacca Occhiuto: «Ha dimenticato la nostra città»\n
