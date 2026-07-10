“Una Partita con mamma e papà”, nel carcere di Rossano i detenuti giocano a calcio con i propri figli

L'evento, ospitato dal 22 al 26 giugno al Falkensteiner Garden Resort, è stato organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica dell'Università della Calabria in collaborazione con la Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam, Usa)
Nel cuore del centro storico di Cosenza centinaia di persone hanno condiviso cibo, storie e memoria. Successo per la seconda edizione "ParmiJam": il quartiere ha trasformato una cena collettiva in un simbolo di rinascita sociale
Anteprima nazionale al teatro comunale di Mendicino, nell’ambito del progetto “Capodanno in Piazza con Dario Brunori”. La storia è quella di un bambino affetto dalla sindrome di Tourette, cresciuto nel quartiere popolare di via Popilia. Il presidente de La Terra di Piero: «Per la prima volta non vi farò ridere». Il cantautore presente tra il pubblico: «Tema delicato affrontato con delicatezza»
Via libera della Giunta al Documento di Indirizzo alla Progettazione nell'ambito di Agenda Urbana 2021-2027. Franz Caruso: «Con Piazza Cappello e la Scalinata dei Due Leoni sarà un triangolo della memoria cittadina»
Il 20 agosto il comico napoletano sarà protagonista del Co.Ro. Summer Fest 2026 all'Anfiteatro Maria De Rosis con il suo nuovo spettacolo dedicato a social, intelligenza artificiale, truffe online e alle contraddizioni del nostro tempo
Ordinanza del Comune dopo i controlli della Polizia locale: nuove regole per la circolazione sul lungomare. Multe fino a 800 euro per i mezzi non conformi e, dal 16 luglio, assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici
L'ex sindaco e consigliere di opposizione chiede a monsignor Maurizio Aloise di valutare la situazione pastorale dopo le tensioni nate durante e dopo la campagna elettorale. Nella lettera vengono segnalati presunti episodi di coinvolgimento politico del sacerdote
I capigruppo consiliari ricordano l'ordinanza che impone ai proprietari la pulizia delle aree. Avviati i controlli sugli inadempienti, mentre a Rende Servizi è stato chiesto di accelerare gli interventi nelle zone pubbliche più a rischio
Baie, grotte, archi naturali e scogli disegnano una costa unica. Qui, solo per fare un esempio, si possono ammirare la spiaggia della Marinella, la Baia Azzurra, Torre Crawford e l’Arcomagno, l’arco roccioso di rara bellezza diventato il simbolo della Calabria nel mondo
Bilancio positivo al termine dell'anno scolastico. Sul tavolo anche la proposta di introdurre prodotti tipici locali nelle mense attraverso una collaborazione con le attività commerciali del territorio
A Palazzo della Provincia confronto con sindaci e amministratori delle comunità storiche. Al centro dell'incontro il rilancio della Fondazione Arbëreshe e del Coremil e nuove strategie per valorizzare identità, lingua e aree interne
L'Università della Calabria presenta i risultati dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca: migliorano gli indicatori della produzione, della valorizzazione e delle competenze. Il Rettore Greco: «Una crescita trasversale che premia il lavoro di squadra di tutta la nostra comunità»
L'indagine di Facile.it sui rendiconti dei Comuni colloca il centro dell'Alto Ionio cosentino davanti a Fiumicino e Galatina. In tutta Italia i proventi delle sanzioni per superamento dei limiti superano i 284 milioni di euro
Giano Lai e Francesca Manunta hanno raccontato ai loro centinaia di migliaia di follower un viaggio tra la provincia di Cosenza e Catanzaro. Tappa tra boschi, mare e cucina tradizionale, con parole di entusiasmo per prodotti, ospitalità e paesaggi
Non ha ancora discusso la tesi, ma ha già presentato ricerche a conferenze internazionali, pubblicato studi scientifici e collaborato con alcuni dei principali centri italiani. Il giovane studente dell'Università della Calabria racconta il suo impegno nella ricerca biomedica, tra algoritmi per salvare vite e nuove strategie contro il tumore cerebrale più aggressivo