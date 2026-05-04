Nuovo ospedale di Cosenza, Occhiuto: «Qui nascerà il presidio»

Ferdinando Gentile, rappresentante del collettivo che si occupa del diritto all’abitare, sferza le istituzioni: «Deboli coi forti e forti coi deboli, se la prendono con chi è in difficoltà ignorando quello che accade in città sull’edilizia popolare»
Per i giudici del tribunale amministrativo calabrese la differenza è sottile ma sostanziale. Per “Grisolia Bene Comune” l’autenticazione delle firme è avvenuta, anche se in modo errato; per “Prospettiva Futura” no, l’autenticazione del pubblico ufficiale non risulta in nessun foglio della documentazione
La sentenza del tribunale amministrativo regionale è già consultabile online ed esclude la lista capeggiata dal sindaco uscente Antonio Iorio. Per lui e i suoi candidati consiglieri, l’ultima speranza è rappresentata dal ricorso al Consiglio di Stato, che non è ancora stato ufficializzato
La commissione elettorale circondariale di Paola aveva ritenuto non valide alcune sottoscrizioni perché contenute in un modulo privo di autentica. Ma oggi il tribunale amministrativo calabrese ha riconosciuto che le regole sull’autenticazione non possono essere considerate meri adempimenti formali
Gli appelli alla mobilitazione del sindaco Franz Caruso sembrano fuori tempo e poco efficaci. È ora che la politica affronti il problema di come controbilanciare a Sud lo sviluppo urbanistico dell’area. Ma di incontri istituzionali sul tema non se ne parla