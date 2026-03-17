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Fiordalisi spinge per il Sì: «I cittadini chiedono una giustizia più effettiva e controllabile» | VIDEO

A Paola il procuratore della Repubblica lega il consenso alla separazione delle carriere alla domanda di un sistema meritocratico: «Oggi esistono tante cordate, più o meno occulte...»

17 marzo, 2026
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separazione carriere
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Calabrese per il Sì: «Serve separare le carriere per garantire davvero il giudice terzo» | VIDEO

L’avvocato penalista, esponente del comitato “Sì Separa” a Cosenza, sposa la riforma della giustizia a firma Carlo Nordio
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Cinque cicloni in pochi mesi: la Calabria è il nuovo laboratorio del clima estremo nel Mediterraneo “tropicale”

Da Harry a Jolina, passando per Apollo e Udine: negli ultimi anni l’area è stata colpita da eventi meteo sempre più violenti. Il Mare Nostrum si sta riscaldando e cambia il volto del clima nel Sud Italia. Ecco perché questi fenomeni stanno aumentando
Salvatore Lia
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Le bancarelle danneggiate dal maltempo. La stazione di servizio Eni di viale Mancini e “Totò pizza” offrono un supporto gratuito agli ambulanti arrivati da Sicilia, Campania e Puglia

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Fiordalisi spinge per il Sì: «C’è distanza tra i cittadini e la giurisdizione» | VIDEO

A Paola il procuratore della Repubblica lega il consenso alla separazione delle carriere alla domanda di un sistema meritocratico: «Oggi esistono tante cordate, più o meno occulte...»
Antonio Alizzi
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