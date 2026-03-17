Fiordalisi spinge per il Sì: «I cittadini chiedono una giustizia più effettiva e controllabile» | VIDEO

Da Harry a Jolina, passando per Apollo e Udine: negli ultimi anni l’area è stata colpita da eventi meteo sempre più violenti. Il Mare Nostrum si sta riscaldando e cambia il volto del clima nel Sud Italia. Ecco perché questi fenomeni stanno aumentando
L’arcivescovo esprime solidarietà nei confronti dei commercianti che hanno subito il danneggiamento degli stand espositivi e ringrazia le associazioni di volontariato e le parrocchie impegnate a offrire pasti caldi e ospitalità
Segretario Generale Aggiunto Nazionale del SIM Carabinieri commenta il grave fatto di cronaca consumato qualche giorno fa a Corigliano Rossano: «Territorio ampio che richiede una struttura organizzata più forte»
Per il secondo anno il Comune partecipa all’iniziativa di Castrovillari contro le mafie: confronto con il capitano Arianna Buffone e il maresciallo aiutante Rosaria Vigna. Il 23 maggio corteo per Capaci
VIDEO | In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, gli artisti del territorio hanno offerto il loro contributo per sensibilizzare l'opinione pubblica su una problematica in continua diffusione
Il procuratore di Napoli torna sul duro scontro che anticipa la consultazione del 22 e 23 marzo in un incontro con gli studenti: «Mi dicevano che la mia era una battaglia persa perché eravamo al 25% ma io sono calabrese e ho la testa dura ma soprattutto sono libero»
La decisione assunta dal Comune per venire incontro alle richieste dei commercianti, penalizzati dalle condizioni meteo di queste ore. Il sindaco Caruso: «Hanno diritto a recuperare almeno in parte le giornate perse a causa della pioggia»