Sanita
Dislessia, Italia a due velocità: nelle regioni del Sud diagnosi scarse e tardive | VIDEO

All’Unical il 19esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana Dislessia. La presidente Silvia Lanzafame: «Il sistema sanitario non è in grado di supportare in modo omogeneo queste fasce deboli della popolazione

29 settembre, 2025
Neurodivergenza

Dislessia, Italia a due velocità: nelle regioni del Sud diagnosi scarse e tardive | VIDEO

All’Unical il 19esimo congresso nazionale dell’Associazione italiana Dislessia. La presidente Silvia Lanzafame: «Il sistema sanitario non è in grado di supportare in modo omogeneo queste fasce deboli della popolazione
Salvatore Bruno
Sanità crotonese

Prorogati 71 contratti per infermieri e Oss all’Asp di Crotone

Confermati per sei mesi 44 infermieri e 27 Oss: rinforzo stabile per affrontare festività e periodo invernale
Redazione
Evento scientifico

Neonatologia, successo per l’VIII Convegno “Città di Alarico”

Oltre 200 iscritti e 60 relatori per un appuntamento di riferimento nazionale sulla salute del neonato
Redazione
Salute e prevenzione

La Calabria si tinge di rosa: al via la campagna AIRC contro il tumore al seno

Monumenti illuminati, eventi e spille solidali: anche la Calabria protagonista del Nastro Rosa AIRC.
Redazione
Sanità pubblica

ASP Cosenza: «Chirurgia a Praia e Trebisacce, atti regolari e norme rispettate»

L’ASP risponde alle contestazioni su Praia e Trebisacce: «Regole e norme rispettate, stop a strumentalizzazioni politiche».
Redazione
ASP Cosenza: «Chirurgia a Praia e Trebisacce, atti regolari e norme rispettate»
Sanità in Calabria

Ospedale Hub di Cosenza, Caruso: «Uno scippo ai cittadini»

Il sindaco denuncia la scelta di trasferire il nuovo ospedale a Rende e chiama la città all’indignazione collettiva
Redazione
Ospedale Hub di Cosenza, Caruso: «Uno scippo ai cittadini»\n
sensibilizzazione

Anche a Cosenza parte la campagna per la donazione delle cornee

Ogni hanno viene ridata la vista a 8.500 pazienti. L'iniziativa coincide con la Giornata nazionale del Sì alla donazione di organi e si terrà oggi e domani. I dettagli
Redazione
Anche a Cosenza parte la campagna per la donazione delle cornee
Salute infantile

Calabria fanalino di coda nell’allattamento: a Corigliano Rossano aula gremita per il corso ISS

VIDEO | Al distretto Jonio Sud l’iniziativa dell’Istituto Superiore di Sanità insieme alla Regione e all’Asp di Cosenza per formare operatori e sostenere le famiglie: «Investire nei primi mille giorni significa avere adulti più sani domani»
Matteo Lauria
Calabria fanalino di coda nell’allattamento: a Corigliano Rossano aula gremita per il corso ISS\n
Disservizi sanitari

«Non vengono stampati i tagliandi», caos al’ufficio ticket dell’Ospedale di Cosenza: interviene la Polizia

Alla base del problema un malfunzionamento della stampante e, stando ai resoconti di chi era in coda, la poca esperienza della stagista incaricata: momenti di tensione placati dall’intervento delle forze dell’ordine.
Francesco La Luna
«Non vengono stampati i tagliandi», caos al’ufficio ticket dell’Ospedale di Cosenza: interviene la Polizia
I numeri del progetto

Cosenza si prepara ad accogliere il nuovo ospedale: stanziati fondi Inail e richiesti 200 milioni aggiuntivi, ne costerà 546

Il rup ha avviato la procedura per l’affidamento del servizio di fattibilità tecnico-economica. Ieri sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte. Disponibili per ora solo 346 milioni
Luana Costa
Cosenza si prepara ad accogliere il nuovo ospedale: stanziati fondi Inail e richiesti 200 milioni aggiuntivi, ne costerà 546\n
Salute

Endometriosi, giornata di formazione all’Unical per un nuovo approccio multidisciplinare

L’iniziativa organizzata da “Ape Odv” è rivolta ai diversi operatori sanitari che possono fare la differenza nel percorso di cura delle persone affette da questa malattia
Redazione
Endometriosi, giornata di formazione all’Unical per un nuovo approccio multidisciplinare
Crisi superata

Ospedale di Cariati, nuovo personale per la Rsa. Revocato lo stato d’agitazione proclamato a giugno

Dopo le interlocuzioni tra il Nursind e l’Asp di Cosenza è stato rimosso lo striscione apposto negli spazi esterni del presidio. Il dirigente del sindacato Capalbo: «Continueremo a vigilare sulle questioni ancora aperte»
Mariassunta Veneziano
Ospedale di Cariati, nuovo personale per la Rsa. Revocato lo stato d’agitazione proclamato a giugno\n
Paradossi del sistema

Sanità, in Calabria ancora paghe record per i medici a gettone: «Fino a mille euro per una giornata. E poi mancano le ambulanze...»

La testimonianza di un anestesista interpellato da una ditta incaricata di coprire i posti vacanti negli ospedali di Tropea e Serra San Bruno: «Contattato solo per riempire una casella vuota, colleghi pagati 100 euro all’ora per dormire in reparto»
Pablo Petrasso
Sanità, in Calabria ancora paghe record per i medici a gettone: «Fino a mille euro per una giornata. E poi\u00A0mancano le ambulanze...»\n
Sanità inceppata

«Se non muore per malattia, morirà di fame»: la storia di Rosalba, malata terminale di Parkinson in lotta con la burocrazia

La donna ha 72 anni e non riesce a mangiare in maniera autonoma. Sua figlia costretta a ridurre l’alimentazione dopo l’attesa del nuovo piano terapeutico: «Non siamo ancora venuti a capo della procedura e non so quando potrò avere gli alimenti. È sconfortante»
Luana Costa
«Se non muore per malattia, morirà di fame»: la storia di Rosalba, malata terminale di Parkinson in lotta con la burocrazia\n
L’intervista

Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof “otorino” d’Italia

Progetti, aspettative e record di uno dei nuovi professori-medici approdati in Calabria nel quadro della sinergia sempre più stretta tra l’ateneo di Arcavacata e l’ospedale di Cosenza
Marco Cribari
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof “otorino” d’Italia
Il simposio

Cosenza, tutto pronto per il convegno nazionale di neonatologia “Città di Alarico”

La settima edizione si svolgerà il 26 e il 27 ottobre con sei sessioni di lavoro su temi cruciali tra cui: diagnosi prenatale, nutrizione neonatale, patologie respiratorie prevenzione delle infezioni e nuove prospettive dell’intelligenza artificiale applicata alla gravidanza
Redazione
Cosenza, tutto pronto per il convegno nazionale di neonatologia “Città di Alarico”\n
Il caso

Bambino al Pronto soccorso di Rossano dopo intervento alle tonsille, l’Asp nega ritardi 

L’Azienda sanitaria di Cosenza interviene sulla vicenda del minore trasferito poi in ambulanza all’Annunziata: «Assistenza prestata conforme ai protocolli sanitari»
Redazione
Bambino al Pronto soccorso di Rossano dopo intervento alle tonsille, l’Asp nega ritardi\u00A0\n
Il caso

Medici cubani, l’alt dei giudici di Milano fa fischiare le orecchie alla Calabria

Due sentenze del Tar bocciano le procedure semplificate che la Regione Lombardia ha adottato per assumere professionisti non comunitari negli ospedali: «Personale potenzialmente non qualificato»
Marco Cribari
Medici cubani, l’alt dei giudici di Milano fa fischiare le orecchie alla Calabria
Sanità e innovazione

Sanità e IA, Mollica: «Il medico resta centrale»

La presidente Mollica sull’IA: «Supporto ai professionisti, non sostituzione».
Redazione
Sanità e IA, Mollica: «Il medico resta centrale»
Sanità in ripartenza

Medici e infermieri: concorsi aperti all’Annunziata. Obiettivo: più servizi e un policlinico universitario

Cosenza, l’Azienda ospedaliera accelera: banditi concorsi per specialisti, assunzioni di OSS e infermieri, lavori in corso per nuovi reparti e tecnologie
Redazione
Medici e infermieri: concorsi aperti all’Annunziata. Obiettivo: più servizi e un policlinico universitario
Tutto fermo

Sanità congelata in Calabria: nessuna nomina al vertice della struttura commissariale dopo le dimissioni di Occhiuto

Da un mese paralizzata l’attività al terzo piano della Cittadella, i sub commissari non possono adottare decreti a meno di un intervento diretto del Governo. Un caso simile nel 2014, quando l’ex governatore Scopelliti rimise il mandato 
Luana Costa
Sanità congelata in Calabria: nessuna nomina al vertice della struttura commissariale dopo le\u00A0dimissioni di Occhiuto\n
il pasticcio

Ospedale Annunziata di Cosenza, per la Cisl medici violati i principi del SSN

Il sindacato guidato da Nino Accorinti denuncia nomine universitarie senza concorso, utilizzo improprio di fondi europei e penalizzazione dei medici ospedalieri
Redazione
Ospedale Annunziata di Cosenza, per la Cisl medici violati i principi del SSN
Sanità territoriale

Cisl Longobucco: «Bene l’avvio delle procedure per un nuovo medico di base»

Il sindacato accoglie positivamente la decisione del Distretto Jonio Sud e chiede tempi rapidi per garantire continuità all’assistenza
Redazione
Cisl Longobucco: «Bene l’avvio delle procedure per un nuovo medico di base»\n
L’allarme

Influenza, l’allarme arriva dall’Australia. Anche in Calabria medici in allerta: «Fondamentali prevenzione e vaccini»

Il primario della Dulbecco spiega le ragioni: «Circolazione contemporanea di più virus che aggravano le condizioni». Le categorie più fragili a rischio, si consiglia la vaccinazione. Aifa ne ha autorizzati undici
Luana Costa
Influenza, l’allarme arriva dall’Australia. Anche in Calabria medici in allerta: «Fondamentali prevenzione e vaccini»\n
