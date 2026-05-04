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Nuovo ospedale di Cosenza, Occhiuto: «Qui nascerà il presidio»

Roberto Occhiuto rilancia sul nuovo ospedale di Cosenza: 811 posti letto e area individuata vicino all’Unical e alla facoltà di Medicina.

4 maggio, 2026
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unical · Roberto Occhiuto · ospedale cosenza · sanità cosenza
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Giovani Democratici, Mendicino crea la sua segreteria e distribuisce le deleghe | NOMI

Il segretario regionale ha attribuito i vari ambiti di lavoro premiando tutte e cinque le Federazioni provinciali: «A breve creeremo i dipartimenti per lavorare su alcune proposte di legge»

Antonio Clausi
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Nuovo ospedale, Occhiuto indica il punto preciso: «Qui nascerà il presidio di Cosenza» | VIDEO

Il presidente della Regione si reca nell’area vicina all’Università della Calabria e alla facoltà di Medicina: «Per anni solo parole, ora c’è un progetto»
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affondo dei militanti

Cosenza, Prendocasa sugli scudi dopo il censimento in via Savoia: «Prefettura e ATERP ipocriti» | VIDEO

Ferdinando Gentile, rappresentante del collettivo che si occupa del diritto all’abitare, sferza le istituzioni: «Deboli coi forti e forti coi deboli, se la prendono con chi è in difficoltà ignorando quello che accade in città sull’edilizia popolare»
Francesco La Luna
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La riorganizzazione

Regione Calabria, il comfort è una priorità: 48mila euro per 227 nuove sedute ergonomiche negli uffici di Cosenza

Via libera all’acquisto di poltrone direzionali e 10 poggiapiedi per la sede di Vaglio Lise: intervento ritenuto urgente per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti
Bruno Mirante
Regione Calabria, il comfort è una priorità:\u00A048mila euro per 227 nuove sedute ergonomiche negli uffici di Cosenza\n

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Nuovo ospedale Hub, summit all’Unical: Occhiuto presenta il progetto, Rende verso il parere decisivo

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CONTESTAZIONI SIMILI, DECISIONI OPPOSTE

Contestazioni simili, decisioni opposte: ecco perché “Grisolia Bene Comune” è stata riammessa e “Prospettiva Futura” no

Per i giudici del tribunale amministrativo calabrese la differenza è sottile ma sostanziale. Per “Grisolia Bene Comune” l’autenticazione delle firme è avvenuta, anche se in modo errato; per “Prospettiva Futura” no, l’autenticazione del pubblico ufficiale non risulta in nessun foglio della documentazione
Francesca Lagatta
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Nodo sanità

Nuovo ospedale, M5S all’attacco: «Show di Occhiuto, restano i buchi su fondi e tempi»

Il gruppo territoriale dei 5 Stelle di Cosenza critica il confronto pubblico: «Mancano 200 milioni e non c’è chiarezza su personale e infrastrutture»
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Sanità e politica

Ospedale di Cosenza, Graziadio: «Messa in scena all’ex Banca d’Italia, il Pd cittadino chiarisca»

Il capogruppo dem in Consiglio comunale ribadisce la linea su Vaglio Lise e accusa il circolo cittadino di ambiguità e consociativismo
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DOCCIA FREDDA PER ANTONIO IORIO

Tortora, il Tar respinge il ricorso di “Prospettiva Futura”, la lista esclusa dalla competizione elettorale

La sentenza del tribunale amministrativo regionale è già consultabile online ed esclude la lista capeggiata dal sindaco uscente Antonio Iorio. Per lui e i suoi candidati consiglieri, l’ultima speranza è rappresentata dal ricorso al Consiglio di Stato, che non è ancora stato ufficializzato
Francesca Lagatta
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Nuovo colpo di scena

Il Tar riammette la lista esclusa nel Cosentino: “Grisolia Bene Comune” torna in corsa per le comunali

La commissione elettorale circondariale di Paola aveva ritenuto non valide alcune sottoscrizioni perché contenute in un modulo privo di autentica. Ma oggi il tribunale amministrativo calabrese ha riconosciuto che le regole sull’autenticazione non possono essere considerate meri adempimenti formali
Francesca Lagatta
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Il nodo politico

Nuovo ospedale a Rende mentre il capoluogo perde servizi e abitanti: la “questione Cosenza” agita la politica

Gli appelli alla mobilitazione del sindaco Franz Caruso sembrano fuori tempo e poco efficaci. È ora che la politica affronti il problema di come controbilanciare a Sud lo sviluppo urbanistico dell’area. Ma di incontri istituzionali sul tema non se ne parla
Massimo Clausi
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La ricorrenza

Primo maggio, Occhiuto: «Festa di speranza per chi un lavoro ancora lo cerca e chi lo difende»

Il governatore assicura: «La Regione costantemente impegnata a creare le condizioni per attrarre investimenti, imprese e nuove realtà economiche»
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il progetto

Brt, finanziati 8 milioni per la mobilità dolce Cosenza-Rende-Castrolibro: ne servono 30

Come noto, i tre Municipi ipotizzano un’unica linea che dovrebbe collegare i centri urbani e raggiungere l’Unical impiegando 12 vettori e predisponendo fermate ogni 500 metri
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Alto Ionio, la Regione chiede lo stato di calamità per i danni al comparto agricolo

La Giunta regionale ha deliberato la richiesta al Governo dopo i violenti eventi meteorologici del 1° aprile che hanno colpito i Comuni dell’area ionica
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